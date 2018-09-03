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Ситуация в Сирии. США создают новую базу на востоке республики

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Западная коалиция наращивает военную мощь в САР. Террористы продолжают провоцировать столкновения с сирийской армией на границе с Идлибом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Силы западной коалиции попытались провести разведывательную операцию на территории анклава ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, задействовав беспилотники. Однако дроны вскоре были обнаружены и уничтожены боевиками недалеко от населенного пункта Хаджин. Террористы заподозрили в предательстве местное население и арестовали нескольких жителей за связь с американцами. Во второй половине дня стало известно, что американские военные направили в САР очередную партию техники и строительных материалов для укрепления уже существующих военных баз и возведения новой в районе Хаджина. По мнению источников, целью США является не борьба с ИГ, а усиление контроля над богатыми нефтью территориями провинции.


Поступили сообщения о ликвидации главаря одного из крупных формирований террористической коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Исламист был взорван в своем автомобиле. Ответственность за ликвидацию пока не взяла на себя ни одна группировка.

Боевики, базирующиеся в провинции Хама близ административной границы с Идлибом, не прекращают провоцировать правительственные силы на боевые столкновения. После очередной попытки джихадистов нанести удар с помощью беспилотника сирийская армия прибегла к ответных действиям: под огнем ее артиллерии оказались позиции террористов в районе населенных пунктов Каркур, Сармания, Хирбет Ан-Накус и Машик. По данным источников, боевики понесли значительные потери в живой силе и технике, разрушена часть фортификационных сооружений исламистов.

В течение дня на границе между провинциями Дамаск и Эс-Сувейда разворачивались ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями правительственных войск. САА атаковала укрепрайоны джихадистов, находящихся в кольце окружения. В результате боевики были вынуждены отступить. Кроме того, они лишились ряда оборонительных сооружений. Напомним, разрозненные отряды ИГ впервые появились на данной территории в начале июня. Многие наблюдатели сообщили о том, что исламисты перебрались в пустынные районы Эс-Сувейды из оккупированных проамериканскими силами территорий на юге провинции Хомс.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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10 комментариев
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  1. Teberii Офлайн
    Teberii Сегодня, 09:45
    +2
    Так они уходят наращивая свое присутствие.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:48
    +3
    Самое сложное будет зачистить Сирию от сша! Эта зараза пострашнее игила и нусры вместе взятых.
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 09:50
    0
    И Д.Трмамп об этом конечно же не знает..Без его ведома делается..Данный комментарий для тех, для кого Трампнаш.
    1. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 10:28
      +1
      Думаете, была бы на его месте Клинтонша, всё было бы тихо-мирно? Нет, наоборот - ворота Ада уже стояли бы распахнутые настежь. Эта бешеная бабка вообще без тормозов. Ну а с Трампом "глубинное государство" в США значительные усилия тратит на внутренние дрязги и попытки его свалить. Что нам только на руку, т.к. лишает Вашингтон когерентности и слаженности усилий в дестабилизации той же Сирии.
      Так что всё, как говорится, познаётся в сравнении.
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:01
    +1
    США создают новую базу на востоке республики
    Ну что же вам неймется г-да американцы? Треть мира стоит от вас на ушах, а вам болезным не терпится еще и с Россией потягаться.
  5. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 10:06
    +1
    Янки сложно будет потом из Сирии вышвырнуть. Но возможно.
    1. anjey Онлайн
      anjey Сегодня, 10:21
      +1
      Их ото всюду ,куда они залезут беспардонно ,сложно выдавливать и только через военный конфликт,политические факторы не действуют на этих дуболомов,только сила или силовой шантаж....
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 10:28
        0
        Цитата: anjey
        политические факторы не действуют на этих дуболомов

        good

        Как бабы,чесс слово... laughing
    2. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: Грибок
      и сложно будет потом из Сирии вышвырнуть. Но возможно.

      нет, в ближайшие 5 лет - невозможно! воевать мы с ними не будем, а пока в Сирии есть нефть - американцы будут там!
  6. Malkavianin Онлайн
    Malkavianin Сегодня, 10:46
    +1
    США строят новые базы в Сирии, готовят террористов, а нам вещают, что мы там победили и США прям ну вот утерлось. Блин, такое чувство, будто наши пропагандисты учатся по учебникам еще Ивана Грозного, за жестокость прозванного Васильевичем.