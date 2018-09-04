БПЛА «Демон». Заявления громкие, а перспективы сомнительные
Для решения тех или иных задач современные армии используют беспилотные летательные аппараты разных классов и типов. Видя подобные нужды военных, промышленность разрабатывает новые образцы. К примеру, украинская компания Matrix UAV (г. Киев) уже представила целый ряд БПЛА вертолетного типа, предназначенных для выполнения разных миссий. Последней ее разработкой является аппарат «Демон» – новый вариант многоцелевого изделия, способного нести оружие и атаковать различные цели.
Громкие заявления о перспективном «Демоне» появились 17 августа. Руководитель компании-разработчика Юрий Касьянов на своей странице в Facebook опубликовал несколько фотографий с испытаний аппарата, короткий видеоролик, а также сведения о характеристиках и возможностях новой разработки. В таком «пресс-релизе» присутствовали далеко не все интересующие данные по проекту, но и опубликованная информация позволяет составить достаточно подробную картину. При этом в ней можно найти поводы для жесткой критики.
По официальным данным…
Изделие «Демон», пока существующее только в виде прототипа, отнесено к классу «ударных многоцелевых беспилотных аппаратов». БПЛА предназначается для нанесения «внезапных точных ударов» по огневым точкам, боевым машинам, объектам ПВО и командным пунктам. Дальность действия заявлена на уровне 10 км. Управление осуществляется только вручную, хотя разработчики проекта надеются внедрить систему полуавтоматического типа. В составе системы управления может использоваться БПЛА «Химера» разработки той же компании. Он должен выполнять функции ретранслятора, увеличивающего радиус работы ударного аппарата.
Утверждается, что «Демон» может нести различную боевую нагрузку для решения отличающихся боевых задач. Под днищем аппарата предлагается подвешивать один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7, одну или две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 «Нетто» или РПГ-26 «Аглень» либо стрелковое оружие или осколочно-фугасный заряд. Масса подобной боевой нагрузки определяется в 5 кг. С такой нагрузкой аппарат имеет боевой радиус 10 км.
Новый проект предусматривает использование аппарата в режиме «камикадзе». В таком случае обеспечивается доставка к цели большей полезной нагрузки, но атака осуществляется ценой «жизни» беспилотника, и его возврат к оператору не предусмотрен. При использовании 7-кг осколочно-фугасного заряда «Демон» способен атаковать цель на дистанции до 20 км. Также предусматривается вариант «камикадзе» с иной силовой установкой и боевой частью массой 4 кг. Утверждается, что в таком случае аппарат сможет пролететь до 90 км.
Сравнительно большая дальность полета в одном из режимов стала поводом для весьма любопытных высказываний. Так, по словам Ю. Касьянова, боевой радиус в 90 км – это уже уровень оперативно-тактических ракетных комплексов, таких как «Точка-У».
Опубликованный видеоролик наглядно показал, что новый беспилотник «Демон» способен выполнять полет по командам операторов. Кроме того, утверждается, что же осуществлялась пробная стрельба из подвесного оружия. Руководитель Matrix UAV утверждает, что после выстрела БПЛА ведет себя нормально и способен продолжать полет.
Видимое и очевидное
К сожалению, руководитель организации-разработчика огласил только часть характеристик предлагаемого БПЛА, не затронув ряд важных тем. К счастью, к «пресс-релизу» прилагалось несколько фотографий существующего опытного образца, которые позволяют дополнить картину. Конечно, по изображениям нельзя точно установить все особенности облика «Демона», но они снимают ряд вопросов.
В основе конструкции нового украинского беспилотника лежит рама, собранная из металлических либо пластиковых труб. В ее составе присутствует пара продольных элементов, расположенных в непосредственной близости друг от друга, а также две поперечные балки. Продольные трубы соединены легким кожухом-платформой, на котором помещается часть оборудования. Рядом предлагается монтировать вооружение. На концах поперечных труб размещены двигатели. Под ними находятся неубираемые стойки, выполняющие функции шасси.
По всей видимости, «Демон» оснащается электрической силовой установкой. Он имеет четыре электромотора неизвестного типа, мощность которых так же не уточнялась. Двигатели комплектуются двухлопастными воздушными винтами постоянного шага. Подвод энергии к двигателям осуществляется от управляющей аппаратуры при помощи проводов внешнего размещения. Необходимые кабели буквально подвешены под элементами рамы на хомутах. Почему их не спрятали внутрь конструкции – неизвестно.
