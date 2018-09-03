Новости

Порошенко: Договор о дружбе с РФ разрывать не будем. Просто не продлим

24
Украинский президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины не разрывать договор о дружбе с Россией, а просто не продлевать его действие. Как заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, Порошенко приказал не готовить документы о продлении договора, пишут украинские СМИ.

Порошенко: Договор о дружбе с РФ разрывать не будем. Просто не продлим


Согласно заявлению Геращенко, договор о дружбе с Россией денонсирован не будет, а прекратит свое действие автоматически, так как Украина просто не продлит его. Ранее Порошенко заявил, что на Украине сложилась ситуация, когда страна "подготовлена и юридически защищена" к прекращению договора. Глава МИД Украины Климкин уже подготовил пакет документов о разрыве отношений с Россией.


Согласно планов Киева, договор не следует разрывать, так как Украина подала на Россию множественные иски в международные суды якобы за нарушения России в рамках договора о дружбе. Речь идет о возмещении ущерба за потерянное имущество в Крыму, якобы нарушения прав человека на крымском полуострове и Донбассе и многое другое.

Политические эксперты как в России, так и на Украине заявляют, что данное предложение о прекращении действия договора о дружбе с Россией - не что иное, как часть предвыборной компании Петра Порошенко перед выборами президента Украины в марте 2019 года.


Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

24 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 13:52
    +5
    разрывать не будем. Просто не продлим


    А это не одно и тоже?
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 14:00
      +7
      Иван hi По сути договора - те же фаберже . Но тут имеет место политическая составляющая . Порось весь в попытках прикрыть себе тыл и блеснуть русофобией в очередной раз . В итоге опять окажется в позе "кукен-квакен" и нужен только таким же шавкам поблизости . fool
      1. helmi8 Офлайн
        helmi8 Сегодня, 14:51
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        По сути договора - те же фаберже

        Павел, доброго дня! hi Фаберже те же, только вид сбоку... wink
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 14:57
          +1
          Сергей , рад приветствовать ! hi
          Цитата: helmi8
          Фаберже те же, только вид сбоку...

          Тут что пнём по сове - что совой о пень : суть не сильно меняется . Но ведь похитрозадить хотца Петрушке - вона как Трамп выёживает , завидки щиплют ! wassat
          1. helmi8 Офлайн
            helmi8 Сегодня, 15:03
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Но ведь похитрозадить хотца Петрушке - вона как Трамп выёживает

            Ну тут Петруше до Трампа как мне до Софи Лорен... lol Не тот калибр.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 15:13
              0
              Он и сам это вполне понимает , но если в седалище свербит - шо ж ты зробиш ??? Вот и наблюдаем невнятности и несуразности от райхсшоколаттенфюрера всея Украины ...
      2. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: bouncyhunter
        Порось весь в попытках прикрыть себе тыл и блеснуть русофобией

        Привет, Павел.
        Суть этого действа Вальцмана (ИМХО) в том, что в случае разрыва отношений, Руина является закопёрщиком последствий и тогда все предшествующие пакости оборотятся против неё. В случае же непродления можно пакостить и далее в угоду "работодателю" и в дальнейшем не попасться в категорию закопёрщика в ухудшении отношений с РФ. Есть чем отчитаться перед козлобородым Сэмом, хотя Киев столько натворил, что подставляется перед коллективным "западом" по-полной.
        1. Кокарев Михаил Онлайн
          Кокарев Михаил Сегодня, 16:32
          0
          А мне кажется украинцам нравится то, что происходит. Да и все они ненавидят всех. На вопрос в Киеве "кто такой Мураев?" более половины ответили что не знают. Так что выберут петю, как бы не старались голосовать.
    2. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 14:31
      +2
      Кстати!
      Посмотрите фотографии украинских президентов.
      До президенства - разные люди внешне. А после нескольких лет украинского президенства у них лица приобретают общие черты, они становятся похожими друг на дружку по аналогии с тем, как конченые привокзальные алкоголики/бомжи похожи(причём и мужчины и женщины)
      Гляньте, удивительно.
      громадянка Григян, если станет президентом 404, через пару лет тоже приобретет эти дебилоидные черты wink сомнений никаких.
  2. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 13:56
    +1
    Договор о дружбе с РФ разрывать не будем.
    Договор о дружбе с Россией денонсирован не будет.
    Глава МИД Украины Климкин уже подготовил пакет документов о разрыве отношений с Россией.

