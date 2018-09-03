Порошенко: Договор о дружбе с РФ разрывать не будем. Просто не продлим

Украинский президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины не разрывать договор о дружбе с Россией, а просто не продлевать его действие. Как заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, Порошенко приказал не готовить документы о продлении договора, пишут украинские СМИ.Согласно заявлению Геращенко, договор о дружбе с Россией денонсирован не будет, а прекратит свое действие автоматически, так как Украина просто не продлит его. Ранее Порошенко заявил, что на Украине сложилась ситуация, когда страна "подготовлена и юридически защищена" к прекращению договора. Глава МИД Украины Климкин уже подготовил пакет документов о разрыве отношений с Россией.Согласно планов Киева, договор не следует разрывать, так как Украина подала на Россию множественные иски в международные суды якобы за нарушения России в рамках договора о дружбе. Речь идет о возмещении ущерба за потерянное имущество в Крыму, якобы нарушения прав человека на крымском полуострове и Донбассе и многое другое.Политические эксперты как в России, так и на Украине заявляют, что данное предложение о прекращении действия договора о дружбе с Россией - не что иное, как часть предвыборной компании Петра Порошенко перед выборами президента Украины в марте 2019 года.