Ю. Касьянов также упомянул некую гибридную версию «Демона». Вполне возможно, что на уровне идеи или проекта существует другой вариант беспилотника, в котором электричество для моторов поступает не от батареи, а от генератора, связанного с двигателем внутреннего сгорания. Впрочем, такая модификация БПЛА пока не готова к выходу на испытания.
На центральных элементах рамы сверху располагается обтекатель характерного вида, вероятно, вмещающий аппаратуру управления. Под рамой подвешены два текстильных подсумка, от которых отходят провода. В них могут располагаться аккумуляторы. Кроме того, в передней части рамы находится еще один блок в пластиковом корпусе. Возможно, он включает несложные оптические приборы.
На опубликованных фотографиях «Демон» имеет конфигурацию носителя реактивной противотанковой гранаты. Для ее установки беспилотник получил особый держатель достаточно больших размеров. Держатель состоит из рамы и пары обойм с замками. Прямоугольная рама находится справа от гранаты и крепится к беспилотнику. При помощи разъемных кольцевых обойм на держателе закрепляется оружие. В представленной конфигурации держатель может нести только одно изделие типа РПГ-22 или РПГ-26. При этом утверждается, что аппарат может нести и две гранаты. Вероятно, для этого необходима иная подвесная система.
Вопросы без ответа
При внимательном рассмотрении опытного «Демона» в первую очередь в глаза бросается низкий уровень исполнения. Представленный беспилотный аппарат похож на изделие кустарного производства, собранный в не самой развитой мастерской из готовых компонентов. Впрочем, такие особенности его облика можно объяснить ранними стадиями проекта, а также ограничениями, связанными с испытаниями и доводкой.
Также можно заметить, что новый украинский беспилотник собран из готовых комплектующих, присутствующих на гражданском рынке. Фактически инженеры из компании Matrix UAV выбрали изделия, соответствующие их пожеланиям, и собрали их в единую конструкцию. Результаты такого подхода к созданию техники очевидны. «Демон» может считаться аналогом целого ряда других аппаратов своего класса, уже присутствующих на рынке. При этом единственным серьезным отличием от них оказывается наличие держателя для оружия, тогда как в области технических характеристик никакие преимущества не наблюдаются.
Утверждается, что на данный момент БПЛА «Демон» может управляться только оператором. Видеосигнал и другие данные по радиоканалу поступают на операторский пульт, который, в свою очередь, передает аппарату команды. При необходимости в систему управления можно ввести беспилотник-ретранслятор, увеличивающий радиус действия «боевого» БПЛА. Ожидается, что в ближайшем будущем «Демон» получит полуавтоматические средства управления.
По всей видимости, «Демон» комплектуется средствами управления для гражданских БПЛА, которые к тому же обеспечивают работу только при участии оператора. Недостатки этого очевидны и фактически перечеркивают возможность применения аппарата в условиях реального конфликта. Использование незащищенного радиоканала в сочетании с отсутствием автономности делает аппарат легкой целью для любых средств радиоэлектронной борьбы. Подавление каналов связи помешает поступлению команд, и беспилотник не сможет продолжать полет, не говоря уже о выполнении боевой задачи.
Наличие полуавтоматических систем управления способно частично решить эту проблему. С его помощью БПЛА, к примеру, сможет совершать полет по заранее запрограммированному маршруту. Тем не менее, «Демон» должен не только летать, но и стрелять. При отсутствии связи с оператором он не сможет найти цель и атаковать ее с использованием реактивных гранат или стрелкового оружия.
Выходит, что БПЛА «Демон» даже с полуавтоматической системой управления при наличии радиоэлектронного противодействия способен решать только одну задачу. За счет простейшей автоматизации он может выйти к цели с заранее известными координатами и уничтожить ее, пожертвовав собой. Следует отметить, что применение беспилотника в качестве «камикадзе» связано с известными проблемами экономического характера. Массовое использование такой техники может оказаться чрезмерно дорогим и нецелесообразным.
