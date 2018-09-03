Stryker + Javelin. В Европу прибыли модернизированные американские БТРы

Первая партия модернизированных американских бронетранспортеров "Страйкер" прибыла в Европу. 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в немецком городе Фильсэкк, получил первые бронетранспортеры, полностью совместимые с противотанковым комплексом "Javelin", передает "Warspot" со ссылкой на портал armytimes.com.Как сообщается в материале, на модернизированных "Страйкерах" установлена система дистанционного управления ПТРК "Javelin". Ранее для производства выстрела из ПТРК было необходимо сделать остановку бронетранспортера, после чего оператор высовывался из люка и производил выстрел. На новых моделях "Страйкера" управление комплексом ПТРК производится из-под брони и на ходу. Как сообщается, первоначально Минобороны США заказало 86 комплектов дистанционного управления ПТРК "Javelin" для установки на БТР "Страйкер". Все комплекты предназначены для машин, дислоцируемых в Европе.Stryker — семейство американских колёсных боевых бронированных машин, принятых на вооружение в 2003 году. БТР вмещает трех членов экипажа плюс девять человек десанта. На базе Stryker создано более десятка разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.