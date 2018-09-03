Запутанная сделка: в экспорте БТР ОТ-64 в Сирию приняли участие несколько стран
Журналисты раскрыли хитроумную схему поставки боевикам в Сирию чехословацких БТР ОТ-64 SKOT, пишет Вестник Мордовии.
Сообщается, что 50 вышеуказанных бронемашин чехословацкого производства были реэкспортированы венгерской компанией из Сербии. Причем погрузка машин на датское судно Hanne Danica осуществлялась в болгарском порту Бургас. А в Болгарию, согласно документам, БТР прибыли из Румынии.
Пот некоторым данным, в Красном море техника перегружалась на другие суда и доставлялась небольшими партиями в Саудовскую Аравию (порт Джидда). И только оттуда бронетранспортеры отправлялись через Иорданию в Сирию.
Первые фото- и видеокадры из провинции Дараа с БТР, находящимися в распоряжении боевиков, появились в Сети в августе прошлого года.
После разгрома террористов близ иорданской границы чехословацкие машины оказались у правительственных войск. После этого они вместе с другой трофейной техникой были отправлены в Россию, где затем показаны широкой публике в рамках форума «Армия-2018».
Так закончилось путешествие бронемашин, разработанных в начале 1960-х годов чехословацкой фирмой «Татра» и польской FCS. БТР серийно выпускались в обеих странах. До сих пор стоят на вооружении Венгрии, Индии, Словакии, Польши, Чехии и других стран.
Сообщается, что 50 вышеуказанных бронемашин чехословацкого производства были реэкспортированы венгерской компанией из Сербии. Причем погрузка машин на датское судно Hanne Danica осуществлялась в болгарском порту Бургас. А в Болгарию, согласно документам, БТР прибыли из Румынии.
Пот некоторым данным, в Красном море техника перегружалась на другие суда и доставлялась небольшими партиями в Саудовскую Аравию (порт Джидда). И только оттуда бронетранспортеры отправлялись через Иорданию в Сирию.
Первые фото- и видеокадры из провинции Дараа с БТР, находящимися в распоряжении боевиков, появились в Сети в августе прошлого года.
После разгрома террористов близ иорданской границы чехословацкие машины оказались у правительственных войск. После этого они вместе с другой трофейной техникой были отправлены в Россию, где затем показаны широкой публике в рамках форума «Армия-2018».
Так закончилось путешествие бронемашин, разработанных в начале 1960-х годов чехословацкой фирмой «Татра» и польской FCS. БТР серийно выпускались в обеих странах. До сих пор стоят на вооружении Венгрии, Индии, Словакии, Польши, Чехии и других стран.
- Использованы фотографии:
- imp-navigator.livejournal.com
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