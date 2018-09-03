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Stryker + Javelin. В Европу прибыли модернизированные американские БТРы

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Первая партия модернизированных американских бронетранспортеров "Страйкер" прибыла в Европу. 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в немецком городе Фильсэкк, получил первые бронетранспортеры, полностью совместимые с противотанковым комплексом "Javelin", передает "Warspot" со ссылкой на портал armytimes.com.

Stryker + Javelin. В Европу прибыли модернизированные американские БТРы


Как сообщается в материале, на модернизированных "Страйкерах" установлена система дистанционного управления ПТРК "Javelin". Ранее для производства выстрела из ПТРК было необходимо сделать остановку бронетранспортера, после чего оператор высовывался из люка и производил выстрел. На новых моделях "Страйкера" управление комплексом ПТРК производится из-под брони и на ходу. Как сообщается, первоначально Минобороны США заказало 86 комплектов дистанционного управления ПТРК "Javelin" для установки на БТР "Страйкер". Все комплекты предназначены для машин, дислоцируемых в Европе.


Stryker — семейство американских колёсных боевых бронированных машин, принятых на вооружение в 2003 году. БТР вмещает трех членов экипажа плюс девять человек десанта. На базе Stryker создано более десятка разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.
Использованы фотографии:
armytimes.com
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30 комментариев
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  1. Pivot Офлайн
    Pivot Сегодня, 12:44
    +1
    А в чем прикол? Ну поставили ПТРК на шасси
    1. инженер74 Офлайн
      инженер74 Сегодня, 12:49
      +2
      Цитата: Pivot
      А в чем прикол? Ну поставили ПТРК на шасси

      Гениальное решение! К скрытному носимому ПТРК привентить автобус! Осталось только Страйкеру научиться подкрадываться к танку на дальность пуска (ЕМНИП ~3км)...
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 12:57
        +4
        Причём здесь автобус? Решение грамотное, джавелин один из самых современных ПТРК, а заявленная дальность до 4-х км. hi
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:49
          0
          Дальность при режиме прямого пуска. При режиме атаки в верхнюю часть дальность не превышает2,5
          1. Shurik70 Офлайн
            Shurik70 Сегодня, 13:58
            +1
            Это неплохая машинка

            Корпус бронетранспортера сварен из листов закаленной броневой стали марки 160. Бронирование также состоит из кевлара и керамико-композитных материалов. Броня выдерживает прямые попадания пуль калибра до 14,5 мм, осколков бомб и снарядов. В случае оснащения бронетранспортера динамической броней германской фирмы IBD/Дейзенрот Инжиниринг машина соответствует IV уровню защищенности по STANAG-4569. В то же время бронезащита машины «Страйкер» IAV легко пробивалась выстрелами из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7

            Все «Страйкеры», направленные в Ирак для участия в операции «Ираки Фридом» были оснащены комплектами дополнительной брони, призванными нейтрализовать угрозу со стороны РПГ. Масса комплекта реечной брони «Слэт» производства фирмы Дженерал Дайнемикс для бронетранспортера «Страйкер» составляет 2200 кг.

            После установки реечной брони бронетранспортер по ширине не влезает в чрево военно-транспортного самолета С-130. Кроме того, комплект брони «Слэт» затрудняет маневрирование бронетранспортера, особенно на пересеченной местности и в урбанизированных территориях. На характеристиках машины также негативно отразился возросший после установки накладной брони вес. В марте 2005 г. с отделением сухопутных систем фирмы ВАЕ Системз был заключен контракт на разработку и производство комплектов динамической защиты для 289 бронетранспортеров «Страйкер». Заказ был выполнен в период с сентября 2005 г. по октябрь 2006 г. В феврале 2006 г. первый «Страйкер», оснащенный комплектом динамической защиты, был принят заказчиком. Комплект динамической защиты бронетранспортера весит 3100 кг.

            В Афганистане модифицированный БТР «Страйкер» доказал свою полезность. Солдаты хвалят бронетранспортер за хорошую выживаемость экипажа и десанта во время подрыва на минах, фугасах, при обстреле из стрелкового оружия и РПГ. Они незаменимы в городских условиях.


            Источник: http://army-news.ru/2017/09/amerikanskij-btr-strajker/
      2. dgonni Офлайн
        dgonni Сегодня, 13:08
        +3
        Ага. Только в совке об этом не знали и запилили ПТРК Штурм-с. А если учитывать что ракету Штурма нужно сопровождать до момента поражения а копьё не нужно. То симбиоз страйкера и джавелина получился даже очень ничего себе крутой. Задачей его является выдвижение на танкоопасное направление и быстрый отстрел по обнаруженным целям.
        1. Pivot Офлайн
          Pivot Сегодня, 13:16
          0
          И что что надо сопровождать, она от этого мене точная или бронепробиваемость хуже или устойчивость к помехам.
          1. dgonni Офлайн
            dgonni Сегодня, 14:06
            +2
            А то что для того что бы обстрелять и уничтожить энное количество танков страйкеру с копьём нужно намного меньше времени чем штурму! А это значит что вероятность попадения под ответный огонь страйкер снижается многократно! Что положительно сказывается на выживаемости экипажа! Ну и на крайняк! У штурма радиокомандная СУо! То биш если применяются средства РЭБ то штурм как бы мальца может не долететь!
            1. Pivot Офлайн
              Pivot Сегодня, 14:27
              +1
              Ну джавелин долетит, особенно если его запустит рядовой Сваноренко, из отдельной аэромобильного бригады имени какого нибудь Тараса Свинорылко.
              1. dgonni Офлайн
                dgonni Сегодня, 14:46
                +1
                Джавелин сам себе наводчик. Требуется только первоначальный захват. А дальше всё делает сама ракета! Можно с матрасов конечно ражать. Но комплекс как не крути получился зачётный.
        2. Pivot Офлайн
          Pivot Сегодня, 13:18
          -1
          А совок у вас вашей дыре был и всегда будет, а у нас полноценное государство.
      3. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
        Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:52
        0
        Машина под три метра ростом.

