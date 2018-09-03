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Российская авиация переброшена в район Средиземного моря

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Самолеты морской и Дальней авиации РФ переброшены в район проведения учений в Средиземное море, при этом а процессе перелета отработав некоторые учебно-боевые упражнения, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны РФ.

Российская авиация переброшена в район Средиземного моря


Согласно сообщению российского военного ведомства, самолеты морской и Дальней авиации в рамках масштабных учений группировки сил Военно-морского флота и Военно-космических сил РФ, совершили дальний перелет и прибыли в пункты дислокации. При этом места дислокации авиации не называются. Во время перелета самолеты отработали совместные упражнения, в частности отработали дозаправку в воздухе, в которой участвовали топливозаправщики Ил-78 и истребители Су-30СМ морской авиации.


Ранее Минобороны РФ сообщило, что межвидовые учения группировки ВМФ и ВКС РФ пройдут в Средиземном море 1-8 сентября. В учениях примут участие 26 кораблей и судов ВМФ, включая две дизельные подлодки, а также 34 летательных аппарата. В планах Минобороны ракетные и артиллерийские стрельбы, отработка задач ПВО, противолодочной борьбы, защиты морских коммуникаций. Над акваторией Средиземного моря будут отрабатывать учебно-боевые задачи стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации России.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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24 комментария
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:53
    +7
    Надо бы перебросить туда и Миг-31К с "Кинжалами"....провести учения долбануть по какой нибудь списаной барже с приличного расстояния
    1. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 15:57
      -9
      Если Кинжал на такое способен
      1. Essex62 Офлайн
        Essex62 Сегодня, 16:01
        0
        Штучный боекомплект треба экономить. По барже....... Жирно очень.
        1. tatarin_ru Офлайн
          tatarin_ru Сегодня, 16:18
          +8
          По барже....... Жирно очень.

          А вы что предлагаете ,по авианосцу? кокой нибудь там страны, чтоб не жирно было ?

          Штучные образцы надо рекламировать и демонстрировать , создавать эффект бахать по баржам если хотите , заказы на военную технику начнут поступят глядишь , рейтинги страны вырастут , полемика изменится , расклад сил в регионе, на вырученные деньги много кинжалов создать можно и т.д. по кругу.
    2. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 16:01
      +8
      Цитата: Alexey-74
      Надо бы перебросить туда и Миг-31К с "Кинжалами"....

      А смысл? Дальность действия для них минимальная, по целям в Средиземном море лучше ими стрелять с акватории Черного, а лучше всего Каспийского моря....и пусть считают секунды до попадания...
    3. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 16:01
      +8
      Теоритически "Кинжал" может долбануть и из Черного моря, через Турци. А учитывая, что эта же ГСН установлена и на Искандер, то и из любого места базирования Искандера (но летит ракета поближе)
    4. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 16:01
      +3
      с приличного расстояния

      Тогда зачем их туда перебрасывать , долбануть можно и из своего воздушного пространства.
      А вот баржи - то да , тем более списанные , надо заранее готовить . Но было бы очень кстати и очень эффектно.
      СМИ перекинулись бы обсасывать эту тему и все бы забыли про провокацию с хим. оружием , про нанесение удара по Сирии , про американский флот , может быть все на этом и закончилось бы. winked
    5. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:18
      0
      А смысл тогда им туда то лететь?))) с заявленной дальностью , им там нет смысла летать)))
    6. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 16:19
      +2
      Представляю заголовки в западных СМИ если "бахнут" кинжалом.
      "Один кинжал остановил весь американский флот " laughing
  2. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 15:59
    +5
    При этом места дислокации авиации не называются.
    Очень интересно...особенно учитывая типы авиатехники...
    Над акваторией Средиземного моря будут отрабатывать учебно-боевые задачи стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации России.
    Ну Ил-38, Су-33 и Су-30СМ могут базироваться на Хмеймим, а вот Ту-160 и Ту-142? Интересно где их "приголубили"
    1. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 16:06
      +1
      Прошлый раз Тушки мотались туда-обратно
      1. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 16:15
        0
        Из Энгельса? Вроде там база у них...
        1. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 17:00
          +1
          Цитата: Vard
          Из Энгельса? Вроде там база у них...

          Можно с Моздока. Ту-22М3 оттуда работали.
    2. Runoway Офлайн
      Runoway Сегодня, 16:18
      0
      а вот Ту-160 и Ту-142? Интересно где их "приголубили"

      Почему то сразу Иран в мыслях,ну так а где ж ещё?....
    3. Paranoid50 Онлайн
      Paranoid50 Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: svp67
      а вот Ту-160 и Ту-142? Интересно где их "приголубили"

      Уж, точно не в "Бен-Гурион". laughing
    4. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 16:23
      0
      Интересно где их "приголубили"

      А разве можно перегнать такое кол-во незаметно ? С учетом такого количества спутниковых и других комплексов , которые ведут постоянную фото /видео и др. фиксацию территории ?
      т.е. для арии США это наверное не загадка.
      А вот для меня да .. wink Сейчас открою карту , буду гадать ... wink
      1. мыслитель Офлайн
        мыслитель Сегодня, 16:32
        0
        Не надо гадать
        Первого сентября два российских самолета морской противолодочной авиации Ту-142 МК прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает SouthFront со ссылкой на сирийские проправительственные источники.

        http://www.inosmi.info/v-siriyu-pribyla-rossiyskaya-protivolodochnaya-aviatsiya.html
    5. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:29
      +1
      Да на том же Хмеймиме, смотрел фотки, база БООЛ ЬШАЯ. hi
  3. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 16:16
    +1
    Когда уже шарахнут по Идлибу?! Что за интриги, что ждать устанешь
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:20
      0
      Кто шарахнет?!
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 16:21
        +1
        САА, ну и наши помогут может.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 17:04
          +1
          Пока пытаются договорится. МО наше это официально сказало. Ведём переговоры но они очень трудные. Там мирных говорят много жителей. Боюсь Идлиб это на долго . Месяцы.
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 17:16
            +2
            Не то чтоб я жаждал крови, тем более я лишь зритель. Хотелось бы видеть решимость РФ и вопли матрасов. Не зря же там "учения" такого масштаба. МО виднее. Как минимум "химатаку" отложат в этом случае точно. А нет так уверен наши шарахнут по Идлибу.
  4. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 17:25
    0
    При этом места дислокации авиации не называются.

    Не в Турции ли приземлятся ..? Как то все загадочно или в Иране .. Путин любит сюрпризы для запада преподносить !