В сфере вооружения сомнений не вызывают разве что осколочно-фугасные заряды – сбрасываемый на цель или падающий вместе с носителем. Подобное оружие действительно может показывать неплохие боевые качества. Заряд массой от 4 до 7 кг способен представлять угрозу для некоторых стационарных объектов и техники вероятного противника. Впрочем, для его эффективного применения беспилотнику необходимы соответствующие средства прицеливания. Так, необходимо обеспечить обзор нижней полусферы, для чего требуется отдельная камера или подвижная платформа для единственной.
Возможность оснащения БПЛА одной или двумя реактивными противотанковыми гранатами выглядит интересной и даже многообещающей. Тем не менее, возникают определенные вопросы. В первую очередь, сомнения вызывает точность стрельбы из такого оружия. Дело в том, что граната подвешивается горизонтально и параллельно оси беспилотника. Таким образом, для выстрела по наземной цели аппарату необходимо изменять тангаж и едва ли не переходить в пикирование. Хватит ли «Демону» устойчивости для такого полета – большой вопрос. Кроме того, проблем добавляет наличие реактивной струи и некоторого импульса отдачи. Все это тоже может сказаться на точности огня, а в некоторых случаях и на живучести аппарата.
Проблемы с устойчивостью и боевой эффективностью могут усилиться при использовании стрелкового вооружения. После установки автомата или иного оружия приемлемой массы беспилотнику придется бороться с отдачей, подбросом ствола и другими явлениями, характерными для огнестрельных систем. Есть повод сомневаться в том, что «Демон» справится с ними. Как следствие, стрельба будет возможна только «в ту сторону» – без точного прицеливания.
Часть проблем подвесного вооружения можно было бы решить за счет подвижного держателя с изменяемым углом вертикальной наводки и какими-либо противооткатными устройствами. Однако система с отдельным приводом и средствами гашения отдачи будет отличаться неприемлемой массой и ударит по летно-техническим характеристикам.
В зависимости от комплектации и исполнения, БПЛА «Демон», как утверждается, должен иметь боевой радиус от 10 до 90 км. Минимальные его значения соответствуют модификации с подвесным оружием, способной вернуться на базу. Максимальный радиус планируется получить при использовании новой силовой установки и без возвращения. Насколько реальна реализация подобных планов – должны показать испытания. В теории беспилотники такого рода действительно могут пролетать десятки километров, но в данном случае речь идет о наличии серьезной нагрузки. Удастся ли выполнить все планы и получить желаемые возможности – неизвестно. Пока есть основания как для оптимистичных, так и для пессимистичных прогнозов.
Сравнение беспилотника с оперативно-тактическим ракетным комплексом, базирующееся на дальностях полета, пожалуй, стоит оставить без комментариев. Одновременное упоминание и сравнение БПЛА и ОТРК попросту смехотворно.
Сомнительное будущее
При внимательном изучении БПЛА «Демон» можно сделать характерные выводы о сути проекта. Похоже, речь идет об очередной попытке собрать беспилотник из доступных комплектующих и предложить его армии или волонтерским организациям в надежде на крупный заказ с соответствующим финансированием. Нельзя не отметить, что подобная практика уже стала нормой для Украины. Регулярно появляются новые «прорывные» проекты, якобы способные изменить облик украинской армии, и для их успешной реализации требуется всего лишь финансирование.
По очевидным причинам, далеко не все авторы подобных разработок получают желаемые заказы, а вместе с ними и возможность заработать на актуальной теме помощи армии. Министерство обороны Украины не имеет достаточно финансов для поддержки всех таких проектов; с такими же проблемами сталкиваются и многочисленные общественные организации. Иными словами, предложение превышает спрос с понятными последствиями.
Следует учитывать, что аппарат «Демон» в существующем виде имеет ряд серьезных проблем, как минимум, затрудняющих его полноценную эксплуатацию в войсках. Министерство обороны Украины, если ему предложат этот БПЛА, сможет использовать этот факт как предлог для отказа от закупок. При этом подобный отказ будет логичным и обоснованным.
В нынешнем виде БПЛА «Демон» от компании Matrix UAV выглядит любопытно, но не более того. Чтобы стать полноценной боевой машиной, способной работать над полем боя, беспилотник должен получить ряд серьезных доработок и получить все необходимые возможности. В противном случае он рискует оказаться неудачной попыткой соединения БПЛА из «гражданских» комплектующих с боевым оружием, имеющей весьма ограниченный потенциал. Как именно завершится история проекта «Демон» – пока до конца не ясно. Но уже понятно, что любой оптимизм может оказаться излишним.
