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Ночной кошмар: американский эксперт рассказал о китайском Су-35

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Истребитель Су-35, поступивший на вооружение ВВС НОАК, является ночным кошмаром и головной болью американской авиации в Азии, приводит National Interest мнение американского эксперта.



Су-35-многоцелевой истребитель, способный на воздушный бой и точный удар по наземным и надводным целям. В настоящее время авиационные войсковые части ВВС НОАК вооружены истребителями Су-35,
приводит автор заявление представителя Минобороны Китая Ву Цянь, сделанное в апреле текущего года.


Наличие Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+) – одного из самых боеспособных истребителей в мире, делает китайские ВВС значительно сильнее, пишет эксперт.

Он также указывает на опасность для ВВС США и их союзников новой китайской ракеты PL-15 («воздух-воздух»), которой может вооружаться на Су-35.

По словам автора, данный тандем китайской ракеты и самолета российского производства очень опасен для американских воздушных заправщиков и авиационных комплексов дальнего обнаружения и наведения (AWACS), имеющих решающее значение для проведения американскими силами операций в этом регионе.

Напомним, договор на поставку 24 истребителей С-35 поколения 4++ был заключен между Москвой и Пекином в 2015 году. Су-35 вплотную приближен к самолету 5 поколения. За исключением наличия активной фазированной антенной решетки и технологии малой заметности истребитель удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к машинам следующего поколения.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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6 комментариев
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  1. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 11:24
    +1
    А слабО Америке заказать для себя эскадрилью Су-35? Что на это необычное предложение ответит Россия?
    1. _Ugene_ Офлайн
      _Ugene_ Сегодня, 11:26
      +1
      только если для детального изучения самолета и выработки методики противоборства ему, но кто же им продаст-то?
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 11:37
        0
        Как нормально, надо просто послать .... впрочем, уверен, что пошлют.
  2. Комментарий был удален.
  3. Romario_Argo Онлайн
    Romario_Argo Сегодня, 11:29
    0
    самая главное что упусти, это дополнительные 12 двигателей по 1 к каждой Сушке т.е. ещё 6 китайских истребителей в (+)
  4. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 11:35
    0
    Делаем хорошо, становимся сильнее .... хотя, у меня зудит именно за гражданскую авиацию!!! Ну когда по этой теме всё станет норм???
  5. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 11:36
    -1
    National Interest - спасибо, все ясно и понятно