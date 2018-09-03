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Начальник Генштаба взялся за «наведение порядка» в армии

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов потребовал от командующих округами, родами войск, соединений и частей прекратить практику нарушения регламента служебного времени в войсках, сообщает Коммерсантъ.



Об этом говорится в письме начальника Генштаба ВС РФ №312/2/6382, направленном в войска 17 августа. Письмо составлено по результатам масштабной проверки в войсках.


В документе отмечается неумение ряда командующих планировать рабочий день и грамотно распределять задачи. Отныне командирам запрещено проводить совещания в ночное время, выходные и праздники, кроме того, поручено изжить практику задержания подчиненных на службе «до убытия руководства», а также нахождения военнослужащих на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости.

Кроме того, по словам генерала, до сих пор встречаются случаи проведения офицерским составом «отпусков при части», когда военнослужащие, находясь формально на отдыхе, продолжают исполнять свои обязанности по требованию старших начальников.

Также продолжается практика постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения («немедленно», «к утру», «к понедельнику»), что ведет к нарушению регламента служебного времени, привлечению военнослужащих к работе в ночное время и выходные дни.

По данным Генштаба, наиболее неблагополучно ситуация в данной сфере сложилась в ЮВО, ЦВО и главном командовании ВКС РФ.

По словам источника газеты, поводом для проверки стало большое количество обращений в центральный аппарат Минобороны. Во многих жалобах говорилось о ненормированных рабочих графиках и сложностях при получении положенных выходных дней. Он отметил, что повышенные требования к личному составу – это правильно, однако не следует «перегибать палку», иначе армия начнет терять квалифицированных военнослужащих.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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62 комментария
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  1. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 12:13
    +13
    Неужели до больших звёзд дошло? Но лучше пусть поздно, чем никогда.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 12:17
      -28
      Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.
      1. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Сегодня, 12:45
        -17
        Цитата: Сергей39
        Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.

        а они жалуются.
        а как же устав ? пусть стойко переносят все тяготы и лишения.
        1. Fitter65 Офлайн
          Fitter65 Сегодня, 13:18
          +15
          Цитата: KLV2018
          Цитата: Сергей39
          Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.

          а они жалуются.
          а как же устав ? пусть стойко переносят все тяготы и лишения.

          А вы почитайте устав, там конкретно написано и про продолжительность служебного времени и сколько выходных должно быть и прочее, чтоб не писать такие комментарии. А жалуются- потому что ещё хватает командиров и начальников, особенно в отдалённых гарнизонах которые мнят себя удельными князьями. И которые реальную боевую подготовку подменяют различными не нужными и бестолковыми занятиями, спортивными праздниками,смотрами строевой песни и прочей ерундой, нахождением на службе в неурочное время-"сплачивание коллектива"...
          1. KLV2018 Офлайн
            KLV2018 Сегодня, 13:26
            -15
            Цитата: Fitter65
            Цитата: KLV2018
            Цитата: Сергей39
            Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.

            а они жалуются.
            а как же устав ? пусть стойко переносят все тяготы и лишения.

            А вы почитайте устав, там конкретно написано и про продолжительность служебного времени и сколько выходных должно быть и прочее, чтоб не писать такие комментарии. А жалуются- потому что ещё хватает командиров и начальников, особенно в отдалённых гарнизонах которые мнят себя удельными князьями. И которые реальную боевую подготовку подменяют различными не нужными и бестолковыми занятиями, спортивными праздниками,смотрами строевой песни и прочей ерундой, нахождением на службе в неурочное время-"сплачивание коллектива"...

            так увольняйтесь и на 20000 на завод. и хату в ипотеку, а не на халяву. и доживите до 65 лет до пенсии.
            хватит ныть, вояки. очень много людей живут хуже вас. а вы всё плачете.
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 14:02
              +8
              Вот оно как))) и это говорят люди которые месяцами тут слезы льют))) теперь новая серия- нас начали учить как служить правильно) и ещё и жалеть тех, кто живет хуже. Да уж...
              1. KLV2018 Офлайн
                KLV2018 Сегодня, 14:25
                -11
                Цитата: Бультерьер
                Вот оно как))) и это говорят люди которые месяцами тут слезы льют))) теперь новая серия- нас начали учить как служить правильно) и ещё и жалеть тех, кто живет хуже. Да уж...

