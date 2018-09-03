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Сколько украинцев готовы взять в руки оружие. Порошенко рассказал

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Президент Украины, как сам утверждает, с точностью до процента знает число граждан страны, готовых взяться за оружие. По словам Петра Порошенко, «если несколько лет назад число готовых защищать Украину с оружием в руках граждан составляло 20%, то теперь оно выросло в разы».

Порошенко заявил, что на сегодняшний день таковых уже 89%.

Сколько украинцев готовы взять в руки оружие. Порошенко рассказал



Напомним, что Порошенко ранее посещал столицу Соединённых Штатов Америки, где принял участие в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном. По словам Порошенко, Маккейн был близок Украине и украинцам, а ещё он был «настоящим героем Украины».

По логике Порошенко, чтобы стать героем Украины, необходимо поддержать антиконституционный госпереворот, профинансировать радикальных националистов и предложить программу военной помощи для погружения страны в кровь гражданской войны. Именно так поступил Маккейн.

Рассказывая собравшимся представителям дискуссионного клуба ученического самоуправления «Научная смена» о том, сколько украинцев готовы взяться за оружие, Порошенко не сообщил, откуда у него данные именно о 89% населения, и кто же эти 11%, которые защищать Украину с оружием в руках не собираются? Уж не относится ли к тем 11 процентам сам г-н Порошенко с другими представителями олигархических кругов, привыкших воевать исключительно руками рядовых граждан страны?
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/petroporoshenko
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33 комментария
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  1. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 13:09
    +3
    Возьмут в руки оружие... пойдут в огород и закапают, до лучших времен... чтоб продать на базаре.
    1. Shurik70 Офлайн
      Shurik70 Сегодня, 13:24
      0
      Ну не скажи.
      В 1991-ом у нас тоже не так уж и много людей было готово с оружием выступить.
      А вот в середине и конце 90-ых таких стало в разы больше, а многие и взяли. Правда такие, взявшие, боролись исключительно за личное счастье, и значительная часть таких в 90-ых и полегла в могилы.
      А вот на Украине такие живы и здравствуют.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 13:32
        +2
        Для Парася хороший вариант, что бы ДНР и ЛНР с оружием в руках освободили ВСЮ территорию Украины от бандеровцев и ныне властвующих нацистов.
        В этом случае парась сваливает в Канаду и до конца дней своих является президентом в изгнании, попивает горилку и на чём свет стоит поносит русских. Главное что жив.

        Перспективы быть переизбранным у него смутные. А ежели не переизберётся то живым он ни кому не интересен.
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 13:24
      +2
      Порошенко заявил, что на сегодняшний день таковых уже 89%.

      А Порось не уточнил сколько из них готовы взять в руки оружие против него ? wink
    3. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 13:33
      -1
      ни дня без Украины на топвар.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 13:34
        +2
        Цитата: KLV2018
        ни дня без Украины на топвар.

        Ни дня без топвар на Руси. laughing
      2. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: KLV2018
        ни дня без Украины на топвар.

        Не мы такие, Украина такая. wink
  2. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 13:10
    +1
    Не только лишь все.
    89 явные, остальные латентные.
  3. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 13:12
    +5
    Порошенко заявил, что на сегодняшний день таковых уже 89%.
    Я так понял, что ясельной группе детсада оружие решили не давать. Эти и без оного кого угодно сведут с ума. laughing
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: sabakina
      ... ясельной группе детсада оружие решили не давать...

      hi , Вячеслав.
      Ну, этим пока - из дерева, но на полном серьёзе. А вот в остатние 11% зачислили гастарбайтеров, но явно слукавили т.к. эта категория составляет около 23%. Что же касаемо финансового обеспечения всех этих киевских танцев на лезвии, то перспективу обозначают сами "руинские" рукамиводители:
  4. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 13:13
    +1
    Не уверен про 89 %, но я уверен, что желающих повоевать с русскими там прибавляется с каждым годом, пропаганда она такая, действует наверняка...
  5. BratAn Офлайн
    BratAn Сегодня, 13:16
    +2
    Опять всё перепутал, было 89%, а стало 20% минус 11% сомневающихся
  6. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 13:21
    +1
    Минус население Крыма и Донбасса.Около четверти населения нонешней украины
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: нафанаил
      Минус население Крыма и Донбасса.Около четверти населения нонешней Украины

      как так то...даже если взять население Крыма-чуть больше 2 млн и части Донбасса -миллион с небольшим,так как там 1/3 областей+очень много эмигрировали в Украину и РФ) но даже считаем официальную статистику 3.7 млн пусть будет так.
      Раз начали официально то тогда и 42 млн у Украины(если уж всем верить на слово) итого 5 млн против 42.
      Если играться с цифрами то нижний порог 30 млн(и все равно 5 и 30 млн не катят на 1/4)
      Чтобы взять 1/4 нужно Украину иметь как 15млн(потому что 5 млн прибавляют как раз 20 и получаем четверть)
  7. вит Онлайн
    вит Сегодня, 13:25
    +7
    89% украинцев готовы взять в руки оружие, чтобы защитить страну от Порошенко. Остальным 11% оружие не нужно-они готовы порвать его голыми руками. laughing
    1. DVTamga Офлайн
      DVTamga Сегодня, 16:00
      -1
      Точнее будет так - 89% украинцев готовы взять в руки вантус и чистить любые туалеты в любых странах мира. Грубо, но зато честно. Хотя с украинцами все не как у людей, может порошенка и правильно насчитал..... на украине с людьми всегда сложно было, может и верно, что только 11% нормальных осталось.
  8. Wiruz Офлайн
    Wiruz Сегодня, 13:32
    +2
    если несколько лет назад число готовых защищать Украину с оружием в руках граждан составляло 20%, то теперь оно выросло в разы

