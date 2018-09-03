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Халатность или?.. "Роскосмос" установил причину разгерметизации на МКС

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В "Роскосмосе" установили причину утечки воздуха на корабле "Союз МС-09". Разгерметизация произошла из-за производственного брака, не замеченного на земле, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Халатность или?.. "Роскосмос" установил причину разгерметизации на МКС


Как пояснили в "Роскосмосе", причиной утечки воздуха на корабле "Союз МС-09" стало просверленное еще на стадии производства отверстие во внутреннем корпусе корабля. Сотрудник, проделавший это отверстие, по-видимому, осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем. По этой причине во время проверки корабля на герметичность отверстие обнаружено не было. Во время космического полета, по мнению компетентных источников, клей высох и разрушился под давлением, вследствие чего образовалась утечка воздуха.


Сотрудник, ответственный за данное происшествие, уже установлен. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование, создана специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что 30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха. После проверки всех отсеков было установлено, что разгерметизация началась в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". Российские космонавты устранили утечку, закрыв отверстие специальным герметиком. Возвращению космического корабля на землю заделанное отверстие не угрожает.
Использованы фотографии:
РКК "Энергия"
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75 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 12:23
      +16
      У меня в голове не укладывается.
      Ну ладно дырку просверлил где не надо - руги много у кого известно откуда растут.
      Но скрыть этот факт и заклеить , чтоб на контроле герметичности проскочить.
      Это ж в чистом виде диверсия. И с высокой вероятностью гибель космонавтов.
      А может и вправду диверсия?
      1. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 12:32
        +3
        Цитата: К-50
        Этого "рукожопого" нужно в тюряжку на баланду отправить

        Проверяющих тоже.
        заделал отверстие специальным клеем. По этой причине во время проверки корабля на герметичность отверстие обнаружено не было.

        Визуальный осмотр изделия тоже надо производить совместно с проверкой на утечку давления. И потом, вопрос ответственности должен с вопросом адекватной этому оплаты идти. Сомневаюсь что у рядовых сотрудников зарплаты достойные, в отличие от их руководителей.
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 15:15
          +3
          Такое "косячество" легко поможет определить ультразвуковая дефектоскопия - всего корпуса космического корабля. Но походу олухи из Энергии этим не пользуются.
      2. Шмель_3 Офлайн
        Шмель_3 Сегодня, 12:48
        +10
        Алексей. Этот ответ руководства "Роскосмоса", похож на "отмазку" или "поиск стрелочника". Верится с трудом. В свое время, когда я, "клепал" самолеты, вернее части к ним, у меня проверяли каждую заклепку, каждый болт! Была целая бригада контролеров, на нашем участке! В тех случаях, когда я допускал производственный брак, а было и такое, я заменял испорченную деталь. Ругали, да!. К слову зарплата была не такая уж и высокая.
        1. AwaZ Офлайн
          AwaZ Сегодня, 14:30
          +1
          щас везде оптимизация и контроля меньше . Так что может быть всякое .
        2. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 14:39
          0
          Цитата: Шмель_3
          Алексей. Этот ответ руководства "Роскосмоса", похож на "отмазку" или "поиск стрелочника". Верится с трудом.

          Это общее снижение культуры производства - и так сойдёт ©... Увы, но люди психологически привыкли к одноразовым вещам и к тому что "сломалось - не беда, выбросим и купим новое".
          Причём это только у нас - в Германии в 2014 и 2015 был скандал вокруг "Еврофайтеров", когда внезапно внезапно выяснилось, что часть отверстий в зонах крепления силовых элементов друг к другу была выполнена с нарушением технологии (а по некоторым данным несколько отверстий вообще были просверлены не там). В результате, при длительной эксплуатации самолёта края этих отверстий могли перекусить находящийся в них крепёжный элемент. Причём данная проблема оказалась не только на машинах новой партии, но и на уже принятых "люфтами" машинах прошлых партий.
          Ответственным за производство деталей с не теми отверстиями была британская BAE.
      3. g1v2 Офлайн
        g1v2 Сегодня, 16:50
        0
        Обычное раздолбайство. За испорченную деталь по голове не погладят - оштрафуют. А тут мысля - вдруг не заметят.
    2. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 12:24
      +11
      Интересно какая у этого о сотрудника зарплата... Человек должен на работе думать о работе... А не как накормить семью... И еще... В той же США если ты сообщить что накосячил... Тебя не накажут... А у нас сами знаете что будет.. так что надо устранять причину, а не следствие...
      1. sir_obs Онлайн
        sir_obs Сегодня, 12:43
        +3
        В той же США если ты сообщить что накосячил