                служите молча. мы вас оплатим.
                1. Удав КАА Офлайн
                  Удав КАА Сегодня, 14:46
                  +5
                  Цитата: KLV2018
                  служите молча. мы вас оплатим.

                  Предпочитаешь оплачивать оккупантов что ли ? am
                  1. KLV2018 Офлайн
                    KLV2018 Сегодня, 17:06
                    0
                    Цитата: Удав КАА
                    Цитата: KLV2018
                    служите молча. мы вас оплатим.

                    Предпочитаешь оплачивать оккупантов что ли ? am

                    не надо тыкать, а тем более передёргивать бумажный маршал .
            2. Андрей К Офлайн
              Андрей К Сегодня, 16:54
              +1
              Цитата: KLV2018
              ...так увольняйтесь и на 20000 на завод. и хату в ипотеку, а не на халяву. и доживите до 65 лет до пенсии.
              хватит ныть, вояки. очень много людей живут хуже вас. а вы всё плачете...

              Лихо Вы с больной головы на здоровую.
              Ноете здесь Вы, не нравится за 20000 рябчиков на заводе пахать, идите в армию - хата на халяву, пенсия пораньше, салют над могилой будут обеспечены.
              Следите за своей речью - Вас звать никак, чтоб рот на людей в погонах открывать.
              1. KLV2018 Офлайн
                KLV2018 Сегодня, 17:20
                0
                Цитата: Андрей К
                Цитата: KLV2018
                ...так увольняйтесь и на 20000 на завод. и хату в ипотеку, а не на халяву. и доживите до 65 лет до пенсии.
                хватит ныть, вояки. очень много людей живут хуже вас. а вы всё плачете...

                Лихо Вы с больной головы на здоровую.
                Ноете здесь Вы, не нравится за 20000 рябчиков на заводе пахать, идите в армию - хата на халяву, пенсия пораньше, салют над могилой будут обеспечены.
                Следите за своей речью - Вас звать никак, чтоб рот на людей в погонах открывать.

                мне за державу обидно. и хамить не надо бумажный маршал, я вам плюсик поставлю, генералиссимусом быстрее станете.
                Военный - это честь, не погоны.
        2. Xscorpion Офлайн
          Xscorpion Сегодня, 13:57
          +6
          Цитата: KLV2018
          Цитата: Сергей39
          Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.

          а они жалуются.
          а как же устав ? пусть стойко переносят все тяготы и лишения.

          А вы когда в последний раз устав открывали?Ни в присяге,ни в уставе давно такого нет.Это из устава ВС СССР.
          1. KLV2018 Офлайн
            KLV2018 Сегодня, 14:05
            -5
            Цитата: Xscorpion
            Цитата: KLV2018
            Цитата: Сергей39
            Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.

            а они жалуются.
            а как же устав ? пусть стойко переносят все тяготы и лишения.

            А вы когда в последний раз устав открывали?Ни в присяге,ни в уставе давно такого нет.Это из устава ВС СССР.

            а в нынешнем уставе написано что они должны плакать и жаловаться ? laughing
            1. sogdy Офлайн
              sogdy Сегодня, 14:51
              +3
              Цитата: KLV2018
              в нынешнем уставе написано что они должны плакать и жаловаться ?

              Предусмотрена форма рапорта о неисполнении. Видимо, Вы нигде и никогда не служили. Регламент служебного и свободного времени устанавливается для правильного исполнения служебных обязанностей. Все мероприятия планируются исходя из установленного регламента. Первым признаком неуставных взаимоотношений (а это не только избиения, но и левые работы) является нарушение служебного регламента.

