СМИ Украины обнаружили наркоманов в ВСУ на передовой. Не может быть...
Украинские военные на боевых позициях принимают наркотические средства и психостимуляторы. И это не очередная сводка от представителей оперативного командования ДНР. Это данные самих украинских военных и журналистов.
Насколько масштабной является эта проблема, о которой не принято говорить на Украине, попытался разобраться украинский новостной портал «Апостроф».
В частности, «Апостроф» выяснил, что не существует официальной статистики о количестве бойцов ВСУ, принимающих препараты. Связано это, прежде всего, с тем, что может крайне отрицательно отразиться на будущем военнослужащих. Как пояснил источник в ВСУ, никто сам не признается в том, что он наркоман, поскольку это означает «клеймо на карьере».
Однако факты употребления наркотиков на боевых позициях присутствуют, о чём свидетельствуют опрошенные «Апострофом» эксперты.
По мнению военного психолога Андрея Козинчука, проблема употребления запрещённых веществ касается не только армии, но и общества в целом, так как многие начинают «баловаться» наркотиками ещё в школьные годы.
Чаще всего, как отмечает собеседник «Апострофа», украинские военные повсеместно позволяют себе амфетамины и другие наркотические средства (употребление в РФ наказывается в рамках уголовного законодательства). Эти вещества якобы помогают почувствовать себя бодрым, обострить чувства. Есть также случаи злоупотребления военными сильнодействующими обезболивающими, опиумными средствами, назначенными после ранения или травмы, - рассказывает психолог Светлана Литвинчук.
«Апостроф» также выяснил, что достать такого рода наркотические вещества не представляет особой трудности для военных, поскольку существует несколько способов доставки запрещённых веществ, в том числе посредством командирского состава или волонтёров.
По большей части на наркотиках «сидят» обычные рядовые ВСУ, задействованные в нарядах и дежурствах. Военные более высокого ранга предпочитают другие способы психологической разрядки, например алкогольный допинг. Те самые аватары в погонах.
Такие наркозависимые бойцы, естественно, представляют угрозу для окружающих, прежде всего, своим непредсказуемым поведением, которое может нанести физический вред здоровью.
Чтобы справиться с подобного рода зависимостью, требуется квалифицированная медицинская помощь, однако многие за ней просто не обращаются. Кроме того, в условиях напряжённых боевых действий избавиться от наркозависимости просто невозможно, - уверена Светлана Литвинчук.
Насколько масштабной является эта проблема, о которой не принято говорить на Украине, попытался разобраться украинский новостной портал «Апостроф».
В частности, «Апостроф» выяснил, что не существует официальной статистики о количестве бойцов ВСУ, принимающих препараты. Связано это, прежде всего, с тем, что может крайне отрицательно отразиться на будущем военнослужащих. Как пояснил источник в ВСУ, никто сам не признается в том, что он наркоман, поскольку это означает «клеймо на карьере».
Однако факты употребления наркотиков на боевых позициях присутствуют, о чём свидетельствуют опрошенные «Апострофом» эксперты.
По мнению военного психолога Андрея Козинчука, проблема употребления запрещённых веществ касается не только армии, но и общества в целом, так как многие начинают «баловаться» наркотиками ещё в школьные годы.
Чаще всего, как отмечает собеседник «Апострофа», украинские военные повсеместно позволяют себе амфетамины и другие наркотические средства (употребление в РФ наказывается в рамках уголовного законодательства). Эти вещества якобы помогают почувствовать себя бодрым, обострить чувства. Есть также случаи злоупотребления военными сильнодействующими обезболивающими, опиумными средствами, назначенными после ранения или травмы, - рассказывает психолог Светлана Литвинчук.
«Апостроф» также выяснил, что достать такого рода наркотические вещества не представляет особой трудности для военных, поскольку существует несколько способов доставки запрещённых веществ, в том числе посредством командирского состава или волонтёров.
По большей части на наркотиках «сидят» обычные рядовые ВСУ, задействованные в нарядах и дежурствах. Военные более высокого ранга предпочитают другие способы психологической разрядки, например алкогольный допинг. Те самые аватары в погонах.
Такие наркозависимые бойцы, естественно, представляют угрозу для окружающих, прежде всего, своим непредсказуемым поведением, которое может нанести физический вред здоровью.
Чтобы справиться с подобного рода зависимостью, требуется квалифицированная медицинская помощь, однако многие за ней просто не обращаются. Кроме того, в условиях напряжённых боевых действий избавиться от наркозависимости просто невозможно, - уверена Светлана Литвинчук.
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