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На должностях не осталось ни одного подписанта комплекса мер "Минск-2"

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С убийством Александра Захарченко в народных республиках Донбасса не осталось ни одного подписанта Комплекса мер по исполнению Минских договорённостей (речь о договоре, который часто именуют «Минск-2»). Напомним, что ранее (в ноябре 2017 года) пост главы ЛНР покинул Игорь Плотницкий. А ведь именно Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подписывали «Минск-2» со стороны ЛДНР. И не только ЛДНР.

На должностях не осталось ни одного подписанта комплекса мер "Минск-2"


Мало того, Игорь Плотницкий был уполномоченным Луганской народной республики по исполнению комплекса мер. Теперь ситуация такова: в ЛНР новый глава, в ДНР (после убийства Александра Захарченко) – исполняющий обязанности главы.


Нет на своих должностях и посла ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини, российского посла в Киеве Михаила Зурабова и спецпредставителя президента Украины в Контактной группе Леонида Кучмы. На комплексе мер стоят подписи и этих людей.

Таким образом, к началу сентября 2018 года сложилась следующая ситуация: комплекс мер, прописанный в формате «Минск-2» есть, но ни одного его подписанта на своей прежней должности нет. В отношении одного из подписантов и вовсе совершён террористический акт. При этом сам комплекс мер не говорит ничего о том, кто должен выступать в качестве "преемников" подписантов, которые с каждой из сторон гарантировали выполнение договорённостей.

Всё это свидетельствует о том, что вопрос соблюдения Минских договорённостей, по своей сути, является в большей степени риторическим.
Использованы фотографии:
Vesti.ru
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17 комментариев
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:37
    +3
    Минск-2 умер еще до того, как не стало подписантов. И, судя по отношению к тем договоренностей сторон, третьего Минска не будет.
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 09:54
      +2
      Всё это свидетельствует о том, что вопрос соблюдения Минских договорённостей, по своей сути, является в большей степени риторическим.
      - странный вывод.
      Он, т.е. вопрос соблюдения Минских договоренностей, является риторическим ни от того, что подписантов нет на своих постах, а по причине игнорирования Киевом своих обязательств.
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 09:59
        +2
        Цитата: maxim947
        по причине игнорирования Киевом своих обязательств.

        Копайте глубже-там не Киев,а его руководители руководят...
  2. Alena Frolovna Офлайн
    Alena Frolovna Сегодня, 09:39
    +14
    комплекс мер, прописанный в формате «Минск-2» есть, но ни одного его подписанта на своей прежней должности нет


    Перемирие,перемирие...
    Каждый день отпеваем по братику!
    Терроризм переехал из Сирии
    И спокойно живёт на Крещатике.

    Проросли семена бюрократии
    И взошли договорами мира.
    Значит, плохо работаем, братья,
    Раз убили опять командира!

    И такое безсилие, мать их!
    Но за слёзы никто не осудит.
    Батя будет в истории Батей!
    Порошенко карателем будет!

    стихи с паутины
    1. мыслитель Офлайн
      мыслитель Сегодня, 10:04
      +1
      стихи с паутины

      "Захарченко" Ирина Мацигура
      http://www.stihi.ru/2018/09/01/6851
  3. Skay Онлайн
    Skay Сегодня, 09:40
    0
    Там ещё гаранты остались.
    1. Ncplc Офлайн
      Ncplc Сегодня, 10:41
      -3
      Странное рассуждение , там гарантом выступает 4европейских страны, а подписанты Россия Украина и ОБСЕ и ещё два частных лица без объявления их статуса, так что подписанты остались.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:46
    0
    Ну, так и нужно действовать -признать минские соглошательства недействительными, как и киевскую диктатуру,и действовать с позиции силы...
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 09:48
    +4
    Ну и что?...Украина ни куда не делась, от ее имени подписывали, Россия, тож ни куда не пропала, ОБСЕ не прекратила свою деятельность..ЛДНР существует...Вопрос в другом, что Украина не выполняла и не выполняет своих обязательств, согласно данных соглашений...И не смотря, на это европейское "соопчество", помалкивает в тряпочку..
  6. RedFox11 Онлайн
    RedFox11 Сегодня, 09:57
    -1
    Все эти подписанты обычные болванчики не имеющие никакой власти и никаких реальных полномочий.Россия достигла всех целей которых добивалась, распрекрасная принцесса Украина решила бросить мужа и уйти к богатому иностранцу в понтоватой черной шляпе и получила удар тупым предметом, который однако оставил гниющий кровоточащий шрам на все лицо.Донбасс это прекрасный шрам, хоть западный сэр ещё и поразвлекается с ней по инерции,но страшилке все равно придется возвращаться к старому любимому мужу.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:58
    +1
    вопрос соблюдения Минских договорённостей, по своей сути, является в большей степени риторическим.
    Полностью согласен с выводом автора. Об этом соглашении (договоре) продолжат много говорить, ног выполняться ничего не будем о чем Киев своими действиями дал понять давно. А человеческая логика и здравомыслие уже не осилит "Минск-3,4..." Сегодня, как никогда, опять встает вопрос о признании Россией республик.
    1. RedFox11 Онлайн
      RedFox11 Сегодня, 10:13
      +2
      Расскажите какой экономический и геополитический смысл в признании этих убитых в инфраструктурном и экономическом плане клочков земли?Зачем сбрасывать гири с ног Украины?Я не думаю что Путин готов отказаться от всей Украины.
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 10:22
        +1
        России вся Украина не нужна.
        1. RedFox11 Онлайн
          RedFox11 Сегодня, 10:37
          +2
          Эта территория имеет важнейшее геополитическое значение для России.Количество своего личного времени и ресурсов страны, которое ВВП потратил на противостояние с западом, по этой теме,говорит об обратном.Нужно быть сумасшедшим чтобы думать, что ВВП потратил сотни часов своей личной жизни и десятки миллиардов долларов ради этих двух клочков земли,запад все это понимает и тоже ресурсов не жалеет,напомню секторальные санкции были введены за Донбасс.
      2. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:34
        0
        Тем более, что интерес не геополитический и не экономический, а в предотвращении геноцида. Вот тут слова "я хочу" и "я могу" разнятся
        1. RedFox11 Онлайн
          RedFox11 Сегодня, 11:11
          -1
          Да пусть убьют хоть тысячу русских и 100 Захарченко на Донбассе, для ВВП как одного из талантливейших политиков в истории,эти убийства ничем не будут отличаться от убийства 1000 зулусов в Африке, пешка как ее не крась пешкой и останется.Он обладает необходимой степенью хлоднокровия,умением действовать аккуратно и в низком темпе или действовать напористо и агрессивно в высоком,в этой партии все ходы сделаны и кроме озабоченностей вы ничего больше не услышите.Россия государство оутсайдер,с очень плохими перспективами на будущее, отдаю ему должное за умение играть хорошо со столь дрянными картами.
  8. dvina71 Офлайн
    dvina71 Сегодня, 10:10
    +1
    При этом сам комплекс мер не говорит ничего о том, кто должен выступать в качестве "преемников" подписантов

    И давно должностные лица подписывают документ от своего имени?