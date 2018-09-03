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Теперь на 16 км. Израильским ракетам "Spike" увеличили дальность

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Израильским ракетам Spike увеличили дальность поражения. Компания-разработчик Rafael Advanced Defence Systems объявила о разработке новой модификации ракеты Spike ER, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

Теперь на 16 км. Израильским ракетам "Spike" увеличили дальность


Как заявляют в компании, новая версия ракеты получила название Spike ER2 и представляет собой точную копию ракеты Spike ER. На ER2 установлена двухсторонняя система радиосвязи, а также увеличена до 10 км длина оптико-волоконного кабеля, по сравнению с версией Spike ER, у которого длина кабеля составляла 8 километров. Благодаря установленной системе радиосвязи, новая версия ракеты при запуске с вертолета способна поражать цели на расстоянии 16 км, при этом оператор имеет возможность управлять ракетой в полете и перенацеливать ее на всем протяжении полета. Ранее, когда заканчивался оптоволоконный кабель, ракета переходила в режим "выстрелил и забыл".


Spike — разработанное израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems семейство ракет, предназначенных для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Выстрел ракетой проводится в трех режимах: "Выстрелил и забыл", "Выстрелил, заметил и скорректировал", "Выстрелил и направил".
Использованы фотографии:
janes.com
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13 комментариев
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:47
    +1
    Нашим системам на заметку, что то активизировался Израиль в последнее время
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 14:51
      +3
      Цитата: Alexey-74
      что то активизировался Израиль в последнее время

      Так ведь давно верно подмечено что человечество невероятно изобретательно в изобретении/усовершенствовании методов уничтожения себе подобных . А уж если на этом ещё и прибыль можно сколотить ... Израиль , кстати , в этом вопросе далеко не одинок . yes
  2. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 14:52
    +4
    Это обновленная линейка от РАФАЭЛ

    Дальность:
    Spike SR - 1.5 км
    Spike LR2 - 5.5 км (10 км с вертолета)
    Spike ER2 - 10 км (16 км с вертолета)
    Spike NLOS - 30 км

    Масса ракет в контейнере:
    Spike SR - 9.6 кг (не требует ПУ)
    Spike LR2 - 12.7 кг (+ 13 кг ПУ)
    Spike ER2 - 34 кг (+ 30 кг ПУ)
    Spike NLOS - 71 кг (+ 150 кг ПУ)

    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 14:59
      +4
      Вот ведь хитромудрые.. А расскажите про катушку, на которую вы смогли намотать 10 км кабеля.. Мне для спиннинга, честно-честно... wink
  3. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:10
    +4
    Новое дополнение к семейству Spike:
    Многоцелевой управляемый ракетный комплекс Спайк ЛР-5-го поколения
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 15:21
      +2
      Нда, очень опасная ракета, аж в форточку влетает. У нас аналогов нет вроде как? С теленаведением.
  4. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 15:16
    +6
    Азербайджан уже испытал LR2.
    1. Yujanin Онлайн
      Yujanin Сегодня, 15:46
      +2
      Арон Заави (Арон)
      Азербайджан уже испытал LR2.

      Испытал и принял на вооружение. Конечное слово за лесником.
  5. Yujanin Онлайн
    Yujanin Сегодня, 15:19
    +5
    Система "Спайк" отлично себя зарекомендовала в карабахском бою.
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 15:44
      +3
      Спайк - да, отлично себя зарекомендовал. А вы, два соседа, нет.. Предлагаю поделить спорные территории на сектора и выбрать их принадлежность случайным образом... Я понимаю, что для кого-то это не сектора, а родная земля с могилами предков.. Но теперь туда добавляются могилы молодых мужчин... Договоритесь уже..
      1. Yujanin Онлайн
        Yujanin Сегодня, 15:52
        0
        Договоритесь уже..

        Уже можно сказать договорились. Пришел Пашинян, поставил крест на все договоренности. Теперь ищи ветра в поле.
        1. uhu189 Онлайн
          uhu189 Сегодня, 17:26
          0
          А о чем именно почти договорились?
  6. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 17:07
    0
    Видимо противотанковое подразделение Бригады Цахал Гивати оснащено ракетами Spike...Эти ракеты позволяют уже сейчас делать рейды на большие расстояния всей бригады, даже можно прорубить корридор через Ирак в Иран...их танки ничего не сделают, единствено что разведке Цахал нужно выявлять Артилерийские батареи, что бы уберечься от огневого налёта...ВВС Ирана тоже не страшно...