              То есть НачГШ обвинил командующих в покрывании неуставщины.
          2. sogdy Офлайн
            sogdy Сегодня, 14:43
            +2
            Цитата: Xscorpion
            Это из устава ВС СССР.

            Ну таки и Уставы ВС СССР, начиная от книжки красноармейца, предусматривал регламент времени и наказания за его несоблюдение. И политотдел таки с пристрастием следил за этим. И предусматривалось допустимое противодействие подчиненных.
      2. Fitter65 Офлайн
        Fitter65 Сегодня, 13:10
        +18
        Цитата: Сергей39
        Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.

        А военные и так на износ служат. А вот если они не будут служить на износ, то на износ вы будете работать, за миску баланды, а как износитесь то вместе с дымом через трубу крематория какого-нибудь "демакратического" концлагеря выйдите на пенсию.
        1. KLV2018 Офлайн
          KLV2018 Сегодня, 13:31
          -8
          Цитата: Fitter65
          Цитата: Сергей39
          Пенсионный срок военным вроде не увеличили? Пусть иработают на износ.

          А военные и так на износ служат. А вот если они не будут служить на износ, то на износ вы будете работать, за миску баланды, а как износитесь то вместе с дымом через трубу крематория какого-нибудь "демакратического" концлагеря выйдите на пенсию.

          бедные вы бедные.
          только сегодня такой работник на износ, в звании прапорщика и весом в центнера полтора, пытался поставить свой крузак на газон. и искренне не понимал, что он делает не так.
          1. sogdy Офлайн
            sogdy Сегодня, 14:54
            +1
            Цитата: KLV2018
            только сегодня такой работник на износ, в звании прапорщика и весом в центнера полтора, пытался поставить свой крузак на газон. и искренне не понимал, что он делает не так.

            И? Ваши действия?
            1. sdc_alex Офлайн
              sdc_alex Сегодня, 15:36
              0
              Цитата: sogdy
              И? Ваши действия?

              поплакал в интернете он. laughing в ответ на эти противоправные действия.
            2. KLV2018 Офлайн
              KLV2018 Сегодня, 17:07
              0
              Цитата: sogdy
              Цитата: KLV2018
              только сегодня такой работник на износ, в звании прапорщика и весом в центнера полтора, пытался поставить свой крузак на газон. и искренне не понимал, что он делает не так.

              И? Ваши действия?

              убедил переставить его дрындулет .
      3. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 14:53
        +2
        Цитата: Сергей39
        Пенсионный срок военным вроде не увеличили?

        Не волнуйтесь, скоро увеличат...
        Цитата: Сергей39
        Пусть иработают на износ.

        Можно подумать, что как то по иному это и было. Очень многие, через пять лет, после выхода на пенсию, а это в 50 лет умирают, очень многие...
        1. KLV2018 Офлайн
          KLV2018 Сегодня, 17:13
          0
          Цитата: svp67
          Цитата: Сергей39
          Пенсионный срок военным вроде не увеличили?

          Не волнуйтесь, скоро увеличат...
          Цитата: Сергей39
          Пусть иработают на износ.

          Можно подумать, что как то по иному это и было. Очень многие, через пять лет, после выхода на пенсию, а это в 50 лет умирают, очень многие...

