Видео Единственная в мире: Академия Генштаба ВС РФ раскрывает секреты Сегодня, 12:06 7

Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации является уникальным по общемировым меркам учебным заведением, имеющим собственную, без малого двухсотлетнюю историю.



Основанная в 1832 году при императоре Николае I, академия за время своей работы выпустила тысячи офицеров, многие из которых впоследствии вписали свои имена в военную историю России. Удивительно, но факт – инициатором создания академии Генштаба стал французский бригадный генерал, барон Генрих Жомини, который воевал в армии Наполеона.



Несмотря на все пируэты, которыми была богата история России, Военная академия Генштаба была, есть и будет заведением, из стен которого выходят командиры, высшей целью которых является служение своей Родине и ее защита.





В настоящее время в стенах академии проходят обучение не только высшие и старшие офицеры ВС, но и руководители и должностные лица органов государственной и исполнительной власти РФ, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, а также иностранные офицеры.



Съемочная группа телеканала «Звезда» впервые побывала в стенах самого закрытого учебного заведения России и была допущена к съемкам в самых секретных местах Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.



