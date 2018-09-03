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СМИ Украины обнаружили наркоманов в ВСУ на передовой. Не может быть...

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Украинские военные на боевых позициях принимают наркотические средства и психостимуляторы. И это не очередная сводка от представителей оперативного командования ДНР. Это данные самих украинских военных и журналистов.

Насколько масштабной является эта проблема, о которой не принято говорить на Украине, попытался разобраться украинский новостной портал «Апостроф».

СМИ Украины обнаружили наркоманов в ВСУ на передовой. Не может быть...



В частности, «Апостроф» выяснил, что не существует официальной статистики о количестве бойцов ВСУ, принимающих препараты. Связано это, прежде всего, с тем, что может крайне отрицательно отразиться на будущем военнослужащих. Как пояснил источник в ВСУ, никто сам не признается в том, что он наркоман, поскольку это означает «клеймо на карьере».

Однако факты употребления наркотиков на боевых позициях присутствуют, о чём свидетельствуют опрошенные «Апострофом» эксперты.
По мнению военного психолога Андрея Козинчука, проблема употребления запрещённых веществ касается не только армии, но и общества в целом, так как многие начинают «баловаться» наркотиками ещё в школьные годы.

Чаще всего, как отмечает собеседник «Апострофа», украинские военные повсеместно позволяют себе амфетамины и другие наркотические средства (употребление в РФ наказывается в рамках уголовного законодательства). Эти вещества якобы помогают почувствовать себя бодрым, обострить чувства. Есть также случаи злоупотребления военными сильнодействующими обезболивающими, опиумными средствами, назначенными после ранения или травмы, - рассказывает психолог Светлана Литвинчук.

«Апостроф» также выяснил, что достать такого рода наркотические вещества не представляет особой трудности для военных, поскольку существует несколько способов доставки запрещённых веществ, в том числе посредством командирского состава или волонтёров.

По большей части на наркотиках «сидят» обычные рядовые ВСУ, задействованные в нарядах и дежурствах. Военные более высокого ранга предпочитают другие способы психологической разрядки, например алкогольный допинг. Те самые аватары в погонах.

Такие наркозависимые бойцы, естественно, представляют угрозу для окружающих, прежде всего, своим непредсказуемым поведением, которое может нанести физический вред здоровью.

Чтобы справиться с подобного рода зависимостью, требуется квалифицированная медицинская помощь, однако многие за ней просто не обращаются. Кроме того, в условиях напряжённых боевых действий избавиться от наркозависимости просто невозможно, - уверена Светлана Литвинчук.
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 16:24
    +1
    А потом удивляются что их пачками кладут... Обкуренными в атаку ходить... Лучше сразу прикопать...
    1. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 16:50
      +2
      Вот как принимают присягу личный состав 6-го мотострелкового батальона вооруженных сил Украины в селе Каневское Запорожской области.
      1. Проксима Онлайн
        Проксима Сегодня, 16:53
        +2
        Или вот та же присяга тоже место и время. Так они ещё и наркоманы! belay
        1. Sxron Онлайн
          Sxron Сегодня, 17:14
          +3
          Смеятся над солдатами ВСУ конечно можно..Но мне их честно жаль,нет у них цели и боевого духа ..Регион полностью находится по префектурой Запада и гауляйтеры воруют и кровью всех повязывают ..А ведь придется отвечать за преступления против народа.!
          Хунта разбежится по миру с мешками награбленными ,а им придется смотреть в глаза тем кого они каждый день помбили и расстреливали ..Вот и колются и пьют ,пытаясь совесть заглушить и безнадегу в будущем..
  2. ДЕДПИХТО Офлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 16:26
    +2
    В гитлеровской армии тоже ,,допинг,, применяли...не помогло.
  3. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 16:27
    +4
    А вы простите чего ещё там хотели увидеть господа журналисты?) довольных жизнью патриотичных киборгов?) набрали в мобилизации все кучу отребья , дали ружо в культяпки и все?) Украина фореве?) так не бывает)
  4. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 16:28
    +3
    Да вы шо !!! наркоманы , алкоголики , тунеядцы в украинской армии .
    До последнего не верил ... Их же инструктора готовили импортные , всем миром скидывались на обмундирования, вторая армия мира , а тут такое!!
    Нет , все равно не верю , не может быть ..., это все пропаганда Кремля . wink
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 17:00
      +4
      Цитата: tatarin_ru
      До последнего не верил ..

      hi
      Напоминает анекдот:
      -Мама: "Доча, ты что так поздно из школы?"
      -Дочь: "А у нас была медкомиссия, - искали "недотрог" среди девочек".
      -Мама: "Ну и...?"
      -Дочь: "Одну нашли".
      -Мама: "Это конечно ты, доча?"
      -Дочь: "Неа, мама, это наша училка - Зоя Николавна".
  5. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 16:29
    +1
    Украинские военные на боевых позициях принимают наркотические средства и психостимуляторы.
    Такие долго не живут, если не подставятся под пулю или осколок, то "сгорят".
    А вообще многие, кто воюют долгие годы начинают испытывать адреналиновую зависимость..., короче постоянно тянет "на подвиги", что бы "кайфануть"
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 17:02
      0
      Сергей, у нас тоже не всё хорошо. Показываю место, где четверо...видимо студентов, т.к. школ рядом нет, нюхали что-то со смартфона, а может с айфона. (Пока джал руководителя с обеда)
  6. Georgievic Офлайн
    Georgievic Сегодня, 16:42
    +1
    А чё тут сомневаться, Кличко мешками завозил боевые психотропы армии США на майдан. И его за это "благодарить" надо. Эти отморозки уже без этих колёс жить не могут.
    1. майор Юрик Онлайн
      майор Юрик Сегодня, 17:19
      +2
      Точно,блин,помню кличку на майдане весь отбитый череп из огнетушителя порошком окатили! Так это был боевой кокаин из матрасии!!!! wassat
  7. KIBL Офлайн
    KIBL Сегодня, 17:02
    +2
    Сочный экземпляр в трениках и с калашем!Сразу захотелось выбросить белый флаг!