По материалам:
https://facebook.com/groups/matrixuav/
http://matrix-uav.ua/
https://defence-blog.com/
http://dailymail.co.uk/
Громкие заявления о перспективном «Демоне» появились 17 августа. Руководитель компании-разработчика Юрий Касьянов на своей странице в Facebook опубликовал несколько фотографий с испытаний аппарата, короткий видеоролик, а также сведения о характеристиках и возможностях новой разработки. В таком «пресс-релизе» присутствовали далеко не все интересующие данные по проекту, но и опубликованная информация позволяет составить достаточно подробную картину. При этом в ней можно найти поводы для жесткой критики.
По официальным данным…
Изделие «Демон», пока существующее только в виде прототипа, отнесено к классу «ударных многоцелевых беспилотных аппаратов». БПЛА предназначается для нанесения «внезапных точных ударов» по огневым точкам, боевым машинам, объектам ПВО и командным пунктам. Дальность действия заявлена на уровне 10 км. Управление осуществляется только вручную, хотя разработчики проекта надеются внедрить систему полуавтоматического типа. В составе системы управления может использоваться БПЛА «Химера» разработки той же компании. Он должен выполнять функции ретранслятора, увеличивающего радиус работы ударного аппарата.
Утверждается, что «Демон» может нести различную боевую нагрузку для решения отличающихся боевых задач. Под днищем аппарата предлагается подвешивать один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7, одну или две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 «Нетто» или РПГ-26 «Аглень» либо стрелковое оружие или осколочно-фугасный заряд. Масса подобной боевой нагрузки определяется в 5 кг. С такой нагрузкой аппарат имеет боевой радиус 10 км.
Новый проект предусматривает использование аппарата в режиме «камикадзе». В таком случае обеспечивается доставка к цели большей полезной нагрузки, но атака осуществляется ценой «жизни» беспилотника, и его возврат к оператору не предусмотрен. При использовании 7-кг осколочно-фугасного заряда «Демон» способен атаковать цель на дистанции до 20 км. Также предусматривается вариант «камикадзе» с иной силовой установкой и боевой частью массой 4 кг. Утверждается, что в таком случае аппарат сможет пролететь до 90 км.
Сравнительно большая дальность полета в одном из режимов стала поводом для весьма любопытных высказываний. Так, по словам Ю. Касьянова, боевой радиус в 90 км – это уже уровень оперативно-тактических ракетных комплексов, таких как «Точка-У».
Опубликованный видеоролик наглядно показал, что новый беспилотник «Демон» способен выполнять полет по командам операторов. Кроме того, утверждается, что же осуществлялась пробная стрельба из подвесного оружия. Руководитель Matrix UAV утверждает, что после выстрела БПЛА ведет себя нормально и способен продолжать полет.
Видимое и очевидное
К сожалению, руководитель организации-разработчика огласил только часть характеристик предлагаемого БПЛА, не затронув ряд важных тем. К счастью, к «пресс-релизу» прилагалось несколько фотографий существующего опытного образца, которые позволяют дополнить картину. Конечно, по изображениям нельзя точно установить все особенности облика «Демона», но они снимают ряд вопросов.
В основе конструкции нового украинского беспилотника лежит рама, собранная из металлических либо пластиковых труб. В ее составе присутствует пара продольных элементов, расположенных в непосредственной близости друг от друга, а также две поперечные балки. Продольные трубы соединены легким кожухом-платформой, на котором помещается часть оборудования. Рядом предлагается монтировать вооружение. На концах поперечных труб размещены двигатели. Под ними находятся неубираемые стойки, выполняющие функции шасси.
По всей видимости, «Демон» оснащается электрической силовой установкой. Он имеет четыре электромотора неизвестного типа, мощность которых так же не уточнялась. Двигатели комплектуются двухлопастными воздушными винтами постоянного шага. Подвод энергии к двигателям осуществляется от управляющей аппаратуры при помощи проводов внешнего размещения. Необходимые кабели буквально подвешены под элементами рамы на хомутах. Почему их не спрятали внутрь конструкции – неизвестно.