          ну пенсионный срок не увеличат. иначе опять из армии побегут.
          а насчёт 50 лет , это смотря кто где служил.
          у нас в городе полно военных пенсионеров и многие из них в очень хорошей форме.
    2. Vladimir 5 Офлайн
      Vladimir 5 Сегодня, 12:27
      -4
      Сам НГШ живот отрастил, плохой пример... По поводу внеурочного времени, если офицер не справляется, так и дополнительное время для пользы службы и без переборов, возможное денежное вознаграждение за дополнительное время службы. ВС СССР начало разваливаться и сильно упала дисциплина, когда ввели 8 часовой рабочий день для офицеров и прапорщиков, тогда после 18 часов в казармах и резко повысились неуставные отношения, ибо оставались под командованием срочников сержантов и "стариков"., Дежурный офицер не мог один препятствовать таким разложениям в подразделениях.. Думаю. что история опять повториться..
      1. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 12:38
        +16
        Дело не в прямо обязательном 8 часовом. Служба есть служба, тем более с личным составом. Есть проблемы в подразделении - паши сутками, пока эти безобразия не ликвидируешь. А это вполне возможно, не ложи детородный орган на службу и будет порядок. Другое дело когда тупо сидят ничего не делая до 20, 21, 22-х часов. Толку от этих сидений не было и не будет.
      2. Shkiper Офлайн
        Shkiper Сегодня, 12:52
        +14
        По поводу внеурочного времени, если офицер не справляется, так и дополнительное время для пользы службы и без переборов
        Простите, а какой офицер? Командир взвода, роты, батальона? Если комбат или его начштаба, не правильно поставил задачу, не обеспечил вовремя ресурсы для выполнения этой задачи, причем здесь командир взвода или роты? Пример на собственном опыте, 95-96 год решил провести эксперимент на себе. Все делал во время рабочего дня согласно расписания. К 18.00 все успел все сделал. Подхожу к "бычку", добро на сход? А в ответ блеянье, типа командир еще на борту. Командир у нас еще тот был. Как то вякнул на собрании офицеров, что нам платят за сложность и напряженность, по этому у нас не нормированный рабочий день. А кто не хочет получать эту "сложность" пишите рапорт, будут домой уходить в 18.00. Написал рапорт подал по команде, неделю рапорт мусолили, но дальше "старпома" не ушел.
        ВС СССР начало разваливаться и сильно упала дисциплина, когда ввели 8 часовой рабочий день для офицеров и прапорщиков
        Бардак начался с того момента, когда ввели отчетность проступков. Начали определять службу офицера (командира) не по результатам проведенных учений, а по дисциплинарной карточке бойца его подразделения. В место наведения дисциплины, через "губу" и "дисбат", начали личным временем офицеров и мичманов закрывать эту брешь. Так ведь проще. У нормального командира, все во время и на все время хватает, а у нерадивого одна отмазка, "Времени не хватило". Поверьте Владимир, 8 -мь лет "посидел" на "2-х сменке". (Это когда домой только на ночь, через день)
        1. Fitter65 Офлайн
          Fitter65 Сегодня, 13:25
          +6
          Цитата: Shkiper
          Так ведь проще. У нормального командира, все во время и на все время хватает, а у нерадивого одна отмазка, "Времени не хватило". Поверьте Владимир, 8 -мь лет "посидел" на "2-х сменке". (Это когда домой только на ночь, через день)

          Гражданским это не понять, да и объяснить тяжело. У них один аргумент-" Вы сами себе такую судьбу выбрали!" Как будто им запрещали идти служить в армию, а работать на гражданку насильно отправили, да заставили на различные профессии учится...
        2. АнГиНа Офлайн
          АнГиНа Сегодня, 13:50
          +1
          Вы, Александр, смелый человек - не многие решились бы на такой поступок ни во времена ВС СССР (сужу по офицерам во время своей срочной), ни сегодня. Уже в новейшее время работал я в "АиФе" - федеральном СМИ. Там тоже вся редакция порой по два часа высиживала - редактор еще на этаже! Я в ту пору у них был уже отрезанный ломоть, иначе тоже бы сидел. А вот пример военного услышал впервые. Побольше бы таких в армию!
        3. sogdy Офлайн
          sogdy Сегодня, 15:07
          0
          Цитата: Shkiper
          В место наведения

          Цитата: Shkiper
          Написал рапорт подал по команде

          Мда. Не удивительно, что рапорт "дальше старпома" не ушел. А что, у Вас был кто-то выше старпома по личному составу?
          1. Shkiper Офлайн
            Shkiper Сегодня, 15:58
            +1
            Вы о чем? Вы рапорт (ударение на "О") от заявления отличаете?!
        4. Удав КАА Офлайн
          Удав КАА Сегодня, 15:44
          0
          Цитата: Shkiper
          Подхожу к "бычку", добро на сход?

