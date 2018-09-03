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Шри-Ланка получила в подарок списанный американский корабль

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В Гонолулу (Гавайские острова, США) состоялась церемония передачи ВМС Шри-Ланки выведенного из состава береговой охраны большого патрульного корабля WHEC 720 Sherman (типа Hamilton), сообщает bmpd.



Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей, принятых на вооружение береговой охраной США с 1967-го по 1972 год. Корабль введен в строй в 1968 году и списан через 50 лет в марте текущего года.


Корабли типа Hamilton выводятся из состава береговой охраны США с 2011 года. Всего было списано 9 кораблей. Из них три уже переданы Филиппинам, по два – ВМС Нигерии и Бангладеш, один – береговой охране Вьетнама. Последний из девяти достался флоту Шри-Ланки.

Передача кораблей производится на безвозмездной основе. Страна-получатель оплачивает лишь ремонтные работы и обучение экипажей, которое проводится на территории Соединенных Штатов (к примеру, за полученный в 2016 году корабль Boutwell Филиппины в общей сложности заплатили $ 16 млн.).

В августе стало известно, что правительство Шри-Ланки отказалось от заказа в России корабля проекта «Гепард-5.1», переговоры о покупке которого велись длительное время. Фактически американский корабль был передан шриланкийскому флоту с целью срыва сделки с Россией (ранее Sherman планировалось передать Вьетнаму).
Использованы фотографии:
посольство США в Шри-Ланке
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США безвозмездно передают Вьетнаму большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau
Патрульный корабль Береговой охраны США будет передан Вьетнаму
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12 комментариев
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  1. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 16:48
    +4
    Незалежную обделили... Как это, они халяву упустили?))
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 16:50
      +3
      Цитата: maxim947
      Незалежную обделили...

      У США еще столько "неликвида", что на полмира хватит...
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 17:00
        +1
        Цитата: svp67
        столько "неликвида", что на полмира хватит...

        good Да Шри-Ланки пойдёт,браконьеров гонять в неспокойных водах своих,а США могут себе позволить-Передача кораблей производится на безвозмездной основе.
        laughing
        Завидуем молча-нам бы кто пароходик,хоть самый плохонький,подарил бы.....
      2. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 17:10
        +1
        Сергей, "Энола Грей" входит в Ваш список? wink
    2. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 17:05
      +2
      Незалежную обделили... Как это, они халяву упустили?))
      Им уже давно "подарили" таким образом два списаных патрульных кораблика ( кажется типа Ислэнд ) Но забрать их у дарителя нэма грошей , а пока появятся , то те тихо догниют у стенки . ПС Цейлонцы получили "бесплатно" старое корыто , в который нужно вложится - ремонт , обучение , постоянно запчасти и расходники , а мы к сожалению потеряли заказ для нашей верфи на "Гепард" .... Думаю , что местные приняли такое решение не от недоумия , а с выкрученными руками - им то лоханка возрастом под 50 и даром не упала .
    3. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 17:06
      +2
      Цитата: maxim947
      Незалежную обделили... Как это, они халяву упустили?))

      Максим, они три корыта бесплатных не могут перегнать с Америки.
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 17:15
        +1
        Поэтому наверное матрасы решили больше им ничего не дарить)
    4. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: maxim947
      Незалежную обделили... Как это, они халяву упустили?))

      А Незалежной от щедрот барских точно так же одарили двумя списанными куттерами Coast Guard. Так эти... партнёры до сих пор не могут их забрать: кораблики маленькие, своим ходом вести опасно, а на перевозку на судне-доке у этих жмотов денег нет. smile
  2. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 16:54
    +1
    к сожалению, такие финты проделать мы не можем.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 17:08
      +2
      garik, это ещё почему? У нас в Севастополе столько стоит без дела, после 2014 года! wink
      1. новичок Онлайн
        новичок Сегодня, 17:16
        +1
        Слава, так ведь там лом. да и движки нужны из хохланда, пока свои агрегаты не поставим на бесконечный конвейер, такими подарками не осчастливим никого.
  3. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 17:04
    +1
    В августе стало известно, что правительство Шри-Ланки отказалось от заказа в России корабля проекта «Гепард-5.1», переговоры о покупке которого велись длительное время. Фактически американский корабль был передан шриланкийскому флоту с целью срыва сделки с Россией
    Ничего личного. Бизнес энд политикус.