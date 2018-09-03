Сколько украинцев готовы взять в руки оружие. Порошенко рассказал
Президент Украины, как сам утверждает, с точностью до процента знает число граждан страны, готовых взяться за оружие. По словам Петра Порошенко, «если несколько лет назад число готовых защищать Украину с оружием в руках граждан составляло 20%, то теперь оно выросло в разы».
Порошенко заявил, что на сегодняшний день таковых уже 89%.
Напомним, что Порошенко ранее посещал столицу Соединённых Штатов Америки, где принял участие в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном. По словам Порошенко, Маккейн был близок Украине и украинцам, а ещё он был «настоящим героем Украины».
По логике Порошенко, чтобы стать героем Украины, необходимо поддержать антиконституционный госпереворот, профинансировать радикальных националистов и предложить программу военной помощи для погружения страны в кровь гражданской войны. Именно так поступил Маккейн.
Рассказывая собравшимся представителям дискуссионного клуба ученического самоуправления «Научная смена» о том, сколько украинцев готовы взяться за оружие, Порошенко не сообщил, откуда у него данные именно о 89% населения, и кто же эти 11%, которые защищать Украину с оружием в руках не собираются? Уж не относится ли к тем 11 процентам сам г-н Порошенко с другими представителями олигархических кругов, привыкших воевать исключительно руками рядовых граждан страны?
Порошенко заявил, что на сегодняшний день таковых уже 89%.
Напомним, что Порошенко ранее посещал столицу Соединённых Штатов Америки, где принял участие в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном. По словам Порошенко, Маккейн был близок Украине и украинцам, а ещё он был «настоящим героем Украины».
По логике Порошенко, чтобы стать героем Украины, необходимо поддержать антиконституционный госпереворот, профинансировать радикальных националистов и предложить программу военной помощи для погружения страны в кровь гражданской войны. Именно так поступил Маккейн.
Рассказывая собравшимся представителям дискуссионного клуба ученического самоуправления «Научная смена» о том, сколько украинцев готовы взяться за оружие, Порошенко не сообщил, откуда у него данные именно о 89% населения, и кто же эти 11%, которые защищать Украину с оружием в руках не собираются? Уж не относится ли к тем 11 процентам сам г-н Порошенко с другими представителями олигархических кругов, привыкших воевать исключительно руками рядовых граждан страны?
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/petroporoshenko
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