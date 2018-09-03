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ВВС Германии возобновляют полёты в эстонском небе

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Немецкие истребители Eurofighter с этой недели приступают к тренировочным полетам в небе над Эстонией, передает РИА Новости.



Напомним, все полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были прекращены после того, как 7 августа испанский пилот по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету AIM-120 AMRAAM («воздух-воздух»). Ракета так и не была найдена. Военные полагают, что она самоликвидировалась.


Как сообщило эстонское военное ведомство, истребители ВВС Германии в течение всей рабочей недели в небе над республикой будут отрабатывать полеты на высоте около 152 метров.

Тренировки будут проводиться вдали от населенных пунктов, добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, германские летчики на пяти истребителях Eurofighter приступили к охране воздушного пространства государств Балтии 30 августа, сменив французский контингент с четырьмя истребителями Mirage 2000-5 (находились на дежурстве с 3 мая 2018 года).

Всего в составе прибывшего из Германии подразделения находятся около 160 военнослужащих, включая обслуживающий персонал. Основным местом службы немецких летчиков является авиабаза Нойбург (Бавария).

Патрулирование воздушного пространства Балтии силами ВВС стран НАТО осуществляется на ротационной основе с 2004 года.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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8 комментариев
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  1. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 14:05
    0
    Ракета так и не была найдена. Военные полагают, что она самоликвидировалась.
    В прах превратилась что ли?
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 14:12
      0
      Слава hi
      Цитата: sabakina
      В прах превратилась что ли?

      Неа , портал в параллельное измерение открыла . wassat
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 14:25
        0
        ПрЮвет Паша! брехают, что её наши ПВОшники "угнали". Врут, наверное... bully
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 14:29
          0
          Собака брешеть - караван идёть ... wink
    2. Alexey-74 Офлайн
      Alexey-74 Сегодня, 14:29
      +2
      Наверное она уже у наших спецов...и в каком нибудь военном НИИ ее уже изучают....
  2. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 14:43
    +1
    Немало призраков встретят немецкие пилоты в эстонском небе.
    С Железными, Германскими, и даже Рыцарскими крестами...
    И все призраки, как один, будут крутить им пальцем у виска.
  3. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 14:46
    +2
    Тевтонам опять спокойно не сидится? Не понимаю, как можно до такой степени людям в мозги нагадить. У них дома беспредел дикие творят. Уже до резни дошло. А они всё: Россия нападёт. А если без иронии, то всё-таки спасибо матрасным, что смогли нейтрализовать в Европе единственных кто мог воевать против России. Ну и тётушке Урсуле отдельная благодарность. Бесноватый в гробу юлой вертится.
  4. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:29
    0
    Лавры Люфтваффе покоя не дают, Покрышкина с Кожедубом хотят вспомнить, ну, ну.