        Ага, только штраф выпишут на покрытие убытков, если никто не пострадал.
        1. PontiffSulyvahn Офлайн
          PontiffSulyvahn Сегодня, 14:31
          +2
          Не надо врать, никто штраф на покрытие не выпишет. Иначе бы там никто не работал. Всё решается страховкой.
          1. Вадим237 Офлайн
            Вадим237 Сегодня, 15:17
            0
            За изготовление брака на производстве - страховку не дают.
            1. PontiffSulyvahn Офлайн
              PontiffSulyvahn Сегодня, 15:52
              +1
              За изготовление не дают. За несчастный случай - дают.
      2. sir_obs Онлайн
        sir_obs Сегодня, 12:57
        +1
        Интересно какая у этого о сотрудника зарплата.


        При чем. Ут харплата? Его что туда насильно привели? Или он узнал об условиях труда после оформления?
        Разговоры о том, что платили бы больше-раьотал бы лучше, это раговор ни о чем.
      3. dmlescs Офлайн
        dmlescs Сегодня, 12:59
        +6
        Знаю, что говориться из первых уст, что к примеру на мазде соллерс если ты допустил косяк то не наказывают, а если за тобой следующий нашел косяк, то тебе пометка ставиться - две пометки и на инструктаж, при повторе - на переобучение, на третий раз только могут понизить квалификацию. Не знаю как в космической отрасли...Кстати имею рабочие отношения с оборонными заводами, так там спецы на голову, да на 10 голов выше в профессиональном плане чем на гражданских предприятиях, даже те, кто молодые и не опытные тему на лету хватают. Причем зарплаты у них, ну по сравнению с зарплатами тех же программеров 1с, низкие. Откуда в роскосмосе, где по идее спецы должны работать по круче чем в оборонке, берутся которые то датчики вверх тормашками ставят, то дырки сверлят в корпусе я даже догадаться не могу.
      4. SOF Офлайн
        SOF Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Vard
        так что надо устранять причину, а не следствие..

        ...верно....всегда необходимо работать на недопущением ошибки в будущем, а не о том как найти и наказать козла отпущения....
      5. AwaZ Офлайн
        AwaZ Сегодня, 14:34
        +2
        у нас еще и менталитет сказывается. Не все понимают до сих пор ответственность . Сам работаю на производстве и достаточно высокий у нас процент персонажей, которым сколь не говори, но если изделие в готовом виде уже проверить нельзя , то внутренние косяки все равно у них всплывают . И штрафы и наказания , все равно никак не помогают. Других же найти не просто . Было сокращение , теперь пытаются набрать людей. Никто из сокращенных не пришел , как бы не звали ..
        1. мордвин 3 Офлайн
          мордвин 3 Сегодня, 14:46
          0
          Цитата: AwaZ
          у нас еще и менталитет сказывается.

          Цитата: AwaZ
          Никто из сокращенных не пришел , как бы не звали ..

          Вы сначала на свой менталитет поглядите. Сначала сокращаете, а потом почему то решаете, что кто то из уволенных назад придет? В себе причину ищите.
    3. Комментарий был удален.
      1. Antidote Офлайн
        Antidote Сегодня, 13:56
        +2
        В просветлению дырочку можно поставить заклёпку или ещё 1001 способом, по согласованию с технологом заделать отверстие. Или сейчас, на орбите, пришлось прилично переделывать? Заклеили и всё. Работяга просто .
    4. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 12:28
      +1
      Цитата: К-50
      Сотрудник, проделавший это отверстие, по видимому осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем.

      Этого "рукожопого" нужно в тюряжку на баланду отправить, так как подверг к смертельному риску жизни космонавтов. Не считая потери репутации, что могла произойти в случае гибели людей. А это огромнейшие деньги на зарплату и таким бездарям кстати тоже.
      Сложно было сообщить тому, кто надзирает за изготовлением кораблей, есть же такие? У них опыт и полномочия решать все производственные проблемы. Вряд ли такое первый раз. Но "замаскировать" свою "диверсию", зная, что всё равно вскроется, этот "чудак музыкальныЙ" догадался.
      Выгнать с такой работы и в тюрьму!! am

      а вы уверены что у него огромнейшая зарплата?
      может сначала начать платить как военным. и жильё и пенсия в 45 лет?
      тогда и пойдёт народ валом в рабочие. и будет из кого выбрать.
      1. sir_obs Онлайн
        sir_obs Сегодня, 12:34
        +7
        а вы уверены что у него огромнейшая зарплата?