    Ничего не понял. А что будет? Нам объявят войну?
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:56
    +6
    Вообще то если его не разорвать , то он пролонгируется автоматически . Очередная хитровыпуклость Киева . Да и после убийства Захарченко - и на фронте притихло , и разрыв договора подотложили - притихли крысы , чуят , что не время раздражать ...
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 14:19
      +3
      да кому этот неуловимый Джо нужен?
      нехай не продлевает или разрывает. И главное: на мове!!! пусть учится гутарить не только перед телекамерами, а шоб ночью разбудили и рапортовал...
      а то сидят там... зрадники laughing в кого ни плюнь
      «товарищ президент»
      laughing
  4. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 14:13
    +2
    С такими "друзьями" и врагов не надо......
    А денег на стену опять не хватило??
  5. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 14:17
    +8
    После таких заявлений начинается диссонанс в голове. Дней 10 назад он заявлял что дал указание его разорвать и готовить документы, теперь не разрывать а не продлить... Петя не закусывает ?)
  6. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 14:24
    +2
    Считайте, что мы не повелись. Тема Украины, Порошенко и всего, что с ними связано, меня волнует меньше, чем изменения в пенсионном обеспечении военных пенсионеров. Наверно у кого-то это - больной зуб... winked
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:32
      +1
      Так про военные пенсии ничего и не сказано было. Это нам, цивильным, теперь придётся умирать по пути на работу. Или с работы. Кому как повезёт.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:12
      0
      Какие изменения?)))
  7. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 14:28
    +2
    Ну что ж, ты, фраерок, заднюю включил? lol tongue
  8. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 14:56
    0
    Блин...
    У нас ведь было столько дружбы! Почти любви...
    Как же ж жить будем теперь на свете?
  9. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:12
    +1
    Вот чудище болотное, хочет всех обмануть. Они должны, как недавно я слышал по ящику, официально уведомить другую сторону, т.е. нас о непродлении срока действия договора за определенное время до его окончания. А если никто не предупредит другую сторону, то договор продляется автоматически.
  10. мыслитель Офлайн
    мыслитель Сегодня, 15:16
    +2
    По словам Ирины Геращенко, дипведомству поручено «не готовить документы к пролонгации этого соглашения, которое наступает автоматически».
    Во замутили! Какие документы, если пролонгация автоматическая?
    Согласно статье 40 документа, действие соглашения, заключённого на 10 лет, будет автоматически продлеваться на каждое следующее десятилетие, если ни одна из сторон не заявит о желании выйти из него за шесть месяцев до завершения очередной десятилетки.
  11. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 16:01
    0
    Хмелел Петро, сопля стекала,
    из носа, прямо на штаны,
    а на груди его сияла,
    медаль, - "За взятие в займы".
  12. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 17:03
    0
    Согласно планов Киева, договор не следует разрывать, так как Украина подала на Россию множественные иски в международные суды якобы за нарушения России в рамках договора о дружбе.

    Это они нас через суд хотели заставить дружить. Теперь не знают как выкрутиться.
  13. 23424636 Онлайн
    23424636 Сегодня, 17:08
    0
    Как сказал Фирташ ,человек дававший путевку в президентство Вальцману - думали будет малое зло, а оказалось худшее ... Поц полез в церковный раскол усугубляя непростую ситуацию с анафемщиком Денисенко (филарет), который в свои 90 никак не сможет мирно отойти на покой. и как Иуда Искариотский загадит своей участью обманутых украино-говорящих ,,поверивших ,что искусственно придуманный польским евреем Грушевским язык на деньги австрийской разведки ,может заменить церковно-славянский, введенный в церковное служение равноапостольными Кириллом и Мефодием в 863 году. ( т.е.более 1150 лет назад) . Раскол это худшее зло и только неразумный в нем участвует.