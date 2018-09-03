МО РФ восстановит тысячи мемориалов по всей стране
В течение ближайших 6 лет Минобороны отремонтирует около 10 тыс. военно-мемориальных объектов по всей России, сообщают Известия.
Кроме того, в 72 регионах будут созданы новые некрополи и мемориалы солдатам и офицерам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Программа должна быть реализована в 2019–2024 годах. Она предполагает также нанесение на мемориальные сооружения 222 589 имен военнослужащих.
По данным Минобороны на финансирование целевой программы понадобится 4,2 млрд. рублей. Большая часть денег будет выделена из федерального бюджета, остальные расходы возьмут на себя регионы.
В настоящее время на территории РФ находятся более 30 тыс. захоронений защитников отечества. Почти треть из них требует ремонта. Это объясняется тем, что многие памятники были изготовлены из недолговечных материалов, помимо этого, за последние 20 лет резко сократилась шефская помощь школ и предприятий.
По словам члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, в России всегда было особое отношение к воинским захоронениям, их всегда воспринимали как священные места. Поэтому мемориалы не должны выглядеть запущенными – люди должны знать, что воины, защищавшие Родину, не будут забыты никогда.
Кроме того, в 72 регионах будут созданы новые некрополи и мемориалы солдатам и офицерам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Программа должна быть реализована в 2019–2024 годах. Она предполагает также нанесение на мемориальные сооружения 222 589 имен военнослужащих.
По данным Минобороны на финансирование целевой программы понадобится 4,2 млрд. рублей. Большая часть денег будет выделена из федерального бюджета, остальные расходы возьмут на себя регионы.
В настоящее время на территории РФ находятся более 30 тыс. захоронений защитников отечества. Почти треть из них требует ремонта. Это объясняется тем, что многие памятники были изготовлены из недолговечных материалов, помимо этого, за последние 20 лет резко сократилась шефская помощь школ и предприятий.
По словам члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, в России всегда было особое отношение к воинским захоронениям, их всегда воспринимали как священные места. Поэтому мемориалы не должны выглядеть запущенными – люди должны знать, что воины, защищавшие Родину, не будут забыты никогда.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter