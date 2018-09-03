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На Су-30СМ устанавливаются двигатели АЛ-41Ф-1С

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Уфимское моторостроительное производственное объединение (ПАО «ОДК-УМПО») в своей работе «Выполнение Государственного оборонного заказа в 2017 году», направленной на конкурс «Авиастроитель года», сообщило об участии предприятия в модернизации истребителей Су-30СМ.



Указанный конкурс проводится Союзом авиастроителей России.


В описании конкурсной работы сообщается, что в 2017 году ОДК-УМПО, участвуя в качестве головного исполнителя и соисполнителя, произвело поставки двигателей АЛ-41Ф-1С, АЛ-31Ф и оказало услуги по ремонту двигателей вертолетной техники по 33 контрактам и договорам. Все обязательства были выполнены в установленные сроки и на 100 процентов.

Двигатели АЛ-41Ф-1С были поставлены компании «Сухой» для «укомплектования объектов» по программе Су-35С.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Президента РФ, а также в целях унификации двигателей с поставляемыми в строевые части ВКС самолетами Су-35С, предприятие приняло участие в ОКР по модернизации истребителей Су-30СМ с установкой на них двигателей АЛ-41Ф-1С, говорится в документе.

Комментируя данную информацию, блог bmpd отмечает, что работы, видимо, ведутся также в рамках проекта модернизации истребителей Су-30МКИ по программе Super-30 для ВВС Индии (хотя официально требования индийской стороны не включают замену двигателей).
Использованы фотографии:
https://bmpd.livejournal.com
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19 комментариев
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  1. Stas157 Онлайн
    Stas157 Сегодня, 13:07
    0
    На Су-30СМ устанавливаются двигатели АЛ-41Ф-1С

    Я так понимаю, теперь на Су-30СМ будет крейсерский сверхзвук, благодаря повышенной тяге?
    1. Комментарий был удален.
    2. Henderson Офлайн
      Henderson Сегодня, 13:33
      0
      с внешними подвесками точно не будет.
      1. KCA Офлайн
        KCA Сегодня, 13:45
        -6
        Кроме явных понтов, в чём есть необходимость для истребителя бесфорсажный сверхзвук? Сверхманёвренность даёт шанс скинуть ракету с хвоста, а сверхзвук чем уникален? Скорость ракет не МАХ+немножко, а 4-5-7 МАХ, догонят и обгонят, встретят в лоб шрапнелью вольфрамовой
        1. Deadушка Офлайн
          Deadушка Сегодня, 14:00
          +6
          Цитата: KCA
          в чём есть необходимость для истребителя бесфорсажный сверхзвук

          долететь быстрее и при этом потратить меньше топлива.
          1. KCA Офлайн
            KCA Сегодня, 14:40
            -4
            Куда долететь? Смысл долетать истребителю или истребителю/бомбардировщику куда-то быстрее? Что ему там делать? B-1B, B-52H и E, ТУ-160, ТУ-95МС, вот они долетят и вдуплят, а смысл СУ-35 бомбить позиции танков или пехоты? Тупо заровнять поляну, убитую СУ-25, или испытать очередные ракеты или управляемые авиабомбы, другого смысла нет
        2. _Ugene_ Офлайн
          _Ugene_ Сегодня, 14:03
          +2
          Скорость ракет не МАХ+немножко, а 4-5-7 МАХ, догонят и обгонят, встретят в лоб шрапнелью вольфрамовой
          вот именно, поэтому очень маловероятно что
          Сверхманёвренность даёт шанс скинуть ракету с хвоста

          у современных ракет с маневренностью получше чем у истребителя
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 14:27
            +5
            Цитата: _Ugene_
            у современных ракет с маневренностью получше чем у истребителя

            Согласен практически полностью..но вот у ракеты..."нема" wassat постоянной тяги и через 5-7 секунд уже полёт чисто по ....."инерции".
            Очень помогает выполнение ПРМ с энергичным снижением, так как после того как ракета вышла на "инерцию",то она становится очень "вялой" в вертикальной плоскости(особенно вниз) soldier ,ну и в "порядки" на малых высотах уменьшается дальность поражения . soldier
            1. JD1979 Офлайн
              JD1979 Сегодня, 14:38
              -1
              Цитата: Случайный
              Согласен практически полностью..но вот у ракеты..."нема" постоянной тяги и через 5-7 секунд уже полёт чисто по ....."инерции".

              Ага, только тенденция уже меняется и первая ласточка - "Метеор" уже может посмеяться над "нема тяги".
          2. KCA Офлайн
            KCA Сегодня, 14:34
            0
            Маневренность да, и перегрузки под 20g могут, но, сцук, летят они вперёд и только ускоряясь, тормозить не умеют нивкак
        3. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 14:19
          0
          Цитата: KCA
          Сверхманёвренность даёт шанс скинуть ракету с хвоста, а сверхзвук чем уникален?

          Никакие "танцы" с бубнами" ( выход на скорости менее эволютивных, сиречь - сверхманевренность) не даёт никаких шансов...так как вы "подвешиваете себя как в тире" wink
          На сверхзвуке можно банально "убежать",если ещё и меть хорошую тяговооружённость,то шансы повышаются в разы good
          Т.е. выиграет тот, кто окажется “резче”(имеет большее значение ny) и сумеет изменить свои координаты в пространстве (и вектор скорости) на максимальную величину за минимальное время. soldier
          1. KCA Офлайн
            KCA Сегодня, 14:31
            0
            не обязательно убегать, можно "встать" раком, у ракеты нет аэродинамических плоскостей, она может только ускоряться, но не снижать скорость, а самолёт может сделать "кобру Пугачёва", запас топлива для манёвра у истребителя на порядки больше, чем у ракеты, наведение ракеты ни есть 100%, маневр, РЭБ, отстрел ловушек, даже самые современные стационарные комплексы дают поражение не более .8, а уж В-В, там вообще хлам
            1. JD1979 Офлайн
              JD1979 Сегодня, 15:04
              0
              Цитата: KCA
              не обязательно убегать, можно "встать" раком, у ракеты нет аэродинамических плоскостей, она может только ускоряться, но не снижать скорость, а самолёт может сделать "кобру Пугачёва", запас топлива для манёвра у истребителя на порядки больше, чем у ракеты, наведение ракеты ни есть 100%, маневр, РЭБ, отстрел ловушек, даже самые современные стационарные комплексы дают поражение не более .8, а уж В-В, там вообще хлам

              Можно вставать раком сколько угодно, только это поможет мало, и с чего вы взяли что у ракеты нет аэродинамических плоскостей? Есть и рули различных конструкций и стабилизаторы и газодинамические рули и пояса газодинамических двигателей поперечного управления.
              1. KCA Офлайн
                KCA Сегодня, 15:16
                0
                Рули плоскостей или газовые рули у ракет В-В имеют настолько малую активность
                , что просто смешно, СУ-35 может встать одномоментно вертикально и горизонтально со скоростью близкой к 0 в перемещении в данных плоскостях, да, возможно, ГСН супер ракет США не обмануть на 100% но шанс весьма велик
          2. KCA Офлайн
            KCA Сегодня, 15:09
            +1
            Скорость РВВ пусть 7 МАХ, перегрузки 20g, но если СУ-30/33/35/57 падает до скорости по горизонтали до 0 км/ч что делает суперракета со скоростью 7МАХ? Прям открывает крылья равена и говнячит всё что видит
            и дышит?
            1. JD1979 Офлайн
              JD1979 Сегодня, 15:17
              +1
              Мда....нет слов. Ракета просто долетит до цели быстрее.
              1. KCA Офлайн
                KCA Сегодня, 15:37
                0
                Ну позвозьте, ну как ракета долетит до цели быстрее, если у цели скорость 1,8(мой бомжатский мах, траектория не прямая,) маневр, хоть минимальный, тоже был ? Долетит какая ракета? ЯЮЖ почитываю США,Э вот прям
                1. Комментарий был удален.
                2. Варага Офлайн
                  Варага Сегодня, 16:28
                  -1
                  1 МАХ (у поверхности земли) = 1224 км/ч. На высоте 10 - 11 км, из-за снижения температуры, этот показатель будет составлять 1062 км/ч.
        4. Варага Офлайн
          Варага Сегодня, 16:12
          -1
          Для боевого самолета "крейсерский" сверхзвук прежде всего нужен, как преимущество в скорости над ЛА противника. Со всеми вытекающими, так сказать.
  2. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 15:26
    0
    О чем мы не один раз и писали....Только, если я не ошибаюсь, планер Су35С переделывали в силу большего диаметра вентилятора АЛ-41Ф-1С.