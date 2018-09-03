На должностях не осталось ни одного подписанта комплекса мер "Минск-2"

С убийством Александра Захарченко в народных республиках Донбасса не осталось ни одного подписанта Комплекса мер по исполнению Минских договорённостей (речь о договоре, который часто именуют «Минск-2»). Напомним, что ранее (в ноябре 2017 года) пост главы ЛНР покинул Игорь Плотницкий. А ведь именно Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подписывали «Минск-2» со стороны ЛДНР. И не только ЛДНР.Мало того, Игорь Плотницкий был уполномоченным Луганской народной республики по исполнению комплекса мер. Теперь ситуация такова: в ЛНР новый глава, в ДНР (после убийства Александра Захарченко) – исполняющий обязанности главы.Нет на своих должностях и посла ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини, российского посла в Киеве Михаила Зурабова и спецпредставителя президента Украины в Контактной группе Леонида Кучмы. На комплексе мер стоят подписи и этих людей.Таким образом, к началу сентября 2018 года сложилась следующая ситуация: комплекс мер, прописанный в формате «Минск-2» есть, но ни одного его подписанта на своей прежней должности нет. В отношении одного из подписантов и вовсе совершён террористический акт. При этом сам комплекс мер не говорит ничего о том, кто должен выступать в качестве "преемников" подписантов, которые с каждой из сторон гарантировали выполнение договорённостей.Всё это свидетельствует о том, что вопрос соблюдения Минских договорённостей, по своей сути, является в большей степени риторическим.