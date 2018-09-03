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Украина поставила США 3D-обзорный локатор

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Командный центр Армии США в Орландо получил из Украины 3D-мобильную радиолокационную систему ПВО 36D6M1-1, сообщает Defence Blog.

Украина поставила США 3D-обзорный локатор
Архивное фото.

Поставка осуществлена через внешнеторговую фирму «Прогресс».


По данным ресурса, 36Д6М1-1 – это мобильный трехкоординатный радиолокатор кругового обзора производства украинского ГП «Научно-производственный комплекс "Искра"».

Сообщается, что РЛС предназначена для использования в составе современных автоматизированных систем ПВО, зенитных ракетных комплексов и для обнаружения низколетящих воздушных целей при пассивных и активных помехах, а также для обеспечения управления воздушным движением как военного, так и гражданского назначения.

Издание отмечает, что ранее бизнес-структуры, связанные с Россией, якобы пытались сорвать контракт на поставку украинского радара в США. В частности, согласно заявлению «Укроборонпрома», в 2017 году процесс производства на «Искре» пыталась блокировать компания «КИТ», выдвигавшая «фальшивые обвинения». Копания якобы обвиняла украинское предприятие в ненадлежащем использовании запатентованного изобретения, то есть, практически в плагиате.

В «Укроборонпроме» добавили, что «КИТ» является фиктивной фирмой, не имеющей ничего общего с украинским оборонным комплексом.
Использованы фотографии:
https://defence-blog.com
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22 комментария
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  1. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:03
    +6
    Радиолокатор 36Д6-М способен осуществлять первичный обзор, определять государственную принадлежность объекта, автоматически сопровождать цели, определять самую опасную цель, выдавать целеуказания на КП ПВО ЗРК, а также в случае необходимости работать в режиме автономного пункта управления.
    К основным преимуществам 36Д6-М можно отнести:
    -высокую вероятность обнаружения небольших объектов и объектов, которые двигаются на маленькой скорости по касательной;
    -точность измерения координат;
    -возможность определения пеленгов на постановщики активных шумовых помех;
    -автоматическое соотнесение эхо-сигналов с ответными сигналами от встроенной аппаратуры опознавания государственной принадлежности;
    -возможность передавать информацию по узкополосным каналам связи;
    -высокую стабильность передатчика с истинной когерентностью;
    -уникальную допплеровскую систему авто-обнаружения движущихся объектов.
    Количество базовых транспортных единиц – 2: полуприцеп с аппаратурой, а также электростанция. Радиолокационную станцию 36Д6-М также можно транспортировать автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
    Стоит отметить, что в 2008 году радиолокационную стацию 36Д6-М у украинских разработчиков купили США. Данная станция могла быть использована при разработке приемов средств разведки в случае появления ЗРС С-300 на вооружении армии Ирана
    Информации о наличии данной РЛС на вооружении ЗСУ на момент публикации в открытом доступе нет.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 15:08
      +1
      Саша , привет ! hi
      Стоит отметить, что в 2008 году радиолокационную стацию 36Д6-М у украинских разработчиков купили США.

      Эта имеет маркировку М1 - модернизация для Белого Хозяина ? Очередная перемога от мыздобулов ? what
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 15:13
        0
        hi Паш.
        Цитата: bouncyhunter
        ...Эта имеет маркировку М1 - модернизация для Белого Хозяина ?

        ...Экспортный вариант lol
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 15:17
          0
          Цитата: san4es
          ...Экспортный вариант lol

          Вот оно чё !!! За ненадобностью/невозможностью себе - типа прогнулись под погонщика ? wassat
      2. Терский Офлайн
        Терский Сегодня, 15:19
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Очередная перемога от мыздобулов ?

