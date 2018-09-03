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МО РФ восстановит тысячи мемориалов по всей стране

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В течение ближайших 6 лет Минобороны отремонтирует около 10 тыс. военно-мемориальных объектов по всей России, сообщают Известия.



Кроме того, в 72 регионах будут созданы новые некрополи и мемориалы солдатам и офицерам, погибшим в Великой Отечественной войне.


Программа должна быть реализована в 2019–2024 годах. Она предполагает также нанесение на мемориальные сооружения 222 589 имен военнослужащих.

По данным Минобороны на финансирование целевой программы понадобится 4,2 млрд. рублей. Большая часть денег будет выделена из федерального бюджета, остальные расходы возьмут на себя регионы.

В настоящее время на территории РФ находятся более 30 тыс. захоронений защитников отечества. Почти треть из них требует ремонта. Это объясняется тем, что многие памятники были изготовлены из недолговечных материалов, помимо этого, за последние 20 лет резко сократилась шефская помощь школ и предприятий.

По словам члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, в России всегда было особое отношение к воинским захоронениям, их всегда воспринимали как священные места. Поэтому мемориалы не должны выглядеть запущенными – люди должны знать, что воины, защищавшие Родину, не будут забыты никогда.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 13:29
    +2
    А вот это-правильно!От себя добавлю только,что в моём городе мы и сами ухаживаем за обелисками и Героям Великой Отечественной,и Гражданской,никого не обошедшей ...И белым,и красным....Всё у нас в ажуре-любо дорого посмотреть-и с памятью,и с памятниками!
  2. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 13:29
    +1
    Всё-бы ни чего. Оно конечно нужно.

    Да только судя по всему тут новая войнушка намечается...
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:30
    +5
    Память должна быть увековечена. При СССР много было сделано для этого, ВОВ должна быть на генетическом уровне в крови всех Россиян. К сожалению для нынешней молодежи очень ограничено доводится подвиг советского народа. А что далеко ходить, посмотрите в учебники Истории по которым сейчас учатся наши дети......
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 13:46
      +3
      Цитата: Alexey-74
      посмотрите в учебники Истории по которым сейчас учатся наши дети...

      Тут надо смотреть на авторов и тех , кто такое пускает в печать ... sad
      1. GELEZNII_KAPUT Офлайн
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:09
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Тут надо смотреть на авторов и тех , кто такое пускает в печать ...

        Да с этим полный капец, по детским ТВ-каналам показывают персонажей, которые ни как с полом не определятся, жуть! belay
      2. Doliva63 Офлайн
        Doliva63 Сегодня, 17:08
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Alexey-74
        посмотрите в учебники Истории по которым сейчас учатся наши дети...

        Тут надо смотреть на авторов и тех , кто такое пускает в печать ... sad

        А чё на них смотреть? Сразу - в морду! laughing
        Салют, Павел, hi
  4. Slinqshot Офлайн
    Slinqshot Сегодня, 14:14
    +1
    Молодцы МО. Вот у нас в Самаре они хотят поставить памятник мясникам из чехословацкого легиона.
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:01
    +1
    Это наш долг, хранить память о павших за Родину. soldier
  6. NKVD Офлайн
    NKVD Сегодня, 15:14
    +2
    Строят храм без икон. Без творцов победы Сталина и Берии, будет не полна значимость Победы.Пора уже и им ставить памятники.
  7. Huumi Офлайн
    Huumi Сегодня, 17:03
    +1
    А еще бы не плохо бы было создать поисковые группы на основе МО и ездить и копать павших солдат.У них и карты есть и все ресурсы для этого...Никто не чешется,легче раз в год фотами дедов помахать и положить на полку...Ну хоть так то - мемариали и то неплохо,лучше чем ничего...
  8. 23424636 Онлайн
    23424636 Сегодня, 17:29
    0
    РПЦ пожалуй следовало бы предать земле (чин погребения) очно или заочно все имеющиеся поименные захоронения и поставить крест православный на каждом из них,привлекая благодетелей. Вот мой дед Кирилл сгорел в танке на Курской дуге ,я взял землю в огороде ,священник освятил и потом высыпал на могилу, посыпая крестом, его жены моей бабушки . Теперь он упокоенный церковным чином и душа его не томиться между небом и землей.