Ю. Касьянов также упомянул некую гибридную версию «Демона». Вполне возможно, что на уровне идеи или проекта существует другой вариант беспилотника, в котором электричество для моторов поступает не от батареи, а от генератора, связанного с двигателем внутреннего сгорания. Впрочем, такая модификация БПЛА пока не готова к выходу на испытания.
На центральных элементах рамы сверху располагается обтекатель характерного вида, вероятно, вмещающий аппаратуру управления. Под рамой подвешены два текстильных подсумка, от которых отходят провода. В них могут располагаться аккумуляторы. Кроме того, в передней части рамы находится еще один блок в пластиковом корпусе. Возможно, он включает несложные оптические приборы.
На опубликованных фотографиях «Демон» имеет конфигурацию носителя реактивной противотанковой гранаты. Для ее установки беспилотник получил особый держатель достаточно больших размеров. Держатель состоит из рамы и пары обойм с замками. Прямоугольная рама находится справа от гранаты и крепится к беспилотнику. При помощи разъемных кольцевых обойм на держателе закрепляется оружие. В представленной конфигурации держатель может нести только одно изделие типа РПГ-22 или РПГ-26. При этом утверждается, что аппарат может нести и две гранаты. Вероятно, для этого необходима иная подвесная система.
Вопросы без ответа
При внимательном рассмотрении опытного «Демона» в первую очередь в глаза бросается низкий уровень исполнения. Представленный беспилотный аппарат похож на изделие кустарного производства, собранный в не самой развитой мастерской из готовых компонентов. Впрочем, такие особенности его облика можно объяснить ранними стадиями проекта, а также ограничениями, связанными с испытаниями и доводкой.
Также можно заметить, что новый украинский беспилотник собран из готовых комплектующих, присутствующих на гражданском рынке. Фактически инженеры из компании Matrix UAV выбрали изделия, соответствующие их пожеланиям, и собрали их в единую конструкцию. Результаты такого подхода к созданию техники очевидны. «Демон» может считаться аналогом целого ряда других аппаратов своего класса, уже присутствующих на рынке. При этом единственным серьезным отличием от них оказывается наличие держателя для оружия, тогда как в области технических характеристик никакие преимущества не наблюдаются.
Утверждается, что на данный момент БПЛА «Демон» может управляться только оператором. Видеосигнал и другие данные по радиоканалу поступают на операторский пульт, который, в свою очередь, передает аппарату команды. При необходимости в систему управления можно ввести беспилотник-ретранслятор, увеличивающий радиус действия «боевого» БПЛА. Ожидается, что в ближайшем будущем «Демон» получит полуавтоматические средства управления.
По всей видимости, «Демон» комплектуется средствами управления для гражданских БПЛА, которые к тому же обеспечивают работу только при участии оператора. Недостатки этого очевидны и фактически перечеркивают возможность применения аппарата в условиях реального конфликта. Использование незащищенного радиоканала в сочетании с отсутствием автономности делает аппарат легкой целью для любых средств радиоэлектронной борьбы. Подавление каналов связи помешает поступлению команд, и беспилотник не сможет продолжать полет, не говоря уже о выполнении боевой задачи.
Наличие полуавтоматических систем управления способно частично решить эту проблему. С его помощью БПЛА, к примеру, сможет совершать полет по заранее запрограммированному маршруту. Тем не менее, «Демон» должен не только летать, но и стрелять. При отсутствии связи с оператором он не сможет найти цель и атаковать ее с использованием реактивных гранат или стрелкового оружия.
Выходит, что БПЛА «Демон» даже с полуавтоматической системой управления при наличии радиоэлектронного противодействия способен решать только одну задачу. За счет простейшей автоматизации он может выйти к цели с заранее известными координатами и уничтожить ее, пожертвовав собой. Следует отметить, что применение беспилотника в качестве «камикадзе» связано с известными проблемами экономического характера. Массовое использование такой техники может оказаться чрезмерно дорогим и нецелесообразным.
В сфере вооружения сомнений не вызывают разве что осколочно-фугасные заряды – сбрасываемый на цель или падающий вместе с носителем. Подобное оружие действительно может показывать неплохие боевые качества. Заряд массой от 4 до 7 кг способен представлять угрозу для некоторых стационарных объектов и техники вероятного противника. Впрочем, для его эффективного применения беспилотнику необходимы соответствующие средства прицеливания. Так, необходимо обеспечить обзор нижней полусферы, для чего требуется отдельная камера или подвижная платформа для единственной.
