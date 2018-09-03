Теперь на 16 км. Израильским ракетам "Spike" увеличили дальность

Израильским ракетам Spike увеличили дальность поражения. Компания-разработчик Rafael Advanced Defence Systems объявила о разработке новой модификации ракеты Spike ER, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.Как заявляют в компании, новая версия ракеты получила название Spike ER2 и представляет собой точную копию ракеты Spike ER. На ER2 установлена двухсторонняя система радиосвязи, а также увеличена до 10 км длина оптико-волоконного кабеля, по сравнению с версией Spike ER, у которого длина кабеля составляла 8 километров. Благодаря установленной системе радиосвязи, новая версия ракеты при запуске с вертолета способна поражать цели на расстоянии 16 км, при этом оператор имеет возможность управлять ракетой в полете и перенацеливать ее на всем протяжении полета. Ранее, когда заканчивался оптоволоконный кабель, ракета переходила в режим "выстрелил и забыл".Spike — разработанное израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems семейство ракет, предназначенных для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Выстрел ракетой проводится в трех режимах: "Выстрелил и забыл", "Выстрелил, заметил и скорректировал", "Выстрелил и направил".