        У квалифицированного специалиста достаточно высока заоплата, военные позавидуют.
        А насчет пенсии, пусть для начала на производстве находится 24 часа в чутки, а там и посмотрим.
        К чему эта пурга? Военным за переработку не платят. А попроьуй работяге не заплати за лишние часы или завечернюю-ночную смену.
        Когда мы на ходовые ходили, к нам на борт целая толпа ломилась заводских. Чтобы тройную оплату за сутки срубить, хотя такого количества и не надо было вовсе.
        1. Клаус Офлайн
          Клаус Сегодня, 12:40
          +4
          Чтобы стать слесарем или сварщиком 6 разряда, требуется как минимум десятилетие непрерывной практики! Отмотаем лет на 10-15 назад... много ли тогда народу шло в ПТУ ? А те кто шел, многие ли окончили и отработали непрерывно 10 лет? Таких специалистов в стране осталось очень и очень мало. Поэтому профессиональный уровень рабочих, даже на предприятиях космической отрасли, оставляет желать лучшего. И з/п соответственно, тоже
        2. KLV2018 Офлайн
          KLV2018 Сегодня, 12:48
          -2
          Цитата: sir_obs
          а вы уверены что у него огромнейшая зарплата?

          У квалифицированного специалиста достаточно высока заоплата, военные позавидуют.
          А насчет пенсии, пусть для начала на производстве находится 24 часа в чутки, а там и посмотрим.
          К чему эта пурга? Военным за переработку не платят. А попроьуй работяге не заплати за лишние часы или завечернюю-ночную смену.
          Когда мы на ходовые ходили, к нам на борт целая толпа ломилась заводских. Чтобы тройную оплату за сутки срубить, хотя такого количества и не надо было вовсе.

          а вы 24 часа в сутки постоянно работаете ?
          и много военных оставило службу и перешло на завод ?
          1. sir_obs Онлайн
            sir_obs Сегодня, 13:02
            +5
            а вы 24 часа в сутки постоянно работаете ?
            и много военных оставило службу и перешло на завод ?


            По меньшей мере я семью видел не каждый день, а то и не каждый месяц.
            у работяг я как-то тоже не замечал желания перейти на службу, напротив, они были очень довольны тем, что у них восьмичасовой рабочий день и два выходных в неделю, да и праздники все дома.
            Это, как минимум. Видимо дело все же не в зарплате.

            А насчет зарпоаты. Еще в школе подрабатывал грузчиком на жестяно-баночной фабрике в каникулы. Так вот у меня там зарплата была в полтора раза выше той, что я лейтенантом получал после училища.
            1. KLV2018 Офлайн
              KLV2018 Сегодня, 13:22
              -3
              Цитата: sir_obs
              а вы 24 часа в сутки постоянно работаете ?
              и много военных оставило службу и перешло на завод ?


              По меньшей мере я семью видел не каждый день, а то и не каждый месяц.
              у работяг я как-то тоже не замечал желания перейти на службу, напротив, они были очень довольны тем, что у них восьмичасовой рабочий день и два выходных в неделю, да и праздники все дома.
              Это, как минимум. Видимо дело все же не в зарплате.

              А насчет зарпоаты. Еще в школе подрабатывал грузчиком на жестяно-баночной фабрике в каникулы. Так вот у меня там зарплата была в полтора раза выше той, что я лейтенантом получал после училища.

              бедненький.
              устав чаще читайте.
              а то последнее время здесь часто стали ныть вояки.
              1. sir_obs Онлайн
                sir_obs Сегодня, 13:31
                +2
                а то последнее время здесь часто стали ныть вояки.


                Никогда не ныл, поэтому и пошел во флот. А вы, уважаемый, советы свои придержите, не доросли еще и не я эту тему начал, поднимите взгяд выше, началось все с ваших собственных соплей про зарплату и пенсии военных.
                1. KLV2018 Офлайн
                  KLV2018 Сегодня, 13:38
                  0
                  Цитата: sir_obs
                  а то последнее время здесь часто стали ныть вояки.


