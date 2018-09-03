Начальник Генштаба взялся за «наведение порядка» в армии
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов потребовал от командующих округами, родами войск, соединений и частей прекратить практику нарушения регламента служебного времени в войсках, сообщает Коммерсантъ.
Об этом говорится в письме начальника Генштаба ВС РФ №312/2/6382, направленном в войска 17 августа. Письмо составлено по результатам масштабной проверки в войсках.
В документе отмечается неумение ряда командующих планировать рабочий день и грамотно распределять задачи. Отныне командирам запрещено проводить совещания в ночное время, выходные и праздники, кроме того, поручено изжить практику задержания подчиненных на службе «до убытия руководства», а также нахождения военнослужащих на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости.
Кроме того, по словам генерала, до сих пор встречаются случаи проведения офицерским составом «отпусков при части», когда военнослужащие, находясь формально на отдыхе, продолжают исполнять свои обязанности по требованию старших начальников.
Также продолжается практика постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения («немедленно», «к утру», «к понедельнику»), что ведет к нарушению регламента служебного времени, привлечению военнослужащих к работе в ночное время и выходные дни.
По данным Генштаба, наиболее неблагополучно ситуация в данной сфере сложилась в ЮВО, ЦВО и главном командовании ВКС РФ.
По словам источника газеты, поводом для проверки стало большое количество обращений в центральный аппарат Минобороны. Во многих жалобах говорилось о ненормированных рабочих графиках и сложностях при получении положенных выходных дней. Он отметил, что повышенные требования к личному составу – это правильно, однако не следует «перегибать палку», иначе армия начнет терять квалифицированных военнослужащих.
Об этом говорится в письме начальника Генштаба ВС РФ №312/2/6382, направленном в войска 17 августа. Письмо составлено по результатам масштабной проверки в войсках.
В документе отмечается неумение ряда командующих планировать рабочий день и грамотно распределять задачи. Отныне командирам запрещено проводить совещания в ночное время, выходные и праздники, кроме того, поручено изжить практику задержания подчиненных на службе «до убытия руководства», а также нахождения военнослужащих на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости.
Кроме того, по словам генерала, до сих пор встречаются случаи проведения офицерским составом «отпусков при части», когда военнослужащие, находясь формально на отдыхе, продолжают исполнять свои обязанности по требованию старших начальников.
Также продолжается практика постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения («немедленно», «к утру», «к понедельнику»), что ведет к нарушению регламента служебного времени, привлечению военнослужащих к работе в ночное время и выходные дни.
По данным Генштаба, наиболее неблагополучно ситуация в данной сфере сложилась в ЮВО, ЦВО и главном командовании ВКС РФ.
По словам источника газеты, поводом для проверки стало большое количество обращений в центральный аппарат Минобороны. Во многих жалобах говорилось о ненормированных рабочих графиках и сложностях при получении положенных выходных дней. Он отметил, что повышенные требования к личному составу – это правильно, однако не следует «перегибать палку», иначе армия начнет терять квалифицированных военнослужащих.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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