    Это да, это пэрэмога! Жаль только не спрашивали против кого эти 89% населения готовы пойти с оружием в руках. Вот там бы ответы разнились диаметрально противоположно
  9. Andrea Офлайн
    Andrea Сегодня, 13:40
    +1
    "Гаранту европейской демократии" не врать не можно-задохнётся!
    По состоянию на 2013 год на Украине мужчин 46,2%,женщин 53,8%,но это ладно...женщины тоже могут рваться в бой!
    Однако от 0 до 15 лет там 7,5 млн,а старше 65-ти 7 млн населения.
    Итого 14,5,грубо-30%.
    Или последыши Гитлера ведут тотальную войну!
  10. We_Smart Офлайн
    We_Smart Сегодня, 13:43
    0
    89%, это не только мужчины, но и женщины, дети, старики...
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: We_Smart
      89%, это не только мужчины, но и женщины, дети, старики...

      дык он не уточнял какая группа населения. Если среди военных тогда можно 89%, среди категории "дети" может наоборот, категория "студенты", категория женщин(они кстати активно в армию устремились-их довольно много стало) даст другие цифры.
      В общем Лучший выбор украинского народа не уточнял...
      1. DVTamga Офлайн
        DVTamga Сегодня, 16:02
        -1
        А что на украине в всу появились военно-полевые бордели? В Европу наталок уже не берут?
  11. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 13:45
    +1
    Пусть бывших стойбатовцев позовёт, на, вна в укропии их много, им оружие вообще не дают wassat!
  12. Вкд Двк Офлайн
    Вкд Двк Сегодня, 13:52
    0
    Поросенко, как всегда, перед громким заявлением, советуется со старшим тренером.
  13. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 13:55
    +2
    Ну кстати вполне возможно такое.
    Потому и не стали вводить войска.
    А сейчас и смысла нет, настолько там мозги промыли.
    Умные уехали, а остальные пусть там и остаются...
    1. DVTamga Офлайн
      DVTamga Сегодня, 16:04
      -1
      Правильная мысль! Поддерживаю, главное не мешать оставшимся. Сами друг друга кончат.
    2. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: Zomanus
      Ну кстати вполне возможно такое.Потому и не стали вводить войска.

      hi
      Анатолий Вассерман подкинул идею почему Руина саморазрушится без ввода наших войск и без присоединения сегодня ЛДНР к РФ. В чём-то он прав, но есть спорные моменты - люди, терпеливые жители Донбасса, им-то сколь ещё терпеть?
  14. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 14:05
    +1
    Даже наш президент не знает сколько людей готовы взяться за оружие, а у него пока рейтинг повыше порошенковского. Что касается "готовых украинцев" - кто-то собрался напасть на Украину, чтобы в случае победы кормить эту ораву оголтелых "нациков", а в случае поражения (просто теоретически) предаться "позору, всеобщей ненависти и презрению" таких великих и непобедимых стран Евросоюза?
    Воистину, МОЗГ АЛКОГОЛИКА - МЕНЬШЕ НАПЁРСТКА, А СИЛ ПОИГРАТЬСЯ ЕЩЁ ОСТАЛОСЬ... laughing
  15. рус-5819 Офлайн
    рус-5819 Сегодня, 14:13
    0
    По словам Петра Порошенко, «если несколько лет назад число готовых защищать Украину с оружием в руках граждан составляло 20%, то теперь оно выросло в разы».

    Петёк только не уточнил, сколько процентов граждан и с какой стороны будут " зачищать" Украину?
  16. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:49
    +1
    Ну раз в разы, то процентов 150 минимум готовы встать под ружжо. Только одного не пойму, а котлы откуда брались, что пришлось минские соглашения писать. Воевал бы ушлепок до конца. Зря ВВП ему навстречу пошел, надо было добить, как говорится гадину в его логове, не было бы сейчас этого мозгоклюйства.
    1. ФилинГ Офлайн
      ФилинГ Сегодня, 15:58
      +1
      В мире большой политики правит договоренность. Сталин в 1945 предал грецких коммунистов. ВВП в 2014 предал Донбасс.
      1. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 16:16
        0
        Знаю только грецкие орехи, а кто такие грецкие коммунисты понятия не имею. А для того, чтобы обвинять кого-то в чем-то надо иметь документальные факты, а не эмоции. Вот то, что часть украинцев предала своих дедов воевавших в ВОВ это факт, даже не требующий доказательств. Вот я знаю великих украинцев - Ковпак, Кожедуб, Вершигора, Кобзон и более молодых М.Толстых (Гиви), А. Захарченко и много других. Назвал просто первых кого вспомнил. Сам плевался в 2014 году. Но политика, это такое грязное дело и там как раз не правят договоренности, там правят политические обстоятельства, которых мы в силу своей незначительности просто не знаем. Поэтому судить о таких вещах не берусь, потому что не имею информации. А сиюминутный взгляд на ситуацию можно высказать, но правильно ли это, вот вопрос.
  17. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 14:50
    +1
    Где он их насчитал? Большинство трудоспособного населения на заработках за границей.
    1. DVTamga Офлайн
      DVTamga Сегодня, 16:05
      0
      Так и есть - парубки на строках, дивчины в койках. Слава украине!