                  Никогда не ныл, поэтому и пошел во флот. А вы, уважаемый, советы свои придержите, не доросли еще и не я эту тему начал.

                  я о себе ничего не говорил. мне за людей, которые в оборонке работают, обидно.
                  поинтересуйтесь зарплатой работяги на оборонном заводе .
                  а флотских я каждый день наблюдаю, целый микрорайон служебного жилья для них построили. припарковаться негде. одни внедорожники.
                  и про ваши зарплаты мне не рассказывайте. много знакомых служит.
                  стонала мне недавно знакомая, что им 120000 рублей в месяц , которые они получают с мужем , не хватает.
                  после примера общих знакомых( врач и учитель) которые на 50000 живут, заткнулась.
                  1. sir_obs Онлайн
                    sir_obs Сегодня, 13:45
                    +2
                    и про ваши зарплаты мне не рассказывайте. много знакомых служит.


                    Так в чем проблема? Раз такое дело, чего сами или знакомые ваши не отправились в ближайший военкомат? Или может детей своих готовите? Сомневаюсь.
                    Потому что зарплата при выборе государевой службы не определяющее. Хотя попадаются и такие, но они там долго не задерживаются.
                    1. KLV2018 Офлайн
                      KLV2018 Сегодня, 14:03
                      0
                      Цитата: sir_obs
                      и про ваши зарплаты мне не рассказывайте. много знакомых служит.


                      Так в чем проблема? Раз такое дело, чего сами или знакомые ваши не отправились в ближайший военкомат? Или может детей своих готовите? Сомневаюсь.
                      Потому что зарплата при выборе государевой службы не определяющее. Хотя попадаются и такие, но они там долго не задерживаются.

                      не смешите мои тапочки.
                      уберите льготы у военных и сделайте зарплаты , как у учителей .
                      и пенсию на общих основаниях.
                      и останется процентов двадцать идейных. вот они заслуживают уважения.
                      а остальные пошлют армию далеко и надолго.
              2. Вадим237 Офлайн
                Вадим237 Сегодня, 15:20
                0
                Здесь больше таких как вы ноют.
        3. faridg7 Офлайн
          faridg7 Сегодня, 13:00
          +3
          Цитата: sir_obs
          Когда мы на ходовые ходили, к нам на борт целая толпа ломилась заводских. Чтобы тройную оплату за сутки срубить,

          Ну, это явно от высоких зарплат у высококвалифицированных спецов.
          1. sir_obs Онлайн
            sir_obs Сегодня, 13:17
            +5
            Ну, это явно от высоких зарплат у высококвалифицированных спецов.

            Всего лишь от меркантильного желания срубить побольше.
            Вышел на неделю, получил, как за месяц. Человек так устроен, сколько не дай, все мало. Особенно, если напрягаться-то и не нужно особо. Сиди, наблюдай, как тоьой отремонтированное себя ведет.

            Правда некоторым все же удалось понять за что военным платят.
            Когда после ремонта, во время испытаний у нас на гоубине 90 метров подорвало приемр-отливной кингстон и вода в трюм центрального поста рванула. До сих пор помню глаза олного работяги, который кричал "вы военные , а мы -то за что!"
            А за то, что так закрепили забортную арматуру.
            1. KLV2018 Офлайн
              KLV2018 Сегодня, 14:10
              0
              Цитата: sir_obs
              Ну, это явно от высоких зарплат у высококвалифицированных спецов.

              Всего лишь от меркантильного желания срубить побольше.
              Вышел на неделю, получил, как за месяц. Человек так устроен, сколько не дай, все мало. Особенно, если напрягаться-то и не нужно особо. Сиди, наблюдай, как тоьой отремонтированное себя ведет.

              Правда некоторым все же удалось понять за что военным платят.
              Когда после ремонта, во время испытаний у нас на гоубине 90 метров подорвало приемр-отливной кингстон и вода в трюм центрального поста рванула. До сих пор помню глаза олного работяги, который кричал "вы военные , а мы -то за что!"
              А за то, что так закрепили забортную арматуру.

              а в Сирию разве за идею едут?
        4. мордвин 3 Офлайн
          мордвин 3 Сегодня, 13:02
          +1
          И сколько там слесаря получают?
          Цитата: igorbrsv
          Простимулировать такое признание можно только расстрелом

          Давайте. У них там постоянно за мошенничество высших руководителей задерживают, а тут вот оно, попался чудила! laughing
        5. kakvastam Офлайн
          kakvastam Сегодня, 14:31
          0
          Цитата: sir_obs
          А попробуй работяге не заплати за лишние часы или за вечернюю-ночную смену.