        Это их посильный "вклад" по подготовке удара по войскам САА главным террористом мира. Паша, hi !
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 15:23
          +1
          Виктор , приветствую ! hi
          Цитата: Терский
          Это их посильный "вклад" по подготовке удара по войскам САА главным террористом мира

          Сразу возникает ассоциация на тему "нечем гадить соседу под дверь" , почему-то ...
  2. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 15:03
    +6
    Вот и повод прокукарекать,что украина не аграрная держава...... laughing
    1. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 15:36
      +3
      Цитата: HAM
      Вот и повод прокукарекать,что украина не аграрная держава...... laughing

      Правда, до того момента, чтобы они так прокукарекали, этот в городе Запорожье "почтовый ящик" №80 без преувеличения строил весь Советский Союз! fellow Завод №80 безусловно был квинтэссенцией советской радиоэлектроники good . А так, да, пускай кукарекают. hi
  3. фа2998 Офлайн
    фа2998 Сегодня, 15:04
    +3
    Такие крутые РЛС на Украине, что даже в США экспортируют? request hi
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 15:07
      +1
      Ну экспортируют в первую очередь для тренировок американских лётчиков и прочих смежников , и во вторую для изучения
    2. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: фа2998
      Такие крутые РЛС на Украине, что даже в США экспортируют? request hi

      За период "незалэжности" Украина поставляла такие РЛС в 7 стран. В том числе и в Иран. belay
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:04
    +4
    Удивительным был бы отказ в продаже , а так остаётся надеятся , что там нет критических для нас технологий советской , или используемых у нас украинской , или совместной с нами разработки
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:11
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      Удивительным был бы отказ в продаже , а так остаётся надеятся , что там нет критических для нас технологий советской , или используемых у нас украинской , или совместной с нами разработки

      А смысл надеяться? Всё уже украдено до нас... в смысле, что такую же РЛС Украина поставила Грузии при "товарище Са... ах, каком человеке".
      Вот она - в несколько... неисправном виде:
  5. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 15:08
    +3
    Командный центр Армии США в Орландо получил из Украины 3D-мобильную радиолокационную систему ПВО 36D6M1-1

    А зачем она им? Для каких целей? Сомневаюсь, что свои РЛС у них хуже.
  6. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 15:09
    +7
    Грузинская РЛС 36Д6 поражена противорадарной ракетой от российского СУ-34
  7. AID.S Офлайн
    AID.S Сегодня, 15:09
    0
    Поставка для отработки противодействия. И ,очевидно, не шумерскому ПВО.
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 15:46
      +1
      ну кто его знает... может тренд в мире изменится и сша решит наказать шумеров за геноцид и насилие на донбассе.... конечно фантастика, но с чем черт не шутит
  8. AID.S Офлайн
    AID.S Сегодня, 15:10
    -1
    Цитата: AID.S
    Поставка для отработки противодействия. И не шумерскому ПВО.
  9. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:45
    0
    Интересно, а полосатые кому хотят эту штуку подогнать, уж не в Сирию ли? А может против Ирана что затеяли? Настораживает однако.
  10. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 15:51
    0
    Так сказать-"привет" от "полностью разрушенного" ВПК Украины... wink
    1. CentDo Офлайн
      CentDo Сегодня, 16:30
      +1
      Это всего лишь модификация советской РЛС. Вот создадут что то свое, испытают, в серию запустят, тогда и о ВПК Украины можно будет говорить.
  11. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 16:13
    0
    Смысл покупки объясняет это:
    Следует отметить, что радиолокационная станция 36Д6М является отечественной модификацией серийной обзорной РЛС, входящей в состав ЗРК С-300, поставляемых ранее СССР в рамках Варшавского договора. Сейчас С-300 продает, в частности, Россия.

    Как сообщил Ъ эксперт по вопросам вооружений Александр Табунец, США традиционно собирают образцы вооружения бывшего СССР для разработки систем противодействия им. "Как известно, элементы трехсотого комплекса (ЗРК С-300.-Ъ) в свое время были проданы США еще по личному распоряжению президента России Бориса Ельцина, позже часть системы Штатам поставили из Белоруссии",- сказал господин Табунец. Нынешняя поставка, по словам эксперта, может завершать сбор составных частей ЗРК С-300. Американские специалисты стремятся изучить С-300, и это объясняется тем фактом, что в США опасаются появления системы С-300 на вооружении у Исламской Республики Иран.

    По НАТОвской терминологии РЛС носит название "Оловянный щит". Это издевка или признание каких то заслуг?