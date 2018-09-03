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Су-35 введён в борьбу за индийский рынок. Нью-Дели: А Китай купил именно Су-35

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Индийские СМИ публикуют сообщения о том, что правительство страны готовится представить документ, одобряющий закупку для нужд ВВС Индии 114 новых истребителей иностранного производства. Общая сумма, которую из индийского бюджета собираются потратить на заключение контрактов по военным самолётам, составляет около 20 млрд долларов.

Издание The Economic Times сообщает о том, что до недавнего времени в Нью-Дели рассматривали предложения от зарубежных поставщиков по шести вариантам истребителей. Список соискателей выглядит следующим образом:
F/A-18 и F-16 (США), Gripen-E (Швеция), MиГ-35 (Россия), Eurofighter Typhoon (ЕС) и Rafale (Франция). При этом предпочтение отдавалось именно Rafale.

Теперь становится известно, что Индия включает в расширенный список и истребители компании «Сухой» (Россия). Речь идёт о новейших российских истребителях Су-35.


Су-35 введён в борьбу за индийский рынок. Нью-Дели: А Китай купил именно Су-35


Примечательно, что включение Су-35 в список самолётов, которые могут быть законтрактованы Индией, произошло на фоне демонстрации этих истребителей Китаем. КНР подписал соглашение с российским производителем и первую партию Су-35 уже получил.

Вообще, в Индии болезненно относятся к тому, что у Китая то или иное вооружение, в том числе закупленное у РФ, есть, а у Нью-Дели нет. Аналогичная ситуация складывается и вокруг ЗРК С-400, закупать которые у России индийской стороне фактически пытаются запретить американские «партнёры».

Эксперты в Индии отмечают, что на сегодняшний день в ВВС страны эксплуатируются различные иностранные истребители – в большинстве своём российские, включая Су-30МКИ и МиГ-29. Отмечено, что если предпочтение будет отдано, например, французским «Рафалям», то это станет «логистическим кошмаром». В частности, сообщается, что потребуются дополнительные средства не только для подготовки индийских лётчиков, но и для технического обслуживания этих самолётов, кооперироваться по производству которых с Нью-Дели французским производителем пока не проявлено особого желания. Мало того, ВВС Индии понадобится строить три новых авиабазы с абсолютно новой инфраструктурой. А на эти нужды средства из бюджета пока выделять не собираются.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. bulvas Офлайн
    bulvas Сегодня, 10:34
    +1

    Давайте, индусы, ничего личного, только бизнес

    СУ-35, это высокая эффективность + адекватная цена и стоимость владения

    Если по старой дружбе не хотите...

  2. SSR Офлайн
    SSR Сегодня, 10:37
    +2
    Тяжёлый клиент, но как верно замечено, - логистический кошмар, отдельный кошмар по обучению техников и лётчиков...., можно обосновать выбор рафаля или ф-ок, в том случае, если будет передана вся технология производства.
  3. Сергей уи Офлайн
    Сергей уи Сегодня, 10:38
    +12
    Созрел бизнес план. Продаем по бумагам китайцам миллион Лада Веста. Индусы в шоке, тоже скупают Весту. АвтоВАЗ мировой лидер автомобилестроения laughing
    1. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 10:51
      -1
      Созрел бизнес план.

      Не-а, провалится. У китайцев свой автопром не хило работает. Только вот не видно, чтобы Индию это расстраивало или напрягало.
    2. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: Сергей уи
      Созрел бизнес план. Продаем по бумагам китайцам миллион Лада Веста. Индусы в шоке, тоже скупают Весту. АвтоВАЗ мировой лидер автомобилестроения laughing

      Стёб стёбом, но лады и в Германии купить можно.

      АВТОВАЗ отправляет на экспорт автомобили LADA в 24 страны. Их полный перечень представлен на составленной изданием «Мотор» карте мира. Как следует из Кары, продажи LADA осуществляются в таких странах как Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Боливия, Болгария, Чили, Египет, Грузия, Германия, Венгрия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Ливан, Молдова, Словакия, Таджикистан, Турмения, Украина, Узбекистан, Южная Осетия, Сербия, Сирия, Перу.

      Напомним, ранее сообщалось, что лидером экспорта АВТОВАЗа в 2017 году остался внедорожник LADA 4х4. Всего же на экспорт в прошлом году АВТОВАЗ отправил 24 тысячи автомобилей LADA, что на 31% больше, чем в 2016 году.
      1. Иезекиль 25-17 Онлайн
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:37
        0
        Я их видел и на островах Кука, а уж в N.Z. то...(Лады). Но вот езжу я на"Duster", sorry.
    3. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 10:58
      +6
      Цитата: Сергей уи
      Созрел бизнес план. Продаем по бумагам китайцам миллион Лада Веста. Индусы в шоке, тоже скупают Весту. АвтоВАЗ мировой лидер автомобилестроения

      Ничего не получится. Индусы потребуют передачу технологий. Наши вряд ли на такой рискованный шаг пойдут. Производство легкового автохлама - это наше национальное достояние.
      1. Kuroneko Онлайн
        Kuroneko Сегодня, 11:18
        +1
        Цитата: Вежливый Лось
        Индусы потребуют передачу технологий.

        Чтобы поржать?
        Производство легкового автохлама - это наше национальное достояние.

        Более половины АвтоВАЗа уже давно альянсу Рено-Ниссан принадлежит.
        1. 100502 Онлайн
          100502 Сегодня, 11:37
          0
          РФ принадлежат 34%автоваза
          1. Kuroneko Онлайн
            Kuroneko Сегодня, 11:37
            0
            И я о том же. Но поржать с этих 34% ещё можно. =3
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:53
    +1
    По уму бы конечно им наши самолёты покупать - и цена , и лёгкость освоения , и инфраструктура под российскую а/технику . Но во первых индусы есть индусы - "по уму" - это не решающий для них довод , а во вторых американцы их своими сакнкционными пакетами стращают по С-400 , а на тему сотни истребителей вообще штаны кипятком пропарят . Посмотрим , их , индусов , фиг поймёшь . В любом случае контракт нескоро от слова очень ..
    1. Deadушка Офлайн
      Deadушка Сегодня, 11:01
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      По уму бы

      в Индии болезненно относятся к тому, что у Китая то или иное вооружение,

      у них как у детей - а у меня новая красная машинка, а у тебя нет такой!... laughing
    2. Santos Онлайн
      Santos Сегодня, 11:08
      +2
      Индусы хотят технологии за даром получить и "навариться"!!!Прошло то время ,когда Россия за даром отдавала свои разроботки.
    3. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Посмотрим , их , индусов , фиг поймёшь .

      Танцы продолжатся ещё не один год, это точно. А потом у МиГ-35 найдут родимое пятно на обтекателе РЛС, и станет понятно, что это давным-давно потерявшийся брат индийских МиГ-29.
  5. Santos Онлайн
    Santos Сегодня, 11:02
    +1
    Вся беда индийских ВВС,это обслуживание техники.Ну не будут у них летать "рафали",ибо техника не терпит не сертифицированных производителей расходных материалов,а индусы привыкли экономить на всем.И к этому еще минус не обученный состав техников ВВС.Все западное ВВс ремонтируется и обслуживается в ангарах.А у нас и в поле норм,главное ,чтобы "мехи "были свои,эти все правильно сделают.
  6. engenius Офлайн
    engenius Сегодня, 11:30
    0
    Во многом Су-30МКИ - это индийский самолет по БРЭО, точнее созданный посредством международных фирм Израильских и Европейских. Су-35 уже не поразумевает отдельной "международной" версии - комплексная поставка из России, за искючением отдельных копонентов электроники. К тому же Су-35 рассчитан на одного пилота. Все-таки, скорее всего они закупят два-три десятка Су-35 на перспективу, остальное будут закрывать или Рафалями или МиГ-35 допиленным с высокой локализацией производства или F-18 /F-35 вместо российского варианта, что тоже нельзя исключать.