          Ну, справедливости ради, это смотря где...
          Причём, чем ниже зарплата, тем смирнее "работяга".
        6. Hog Офлайн
          Hog Сегодня, 14:38
          +2
          Цитата: sir_obs
          а вы уверены что у него огромнейшая зарплата?

          А насчет пенсии, пусть для начала на производстве находится 24 часа в чутки, а там и посмотрим.
          К чему эта пурга? Военным за переработку не платят. А попроьуй работяге не заплати за лишние часы или завечернюю-ночную смену.

          Вот бедные военные 24/7 трудятся не покладая рук, бедняжки.
          Я своё отслужи и прекрасно видел как офицеры с контрактниками в танки рубились с развода и до отбоя, труженики блин.
      2. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 12:59
        +13
        а вы уверены что у него огромнейшая зарплата?

        Сколько Вам лет?
        Мне вот скоро на пенсию и ВСЮ ЖИЗНЬ слышу "платили мне бы больше я бы брака не гнал" и НЕ РАЗУ эти люди сколько им не плати не стали делать работу без брака. Ни за какие деньги руки с ж.. не пересадишь на плечи. И ни за какие деньги пустое место в мозг не превратишь.
        А здесь речь даже не о браке а о СОКРЫТИИ БРАКА. am
        1. kakvastam Офлайн
          kakvastam Сегодня, 14:36
          +1
          Известно, что повышение заработной платы не имеет стимулирующего эффекта, если не является фактором обратной связи. Выучился, освоил смежную специальность, взял на себя дополнительную ответственность - повысили. В таком варианте это стимул, поскольку окружающие видят способ получения вознаграждения. А просто подняв зарплату можно напрочь убить в работнике желание развиваться.
      3. sdc_alex Офлайн
        sdc_alex Сегодня, 15:17
        0
        Цитата: KLV2018
        а вы уверены что у него огромнейшая зарплата?
        может сначала начать платить как военным. и жильё и пенсия в 45 лет?
        тогда и пойдёт народ валом в рабочие. и будет из кого выбрать.


        Ага ну! Придет +100500 бездарей и руко.. laughing ну вы поняли.

        Вы сами то верите в то что говорите?

        И что за подход такой странный? "Зарплата маленькая - значит можно вообще не работать или работать но так чтобы все прахом было". Откровенно говоря тупой подход. Вообще не понимаю, зачем работать если тебя не устраивает что-то? Не нравится здесь - ищи где нравится, а сидеть, ныть и продолжать ныть - это вообще последнее дело.

        Не дай бог чтобы тот кто обслуживает самолет (автобус и т.д.) на котором летите или едете Вы и/или Ваша семья, не считал, что у него маленькая зарплата и поэтому ему можно делать свою работу через сами знаете что!!! А зарплата всегда меленькая!

        Вот из за такого менталитета мы с вами так и живем!
        1. KLV2018 Офлайн
          KLV2018 Сегодня, 17:04
          0
          Цитата: sdc_alex
          Цитата: KLV2018
          а вы уверены что у него огромнейшая зарплата?
          может сначала начать платить как военным. и жильё и пенсия в 45 лет?
          тогда и пойдёт народ валом в рабочие. и будет из кого выбрать.


          Ага ну! Придет +100500 бездарей и руко.. laughing ну вы поняли.

          Вы сами то верите в то что говорите?

          И что за подход такой странный? "Зарплата маленькая - значит можно вообще не работать или работать но так чтобы все прахом было". Откровенно говоря тупой подход. Вообще не понимаю, зачем работать если тебя не устраивает что-то? Не нравится здесь - ищи где нравится, а сидеть, ныть и продолжать ныть - это вообще последнее дело.

          Не дай бог чтобы тот кто обслуживает самолет (автобус и т.д.) на котором летите или едете Вы и/или Ваша семья, не считал, что у него маленькая зарплата и поэтому ему можно делать свою работу через сами знаете что!!! А зарплата всегда меленькая!

          Вот из за такого менталитета мы с вами так и живем!

          хорошая зарплата позволяет выбирать из желающих работать.
    5. bunta Офлайн
      bunta Сегодня, 12:33
      +1
      Сердюкова имеете в виду?
    6. инженер74 Офлайн
      инженер74 Сегодня, 12:40
      +3
      Цитата: К-50
      Сотрудник, проделавший это отверстие, по видимому осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем.

      Этого "рукожопого" нужно в тюряжку на баланду отправить, так как подверг к смертельному риску жизни космонавтов. Не считая потери репутации, что могла произойти в случае гибели людей. А это огромнейшие деньги на зарплату и таким бездарям кстати тоже.
      Сложно было сообщить тому, кто надзирает за изготовлением кораблей, есть же такие? У них опыт и полномочия решать все производственные проблемы. Вряд ли такое первый раз. Но "замаскировать" свою "диверсию", зная, что всё равно вскроется, этот "чудак музыкальныЙ" догадался.
      Выгнать с такой работы и в тюрьму!! am

      Не всё так просто, имело место отклонение от чертежа (лишнее отверстие), была оформлена соответствующая документация, был разработан план по устранению, утвержден на уровне не ниже Главного Конструктора и Главного Технолога предприятия, были выполнены работы по этому плану, контроль, доп. испытания, и только после всего этого деталь попала на изделие. И никак иначе! Так что крайнего найти достаточно просто, с одной стороны, с другой причина не в "дырочке", а в методе устранения дефекта. (Сужу по аналогии с авиапромом) hi
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 13:04
        0
        Цитата: инженер74
        Сужу по аналогии с авиапромом

        Из рассказа знакомого работавшего давно на ИАПе. В лючок фюзеляжа Су-30 уронили ключ, доставать в лом было, тупо вылили сверху клей ПВА, дабы потом не болтался, а самолет для Индии делали.. Как видите клей распространенный инструмент решения возникших проблем.
        1. инженер74 Офлайн
          инженер74 Сегодня, 13:53
          0
          Цитата: Дырокол
          Цитата: инженер74
          Сужу по аналогии с авиапромом

          Из рассказа знакомого работавшего давно на ИАПе. В лючок фюзеляжа Су-30 уронили ключ, доставать в лом было, тупо вылили сверху клей ПВА, дабы потом не болтался, а самолет для Индии делали.. Как видите клей распространенный инструмент решения возникших проблем.

          Красивая сказка.
          Когда проводят работы на изделиях, весь инструмент и материалы учитываются до работ и после. Если бы в ячейке не оказалось ключа, то они искали бы его до потери пульса. Иначе бы не сдали работу... hi
          1. Alexey RA Офлайн
            Alexey RA Сегодня, 14:46
            +3
            Цитата: инженер74
            Когда проводят работы на изделиях, весь инструмент и материалы учитываются до работ и после. Если бы в ячейке не оказалось ключа, то они искали бы его до потери пульса. Иначе бы не сдали работу...

            Хихикс... сразу вспомнился один из рисунков В.В. Медведева (8 лет техником в 703 уап Черниговского ВВАУЛ)
            :
            Где эта чёртова отвёртка?!!!
    7. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: К-50
      Выгнать с такой работы и в тюрьму!!

      Надеюсь, что он уже уволен. А на счет тюрьмы, кроме эмоций есть УК РФ Статья 293. Халатность (не повлекшая тяжких последствий):
      Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -
      наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

      hi
    8. PontiffSulyvahn Офлайн
      PontiffSulyvahn Сегодня, 14:37
      0
      Интересно, а вам не приходила в голову мысль, почему при браке никто проверяющих не вызывает? Почему путается припой, датчики заколачивают, дырки просверливают, а проверяющих не вызывают? А всё просто - потому что проще залить дырку клеем, чем сообщить. Ибо когда сообщишь, поднимется такой вой, что проще ничего не говорить.
      Так что давайте ещё и тюрьмой грозить, и так уже на производстве одни посредственности остались, надо, чтобы вообще никого не было. Не диванные же воины пойдут на завод за 20 тысяч.
      1. sdc_alex Офлайн
        sdc_alex Сегодня, 15:31
        0
        Так и хочется вспомнить, глубокоуважаемых на этом сайте, И.В.Сталина на пару с Берией wink
        Вот у них таких аварий не было... laughing и заметьте: з.п. в то время вообще не всем платили... все чаще едой рассчитывались.
        Да, да, "особое отношение" тогда не только к чиновникам было. Поэтому и страну подняли.
        1. PontiffSulyvahn Офлайн
          PontiffSulyvahn Сегодня, 15:53
          +1
          Сталина? Это который станки на Западе закупал, потому что свои не могли произвести? Берия? Это которого расстреляли, как только смогли? О да, эффективные менеджеры, да.
    9. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: К-50
      Этого "рукожопого" нужно в тюряжку на баланду отправить

      Цитата: К-50
      Выгнать с такой работы и в тюрьму!!


