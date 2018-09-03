Украина поставила США 3D-обзорный локатор
Командный центр Армии США в Орландо получил из Украины 3D-мобильную радиолокационную систему ПВО 36D6M1-1, сообщает Defence Blog.
Поставка осуществлена через внешнеторговую фирму «Прогресс».
По данным ресурса, 36Д6М1-1 – это мобильный трехкоординатный радиолокатор кругового обзора производства украинского ГП «Научно-производственный комплекс "Искра"».
Сообщается, что РЛС предназначена для использования в составе современных автоматизированных систем ПВО, зенитных ракетных комплексов и для обнаружения низколетящих воздушных целей при пассивных и активных помехах, а также для обеспечения управления воздушным движением как военного, так и гражданского назначения.
Издание отмечает, что ранее бизнес-структуры, связанные с Россией, якобы пытались сорвать контракт на поставку украинского радара в США. В частности, согласно заявлению «Укроборонпрома», в 2017 году процесс производства на «Искре» пыталась блокировать компания «КИТ», выдвигавшая «фальшивые обвинения». Копания якобы обвиняла украинское предприятие в ненадлежащем использовании запатентованного изобретения, то есть, практически в плагиате.
В «Укроборонпроме» добавили, что «КИТ» является фиктивной фирмой, не имеющей ничего общего с украинским оборонным комплексом.
Архивное фото.
Поставка осуществлена через внешнеторговую фирму «Прогресс».
По данным ресурса, 36Д6М1-1 – это мобильный трехкоординатный радиолокатор кругового обзора производства украинского ГП «Научно-производственный комплекс "Искра"».
Сообщается, что РЛС предназначена для использования в составе современных автоматизированных систем ПВО, зенитных ракетных комплексов и для обнаружения низколетящих воздушных целей при пассивных и активных помехах, а также для обеспечения управления воздушным движением как военного, так и гражданского назначения.
Издание отмечает, что ранее бизнес-структуры, связанные с Россией, якобы пытались сорвать контракт на поставку украинского радара в США. В частности, согласно заявлению «Укроборонпрома», в 2017 году процесс производства на «Искре» пыталась блокировать компания «КИТ», выдвигавшая «фальшивые обвинения». Копания якобы обвиняла украинское предприятие в ненадлежащем использовании запатентованного изобретения, то есть, практически в плагиате.
В «Укроборонпроме» добавили, что «КИТ» является фиктивной фирмой, не имеющей ничего общего с украинским оборонным комплексом.
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- https://defence-blog.com
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