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Вот прогоним и заживем! Порошенко пытается убрать российский флот из Крыма

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Петр Порошенко, занимающий пост президента Украины, не оставил пришедший ему в голову способ изгнания российского флота из Крыма. С этой целью Порошенко предложил Верховной Раде Украины внести изменения в конституцию государства и исключить оттуда положение о размещении иностранных войск на территории Украины. Об этом сообщила представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко.

Вот прогоним и заживем! Порошенко пытается убрать российский флот из Крыма


Как пояснила Луценко, нынешняя редакция украинской конституции разрешает использовать украинские военные базы для временного пребывания иностранных военных формирований на правах аренды. Внеся изменения в конституцию и убрав оттуда данный пункт, Украина сделает пребывание российского флота в Крыму незаконным, так как Крымский полуостров - территория Украины, а военно-морская база в Севастополе является украинской военной базой. При этом уточняется, что для стран НАТО будут сделаны исключения для их дальнейшего расположения на территории Украины.


Ранее украинский президент уже заявлял о данном способе "изгнания" российского флота из Крыма, теперь же пришло время оформить его юридически.

Напомним, что Россия еще в 2014 году денонсировала ряд двухсторонних российско-украинских договоров, включая и договор о разделе Черноморского флота.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал данное предложение украинского президента заявив, что "записки сумасшедшего" - это новый тезис украинской власти. Никто не может помешать Порошенко играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика.
Использованы фотографии:
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48 комментариев
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  1. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 17:27
    +2
    Вся верхушка у них неадекватная
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 17:36
      +8
      Цитата: Грибок
      Вся верхушка у них неадекватная

      Скорее всего очень хитрая , за русофобию нынче хорошо платят ..А если еще и кровь проливают народную(славянскую ),то ставки в разы повышаются ..Вальцман свое состояние уже наверное раза в три увеличил (и сколько ещена секретных считах ?)..За убийство Захарченко ,наверное уже всем им крупные премии перечислили и обещали эвакуацию в случае чего.. negative Падлы ..
      1. татарин 174 Офлайн
        татарин 174 Сегодня, 17:47
        +7
        Ай моська, знать она сильна, что лает на слона)
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:53
          +9
          Цитата: татарин 174
          Ай моська, знать она сильна, что лает на слона)

          Эта моська уже давно ушатала сама себя всяким непотребством ...
          1. Терский Офлайн
            Терский Сегодня, 18:58
            +2
            Цитата: bouncyhunter
            Эта моська уже давно ушатала сама себя всяким непотребством ...

            Главное что бы эта моська и вся его "рать" не затоптала польских погранцов при "наступлении" на ватные редуты. Что по высказываниям свинорыла о уничтожении ими российский флот - это мысль прямиком из дурдома.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 19:06
              +3
              Поляки их встретят прикладами в рыло - не сомневаюсь .
              Цитата: Терский
              это мысль прямиком из дурдома

              Записьки из "оттуда" - что тут комментировать ? Выживание с точки зрения дятлов - не более ...
              1. Например Онлайн
                Например Сегодня, 21:25
                0
                Путин силён. В очередной раз снимаю шляпу. hi
                Кто мог подумать, что всего через 4 года все будут понимать, что украинские власти никчёмные, абсолютно зависимые от внешнего управления, бездарные военные, воры и казнокрады. Экономика украины не то, что кормит всю Россию, сами себя прокормить не могут.
                В 14 году абсолютное большинство жителей Украины были уверены в своем превосходстве над соседями и вот через 4 года абсолютное большинство понимает ущербность нынешних властей.
                Еще немного и люди Украины проголосуют за вхождение в состав России.

                Оказалось, что нужно было лишь отпустить бандеровцев в "свободное плавание". Вспоминаю пословицу:
                -заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибёт.
          2. Николай Николаевич Онлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 19:49
            +2
            Цитата: bouncyhunter
            Эта моська уже давно ушатала сама себя всяким непотребством ...

            Моська она для того и моська, что бы быть верной хозяину. Иначе бы мы к собакам так нежно и не относились. Вы бы как к своей моське относились если бы у нее не было инсктинкта вас защищать? а допустим она бы вас грызла в защиту соседа? Наверное патрона бы не пожалели, что бы застрелить. wink
          3. андрей витальевич Онлайн
            андрей витальевич Сегодня, 22:27
            0
            у моськи печень болит-от того и воет....
        2. ochakow703 Офлайн
          ochakow703 Сегодня, 18:26
          +2
          Да дура она, Моська. Жалко собачку сравнивать с этим птеродактелем.
    2. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 18:08
      +18
      ...Внеся изменения в конституцию и убрав оттуда данный пункт, Украина сделает пребывание российского флота в Крыму незаконным, так как Крымский полуостров - территория Украины, а военно-морская база в Севастополе является украинской военной базой...

      О как!!!
      То есть, исходя из этого:
      России, как правопреемнице СССР, надо подредактировать указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года и вуаля - Крым никогда не был в границах бывшей в/на Украины laughing
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 18:25
        +7
        hi Для начала, отчитать за ненадлежащее содержание полуострова. Хрущев Крым сдал, Путин Крым принял.
    3. venik Офлайн
      venik Сегодня, 19:04
      +3
      Цитата: Грибок
      Вся верхушка у них неадекватная

      ========
      Да если бы ТОЛЬКО ВЕРХУШКА!!!!!
      (Цитата - Антон Иванович Деникин - ТОТ САМЫЙ!!!!):
      "...Антон Иванович Деникин:
      "Ни о каком украинском независимом государстве не может идти речи; их лидеры, вчерашние батраки у малорусских сахарозаводчиков и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить будто вскопать огород после пляжки горилки. Украинство - эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видящей ничего дальше канавы своего хутора...".
  2. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 17:31
    +1
    Об этом сообщила представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко
    Ирина устала наверное уже от Босса своего,бедолага-ей ещё этот похмельный бред мировой общественности сообщать... laughing
  3. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 17:33
    +3
    Да заберёт у него уже кто нибудь бутылку?! Ну реально скоро белка придёт же!!!
    1. майор Юрик Офлайн
      майор Юрик Сегодня, 18:01
      +10
      Цитата: Бультерьер
      Да заберёт у него уже кто нибудь бутылку?! Ну реально скоро белка придёт же!!!

      Не всё так просто,вот недавно пороха жинка в ЕС провожала,денег поклянчить,но....... lol
    2. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 19:05
      +2
      Цитата: Бультерьер
      Да заберёт у него уже кто нибудь бутылку?! Ну реально скоро белка придёт же!!!

      Белка уже не выдержала. Иммигрировала. Это майдаун головного мозга, а его лечит только могильщик на кладбище.
  4. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:34
    +9
    А чё? Я тоже, попрошу "муниципалитет" внести в договор о найме жилья статью, о запрещении тараканов о нахождении их на территории, мной арендуемой. Правда, и тараканы ещё в 2000-е куда то подевались. Экология мать всех...
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:42
      +2
      Соседи тоже тараканов откуда то в дом новый притащили))) пришлось принести недемократичный, агрессивных муравьев- гигантов которые их жестоко, без соблюдения прав выперли за месяц из дома, и сами ушли)))
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 18:13
        +5
        Вы соседей выселили? belay
        1. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 18:28
          +5
          Цитата: sabakina
          ...Вы соседей выселили? belay...

          Вячеслав hi
          Их агрессивные муравьи-гиганты в плен взяли laughing
        2. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 21:30
          0
          Да с удовольствием бы выселил) но пока только их тараканов )
    2. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 19:25
      +2
      Цитата: sabakina
      Правда, и тараканы

      Прусаки. Тараканы- большие и усатые laughing
  5. Proton Онлайн
    Proton Сегодня, 17:35
    +1
    Называется«Петя чертей гонял с утра,да не всех выгнал» laughing
  6. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 17:37
    +3
    При этом уточняется, что для стран НАТО будут сделаны исключения для их дальнейшего расположения на территории Украины.

    Ну про флот РФ это предлог, а посыл на уровне Конституции: " Придите к нам и владейте нами", - это госизмена.
  7. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:38
    +3
    Пусть даст "добро", на пребывание кораблей НАТО,в Севастополе)
    ...можно, на постоянной основе.. laughing
  8. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 17:43
    +7
    Как я полагаю без депрессивных регионов Крыма и Донбасса(по словам педруччо)навести порядок на окраине было бы гораздо проще)))Смех творогам!
  9. Andrea Офлайн
    Andrea Сегодня, 17:55
    +2
    Здесь играем...здесь не играем...а здесь рыбу заворачивали.
  10. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 18:18
    +4
    Опять бельма залил, скотыняка drinks
  11. Тополь М Офлайн
    Тополь М Сегодня, 18:18
    +3
    Бред сивой кобылы
  12. Тополь М Офлайн
    Тополь М Сегодня, 18:21
    +6
    Это у него после похорон Маккейна,видно не плохо на поминках погулял,не одну гармонь порвал
  13. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 18:27
    +1
    Внеся изменения в конституцию и убрав оттуда данный пункт, Украина сделает пребывание российского флота в Крыму незаконным, так как Крымский полуостров - территория Украины, а военно-морская база в Севастополе является украинской военной базой.
    Ну, ну...после того, как они денонсируют "большой договор" с Россией, ни кто ничего Украине не будет должен, в том числе и признавать её границы....
  14. ochakow703 Офлайн
    ochakow703 Сегодня, 18:33
    +2
    Вод ведь гадство. Нормальные мужики мрут от всякой заразы, а всякая плесень успешно паразитирует, и ничего... ни аккумулятор на голову не свалится, ни бонба над головой не рванет... Вот не верю я в их заговоренность.
  15. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 18:35
    +2
    "изгнания" российского флота из Крыма, как и само фото вождя напомнило что то из ритуалов вудду итд.
  16. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 18:43
    +1
    Требую убрать американскую хунту с Окраины России!
  17. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 18:45
    +1
    Порошенко предложил Верховной Раде Украины внести изменения в конституцию государства и исключить оттуда положение о размещении иностранных войск на территории Украины.

    Что, пин дос ников с канадьями прогоните? belay
    Не верю!!! request
  18. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 18:55
    +1
    Вот прогоним и заживем! Порошенко пытается убрать российский флот из Крыма

    Чтобы немного расслабиться...
    Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъёма денег и 140 рецептов самогона... stop Слава Остапа не даёт таки покою Петру. Он уже представил на мировое обозрение тысячи вариантов относительно честных способов отъёма денег у России и Газпрома и попробовал более 140 видов самогона... belay
  19. Igoresha Офлайн
    Igoresha Сегодня, 18:55
    +1
    как сказка про колобка - Кравчук выгонял, Кучма, Ющенко выгонял а воз и ныне там
  20. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 19:03
    +1
    Мне лично Поршенко уже надоел хуже Петросяна.. У Петросяна хоть иногда шутки удачные. А у этого изрыгается только однообразное унылое д.ерьмо, типа "Сейчас накажу!"
  21. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 19:35
    +2
    Да, наверное скоро заживут, как у Христа за пазухой. Вот только бумажку подпишет и сразу Русский Черноморский Флот впопыхах, перепутав якорные цепи бросится вон из русского города Севастополя, который как поется в песне "город русских моряков". Более гнусного бреда со стороны придурка потроха еще не слышал. И вот это чудище болотное, президент? Ну как тут не вспомнить "Ворошиловского стрелка". Даже у бандерлогов должен быть достойный их главарь, но не эта жертва пьяной акушерки.
  22. ушкуйник Офлайн
    ушкуйник Сегодня, 19:52
    0
    Самое главное: продаться " по сходной цене". Тогда покупатель будет "икрою булки намазывать".
    1. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 20:19
      0
      Кастрюлеголовые "Вазелин" икрой называть начали. Ох уж эти шумерцы. Сказочные долб...пы
  23. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 20:01
    0
    Петро опять вовремя не похмелился.
  24. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 20:13
    0
    пора этого поца убирать за кулисы . и чем то пора наступит быстрее тем все вздохнут спокойно.
  25. Govorun Офлайн
    Govorun Сегодня, 20:28
    +2
    Конечно про его неадекватность можно говорить много и мне лично самому смешно,но становится Не смешно когда начинаешь понимать,что ведь при всей его этой неадекватности не стало таких УВАЖАЕМЫХ героев,не только в Донецке и Луганске, а и в России как Мозговой,Моторолла,Гиви, а теперь и Захарченко...и становится уже не так смешно,ведь пока Порошенко "кормит" своим бредом,при его попустительстве запад спокойно делает свое дело,наверное действительно пора закрывать этот цирк,а всех "клоунов" и "дрессированых животных" в заточение через военный трибунал,как пособников фашистов и террористов - точка.
  26. Рав Рав Онлайн
    Рав Рав Сегодня, 20:39
    0
    Жёлтая вода ему в голову попала drinks !
  27. Slon_on Офлайн
    Slon_on Сегодня, 21:10
    0
    Брехать - не мешки таскать. А набрехал уже не с три короба, а куда больше. Припоминаю, кто-то хотел инаугурироваться в Донецке, что из этого вышло известно. Дякула - брешет!
  28. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 21:46
    0
    Вот прогоним и заживем!
    о пять погнал белочку.... wassat
    Порошенко пытается убрать российский флот из Крыма
    Нельзя этого делать, если флот РФ выгнать оттуда, то он точно где то опять найдет новую базу, причем далеко искать не будет.... lol