          Не знаю, как у других, но в 77-82 годах на кораблях 1-го ранга была железная 3-х сменка. Даже "большие сходы"случались. Построения в салоне большой кают-компании сходящей и обеспечивающей смены всегда были. Инструктаж обеспечивающей смены, отчет сходящей -- было железным правилом на кораблях 1 ранга на СФ. На ПЛ -- там все проще: дежурная смена на борт, обеспечивающие в казарму к экипажу. Остальные согласно "утвержденного плана"... Ну, а если проштрафился -- то совесть не позволяла сбегать с корабля, не доделав начатое до конца. Служили не за страх а "на совесть", как говаривал замполит...И никто не жаловался. Всем хватало места в "Океане" или "Чайке". И патруль не особо злобстовал...И по службе продвигались исправно и молодежь учили собственным примером, а не "делай как я сказал!" Все подорвал похренизм 90-х, когда Союз рухнул. Тогда многие подались на гражданку...Остались те, кто "никуда не пошел"... Но мотивация к службе была убита...Поэтому 95-96 это уже обломки прежней железной флотской системы...Да наверное в стране не пуганных аборигенов -- ТОФе...Тогда все понятно.
          А сейчас "демократия" и 8-часовой рабочий день...Но 3-х сменка возвращается. Поэтому, как в том стишке про 25 лет службы: "На трудности службы не ахай. Есть 25 -- посылай всех в (вагину), нет -- сам иди на (фалос)"
          ПС. Админы, надеюсь не сочтут медицинские термины "матом". А то опять придется сидеть в бане до отмывания всех грехов. Кстати, почему нет УДО за "примерное поведение" (типа написания статьи на форум или еще чего-то интересного?)
          ИМХО.
          1. Shkiper Офлайн
            Shkiper Сегодня, 15:54
            +1
            Согласен на "Сашке" и "Мурманске" была трехсменка и на "Киева" до их списания, а на "собаках" ее отродясь не было. К стати "Чайку" закрыли, теперь там "Пятерочка".
      3. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 14:06
        +3
        Не повторится. Да и такого что вы описываете в глобальном масштабе не было. Дисциплина падала только у тех, кто откровенно на службу забивал. У тех кто работал с личным составом таких проблем не было.
        1. Shkiper Офлайн
          Shkiper Сегодня, 14:16
          +1
          Согласился бы на 100%, если бы не жизненный пример. Хотели одного "нехорошего бойца" присадить на пару лет в "дисбат", но командир дивизиона не дал, "лимит" выбрали на посадки, так и сказал. Но "100 дней" он встретил на губе, но вот кто из нас больше намучился, вопрос...
      4. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 14:55
        +2
        Цитата: Vladimir 5
        Сам НГШ живот отрастил, плохой пример...

        Да, это не порядок, но черт возьми, голова у него отлично "варит". Очень "башковитый" НГШ у нас, на раз обыгрывает всех своих "виз-а-ви", малыми силами. Что не раз уже показывал.
      5. sogdy Офлайн
        sogdy Сегодня, 15:02
        0
        Цитата: Vladimir 5
        ВС СССР начало разваливаться и сильно упала дисциплина, когда ввели 8 часовой рабочий день для офицеров и прапорщиков, тогда после 18 часов в казармах и резко повысились неуставные отношения, ибо оставались под командованием срочников сержантов и "стариков".,

