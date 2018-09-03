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Британия планирует закупить израильский "Жужжащий купол"

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Министерство обороны Великобритании приняло решение приобрести израильские системы защиты объектов от беспилотников Drone Dome ("Жужжащий купол). Системы до конца года поставит израильская компания-разработчик Rafael, сообщает AINonline.

Британия планирует закупить израильский "Жужжащий купол"


Система защиты от беспилотников Drone Dome впервые была представлена в апреле 2016 года. В состав системы входят электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, имеющие 360 градусный обзор, а также радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления. Кроме этого, имеется лазерный излучатель для поражения небольших беспилотников. При обнаружении "нарушителя" "Жужжащий купол" задействует генератор ложного сигнала спутниковой навигации и устройство радиоэлектронного подавления, лазер применяется по команде оператора. Система работает в двух режимах - под командой оператора и автоматизированно. По заявлению разработчиков, система защиты Drone Dome предназначена для борьбы с БПЛА массой от 2 до 150 килограммов в любое время суток и при любой погоде.


Министерство обороны Великобритании планирует применить систему для защиты своих военных баз, а также других инфраструктурных объектов. На данный момент британские военные намерены приобрести шесть комплектов системы на общую сумму 20 млн. долларов.
Использованы фотографии:
Rafael
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2 комментария
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  1. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 11:32
    0
    Пока большие заняты "важными делами", мелкие по размерам, делают работу и имеют свой гешефт .... хотя нет, это уже не мелкая выгода, а реальное, серьёзное дело! МолоСы.
    Чем бы упрекнуть напоследок ... а не буду, они и сами знают.
  2. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 11:41
    0
    Система защиты от беспилотников Drone Dome впервые была представлена в апреле 2016 года