Возможность оснащения БПЛА одной или двумя реактивными противотанковыми гранатами выглядит интересной и даже многообещающей. Тем не менее, возникают определенные вопросы. В первую очередь, сомнения вызывает точность стрельбы из такого оружия. Дело в том, что граната подвешивается горизонтально и параллельно оси беспилотника. Таким образом, для выстрела по наземной цели аппарату необходимо изменять тангаж и едва ли не переходить в пикирование. Хватит ли «Демону» устойчивости для такого полета – большой вопрос. Кроме того, проблем добавляет наличие реактивной струи и некоторого импульса отдачи. Все это тоже может сказаться на точности огня, а в некоторых случаях и на живучести аппарата.
Проблемы с устойчивостью и боевой эффективностью могут усилиться при использовании стрелкового вооружения. После установки автомата или иного оружия приемлемой массы беспилотнику придется бороться с отдачей, подбросом ствола и другими явлениями, характерными для огнестрельных систем. Есть повод сомневаться в том, что «Демон» справится с ними. Как следствие, стрельба будет возможна только «в ту сторону» – без точного прицеливания.
Часть проблем подвесного вооружения можно было бы решить за счет подвижного держателя с изменяемым углом вертикальной наводки и какими-либо противооткатными устройствами. Однако система с отдельным приводом и средствами гашения отдачи будет отличаться неприемлемой массой и ударит по летно-техническим характеристикам.
В зависимости от комплектации и исполнения, БПЛА «Демон», как утверждается, должен иметь боевой радиус от 10 до 90 км. Минимальные его значения соответствуют модификации с подвесным оружием, способной вернуться на базу. Максимальный радиус планируется получить при использовании новой силовой установки и без возвращения. Насколько реальна реализация подобных планов – должны показать испытания. В теории беспилотники такого рода действительно могут пролетать десятки километров, но в данном случае речь идет о наличии серьезной нагрузки. Удастся ли выполнить все планы и получить желаемые возможности – неизвестно. Пока есть основания как для оптимистичных, так и для пессимистичных прогнозов.
Сравнение беспилотника с оперативно-тактическим ракетным комплексом, базирующееся на дальностях полета, пожалуй, стоит оставить без комментариев. Одновременное упоминание и сравнение БПЛА и ОТРК попросту смехотворно.
Сомнительное будущее
При внимательном изучении БПЛА «Демон» можно сделать характерные выводы о сути проекта. Похоже, речь идет об очередной попытке собрать беспилотник из доступных комплектующих и предложить его армии или волонтерским организациям в надежде на крупный заказ с соответствующим финансированием. Нельзя не отметить, что подобная практика уже стала нормой для Украины. Регулярно появляются новые «прорывные» проекты, якобы способные изменить облик украинской армии, и для их успешной реализации требуется всего лишь финансирование.
По очевидным причинам, далеко не все авторы подобных разработок получают желаемые заказы, а вместе с ними и возможность заработать на актуальной теме помощи армии. Министерство обороны Украины не имеет достаточно финансов для поддержки всех таких проектов; с такими же проблемами сталкиваются и многочисленные общественные организации. Иными словами, предложение превышает спрос с понятными последствиями.
Следует учитывать, что аппарат «Демон» в существующем виде имеет ряд серьезных проблем, как минимум, затрудняющих его полноценную эксплуатацию в войсках. Министерство обороны Украины, если ему предложат этот БПЛА, сможет использовать этот факт как предлог для отказа от закупок. При этом подобный отказ будет логичным и обоснованным.
В нынешнем виде БПЛА «Демон» от компании Matrix UAV выглядит любопытно, но не более того. Чтобы стать полноценной боевой машиной, способной работать над полем боя, беспилотник должен получить ряд серьезных доработок и получить все необходимые возможности. В противном случае он рискует оказаться неудачной попыткой соединения БПЛА из «гражданских» комплектующих с боевым оружием, имеющей весьма ограниченный потенциал. Как именно завершится история проекта «Демон» – пока до конца не ясно. Но уже понятно, что любой оптимизм может оказаться излишним.
По материалам:
https://facebook.com/groups/matrixuav/
http://matrix-uav.ua/
https://defence-blog.com/
http://dailymail.co.uk/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Matrix UAV / facebook.com/groups/matrixuav
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