Элитные бойцы: Как готовят спецназ ФСБ России
С изобретением огнестрельного оружия человечество начало упражняться в его наиболее эффективном применении. Даже во времена первых ружей, когда на поле боя все решал залп подразделения, а индивидуальная меткость была не столь важна, залогом успеха становилась слаженность действия бойцов, которую приходилось тренировать.
В современном мире от бойца требуется не только индивидуальная меткость при стрельбе, но и умение пользоваться множеством прилагающихся гаджетов, которые дают преимущество на поле боя – фонарики, лазерные прицелы, приборы ночного видения, переговорные устройства и т.д.
Несмотря на технический прогресс, слаженность действия бойцов по-прежнему имеет решающее значение в условиях боя. Более многочисленное, но лишенное взаимодействия подразделение всегда проиграет сбитой малочисленной команде, где бойцы понимают друг друга на уровне рефлексов.
И, если умению пользоваться оружием и техническими средствами, а также взаимодействию на поле боя уделяется огромное внимание в обычных армейских подразделениях, то в спецподразделениях это становится альфой и омегой обучения бойцов.
На представленном видео показана стрелковая подготовка мастеров антитеррора - сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, которая стала квинтэссенцией мирового опыта и по праву считается одной из лучших.
В современном мире от бойца требуется не только индивидуальная меткость при стрельбе, но и умение пользоваться множеством прилагающихся гаджетов, которые дают преимущество на поле боя – фонарики, лазерные прицелы, приборы ночного видения, переговорные устройства и т.д.
Несмотря на технический прогресс, слаженность действия бойцов по-прежнему имеет решающее значение в условиях боя. Более многочисленное, но лишенное взаимодействия подразделение всегда проиграет сбитой малочисленной команде, где бойцы понимают друг друга на уровне рефлексов.
И, если умению пользоваться оружием и техническими средствами, а также взаимодействию на поле боя уделяется огромное внимание в обычных армейских подразделениях, то в спецподразделениях это становится альфой и омегой обучения бойцов.
На представленном видео показана стрелковая подготовка мастеров антитеррора - сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, которая стала квинтэссенцией мирового опыта и по праву считается одной из лучших.
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