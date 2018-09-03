Япония захотела собственный гиперзвуковой комплекс. "Авангард" повлиял?

В рамках крупных программ обороны на 2018 финансовый год проводятся исследования по элементарным технологиям HVGP, предназначенным для защиты отдалённых островов. Новый вид боеприпасов сможет двигаться с огромной скоростью и атаковать цель.

Японское военное ведомство решило пойти по пути совершенствования системы обороны страны. Для этого решено начать разработки в области перспективного гиперзвукового оружия . Информация такого рода опубликована на портале Defense Blog со ссылкой на обновлённый вариант так называемой «Белой книги».В Японии «Белой книгой» называют сборник материалов военного ведомства, который определяет стратегию национальной безопасности и варианты преодоления тех или иных угроз. В «Белой книге» говорится о том, что разработка гиперзвуковых ракетных комплексов в Стране восходящего солнца началась в текущем году.Речь идёт о национальной программе Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP). Эта программа предусматривает реализацию ракетных технологий, которые позволят боеприпасу маневрировать на траектории на огромной скорости – до 3 км/с. Заявленные характеристики позволяют сделать предположение относительно того, что Япония намеревается создать аналог российской системы «Авангард».Ранее в Минобороны России отмечали, что скорость «Авангарда» превышает скорость звука более чем в 10 раз (более 10 чисел Маха).В «Белой книге» отмечено, что гиперзвуковое оружие позволит обеспечить безопасность отдалённых островных территорий.Из материала: