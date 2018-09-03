Шри-Ланка получила в подарок списанный американский корабль
В Гонолулу (Гавайские острова, США) состоялась церемония передачи ВМС Шри-Ланки выведенного из состава береговой охраны большого патрульного корабля WHEC 720 Sherman (типа Hamilton), сообщает bmpd.
Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей, принятых на вооружение береговой охраной США с 1967-го по 1972 год. Корабль введен в строй в 1968 году и списан через 50 лет в марте текущего года.
Корабли типа Hamilton выводятся из состава береговой охраны США с 2011 года. Всего было списано 9 кораблей. Из них три уже переданы Филиппинам, по два – ВМС Нигерии и Бангладеш, один – береговой охране Вьетнама. Последний из девяти достался флоту Шри-Ланки.
Передача кораблей производится на безвозмездной основе. Страна-получатель оплачивает лишь ремонтные работы и обучение экипажей, которое проводится на территории Соединенных Штатов (к примеру, за полученный в 2016 году корабль Boutwell Филиппины в общей сложности заплатили $ 16 млн.).
В августе стало известно, что правительство Шри-Ланки отказалось от заказа в России корабля проекта «Гепард-5.1», переговоры о покупке которого велись длительное время. Фактически американский корабль был передан шриланкийскому флоту с целью срыва сделки с Россией (ранее Sherman планировалось передать Вьетнаму).
Sherman является одним из 12 больших патрульных кораблей, принятых на вооружение береговой охраной США с 1967-го по 1972 год. Корабль введен в строй в 1968 году и списан через 50 лет в марте текущего года.
Корабли типа Hamilton выводятся из состава береговой охраны США с 2011 года. Всего было списано 9 кораблей. Из них три уже переданы Филиппинам, по два – ВМС Нигерии и Бангладеш, один – береговой охране Вьетнама. Последний из девяти достался флоту Шри-Ланки.
Передача кораблей производится на безвозмездной основе. Страна-получатель оплачивает лишь ремонтные работы и обучение экипажей, которое проводится на территории Соединенных Штатов (к примеру, за полученный в 2016 году корабль Boutwell Филиппины в общей сложности заплатили $ 16 млн.).
В августе стало известно, что правительство Шри-Ланки отказалось от заказа в России корабля проекта «Гепард-5.1», переговоры о покупке которого велись длительное время. Фактически американский корабль был передан шриланкийскому флоту с целью срыва сделки с Россией (ранее Sherman планировалось передать Вьетнаму).
- Использованы фотографии:
- посольство США в Шри-Ланке
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