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Испытания не задались. На втором эсминце типа Zumwalt поменяли турбину

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Американский флот приостановил программу тестирования новейшего эсминца типа Zumwalt USS Michael Monsoor (DDG 1001) из-за проблем с двигательной установкой корабля, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

Испытания не задались. На втором эсминце типа Zumwalt поменяли турбину


Новейший американский эсминец был принят в состав Военно-морских сил США в апреле этого года и в настоящее время проходит программу тестирования. Во время очередного выхода в море была обнаружена вибрация в одной из двух турбин. В ходе проверки в турбине обнаружили посторонний предмет, повредивший лопатки турбины. Эсминец был направлен на верфи компании Bath Iron Works, где представители компании-производителя Rolls-Royce провели процедуру замены одной из основных турбин эсминца USS Michael Monsoor. На полной замене настояло командование ВМС, тогда как производитель турбин предлагал провести ремонт из-за сложности процедуры замены.


Эсминец USS Michael Monsoor (DDG 1001) является вторым в серии из трёх эсминцев нового поколения. Первый из них - Zumwalt (DDG 1000) - в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США. Третий эсминец этой серии - Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — находится на завершающей стадии строительства. Ранее планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Пентагон выделил деньги на строительство третьего корабля.

Эсминец длиной 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.
Использованы фотографии:
usni.org
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Крещение Zumwalt
Второй из трех. ВМС США получили эсминец типа Zumwalt Michael Monsoor
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29 комментариев
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  1. maxim947 Онлайн
    maxim947 Сегодня, 15:17
    +5
    Бывает... но интересно другое - учитывая, что из первоначально заявленных 32, остановились на 2+1, следует что сей утюг, хоть и брутальной внешности, не подтвердил заявленные характеристики, что собственно тоже, бывает... возможно будет доработка
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 15:27
      +3
      Цитата: maxim947
      сей утюг

      Кое-кого такая формулировка в отношении этого вундеркорыта явно коробит , Макс . wink А если объективно : вполне ожидаемо и прогнозируемо , это ведь далеко не первый (и уверен - не последний) косяк с типом Замволт .
      1. atesterev Офлайн
        atesterev Сегодня, 15:35
        +1
        Если заводик, выделывающий это называется "Bath Iron Works", то что кроме утюгов он может выпускать?
      2. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 15:36
        +1
        Паша, этот "кое-кто" тебе минус влепил. Пора поднимать контрразведку. bully Я вообще не понимаю, в какую сторону янки движутся? Такой огромный флот, а у них двигатели летят. Я конечно не исключаю версии. что "там" наши "работают"...
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 15:39
          +4
          Да ладно, не ошибается только тот, который ничего не делает, мы тоже иногда косячим будь здоров, а идея корабля все равно интересная, а минусы кто-то за так сегодня раздает, ловите плюсы)
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 15:45
            +1
            Цитата: sabakina
            Паша, этот "кое-кто" тебе минус влепил.

            Цитата: maxim947
            ловите плюсы)

            Коллеги , тот кто обоснованно ставит минус - всегда объяснит за что . А так - втихаря - минусуют только ущербные . На таких грех обижаться . drinks
            1. tatarin_ru Офлайн
              tatarin_ru Сегодня, 15:53
              -1
              А так - втихаря - минусуют только ущербные .

              Обратил внимание - некоторые ставят минусы/плюсы не читая комментарии . Я так понял они нашли для себя смысл посещения сайта ВО . laughing
            2. sabakina Онлайн
              sabakina Сегодня, 16:19
              0
              Паш, дело не в том, дело в том, что минусует кто то всех подряд. В 2014 году такого не было. Была статья на ВО о наборе русскоязычных в компьютерные войска США. Не оттуда ли ноги растут? bully
        2. g1v2 Офлайн
          g1v2 Сегодня, 16:40
          0
          Любой принципиально новый проект будет таким. Достаточно наш Горшков вспомнить. Если вдруг зумвальты будут такими партиями как берки строгать, то со временем все решится, а процесс отладят. Если же план останется так же на 3 штуки, то проблемы с ними будут постоянными.
      3. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 15:45
        +6
        Паш hi
        Цитата: bouncyhunter
        А если объективно : вполне ожидаемо и прогнозируемо , это ведь далеко не первый (и уверен - не последний) косяк с типом Замволт .

        Хотел пошутить на тему, "а что и на них турбины Китайские"? По аналогии с нашими кораблями, испытывающие трудности с китайскими движками, но ведь отлично понимаю, что американцы сделали совершенно новый, во многих отношениях корабль и еще не известно, что бы было у нас, сделай мы такой инновационный кораблик. Достаточно вспомнить эпопею с испытаниями "Ивана Грена"
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 15:54
          +1
          Сергей , привет ! hi Я с тобой согласен что всё новое (особенно настолько) требует длительной обкатки и доводки . Но ведь это не значит что такие поделки надо сразу в серию ставить ? Или опять имеет место банальный распил ? Ведь понятно что проще и дешевле устранить уже выявленные недостатки испытательного образца на стадии постройки серийного , нежели делать это на уже готовом изделии ?
          1. svp67 Офлайн
            svp67 Сегодня, 16:06
            0
            Цитата: bouncyhunter
            Или опять имеет место банальный распил ?