      Слишком всё просто и гладко! Нашли очередного стрелочника. crying Корпус корабля теперь не проверяют на герметичность? От дефектоскописта с УЗД-прибором ни одного отверстия (пусть даже чем-то замазанного) не скрыть. Мало того, производится соответствующая запись в журнале с составлением акта-приемки корпуса на сплошность за подписью того же дефектоскописта. Пускай не вешают лапшу. А то опять, у нас во всём виноват сторож дядя Петя. belay
      1. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 16:48
        0
        Цитата: Проксима
        Слишком всё просто и гладко! Нашли очередного стрелочника. crying Корпус корабля теперь не проверяют на герметичность? От дефектоскописта с УЗД-прибором ни одного отверстия (пусть даже чем-то замазанного) не скрыть. Мало того, производится соответствующая запись в журнале с составлением акта-приемки корпуса на сплошность за подписью того же дефектоскописта. Пускай не вешают лапшу. А то опять, у нас во всём виноват сторож дядя Петя. belay

        1. На герметичность проверяли. Написано же:
        Сотрудник, проделавший это отверстие, по-видимому, осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем. По этой причине во время проверки корабля на герметичность отверстие обнаружено не было.

        2. Вы точно знаете, какие узлы по технологии подлежат проверке УЗД? Всю обшивку никогда не проверяют просто потому, что она проходит проверку еще до монтажа на корабль и на то, что какой то балбес может кривыми руками просверлить в ней отверстие эти технологии не рассчитаны. hi
        1. Проксима Онлайн
          Проксима Сегодня, 17:13
          0
          Цитата: Piramidon
          На герметичность проверяли. Написано же:

          Я про ВиК (визуально-измерительный контроль) ни чего не говорю. Это можно прозевать. А вот по поводу:
          Цитата: Piramidon
          Вы точно знаете, какие узлы по технологии подлежат проверке УЗД?

          Я могу только с большой вероятностью предположить. Но опять повторюсь: всё уж слишком гладко в этом "деле" hi
  2. sir_obs Онлайн
    sir_obs Сегодня, 12:30
    +8
    Ну началось, праведный гнев оьщественности, всех на кол посадить и так далее.
    У человека от рождения есть только чувство голода и холода, а чтобы еще появилось чувство высокой ответственности, его надо с рождения воспитывать, и не страхом посадки на кол, а именно воспитанием ответственности за свои поступки.
    К сожаление ответственных все меньше. Радует только, что никто не пострадал.
  3. Клаус Офлайн
    Клаус Сегодня, 12:33
    +7
    Все проблемы начинаются с вранья и замалчивания, как его частного случая. Ну вот продудели по всем каналам ТВ - что это микрометеорит... И вроде как все хорошо, и все спокойны. Румяные круглые лица с экранов вещают о средней ЗП в 40 тыр по стране - и благодать, в то время как слесарь на Хруничеве 15-20 получает. И так во всех сферах: показуха, очковтирательство и ложь. Так что вы хотите от того слесаря? Чтобы он посреди всей этой вакханалии оказался кристально честным человеком?
  4. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 12:35
    +4
    на таком производстве двойной контроль - куда проверяющие работу люди смотрели?
  5. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 12:42
    +4
    Заклеить клеем это конечно жесть жесточайшая laughing . Нарезать резьбу и вкрутить болта конечно не позволил патриарх Кирил. Ушлёпок одним словом.
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 12:59
      +3
      Дык это же уметь нужно, клеем быстрее и проще, тяп-ляп и готово. Но клей явно пожалел...
      1. dgonni Офлайн
        dgonni Сегодня, 13:09
        0
        + однозначно laughing
  6. bunta Офлайн
    bunta Сегодня, 12:42
    +1
    А вот теперь смотри. Согласно "трудовому договору", слесарь должен бы был возместить стоимость брака. Ага, так до конца пенсии и расплачивался бы за весь модуль. Никаких страховок от случайностей. Может просто поскользнулся, или просто устал работая в авральном режиме. Даже у Королева случай был, когда его любимый слесарь оболочку пропорол. У рабочего класса отняли все гарантии. Профсоюзы мышей не ловят.
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 13:04
      +3
      У рабочего класса отняли все гарантии