        Во как! "Психологические проблемы неуставных взаимоотношений" - издание 1967 года. Мда уж. О дежурном офицере, видимо, Вы не знаете.
        И таки пачиму "18 часов"? Офицерский развод в 7:30. Бывает и раньше, но не позже. Ващета, комроты или его зам прибывает в расположение роты за полчаса до подъема.
  2. Дмитрий 2246 Онлайн
    Дмитрий 2246 Сегодня, 12:21
    0
    В 1989 году командир дивизии объявил: "В Армии 8 часовой рабочий день 8 до обеда 8 после"
  3. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 12:24
    +1
    Ваша служба и опасна и трудна ..... но порядок прежде всего, трудовое законодательство оно для всех едино.
  4. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 12:28
    +3
    Надеюсь это в армии получится... А то на гражданке это уже переходит все границы... У нас начальство на работу является к одиннадцати часам... Потом вечерами сидит до поздна... У них зарплата против нащей раз в десять... А уходим с работы после восьми вечера...и даже отгулов не дают...
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 13:00
      +1
      Присоединяюсь. Выходит такой рукамиводитель из здания в 20:00 вместо 18:00, да ещё и репу чешет: "Куда пойти, кому отдаться?"
      1. нафанаил Офлайн
        нафанаил Сегодня, 13:07
        0
        Не рукамиводитель а руководятел..
    2. Удав КАА Офлайн
      Удав КАА Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Vard
      А уходим с работы после восьми вечера...и даже отгулов не дают...

      А профсоюз у вас что делает? лапу сосет вместе с начальством? Выбирите в профорги бесбашенного лидера, который ничего не боится, а в замы ему законника головастого -- и амба вашему начальству. В трудовую инспекцию жалобу коллективную не забудьте послать и в администрацию Президента про беспредел напишите.! Боритесь за свои права, берите пример с Муссолини (но только в этом! а не в фашистких вывертах) и вы придете к победе капиталистического труда! bully
  5. kepmor Офлайн
    kepmor Сегодня, 12:32
    +12
    нормировать служебное время пытались во все времена...только проку никакого не было и наверное не будет...
    как всегда пытаются устранить не первопричину, а последствия...
    количество директив, указаний и распоряжений, спускающихся вышестоящими штабами и управлениями подобно бесконечной "снежной лавине"...порой не было времени даже прочитать и осмыслить "сие труды паркетных"...а сроки исполнения и докладов, как правило заканчивались ещё вчера...
    солнце за горизонт и в "стране дураков" закипала работа...
    бумаготворчество в армии и на флоте - это наше ВСЁ...
    1. Удав КАА Офлайн
      Удав КАА Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: kepmor
      бумаготворчество в армии и на флоте - это наше ВСЁ...

      Алексей! hi
      Друже, тебе ли, флотскому, не знать изречение великого П.С. Нахимова: " Флот будет побежден бумагой. Ибо бумажная волна намного выше морской!"
      На моей памяти 3-4 раза издавались директивы и указания о запрете истребования лишних бумаг вышестояшими инстанциями...Об ограничении до 3-х (!) количества обязательных отчетных документов: План БП, суточный план, план проведения тренировки, учения, занятия...
      Но все хорошие начинания медленно тонули в рутине штабной комарильи...
      Выход один -- сокращать штабы по количеству до уровня управления корабля 1 ранга. Чтобы не требовали со старпома экологию в объеме курса факультета академии Петра Великого...Это так, к слову. drinks
  6. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 12:33
    +1
    Как по мне так на местах виднее. Немедленно это сделать или к утру. Это армия, а не офис. А то получится как с реформой образования.
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 12:59
      +4
      Цитата: igorbrsv
      0
      Как по мне так на местах виднее.