            Ну согласно пуританской морали, это вообще то богоугодное дело, так что куда уж без этого...
            Цитата: bouncyhunter
            Ведь понятно что проще и дешевле устранить уже выявленные недостатки испытательного образца на стадии постройки серийного , нежели делать это на уже готовом изделии ?

            Ну видимо американцы считают, что "ухватили Нептуна за ......, будем считать это бородой" и не ищут легких путей... Чем меня совершенно не расстраивают. Чем больше они таким будут заниматься, тем лучше нам.
        2. saturn.mmm Офлайн
          saturn.mmm Сегодня, 16:31
          +1
          Цитата: svp67
          Достаточно вспомнить эпопею с испытаниями "Ивана Грена"

          Лучше с фрегатом Горшков сравнивать.
      4. saturn.mmm Офлайн
        saturn.mmm Сегодня, 16:28
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        косяк с типом Замволт .

        Это косяк не с типом Замволт а с турбиной Rolls-Royce, она подводит и на типе 45.
    2. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 15:45
      +3
      хоть и брутальной внешности

      Просто пиар , для продажи собственного вооружения на рынке , все должны быть уверены в США ( инновации , технологии ,качество) . 32 - это конечно лихо ,учитывая его стоимость. Под этот бюджет военные такую легенду сочинят , что даже инопланетяне позавидуют.
  2. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:20
    0
    Эсминец длиной 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.
  3. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 15:33
    +2
    Дорогостоящая тестовая лаборатория. Посмотрим что они там натестируют..
  4. dzvero Офлайн
    dzvero Сегодня, 15:39
    0
    В ходе проверки в турбине обнаружили посторонний предмет, повредивший лопатки турбины.

    Етак они и до бросания ботинка на пульт дойдут своим ходом...
  5. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:45
    +6
    Денег много - могут позволять себе дорогие ошибки . Но и ошибка даёт результат . Да и дорогие сегодня высокие технологии завтра станут дшёвыми и распространёнными , и кто первым их отработает , тот будет завтра иметь преимущество . Правда и сверхтехнологии зачастую оказываются тупиковой ветвью . Так что здесь не всё однозначно wink А вообще ведро гаек ему в новую турбину и неотмеченный на карте риф под брюхо ..
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 16:29
      +2
      Виктор, отсутствие результата тоже результат? Вы это хотели сказать? А по поводу данного кораблика....Ну не может оно нормально плавать! Древние инки это доказали и Тур Хейердал, с его папирусными лодками. И да, привет от Юрия Сенкевича им!
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 16:49
        0
        Вячеслав , я хотел лишь сказать , что они отрабатывают новые технологии и в силу обилия денег могут позволить себе самые новейшие концепции по принципу "всё и сразу" . При этом критические ошибки для них малозначимы . Не зря Черчилль говорил , что они обязательно найдут правильное решение перепробовав все неправильные . И следуя по этому пути они часто набивают шишки закрывая программы после многомиллиардных затрат , но не менее часто делают выдающиеся образцы . Так что это вопрос подходов - у нас мозговой штурм для решения конкретной проблемы , у них заваливание проблемы миллиардами на попутное решние тупиковых направлений и выбор одного . Кстати подобные мысли высказывал в своё время даже любимый мною фантаст Р. Хайнлайн в романе " Дверь в лето " . hi А что на выходе получится из Замволта - покажет время , но дозаказ в своё время третьего эсминца ( после сокращения серии с 32 до 2 ) говорит о том , что с этим проектом не всё однозначно .
  6. Хорон Офлайн
    Хорон Сегодня, 15:48
    +1
    В ходе проверки в турбине обнаружили посторонний предмет, повредивший лопатки турбины

    Опять эти злобные русские?
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 16:31
      0
      Хуже. Богоизбранные! Но гузские... wink
      1. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 16:39
        0
        Ну что вы, эти лопатки у нас не производят пока. Если бы с Эйр Бас что случилось то да...
  7. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 15:49
    +1
    что, неуглядели за гастерами мексами ? это по поводу чужеродного предмета
  8. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 15:49
    +2
    Про торпедные аппараы ни слова, а так действительно на утюг похож. laughing
  9. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:58
    +3
    Плавающий "утюг", смысл пилить столько бабла и впихивать в бесполезный мусор....но янки, не были бы янками, если бы не впарили налогоплательщикам об чудо-корабле....
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 16:54
      0
      80 ракет, между прочим wink
      Ячейки у Зумвольтов длиннее, чем у Берков. Для более дальнобойных ракет.
  10. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 16:13
    0
    плавучий ф-35...