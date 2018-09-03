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На корвете "Гремящий" проекта 20385 началось вселение экипажа

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Корвет "Гремящий" проекта 20385, строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" начал принимать экипаж корабля. Об этом "Военному Обозрению" сообщили в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь".

На корвете "Гремящий" проекта 20385 началось вселение экипажа


Перед вселением экипажа готовность корвета была проверена специальной комиссией. В ходе проверки представители судостроительного завода предъявили комиссии жилые, служебные и санитарно-бытовые помещения, медицинский блок, камбуз. Кроме этого, были протестированы системы обеспечения жизнедеятельности корабля, дизель-генераторов, средств внутрикорабельной связи и многое другое. Вселение экипажа займет около двух недель и будет происходить поэтапно. После вселения экипаж приступит к швартовным и ходовым испытаниям.


Проект 20385 – модернизированный проект 20380 корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ «Алмаз». Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Основные характеристики корветов проекта 20385:

• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.
Использованы фотографии:
Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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14 комментариев
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  1. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 13:12
    +4
    Первой кошку пустили? Или кто там на флоте ее заменяет? fellow
    1. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 13:15
      +8
      Цитата: Wedmak
      Или кто там на флоте ее заменяет?

      Морской котик, т.е. пленный америкос из этих самых котиков)))
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 13:35
        +4
        Равиль hi
        Цитата: raw174
        Морской котик, т.е. пленный америкос из этих самых котиков)))

        А оно надо : паскудить палубу ? wink Лучше уж морскую свинку отечественного производства . yes
    2. Vladimir 5 Офлайн
      Vladimir 5 Сегодня, 13:22
      +2
      Для корвета сегодняшней постройки в сотню экипаж уже много, автоматизация определённо отстаёт и уменьшить на 10-20 экипаж уже реальная необходимость. В скором времени экипаж сократиться и до 20, ибо переход на безэкипажные корабли уже в ближайшим будущем...
      1. Vladimir 5 Офлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 13:28
        +2
        Добавление: не нужен отдельно корабль, нужно оружие морского базирования, и чем меньше корабельная состанвная оружия и чем эффективнее оружие, тем лучше вооружён МФ....
      2. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 14:10
        +6
        Цитата: Vladimir 5
        Для корвета сегодняшней постройки в сотню экипаж уже много, автоматизация определённо отстаёт и уменьшить на 10-20 экипаж уже реальная необходимость.

        Не стоит механически переносить опыт торгового флота на флот военный. На судах минимальные экипажи и максимальная автоматизация вполне допустимы - им всего лишь нужно доставить груз из точки А в точку Б на экономическом ходу.
        При этом на судне нет ни ПУ КР, ни систем ПВО, ни артиллерии, ни РЛС ОВЦ/ОНЦ и ГАС - а ведь всё это требует дополнительных членов экипажа. И команде судна не нужно бороться за его живучесть при попадании средств поражения противника.
        1. den3080 Офлайн
          den3080 Сегодня, 14:37
          0
          не правы вы! и пу кр и ка кр есть на судах, ежедневно экипаж любого судна этим занимается в гальюнах и не по одному разу
          laughing
          шутка
        2. Vladimir 5 Офлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 15:10
          0
          Алексей РА, для чего БИС и прочие тенхнические чудеса, и всё двух-трёх кратно дублируется и подстраховывается...Сравните, сколько экипажа на "Зумвольт"-е , почти похоже, а корабль выше рангом... При попадании в корабль, живучесть корабля зависит от заложенных возможностей и средств, и пластыри и подпорки врят ли от помогут при попадании "Томагавка" или похожего в корвет....
    3. МорякЧФ Офлайн
      МорякЧФ Сегодня, 15:38
      0
      Первыми туда крысы заселятся,кстати первыми и побегут!
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 13:19
    0
    7 футов под килем!!
    • Водоизмещение - 2200 тонн.
    • Длина - 104 м
    • Ширина - 13 м
    • Скорость - до 27 узлов
    • Дальность плавания - 3500 миль
    • Автономность - 15 суток
    • Экипаж - 99 человек.

    Экипаж-не наше слово...КОМАНДА!!!
  3. Wiruz Офлайн
    Wiruz Сегодня, 13:30
    +3
    Вот интересно получается, ВМФ отказался, в своё время, от корветов пр.20385 по причине их высокой цены (пр.20385 примерно на треть, как мне помниться, дороже пр.20380) в пользу пр.20386, который ещё дороже (грубо говоря в два раз чем пр.20380). При том что пр.20386, каким бы он там ультрамодным и ультрамодульным не был, не обладает те ми же возможностям что и предшественник.
    1. g1v2 Офлайн
      g1v2 Сегодня, 16:48
      0
      Дело не в цене. 20385 изначально проектировался под немецкие движки мту . Мту отказались нам их поставлять, поэтому серия ограничилась теми двумя кораблями , что уже строились. На эти поставят неродные для проекта коломенские дизеля. В принципе для ТОФ это неплохо, тк они пойдут ему , а значит вместо двух 20380 с ураном, тихоокеанцы получат два более вооруженных 20385 с калибрами . 20386 - уже новая итерация , в первую очередь заточенная для СФ и с видимо с большей мореходностью. Хотя полной ясности по начинке 20386 еще нет. Что там будет , а что нет узнаем по выходу головного.
  4. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:57
    +2
    Меня сотым для круглого счета запишите в качестве туриста - наблюдателя, а может чем в хозяйстве сгожусь, могу и по дереву, могу и по металлу, могу малость и по БПЛА, могу и покрасить и покушать. Короче на все руки от скуки. laughing
    1. МорякЧФ Офлайн
      МорякЧФ Сегодня, 15:40
      0
      А меня вторым,я ещё ошвартоваться могу и так что-то помню.