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У террористов в Сирии нашли гранаты швейцарского производства

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Найденные у террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии гранаты могли быть произведены швейцарской компанией RUAG и являться частью партии вооружения, отправленного Арабским Эмиратам, передает РИА Новости сообщение компании.

У террористов в Сирии нашли гранаты швейцарского производства


Данное сообщение RUAG опубликовала в ответ на воскресные материалы швейцарских СМИ, опубликовавших фотографии ручных гранат, предположительно швейцарского производства. Указанное оружие было захвачено у боевиков ИГ в провинции Идлиб одной из противоборствующих группировок.


Согласно сообщению компании, представленные на фото гранаты, действительно могли быть произведены RUAG и находиться в составе партии оружия, отправленного в 2003-2004 годах в ОАЭ. Оттуда изделия могли быть перевезены в Сирию.

В компании заявили, что осуждают незаконную передачу оружия третьим лицам.

Также в RUAG отметили, что идентификация гранат по представленной фотографии невозможна, поскольку на них не видно серийных номеров. При этом представители компании подчеркнули, что поставка подобных изделий в арабские страны не осуществляется с 2004 года.

Журналисты предполагают, что ОАЭ перепродали (в нарушение законодательства о реэкспорте) полученное в 2003-2004 годах швейцарское оружие Иордании, откуда в 2012 году оно попало в Сирию.

По их данным, Швейцария продолжает поставлять Арабским Эмиратам оружие (возможно, кроме гранат) до настоящего времени, несмотря на то, что оно используется в Йемене. За первое полугодие швейцарская «оборонка» продала вооружений на $10 млн.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Sonntags_Blick
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32 комментария
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  1. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 17:44
    +2
    Не сыром единым...
    За первое полугодие швейцарская «оборонка» продала вооружений на $10 млн.
    А кто оружием не приторговывает,нормально всё...
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 17:57
      +5
      Привет , Алексий ! hi
      Цитата: Jolly oldster sailor
      А кто оружием не приторговывает,нормально всё

      А факт перепродажи как - не допускаем , нет ? По серийникам вполне можно отследить путь гранат . soldier
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 18:01
        0
        Здоров,Паш! drinks hi
        Цитата: bouncyhunter
        По серийникам вполне можно отследить путь гранат . soldier

        Да кому это надо,я тебя умоляю... laughing
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 18:04
          +5
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Да кому это надо,я тебя умоляю

          Прыгаем от обратного : кому это не надо ? Вот тут и искать следует . yes
          1. Shurik70 Онлайн
            Shurik70 Сегодня, 20:36
            +1
            Хотели бы доказать - показали бы серийные номера.
            А так - всё это голословное обвинение.
            И я что-то сомневаюсь, что номера покажут. Кто бы не продал оружие террористам, замазаться он не хочет. Так что эти фото - обыкновенный шантаж продавца. Сейчас быстренько кто надо заплатит, и все благополучно "забудут".
      2. ivanec Офлайн
        ivanec Сегодня, 18:05
        0
        Вы статью читали!?
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 18:12
          +1
          Читали.В чём там Швейцария виновата,не поняли... smile
          1. APASUS Офлайн
            APASUS Сегодня, 19:46
            0
            Цитата: Jolly oldster sailor
            .В чём там Швейцария виновата,не поняли...

            Конечно не виновата!
            Не поставляли оружие головорезам ,а оказывали помощь мирной сирийской оппозиции .Все старо как мир,надо правильно расставить акценты
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 19:30
      +1
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Не сыром единым...
      За первое полугодие швейцарская «оборонка» продала вооружений на $10 млн.
      А кто оружием не приторговывает,нормально всё...

