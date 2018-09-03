Вот прогоним и заживем! Порошенко пытается убрать российский флот из Крыма

Петр Порошенко, занимающий пост президента Украины, не оставил пришедший ему в голову способ изгнания российского флота из Крыма. С этой целью Порошенко предложил Верховной Раде Украины внести изменения в конституцию государства и исключить оттуда положение о размещении иностранных войск на территории Украины. Об этом сообщила представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко.Как пояснила Луценко, нынешняя редакция украинской конституции разрешает использовать украинские военные базы для временного пребывания иностранных военных формирований на правах аренды. Внеся изменения в конституцию и убрав оттуда данный пункт, Украина сделает пребывание российского флота в Крыму незаконным, так как Крымский полуостров - территория Украины, а военно-морская база в Севастополе является украинской военной базой. При этом уточняется, что для стран НАТО будут сделаны исключения для их дальнейшего расположения на территории Украины.Ранее украинский президент уже заявлял о данном способе "изгнания" российского флота из Крыма, теперь же пришло время оформить его юридически.Напомним, что Россия еще в 2014 году денонсировала ряд двухсторонних российско-украинских договоров, включая и договор о разделе Черноморского флота.Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал данное предложение украинского президента заявив, что "записки сумасшедшего" - это новый тезис украинской власти. Никто не может помешать Порошенко играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика.