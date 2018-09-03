Видео

Элитные бойцы: Как готовят спецназ ФСБ России

2
С изобретением огнестрельного оружия человечество начало упражняться в его наиболее эффективном применении. Даже во времена первых ружей, когда на поле боя все решал залп подразделения, а индивидуальная меткость была не столь важна, залогом успеха становилась слаженность действия бойцов, которую приходилось тренировать.

В современном мире от бойца требуется не только индивидуальная меткость при стрельбе, но и умение пользоваться множеством прилагающихся гаджетов, которые дают преимущество на поле боя – фонарики, лазерные прицелы, приборы ночного видения, переговорные устройства и т.д.

Несмотря на технический прогресс, слаженность действия бойцов по-прежнему имеет решающее значение в условиях боя. Более многочисленное, но лишенное взаимодействия подразделение всегда проиграет сбитой малочисленной команде, где бойцы понимают друг друга на уровне рефлексов.


И, если умению пользоваться оружием и техническими средствами, а также взаимодействию на поле боя уделяется огромное внимание в обычных армейских подразделениях, то в спецподразделениях это становится альфой и омегой обучения бойцов.

На представленном видео показана стрелковая подготовка мастеров антитеррора - сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, которая стала квинтэссенцией мирового опыта и по праву считается одной из лучших.

Мы в Яндекс Дзен
Здесь случайных людей не бывает
Танк "Пантера"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

2 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 11:13
    0
    Снаряга в мультикаме говорят прибавляет +20 к точности и +50 к выживаемости.
  2. Eklmn24 Офлайн
    Eklmn24 Сегодня, 11:29
    0
    Снаряга мультикамовская сделана, во всяком случае, людьми и для людей. В ней очень удобно, она эргономичная. Ко всем прочим плюсам, настоящая мультикам снаряжение гараздо качественнее чем то что предлагает нам наше ВПК, где что то шьётся ради того что бы быть сшитой, а после нас хоть потоп. НО в последнее время ситуация улучшается, хотя это так просто на контрасте нам в армии кажется