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В Чехии стартовало международное учение авианаводчиков

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В понедельник в Чехии стартовало совместное учение Ample Strike-2018, в котором задействовано около 1,2 тыс. военнослужащих из 19 стран, передает РИА Новости.



Маневры завершатся 14 сентября. Число зарубежных участников составляет около 200 человек.


Целью тренировок является отработка взаимодействия пилотов самолетов и вертолетов с наземными наводчиками. Этапы учения будут проводиться на территории Восточной Чехии в районе Болетице, Бехине, Либава и Намнешть-над-Ославоу.

Количество ночных полетов будет сведено до минимума, основное время тренировок – с 9:00 до 23:00. При этом самолеты ВВС других стран не будут иметь вооружений.

В общей сложности в учении примут участие 36 летательных аппаратов. Среди них самолеты JAS-39 Gripen (Чехия), Eurofighter Typhoon (ФРГ), В-52 (США), вертолеты Ми-24/35 (Чехия) и другие.

Предполагалось появление на маневрах польского Су-22, однако позднее появилось сообщение о приостановке эксплуатации этих самолетов по техническим причинам.

Группы авианаводчиков прибыли в Чехию из 18 стран.

Жители населенных пунктов, близ которых развернутся военные мероприятия, ожидают их с большим интересом, сообщил представитель администрации одного из районов. По его словам, подобные учения проходят часто и люди к ним привыкли. Молодежь же проявляет к маневрам немалый интерес.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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Учение ВВС с участием военнослужащих из 17-ти стран стартовало в Чехии
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15 комментариев
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  1. роман66 Офлайн
    роман66 Сегодня, 08:54
    0
    Жители населенных пунктов, близ которых развернутся военные мероприятия, ожидают их с большим интересом,
    роют щели и углубляют погреба
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 09:06
      0
      Цитата: роман66
      роют щели и углубляют погреба

      Да ты погоди огород-то городить,твои "урякалки",с кем вы тут плюсики друг другу рисуете, ещё не пришли,спят,наверное... laughing

      Целью тренировок является отработка взаимодействия пилотов самолетов и вертолетов с наземными наводчиками.

      Вот это здраво.Как думаешь,летун?
      1. новичок Офлайн
        новичок Сегодня, 09:15
        +4
        чего тут думать, готовятся к штурмовым операциям. им можно. у нас же каждый выхлоп танка сопровождается инсультом у натовцев.
        интересно другое: самолёты других гос.тв будут без вооружения. видать так и не нашли ракету в Прибалтике.
      2. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 09:19
        +1
        я техник, ошибки при наведении на цель у исключительных ты строго исключаешь?
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 09:29
          -1
          Ошибок,Ром,я ни у кого не исключаю. hi Как известно,не ошибается тот,кто ничего не делает... winked Вы меня достали просто "уряканиекам" своим по-поводу,а,зачастую,и без оного....Вынужден буду реагировать,уж не обессудьте,господа... wink
          1. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 09:42
            +2
            где "уря" в моем комменте? проблемы с усвоением текста? дислексия?
      3. Dashout Офлайн
        Dashout Сегодня, 09:29
        +3
        Цитата: Jolly oldster sailor
        твои "урякалки",с кем вы тут плюсики друг другу рисуете, ещё не пришли,спят,наверное...

        С чем связан такой залповый выброс желчи...
        1. Неплохой Офлайн
          Неплохой Сегодня, 09:36
          +1
          Трубку, лошадь и жену не дам никому, вот остальным и перепадает от него, если что не так. smile
        2. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Сегодня, 09:41
          +1
          Дак Джолли всё популярно и объяснил. hi
          1. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 09:52
            0
            ну и катализатор ему повсеместно, для ускорения реакции
        3. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 09:41
          +1
          Жень, обычно с несварением lol
        4. пехотинец2020 Офлайн
          пехотинец2020 Сегодня, 10:32
          -1
          Очевидно, с неадекватным комментарием поста (флуд).
  2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:17
    +1
    поджигатели войны!опять зарятся на наш комипермяцкий автономный округ
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 09:20
      +3
      а разве не на ХМАО? там вкусняшек больше
  3. dvina71 Офлайн
    dvina71 Сегодня, 10:02
    0
    Тааак..пачиму секта сетицентриков еще не высказалась по этому поводу?