      Самое смешное, что первая статья доходов Швейцарии это ... - туризм. laughing Потом банковский сектор, затем промышленность, в т.ч. оружие, потом промышленность пищевая - шоколад, молочка и т.д.
  2. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 17:46
    0
    предполагают, что ОАЭ перепродали
    - а возможности хищений журналисты не допускают?
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 17:57
      +5
      а зачем так сложно?
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 18:02
        +2
        в чем сложность?
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 18:04
          +6
          хищение всегда сложнее передачи
          1. faiver Офлайн
            faiver Сегодня, 19:27
            0
            хищение всегда сложнее передачи
            - ну как бы логично, передает то хозяин, а похищает вор.... smile
  3. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 17:46
    -1
    Швецарию давно уже пора раскулачивать ..Уже и оружием приторговывать начали ?
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 17:47
      +2
      они всю жизнь оружием торговали...
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 17:57
        +3
        и совестью..
        1. faiver Офлайн
          faiver Сегодня, 18:03
          +2
          ну так список таких же огромен
          1. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 18:05
            +4
            о да! товар ходовой
            1. ul_vitalii Офлайн
              ul_vitalii Сегодня, 18:34
              +3
              Из общей европейской кормушки нейтралы и не нейтралы, так сказать одной исторической закваски. Игра слов и подмена понятий присущи и тем, и этим.
        2. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 19:33
          +2
          Цитата: faiver
          они всю жизнь оружием торговали...

          Цитата: роман66
          и совестью..

          Дык...советского и российского оружия у всяких бармалеев тоже до фига. Как трофейного, так и с мировых рынков вооружений. И вообще - убивает не оружие, убивает человек.
  4. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 17:50
    +2
    Найденные у террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии гранаты могли быть произведены швейцарской компанией RUAG и являться частью партии вооружения, отправленного Арабским Эмиратам, передает РИА Новости сообщение компании.

    Пффф... можно подумать, что поставки эмиратами и саудитами вооружений для боевиков в Сирии для кого-то секрет. До этого точно так же засветились боеприпасы болгарских "Арсенала" и "ВМЗ" - тех же типов, которые до этого купила эта парочка. Но это, конечно же, чистое совпадение. smile
  5. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:55
    +6
    Мдя, интересно мы живём. Опять гранаты не той системы.....Нет, ей Богу, никогда не думал. что так жить будем. Лучше уж за железным занавесом и батарейками типа "элемент 373"...
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 18:20
      +4
      Цитата: sabakina
      Лучше уж за железным занавесом и батарейками типа "элемент 373"

      Только "Крона"! Только лизать клеммы! Только хардкоррр! laughing
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 19:02
        +3
        Крона фонарик не потянет. Кассетник тем более. А музыки то хочется....
  6. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 18:29
    +2
    В компании заявили, что осуждают незаконную передачу оружия третьим лицам.
    Но главное, что за все уже заплачено...
  7. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 19:29
    +1
    т.е. по этой логике если у террористов в сирии найдут катану то обвинят японцев, а если не дай боже найдется волынка, то крайними станут ирландцы?
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 19:42
      +2
      Цитата: faiver
      т.е. по этой логике если у террористов в сирии найдут катану то обвинят японцев, а если не дай боже найдется волынка, то крайними станут ирландцы?

      А коли найдут лошадь, виновата будет Собчак.
    2. Andrea Офлайн
      Andrea Сегодня, 19:52
      +1
      Там все с калашами бегают... и что?
  8. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 19:50
    0
    А гранаты той системы, они бандюкам подходят? Ай швейцарцы, ай молодца, вот вы какие демократичные. По моему этому западу давно надо заткнуться и даже не вспоминать про демократию. Нет её у них и никогда не было, а есть просто родо-племенные сословия, этот наш, а этот не наш. Вот и вся их демократия. Отсюда и все бомбежки Югославии, Ирака, Ливии и т.д. Но если признали за своего, они все простят и бомбежку Донбасса, и резню в Хорватии и Косово и все прочее. А посему уважаемые, у нас только один выход, держаться всем вместе, к этому-же призывать своих детей и родню, и дай Бог нам сил и терпения выстоять. А то что скоро что-то будет, я нисколько не сомневаюсь.
  9. Andrea Офлайн
    Andrea Сегодня, 19:50
    0
    Ну господа,это не серьёзно,номеров не видно.Попа грязная,что за номера сразу?
    Суть-то в том,что оружие терроисиам пришло из стран антиасодовской коалиции,которая якобы с этими террористами воюет.
    Отмывайтесь теперь!Мыла дать?
  10. Stoler Онлайн
    Stoler Сегодня, 22:18
    0
    Вообще проблемы не вижу ?? А то у террористов российского оружия нет ?? request