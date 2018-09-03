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Запутанная сделка: в экспорте БТР ОТ-64 в Сирию приняли участие несколько стран

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Журналисты раскрыли хитроумную схему поставки боевикам в Сирию чехословацких БТР ОТ-64 SKOT, пишет Вестник Мордовии.

Запутанная сделка: в экспорте БТР ОТ-64 в Сирию приняли участие несколько стран


Сообщается, что 50 вышеуказанных бронемашин чехословацкого производства были реэкспортированы венгерской компанией из Сербии. Причем погрузка машин на датское судно Hanne Danica осуществлялась в болгарском порту Бургас. А в Болгарию, согласно документам, БТР прибыли из Румынии.


Пот некоторым данным, в Красном море техника перегружалась на другие суда и доставлялась небольшими партиями в Саудовскую Аравию (порт Джидда). И только оттуда бронетранспортеры отправлялись через Иорданию в Сирию.

Первые фото- и видеокадры из провинции Дараа с БТР, находящимися в распоряжении боевиков, появились в Сети в августе прошлого года.



После разгрома террористов близ иорданской границы чехословацкие машины оказались у правительственных войск. После этого они вместе с другой трофейной техникой были отправлены в Россию, где затем показаны широкой публике в рамках форума «Армия-2018».

Так закончилось путешествие бронемашин, разработанных в начале 1960-х годов чехословацкой фирмой «Татра» и польской FCS. БТР серийно выпускались в обеих странах. До сих пор стоят на вооружении Венгрии, Индии, Словакии, Польши, Чехии и других стран.

Использованы фотографии:
imp-navigator.livejournal.com
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Бронетранспортеры SKOT/ОT-64 идут на Ближний Восток
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21 комментарий
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  1. Старый булка Офлайн
    Старый булка Сегодня, 16:02
    +7
    Братья Чехи...
    Воистину оскал капитализма не знает предела. Выгода перекрывает все: кровь, слезы, боль..
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 16:06
      +7
      Да там чуть не весь Варшавский договор отметился. laughing
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 16:14
        +3
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Да там чуть не весь Варшавский договор отметился.

        Вот тут по подробнее, это когда ж Саудовская Аравия и Иордания в Варшавском Договоре отметится успели? А ведь именно они несут конкретную ответственность за поставки этой технике "Нусре"
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 16:17
          +4
          чехословацкого производства были реэкспортированы венгерской компанией из Сербии.
          А в Болгарию, согласно документам, БТР прибыли из Румынии.
          wink
        2. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 16:36
          +2
          Сергей, hi Вы не поняли, Саудовская Аравия и Иордания получатели. Товарищ писал о поставщиках.
    2. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 16:12
      +3
      Цитата: Старый булка
      Братья Чехи...

      Стоп.... А Чехи то тут причем? Они только разработали и произвели этот БТР, аналог советского БТР-60. А затем продали их Югославии. Вот и все их прегрешения, в этом конкретном случае...
      1. Старый булка Офлайн
        Старый булка Сегодня, 16:32
        +1
        Цитата: svp67
        А Чехи то тут причем?

        Ну вообще, при продаже любой военной техники, даже такой старой, должен быть паспорт конечного пользователя.
    3. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 16:17
      +1
      Так вроде как Сербия продала... Значит братья сербы...
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:51
        +3
        Пот некоторым данным, в Красном море техника перегружалась на другие суда и доставлялась небольшими партиями в Саудовскую Аравию (порт Джидда). И только оттуда бронетранспортеры отправлялись через Иорданию в Сирию.
        ------------------------------
        ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР!!! am Да чехи и поляки его создали и производили..... и что??? Бармалеи с калашами воюют, но это не означает что Россия создало ИГИЛ (* запрещена а РФ) . hi
  2. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 16:03
    +4
    Ну а чему удивляться с чехов?! Они всю 2-ю Мировую были кузницей оружия для Рейха. Ой, извиняюсь, подняли они "великое" восстание в Праге 8 мая 1945 года. Наверное маленько поторопились, надо было до 9 мая подождать, тогда бы точно и "победили" и жертв не было бы.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 16:43
      +2
      В 1968 году тоже подняли. ВД им быстро поднялку опустил.
  3. Santos Офлайн
    Santos Сегодня, 16:04
    +1
    Да все бывшие страны варшавского договора"не" братья.
    1. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 16:15
      +4
      Таких братьЁв иметь - врагов не надо. Да что Варшавский, посмотрите на местных баев бывших Республик СССР. Смех да и только. Вроде как ОДКБ, опять же чего смеяться с ОДКБ. Все (баи) надеются , что случись чего, Россия спасай, мы же ОДКБ. Но с трудом представляю я (не в обиду никому) тех же ... ну вообщем солдат участников ОДКБ в окопах в районе Смоленска. В данном случае все заявят что они независимые. Только белорусы надеюсь не предадут.
      1. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 16:19
        +1
        С другой стороны... Легко... Снаряды поднести... Патроны подать... В общем на побегушках...
  4. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 16:07
    +3
    Это сколько ж марионеток в разных странах нужно за ниточки дернуть , чтобы схему поставки реализовать.
    50 БТР - это не китайские мобильники контрабандой провести.
    Сколько интересно получилась конечная цена 1 шт. с учетом логистики и кто за это все платил?
    1. Старый булка Офлайн
      Старый булка Сегодня, 16:29
      +4
      Цитата: tatarin_ru
      и кто за это все платил?

      Хм... давайте гадать! Думается, это гордое и самое демократическое из демократичных государств, расположенное на втором полушарии (они думают, что на первом, но мы-то знаем, что на втором), с огромной статуей, у которой, хм... факел))) На статуи, ударение на втором слоге. )
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:58
        0
        США с Израилем скинулись на подарок бармалеям. hi
    2. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 17:17
      0
      По вопросу китайского оружия. Китайцы кстати тоже заинтересованные по Сирии (там блохастых из Синьцзянь-Уйгурского автономного района хватает, а дома блохастые китайцам не нужны) . Была информация: блохастые купили через Судан партию китайских ПЗРК, ну постреляли по самолётам и вертолётам САА. Правда выстрелы закончились взрывом на плече и отрывом блохастой головы.
  5. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 16:26
    +1
    Так закончилось путешествие бронемашин, разработанных в начале 1960-х годов чехословацкой фирмой «Татра» и польской FCS. БТР серийно выпускались в обеих странах. До сих пор стоят на вооружении Венгрии, Индии, Словакии, Польши, Чехии и других стран.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 16:46
      +1
      Саня, я когда-нибудь услышу твоё мнение без видео из тырнета?
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: sabakina
        ...я когда-нибудь услышу твоё мнение?

        ...Не дождёшься ...здесь и без моего мнений хватает fellow