        laughing
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:53
      0
      Ну, как в чём? Чудо-оружию приделали колёса. wink
    3. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 13:05
      0
      Нормально , все так делают, в чем "зрада" не понятно . Страйкер новый 30мм держит, вот "зрада". а тут понял, что новостью отметится...
  2. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 13:04
    0
    На базе Stryker создано более десятка разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.

    Это всё, что нам надо знать о Страйкерах.
    Ответ должен быть симметричным: Прикрутить Конкурс к понтону и разместить в Сирийской пустыне. Супостату станет стыдно и он пойдёт плакать...
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 13:12
      0
      Наш ответ "джихад-мобиль" "сель". Тем более по цене он с выстрелом жавелин сопоставим будет wassat
      1. Subergeil Офлайн
        Subergeil Сегодня, 15:27
        0
        Цитата: igorbrsv
        Наш ответ "джихад-мобиль" "сель". Тем более по цене он с выстрелом жавелин сопоставим будет wassat

        Вот это точно!А парочка трупов в этом подбитом "джихад мобиле по цене выстрела" это так, мелочи, чего уж там...
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 15:47
          0
          Ну не знаю. Дальность до 4 км. Скорострельность за 2 сек. опустошает 10 направляющих
  3. KCA Офлайн
    KCA Сегодня, 13:55
    -1
    На сколько они превосходят "Штурм-С" и "Хризантему"? На сколько самоходных ПТРК в МО РФ больше чем аццких "страйкеров"? В 100 раз? В 200? Или больше?
  4. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:57
    +1
    Из всего вышесказанного мне хочется понять как он будет стрелять на ходу)))
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 14:08
      +1
      Цитата: Бультерьер
      ...как он будет стрелять на ходу)))

      ...Они, Javelin к гиростабил. пулемётному модулю прикрутили.

      ...А в другом случае ( М1134 с ПТРК ТОУ--2) -- с ракетной установки.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 14:42
        +2
        Хм... решение любопытное) хотя с учетом охлаждения ГСН в течении 10 секунд перед пуском и визуальным захватом цели , что то мне подсказывает долго эта машина не проживет...
        1. KCA Офлайн
          KCA Сегодня, 14:55
          +1
          ИК матрицы наведения тоже проходят процесс эволюции, уже не требуется охлаждения вообще, это не "Стрела" с охлаждением жидким азотом, вопрос какое поколение матриц используется именно в военном варианте, не всегда самое новое становится основным в армии, баллон с азотом это 100% действия, а другие варианты могут быть варианты...
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 15:19
            0
            Ну в прошлом году время охлаждения точно не менялось ))) сам блок одноразовый для охлаждения ПНВ и ГСН был на месте))) просто если представить допустим бумеранг с корнетом и Страйкер с копьем друг против друга в прямой видимости именно это и погубит американца. Имхо конечно
        2. san4es Офлайн
          san4es Сегодня, 14:56
          0
          Цитата: Бультерьер
          ...долго эта машина не проживет...

          ...Да и "...управление комплексом ПТРК производится из-под брони и на ходу" -- понятие относительное...5 км/ч по шоссе -- тоже "ход" smile
        3. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
          Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:55
          0
          Сколько раз можно охлаждать ГСН Джавелинов?

          Ну, если вдруг решили не стрелять...
  5. AwaZ Офлайн
    AwaZ Сегодня, 14:17
    +1
    Как я вижу, обе стороны ставят противотанковые системы на БТРы и броневики.. Интересно- кому первому пришла такая дурная идея ?
  6. JonnyT Офлайн
    JonnyT Сегодня, 15:30
    +1
    натовское командование все еще мыслит категориями холодной войны - считая что русские и китайцы направят орды танков на европейские территории в качестве первой ударной силы. Конечно грамотный экипаж может много крови попить танкистам, но тут скорее ставка идет на универсальность - можно комфортно и безопасно перевозить личный состав и в случае опасности по танку отстреляться (а танк рассматривается натовцами как основная угроза страйкера) и быстро скрыться по хорошим европейским дорогам, вызывая поддержку с воздуха
  7. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:46
    0
    Напомню, американская коалиция потеряла Джавелины в Сирии, они достались бармалеям, а Сирийская Арабская Армия подобрала их у загашеных ею бармалеев.

    В результате Джавелины поехали в Россию на тур по Золотому кольцу вслед за томагавками и новейшими американскими авиационными ракетами, которые почти целыми подобрали Асадовские бойцы.

    Вангую, Джавелины будут при встрече с российскими танками (не только с танками) улетать "на солнце".
  8. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 16:49
    +1
    Комментаторы становятся всё "мудрей"..