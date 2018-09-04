Аналитика

Ключ от половины Средиземноморья в руках Москвы. Какой опыт извлечён из охоты на АПЛ «Astute»?

7


Если внимательно изучить новостные разделы российских и зарубежных электронных средств массовой информации за апрель 2018 года, когда силы западной коалиции нанесли малоэффективный ракетный удар по стратегическим объектам САА в надежде на ослабление позиций Дамаска перед лицом оппозиционно-террористических «котлов», можно наткнуться на весьма важную с военно-технической и оперативно-тактической точек зрения информацию от британской газеты «Times» со ссылкой на компетентные источники в командовании Королевского военно-морского флота Великобритании.

Известное издание сообщило о срыве ударной операции одного из трёх британских многоцелевых атомных подводных крейсеров класса «Astute», который должен был запустить по Сирии 20 стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV». По данным газеты, причиной провала стало преследование британской субмарины со стороны либо современной модификации сверхмалошумной дизель-электрической подводной лодки пр. 636.3 «Варшавянка», либо пр. 877 «Палтус», входящей в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.


Представители английского истеблишмента являются настоящими гуру в плане создания панических настроений в обществе, основанных на демонизации России в глазах обывателей. Поэтому может сложиться мнение, что данная история была просто выдумана командованием британского флота для сокрытия истинных проблем технического и даже необъяснимого характера, которые преследуют подлодки класса «Astute» на протяжении длительного периода времени. Так, председатель Движения поддержки флота капитан I ранга запаса Михаил Ненашев и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседах с корреспондентами «Вестей» и журналистами газеты «Взгляд» отметили, что у экипажа подлодки могли возникнуть технологические проблемы, способные привести к катастрофе при попытке применения «Томагавков» в Средиземном море, а сами «Эстьюты» регулярно оказываются в центре внимания то из-за посадки на мель, то из-за попадания в сети португальских рыбаков, то в связи столкновения рубки с корпусом дружественного боевого корабля из-за несвоевременного погружения на достаточную глубину.

Да, теоретически могла иметь место либо внештатная ситуация в момент перемещения «Томагавка» из торпедного стеллажа в один из шести 533-мм торпедных аппаратов, либо заклинивание створки торпедного аппарата, способное привести к непредсказуемым последствиям. Но на практике такой вариант достаточно маловероятен, поскольку боекомплект из торпед «Spearfish», «Томагавков» и мин размещается не на одном, а на нескольких стеллажах, которые «питают» сразу 6 торпедных аппаратов. Следовательно, определённая часть арсенала (6, 8 или 10) стратегических крылатых ракет UGM-109E всё же могла быть запущена c борта «Эстьюта» по сирийской территории. Для этого британской подлодке достаточно было выйти на рубежи пуска «Томагавков», находящиеся в южной части акватории Ионического моря (около 1600 км от берегов Сирии), и спокойно отстреляться ракетами, имеющими дальность 1600—2000 км, из рабочих торпедных аппаратов. Тем не менее, не сложилось! А поэтому в нашем случае британская версия выглядит очень даже правдоподобно.

Что же касается заявления капитана I ранга Владимира Мамайкина о невозможности длительного преследования атомной субмарины «Эстьют», двигающейся со скоростью 27—29 узлов, посредством более медленной дизель-электрической «Варшавянки», способной выдать лишь 18—20 узлов на протяжении нескольких сотен километров, то это истинная правда.

Но здесь вся суть заключается в том, что на стороне экипажа нашей сверхмалошумной субмарины было важное тактическое преимущество, избавляющее от необходимости преследования более скоростной атомной подлодки «Эстьют». Объясняется оно географическим фактором, играющим в пользу подводного компонента ЧФ России. Очевидно, что одна из «Варшавянок», осуществлявшая боевое дежурство на выходе из Эгейского моря на малом ходу (3—4 узла), смогла первой запеленговать британскую субмарину, мчащуюся к огневым рубежам почти на полном ходу (25—27 уз.). Британские моряки-подводники вели себя в акватории Средиземного моря достаточно беспечно и вальяжно, делая ставку на наличие у «Эстьюта» водомётного движителя и новейших многоярусных амортизационных платформ для подвижных механизмов, что увеличивает акустическую скрытность подлодки.

Более того, центральная часть Средиземного моря практически на постоянной основе контролируется противолодочной авиацией ОВМС НАТО и ВМС США, в числе которой есть модернизированные самолёты P-3C «Orion» и более совершенные P-8A «Poseidon». Но режим «полного хода», способствующий резкому увеличению акустических шумов подводного крейсера, по-видимому, сыграл с британскими моряками злую шутку, и гидроакустический комплекс МГК-400ЭМ «Рубикон-М» одной из наших «Варшавянок» обнаружил «Эстьют» на удалении в нескольких десятков километров, в то время как ГАК «Sonar 2076» британской субмарины обнаружил нашу тихоходную подводную лодку на удалении в 10—20 км. У наших моряков вполне могла появиться возможность блокирования английской субмарины с дальнейшим закономерным изменением её курса. Известно, что для подводного запуска «Томагавков» в варианте UGM-109E субмарина класса «Эстьют» должна выйти на глубину порядка 45 метров и уменьшить скорость хода до пары-тройки узлов. Как вы понимаете, осуществить данную процедуру британские моряки-подводники не имели возможности, поскольку уже находились под прицелом торпед ТЭСТ-71МЭ-НК, 53-65КЭ, а, возможно, и «Физик».

