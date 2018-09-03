Ситуация в Сирии. США создают новую базу на востоке республики
Западная коалиция наращивает военную мощь в САР. Террористы продолжают провоцировать столкновения с сирийской армией на границе с Идлибом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Силы западной коалиции попытались провести разведывательную операцию на территории анклава ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, задействовав беспилотники. Однако дроны вскоре были обнаружены и уничтожены боевиками недалеко от населенного пункта Хаджин. Террористы заподозрили в предательстве местное население и арестовали нескольких жителей за связь с американцами. Во второй половине дня стало известно, что американские военные направили в САР очередную партию техники и строительных материалов для укрепления уже существующих военных баз и возведения новой в районе Хаджина. По мнению источников, целью США является не борьба с ИГ, а усиление контроля над богатыми нефтью территориями провинции.
Поступили сообщения о ликвидации главаря одного из крупных формирований террористической коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Исламист был взорван в своем автомобиле. Ответственность за ликвидацию пока не взяла на себя ни одна группировка.
Боевики, базирующиеся в провинции Хама близ административной границы с Идлибом, не прекращают провоцировать правительственные силы на боевые столкновения. После очередной попытки джихадистов нанести удар с помощью беспилотника сирийская армия прибегла к ответных действиям: под огнем ее артиллерии оказались позиции террористов в районе населенных пунктов Каркур, Сармания, Хирбет Ан-Накус и Машик. По данным источников, боевики понесли значительные потери в живой силе и технике, разрушена часть фортификационных сооружений исламистов.
В течение дня на границе между провинциями Дамаск и Эс-Сувейда разворачивались ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями правительственных войск. САА атаковала укрепрайоны джихадистов, находящихся в кольце окружения. В результате боевики были вынуждены отступить. Кроме того, они лишились ряда оборонительных сооружений. Напомним, разрозненные отряды ИГ впервые появились на данной территории в начале июня. Многие наблюдатели сообщили о том, что исламисты перебрались в пустынные районы Эс-Сувейды из оккупированных проамериканскими силами территорий на юге провинции Хомс.
Силы западной коалиции попытались провести разведывательную операцию на территории анклава ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, задействовав беспилотники. Однако дроны вскоре были обнаружены и уничтожены боевиками недалеко от населенного пункта Хаджин. Террористы заподозрили в предательстве местное население и арестовали нескольких жителей за связь с американцами. Во второй половине дня стало известно, что американские военные направили в САР очередную партию техники и строительных материалов для укрепления уже существующих военных баз и возведения новой в районе Хаджина. По мнению источников, целью США является не борьба с ИГ, а усиление контроля над богатыми нефтью территориями провинции.
Поступили сообщения о ликвидации главаря одного из крупных формирований террористической коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Исламист был взорван в своем автомобиле. Ответственность за ликвидацию пока не взяла на себя ни одна группировка.
Боевики, базирующиеся в провинции Хама близ административной границы с Идлибом, не прекращают провоцировать правительственные силы на боевые столкновения. После очередной попытки джихадистов нанести удар с помощью беспилотника сирийская армия прибегла к ответных действиям: под огнем ее артиллерии оказались позиции террористов в районе населенных пунктов Каркур, Сармания, Хирбет Ан-Накус и Машик. По данным источников, боевики понесли значительные потери в живой силе и технике, разрушена часть фортификационных сооружений исламистов.
В течение дня на границе между провинциями Дамаск и Эс-Сувейда разворачивались ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями правительственных войск. САА атаковала укрепрайоны джихадистов, находящихся в кольце окружения. В результате боевики были вынуждены отступить. Кроме того, они лишились ряда оборонительных сооружений. Напомним, разрозненные отряды ИГ впервые появились на данной территории в начале июня. Многие наблюдатели сообщили о том, что исламисты перебрались в пустынные районы Эс-Сувейды из оккупированных проамериканскими силами территорий на юге провинции Хомс.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter