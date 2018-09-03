Советские захоронения в Австрии появились на картах Google
Австрийский исследовательский центр «Память» завершил работу по реализации первой части проекта, предусматривающего создание электронной книги памяти граждан СССР, погибших на территории страны во время Второй мировой войны, передает РИА Новости сообщение главы центра Юлии Эггер.
«Память» – это некоммерческая общественная организация, занимающаяся военной и послевоенной историей Австрии. По словам Эггер (россиянки, проживающей в Австрии около 10 лет), теперь на картах Google размещены все известные на сегодня захоронения красноармейцев, военнопленных и угнанных на принудительные работы советских граждан, погибших и похороненных в Австрии.
Она отметила, что в Австрию ежегодно приезжают на могилы своих близких десятки семей, еще сотни обратились к ИЦ «Память» с поисковыми запросами. Сотрудники организации считают своим долгом оказать помощь родственникам в поисках могилы родного человека, помочь увидеть им захоронение, даже в том случае, если семья не может посетить Австрию.
В настоящее время известно о 226 захоронениях в 206 населенных пунктах. Большинство из них – братские могилы (143).
Кроме того, ИЦ продолжает работу по созданию карты памятных мест, связанных с судьбами советских граждан – это мемориалы, памятники, мемориальные доски. Добавляются фотографии объектов и их описания на двух языках – немецком и русском.
Эггер пояснила, что «Память» при составлении карт использует материалы архива российского военного ведомства, Госархива РФ, архивов федеральных земель Австрии и отдельных ее городов, а также данные из открытых источников – газет, журналов и книг, изданных в разные годы.
«Память» – это некоммерческая общественная организация, занимающаяся военной и послевоенной историей Австрии. По словам Эггер (россиянки, проживающей в Австрии около 10 лет), теперь на картах Google размещены все известные на сегодня захоронения красноармейцев, военнопленных и угнанных на принудительные работы советских граждан, погибших и похороненных в Австрии.
Она отметила, что в Австрию ежегодно приезжают на могилы своих близких десятки семей, еще сотни обратились к ИЦ «Память» с поисковыми запросами. Сотрудники организации считают своим долгом оказать помощь родственникам в поисках могилы родного человека, помочь увидеть им захоронение, даже в том случае, если семья не может посетить Австрию.
Мы готовы безвозмездно предоставить фотографии братских захоронений и индивидуальных могил родственникам погибших,сказала Эггер.
В настоящее время известно о 226 захоронениях в 206 населенных пунктах. Большинство из них – братские могилы (143).
Кроме того, ИЦ продолжает работу по созданию карты памятных мест, связанных с судьбами советских граждан – это мемориалы, памятники, мемориальные доски. Добавляются фотографии объектов и их описания на двух языках – немецком и русском.
Эггер пояснила, что «Память» при составлении карт использует материалы архива российского военного ведомства, Госархива РФ, архивов федеральных земель Австрии и отдельных ее городов, а также данные из открытых источников – газет, журналов и книг, изданных в разные годы.
- Использованы фотографии:
- Исследовательский центр "Память"
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