      Ага ! Прям как
      Тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется!
  7. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 12:34
    +3
    А ведь чиновничьи ухватки так и прут из отдельных чинуш. На ком еще можно отыграться, если тебе сверху по шапке надавали или потешить свое дурное самолюбие над подчиненными.
  8. kenig1 Офлайн
    kenig1 Сегодня, 12:35
    +10
    Читал этот приказ и не знал какие эмоции проявить-плакать или смеяться. Журналы переработки существуют с незапямятных времен, командиру наплевать на них, главное выполнить задачу. Приказы не отдаются, не знают где взять средства на оплату за переработку, а выходные никто не даст. Герасимов далеко, а командующий близко. Так и служим по принципу-взошла луна и в стране дураков закипела работа.
  9. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:36
    +4
    По опыту взводного могу сказать , что неделя - 5/2 по восемь часов - мечта , нелепица и нереальность для ответственного младшего командира , особенно со срочниками , да и наряды с караулами через сутки , много двое такой размеренной службе не способствовали , но это было частично обусловленно кадрированностью части ) . Да и после , когда ступень взводного была пройдена ненормированность дня была в порядке вещей и чаще отнюдь не из-за закидонов начальства . Но начинание правильное - часто такая практика зашкаливает и является чистейшим самодурством командиров .
  10. Околоточный Офлайн
    Околоточный Сегодня, 12:37
    +9
    Вспомнилось про планирование в МВД в бытность министром Куликова, он на этом кандидатскую защитил. Грёбанный Приказ №433. Все проверяющие первым делом требовали личные Планы и их исполнение, сами посмеивались, что дурдом. Не работа по ДОУ, не привлечение агентуры, это на потом, а ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПЛАНЫ.
    1. Николай Петров Офлайн
      Николай Петров Сегодня, 12:50
      +5
      Ох планы-планы. Далее только .... вообщем литературных слов нет по этому поводу.
  11. Coronel76 Офлайн
    Coronel76 Сегодня, 12:40
    +2
    Также продолжается практика постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения («немедленно», «к утру», «к понедельнику»)

    Вспомнился анекдот, "Копать отсюда и до обеда, с лопатами я договорился" smile
  12. bober1982 Офлайн
    bober1982 Сегодня, 12:48
    +2
    В советских ВВС никогда не было не нормированного рабочего дня,всё строго по распорядку. Не будешь ведь сидеть и готовиться к полёту,когда тебя допустили к полётам,если не допустили - так сиди хоть до ночи,всё равно не допустят.В авиации к таким вопросам строго относились, всем команда Брэк, и все быстро по домам,понимали,что лишний раз дёргать не следует.Сейчас такое понимание,видимо,утеряно.
    1. alstr Офлайн
      alstr Сегодня, 13:57
      +1
      Это из серии баек: Вопрос в летном училище на экзамене для дальней авиации.
      Что будете делать, если сейчас начнется война.
      Ответ: Пойду спать.
      Вопрос (в возмущением): Почему?
      Ответ: По инструкции я должен перед полетом проспать 8 часов."

      В реальности в советское время бы по разному.
      Отец жены (моряк) рассказывал, что после училища первый раз на берег сошел (не по служебной надобности) через 2,5 года. Командир не отпускал (к тому же он еще холостой был).
      А перешел в штаб (бригада строящихся кораблей) - там все как у людей - с 9 до 18 с выходными. Единственное, что когда корабли принимали надо было пахать круглосуточно, но там и заводские в тех же условиях были.

      Тут все от командира зависит. и Если женатый, то выходной проще получить (никто не хочет со стороны женского коллектива получить пакость в виде жалобы вышестоящему начальству).

      Если же говорить реально, то работа в армии не намного отличается от работы над проектом.
      Также есть жесткие графики, есть исполнители, которых надо мотивировать.
      Отличие одно. Если в обычной жизни при возникновении форс-мажора (а не желания командира) сроки можно сдвинуть (не всегда конечно), то в армии это обычно невозможно.
      1. bober1982 Офлайн
        bober1982 Сегодня, 14:27
        0
        Цитата: alstr
        В реальности в советское время бы по разному.

