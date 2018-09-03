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Единственная в мире: Академия Генштаба ВС РФ раскрывает секреты

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Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации является уникальным по общемировым меркам учебным заведением, имеющим собственную, без малого двухсотлетнюю историю.

Основанная в 1832 году при императоре Николае I, академия за время своей работы выпустила тысячи офицеров, многие из которых впоследствии вписали свои имена в военную историю России. Удивительно, но факт – инициатором создания академии Генштаба стал французский бригадный генерал, барон Генрих Жомини, который воевал в армии Наполеона.

Несмотря на все пируэты, которыми была богата история России, Военная академия Генштаба была, есть и будет заведением, из стен которого выходят командиры, высшей целью которых является служение своей Родине и ее защита.


В настоящее время в стенах академии проходят обучение не только высшие и старшие офицеры ВС, но и руководители и должностные лица органов государственной и исполнительной власти РФ, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, а также иностранные офицеры.

Съемочная группа телеканала «Звезда» впервые побывала в стенах самого закрытого учебного заведения России и была допущена к съемкам в самых секретных местах Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

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7 комментариев
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  1. Vladimir 5 Офлайн
    Vladimir 5 Сегодня, 12:30
    0
    В военном деле реклама вредна, и так из покон веков...
  2. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 12:33
    0
    Че то я про штатовские генштабы всякте такого не видел нигде, am
    1. Laksamana Besar Офлайн
      Laksamana Besar Сегодня, 12:57
      0
      У них госдеп-академия рулит. smile
  3. Evgenijus Онлайн
    Evgenijus Сегодня, 13:12
    0
    Хорошо, что не все показали в ролике.
  4. дилетант2 Онлайн
    дилетант2 Сегодня, 13:44
    0
    А мониторы то DELL .
    1. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 14:21
      +1
      Да лишь бы на пользу!
  5. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 14:58
    0
    Академия Генштаба ВС РФ раскрывает секреты
    Стесняюсь спросить - нафига?