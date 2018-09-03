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Япония захотела собственный гиперзвуковой комплекс. "Авангард" повлиял?

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Японское военное ведомство решило пойти по пути совершенствования системы обороны страны. Для этого решено начать разработки в области перспективного гиперзвукового оружия. Информация такого рода опубликована на портале Defense Blog со ссылкой на обновлённый вариант так называемой «Белой книги».

В Японии «Белой книгой» называют сборник материалов военного ведомства, который определяет стратегию национальной безопасности и варианты преодоления тех или иных угроз. В «Белой книге» говорится о том, что разработка гиперзвуковых ракетных комплексов в Стране восходящего солнца началась в текущем году.

Речь идёт о национальной программе Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP). Эта программа предусматривает реализацию ракетных технологий, которые позволят боеприпасу маневрировать на траектории на огромной скорости – до 3 км/с. Заявленные характеристики позволяют сделать предположение относительно того, что Япония намеревается создать аналог российской системы «Авангард».




Ранее в Минобороны России отмечали, что скорость «Авангарда» превышает скорость звука более чем в 10 раз (более 10 чисел Маха).

В «Белой книге» отмечено, что гиперзвуковое оружие позволит обеспечить безопасность отдалённых островных территорий.

Из материала:
В рамках крупных программ обороны на 2018 финансовый год проводятся исследования по элементарным технологиям HVGP, предназначенным для защиты отдалённых островов. Новый вид боеприпасов сможет двигаться с огромной скоростью и атаковать цель.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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17 комментариев
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  1. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 14:36
    +1
    что гиперзвуковое оружие позволит обеспечить безопасность отдалённых островных территорий.

    Это тонкий намек на далеко идущие планы что ли? Это... тоже намекнуть можем - Япония, островок маленький, много не надо.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 14:37
      +4
      Япония намеревается создать аналог российской системы «Авангард».

      Попутный ветер в Фудзияму . Не сомневаюсь что какие-то собственные наработки у япов имеются , но за спиной есть Большой Брат - он быстро крылышки подрежет в свою пользу .
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 14:48
        +1
        hi Зачем обрезать? подождет результаты и возьмет что-нибудь для себя. Японцы народ изобретательный, будут дальше кумекать))
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 14:53
          +1
          Максим hi Я выразился утрированно , но ты (как и все остальные) понял что я имею ввиду ? wink
          1. maxim947 Онлайн
            maxim947 Сегодня, 15:04
            +1
            Ну конечно)))
      2. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 15:33
        +2
        Вот не даёт самурайское прошлое япам жить спокойно. Про "брата большого" согласен, полосатые сами ничего не дадут им сделать. А если чего не того, ещё одну Фукусиму организуют. Только обстановка немного отличается от времён Чингиз-Хана (я про ураган Камикадзе) и 1905, 1930-х годов 20 века. Сами живут под оккупацией и грезят о каком-то оружии и тем более островах. А про Фудзияму, так ещё Виссарионыч предлагал взорвать им этот вулкан. Даже 10 тонную бомбу уже сделали, но.... Япония к тому времени капитулировала. И Фудзияма с зарослями цветущей сакуры до сих пор радует глаз потомкам самураев. Кстати про вулкан, полосатым не мешало бы задуматься про их пороховую бочку в районе нац. парка Йелоустоун.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 15:38
          0
          Цитата: Николай Петров
          полосатым не мешало бы задуматься про их пороховую бочку в районе нац. парка Йелоустоун

          Они себя ведут так , что у меня складывается впечатление что они уже готовы , потому и хотят утащить с собой в небытие как можно большее количество жителей Земли . И им плевать кто это будет - "После нас - хоть потоп !" . sad
          1. Николай Петров Офлайн
            Николай Петров Сегодня, 15:45
            +1
            Паша, можно смеяться, можно сказать что кто-то РЕН ТВ пересмотрел. Но ещё году этак 08 или 09 пробегала информация (скудно правда), что полосатые всё-таки готовятся к своему вулкану калибра 80Х20 км. Договаривались они с Либерией о предоставлении им (полосатым, вернее элите) земли. И что эта земля возможно будет зачищаться от местных негров. А тут и эбола внезапно возникла год полтора назад. И косила только негров. Как говорится думайте товарищи сами.
            Как говорит один известный телеведущий: Совпадение? Не думаю
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 15:49
              0
              Так я о том же .
              Цитата: Николай Петров
              можно сказать что кто-то РЕН ТВ пересмотрел

              Надеюсь , это не обо мне ? Я к передачам Прокопенко и Шишкина отношусь с изрядной долей скептицизма .
              Цитата: Николай Петров
              Совпадение? Не думаю

              Тут ещё не грех вспомнить притязания на Сибирь и ДВ со стороны матрасов . wink
              1. Николай Петров Офлайн
                Николай Петров Сегодня, 15:54
                +1
                Паша, я не про Вас (о РЕН). Я о том чтобы меня не обвинили здесь. А передачи Прокопенко - есть что интересное (о политике, оружии "их нравах"). Ну с инопланетянами конечно перебор. laughing laughing
    2. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 16:33
      +2
      Похоже в это раз именно мы спровоцировали гонку вооружений laughing
  2. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 14:50
    0
    Ню-ню...
    Они знают, что такое "Авангард", и с чем его едят?
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:51
    +1
    В случае Большой войны, Японии это сильно не поможет, учитывая современные средства поражения (ЯО), то от территории Японии мало что останется в принципе.....
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 15:38
      +1
      Неужели утонет? laughing
  4. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 15:16
    0
    Интересно,от кого банзаи намерены гиперзвуком защищаться? laughing От нас?Так от нас до японии доплюнуть можно.
  5. JonnyT Офлайн
    JonnyT Сегодня, 15:44
    0
    Стоя в новом кимоно
    У подножья Фудзиямы
    Взыграло эго самурая
    А чем я хуже?
  6. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 15:54
    +1
    рано или поздно весь мировой финансовый пузырь госдолгов лопнет... как бы сейчас не пыжились некоторые личности, говорящие, что сша и им подобные страны с растущим госдолгом живут и ни чего не случается, все имеет свой предел... посмотрим потом на бюджеты и возможности что-то там разрабатывать... кстати, война как решение долгов не панацея