Даже в том случае, если бы британская субмарина попыталась оторваться от «Варшавянки» и уйти на другие позиции для пуска ракет «Tomahawk», её бы благополучно встретили наши противолодочные самолёты Ил-38Н по целеуказанию, переданному с борта нашей подлодки, ведь подводная компонента ВМФ России и противолодочная авиация — звенья одной цепи, увязанные в единую сетецентрическую сеть. А поэтому единственным адекватным решением для британских моряков-подводников стал уход из центральной части Средиземного моря.

Единственная подлодка, которая для участия в апрельском ударе смогла проскользнуть незамеченной для гидроакустических средств «Варшавянки», — это новейший сверхмалошумный многоцелевой подводный крейсер «Джон Уорнер» усовершенствованного класса «Virginia Block III» американского флота. В ходе же планируемого в настоящий момент удара по Сирии прорвать противолодочный заслон американским и английским подлодкам будет на два порядка сложнее, ведь Генштаб ВС России учёл все ошибки, допущенные 4 месяца назад. Для тщательного прочёсывания подводного пространства от берегов Сирии до Ионического моря командование Военно-морского флота задействовало уникальные дальние противолодочные самолёты Ту-142М3/М, способные за короткий период времени расставить 64 пассивных радиогидроакустических буёв РГБ-75 и РГБ-15 с каждого самолёта. По последним данным, две машины данного типа были переброшены с авиабазы в Ейске на авиабазу Хмеймим 1 сентября 2018 года для участия в крупнейших военно-морских учениях российского флота в акватории Средиземного моря, основная цель которых — сдерживание Объединённых ВМС НАТО от деструктивных действий против Сирии.

Источники информации:
https://vz.ru/politics/2018/4/17/893218.print.html
http://bastion-karpenko.narod.ru/Astute.html
http://airwar.ru/enc/sea/tu142m3.html
Автор:
Евгений Даманцев
Мы в Яндекс Дзен
Тихая угроза, переигрывающая подводный флот России в отсутствие реализации проекта «Хаски»
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

7 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:07
    +4
    И какой урок можно извлечь из того что Средиземное море это в сущности лужа и спрятать АПЛ там в сущности не возможно... Другое дело океан... Там обнаружить лодку значительно труднее... Что наши подводники неоднократно и демонстрировали...
  2. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 06:26
    +5
    И что помешает нанести удар по Сирии,надводным,и подводным силам США и их сателлитов?Россия?Не смешите.Они же нас заранее предупредили, что если будет повод они нанесут удар по обьектам сирийских войск и инфраструктурам,российские обьекты при этом гарантированно будут не тронуты.Всё как и в предыдущих случаях.Наши силы будут контролировать флот США что бы те не "ошиблись",при "ошибке"по носителям будет нанесён удар.Только контроль будет ещё более жесткий,и это хорошо.Мы учимся обнаруживать врага,настоящего,современного,хитрого..А учения начались ,что бы упредить удар сейчас.Но это отсрочка,не более.Потому что Россия не в состоянии защитить территорию Сирии от более сильного врага военным путём.Только комплекс мероприятий поможет.И военный и политический.И это похоже надолго.
    1. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 07:36
      +2
      Цитата: Мар.Тира
      И что помешает нанести удар по Сирии,надводным,и подводным силам США и их сателлитов?

      Олег, вы тут же сами и отвечаете на свой вопрос...
      Цитата: Мар.Тира
      Только контроль будет ещё более жесткий,

      При жестком контроле можно помешать противнику выйти на боевой курс? Очень даже можно! Можно ли своими действиями помешать противнику провести ракетную стрельбу? Тоже очень даже можно! При хорошей организации службы у флота есть много возможностей бесконтактного давления на противника!
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 08:10
      +2
      И что помешает нанести удар по Сирии,надводным,и подводным силам США и их сателлитов?

      Страх, да, да обыкновенный страх за свою жизнь. Наши их предупредили, утопим. Желающих проверять это на практике не нашлось. Не надо пугать, надо вежливо предупредить. Вот сейчас Клим Чугункин заявил о возможном размещении базы НАТО в бандерлогии. Надо вежливо полосатым сказать, в случае начала строительства база будет уничтожена, благо есть чем. Сумасшедших, подставлять свою голову под топор(в смысле Калибр), из-за Потроха и его гопкомпании, думаю не найдется. И плевать кто там и что будет визжать, мы единственная страна в мире, кого полосатые боятся больше всего.
  3. kartalovkolya Офлайн
    kartalovkolya Сегодня, 06:29
    0
    Обстановка в акватории Средиземного моря сложилась очень не простая,а если учесть безумные заявления провокаторов из Пентагона то даже взрывоопасная! Но по всему видно то,что дальше угроз и попыток запугать Россию дело дальше не пойдёт, ведь у них самих "поджилки" трясутся,а ну как русские "вдарят" в "ответку",как и обещали, если их "топоры", не приведи Господи, попадут по Российским военным!
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    0
    «Эстьюты» регулярно оказываются в центре внимания то из-за посадки на мель, то из-за попадания в сети португальских рыбаков, то в связи столкновения рубки с корпусом дружественного боевого корабля из-за несвоевременного погружения на достаточную глубину.
    Действительно это можно рассматривать уже не как случайность, а как закономерность. Но по этому поводу голова должна болеть у англичан. Хотя при их министре обороны, который воинственен до крайности и судя по заявлениям абсолютно не соображает в военном деле голова у англичан болеть не будет.
  5. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:02
    +1
    Если бы английская подводная лодка хотела отстреляться, то чем бы ей помешала наша лодка? Торпедировала? Абсолютно никто ей бы не помешал даже просто всплыть среди российской эскадры и отстреляться на глазах у всех. Никто не посмеет ее потопить.