        Да, было по разному, и само советское время было разным, и авиация включала в себя , и батальон обеспечения,и роту охраны,и санчасть и многое другое, со своими порядками и законами,но что касается лётчиков и летных экипажей - отношение было бережным.Например,можно было сдать физ.подготовку хоть на "кол", это на командование не произвело бы никакого негативного впечатления,поскольку понимали,на качество взлёта и посадки всё это не влияет.Таких примеров было множество (строевая подготовка,хим.защита и тому подобное), и поэтому в штабе не пересиживали.
  13. Комментарий был удален.
    1. Shkiper Офлайн
      Shkiper Сегодня, 14:26
      +1
      в комполка совещание в 16.00. Часа 1,5-3
      Став командиром корабля, один мой хороший наставник, сказал мне так, что совещание должно длиться 40 мин. максимум. После наступает "колхозное собрание переходящее в говорильню".
  14. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 13:07
    +4
    Также продолжается практика постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения («немедленно», «к утру», «к понедельнику»)


    В мою память врезался незначительный случай.
    По поручению генерала я с красноармейцем принимал и перевозил в склад первый миномет, прибывший в адрес дивизии. Панфилов захотел посмотреть миномет.
    Я крикнул из окна помогавшему мне красноармейцу:
    - Тащи со склада миномет сюда. Скорее! Чтобы через пять минут был здесь!
    Повернувшись, я увидел, что Панфилов, прищурившись, смотрит на меня. Это был тот же иронический взгляд, под которым я однажды покраснел.
    - Через пять минут, товарищ Момыш-Улы, он не успеет, - сказал генерал. Панфилов ничего к этому не добавил. Но меня поразило это простенькое замечание.
    Сколько раз я, не думая, покрикивал этак: "Через пять минут". А Панфилов думал.

    А.Бек "Волоколамское шоссе"...


    У некоторых командиров размывается граница между требовательностью и самодурством. Наверное, профессиональная болезнь любой армии и во все времена.. Это и хорошо, что военачальники такого ранга обращают внимание на такие особенности армейской жизни, и плохо, раз понадобились специальные указания...
  15. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 13:50
    0
    Все правильно. Не должна быть армия тюрьмой для отбытия наказания.
    Не справляешься-отдохни. На твое место возьмут того, кто справляется.
    А то вначале штурмовщина, а потом переделывать все.
  16. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 14:28
    0
    Во-во... проклятое "надо остаться" стало нормой везде: и на рабочих местах и в армии. Где бы ни работал (в частных компаниях) везде норма-не будешь оставаться, работать в праздники и выходные- не получишь "премию" или пресловутый "конверт"-сиди на голой минималке.... И когда это гадство прекратится... А все потому, что такое понятие как "трудовая инспекция" в России существует виртуально, а на рабочих местах процветает схема "оклад"+премия (или "конверт")... да и государство самоустранилось от регулирования трудовых отношений, отдав все на откуп "свободным трудовым контрактам" и расплодив аутсорсинги, субподряды, а также защищая "работодателя"... В армии такая же фигня да еще отягощенная тем, что "слова начальника не обсуждаются, а выполняются"... sad
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 14:42
      0
      А все потому, что такое понятие как "трудовая инспекция" в России существует виртуально, а на рабочих местах процветает схема "оклад"+премия (или "конверт")...

      Могу поспорить как работодатель.. Трудовой инспекции дай повод, особенно в провинции... Да вы и сами пишете:
      не получишь "премию" или пресловутый "конверт"-сиди на голой минималке....
      ...
      Такие вещи пролазят там, где много платят или в профессиях с ограниченной востребованностью...
  17. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 15:07
    0
    Очень спорное начинание.
    Почему-то в бизнесе при авралах вкалываешь сутками, и ничего. Другое дело, если бы велели надлежащим образом компенсировать такие отклонения.
  18. туц Офлайн
    туц Сегодня, 16:52
    0
    на госпредприятиях практика вечерних рабочих совещаний уже в норму вошла
    Раб день начинается в 8:00 заканчивается в 17:00
    Начальник у зама спрашивает почему твои сотрудники уходят в 17:00 они что недостаточно загружены ?
  19. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 17:27
    0
    Наведение порядка нужно начинать с увольнения командиров, делом подтвердивших отсутствие квалификации, использующих только экстенсивные методы выполнения служебно-боевых задач. Это "драконовская мера". Другой верный способ - ввязаться в довольно большую длительную войну. Выбор за НГШ.