      Гарантии?? am Пулю ему в гарантию. Я НЕ О ДЫРКЕ (накосячить может каждый), А О ТОМ ЧТО ОН СКРЫЛ СЕЙ ФАКТ. А если бы это был программист и программировал он "периметр", все бы уже в пепел превратились.... Какие тут блин могут быть профсоюзы?
      1. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 14:42
        0
        Ну, сколько чего программисты загубили, это отдельная тема...
        Умножение с делением путают - только держись, и не только в банках - у штатовцев так марсианский аппарат угробили.
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 15:27
          0
          А у нас Фобосгрунт за 13 миллиардов.
        2. bk316 Офлайн
          bk316 Сегодня, 15:34
          0
          Умножение с делением путают

          Блин что же Вы все не въезжаете!
          Нет криминала в том что бы сделать ошибку. Для этого есть сотни объективных причин и оправданий.
          КРИМИНАЛ В ТОМ ЧТО БЫ ЭТУ ОШИБКУ СОЗНАТЕЛЬНО СКРЫТЬ. ЭТОМУ НЕТ ОПРАВДАНИЯ, и именно это и сделал этот рабочий.
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 15:26
        0
        И такое к несчастью происходит во всех сферах - боятся ответственности за свои ошибки - вот и скрывают, не думая, что эта закрытая ошибка, может привести к гибели людей и масштабным авариям.
  7. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 12:46
    0
    Сотрудник, проделавший это отверстие, по-видимому, осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем.
    "осознал" ... осознал ли ? winked
  8. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 12:50
    +2
    Это стиль работы.Принятый на производстве. Те же Датчики ускорений, поставленные на Протон вверх ногами при помощи молотка. Работники перестали контролироваться, и СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ. ИМХО.
    1. Клаус Офлайн
      Клаус Сегодня, 12:57
      +2
      Следуя вашей логике, можно закрывать глаза на посредственного слесаря, но набрать в штат лишний десяток хороших надзирателей и контролеров laughing А если по делу, то надо выгонять всех этих секретарш, менежеров, охранников и прочую лишнюю шелупонь. А высвободившиеся деньги пустить на повышение фонда ЗП, повышение квалификации рабочих, и новые автоматизированные системы контроля и мониторинга
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 15:29
        0
        А ещё лучше вообще на 90% автоматизацию производства перейти.
    2. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 13:10
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      Работники перестали контролироваться, и СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ. ИМХО

      По Вашему наличие совести зависит от качества и количества контроля? laughing
  9. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 13:13
    +1
    "осознал свою ошибку и заделал отверстие специальным клеем"... ладно хоть не на американский момент жвачкой... та точно бы стояла.
  10. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 14:01
    0
    О как... То есть и там "болты молотком закручивать" начали.
    И вопрос, а сколько подобных штук не проявилось во время полетов?
    А что бы этому работнику было, расскажи он о данной оплошности?
  11. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:31
    0
    Это очень хреновые шутки. От разгерметизации, насколько я помню, погибли космонавты Волков, Добровольский и Пацаев.
  12. Комментарий был удален.
  13. AwaZ Офлайн
    AwaZ Сегодня, 14:38
    0
    От ошибок никто не застрахован. ОДнако , такие вещи, если это на самом деле так, говорит о том что часть персонала относится к работе с прохладцей. Люди не шибко ценят свою работу. Причин может быть множество , одна из первых - это уровень зарплат и взаимоотношения с руководством. Такие выходки еще и с психологией человека могут быть завязаны , но все же - это не сборка комбайнов в сельхозтехнике . Людей то надо проверять и отсеивать ...
  14. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 14:48
    0
    Против диверсии говорит только то, что работник, по-видимому, не скрылся, уж больно очевидно, что заделанное таким способом отверстие очень скоро начнёт "свистеть".
    А если сотрудник этого не понимал, значит уже всё, жертвы ЕГЭ добрались и до космоса...
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 15:31
      0
      Там не жертва ЕГЭ - а своей головы, боязни и раздолбайства.
  15. Комментарий был удален.
  16. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 16:23
    +1
    Что там вообще можно было делать с дрелью?