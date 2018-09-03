У террористов в Сирии нашли гранаты швейцарского производства
Найденные у террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии гранаты могли быть произведены швейцарской компанией RUAG и являться частью партии вооружения, отправленного Арабским Эмиратам, передает РИА Новости сообщение компании.
Данное сообщение RUAG опубликовала в ответ на воскресные материалы швейцарских СМИ, опубликовавших фотографии ручных гранат, предположительно швейцарского производства. Указанное оружие было захвачено у боевиков ИГ в провинции Идлиб одной из противоборствующих группировок.
Согласно сообщению компании, представленные на фото гранаты, действительно могли быть произведены RUAG и находиться в составе партии оружия, отправленного в 2003-2004 годах в ОАЭ. Оттуда изделия могли быть перевезены в Сирию.
В компании заявили, что осуждают незаконную передачу оружия третьим лицам.
Также в RUAG отметили, что идентификация гранат по представленной фотографии невозможна, поскольку на них не видно серийных номеров. При этом представители компании подчеркнули, что поставка подобных изделий в арабские страны не осуществляется с 2004 года.
Журналисты предполагают, что ОАЭ перепродали (в нарушение законодательства о реэкспорте) полученное в 2003-2004 годах швейцарское оружие Иордании, откуда в 2012 году оно попало в Сирию.
По их данным, Швейцария продолжает поставлять Арабским Эмиратам оружие (возможно, кроме гранат) до настоящего времени, несмотря на то, что оно используется в Йемене. За первое полугодие швейцарская «оборонка» продала вооружений на $10 млн.
Данное сообщение RUAG опубликовала в ответ на воскресные материалы швейцарских СМИ, опубликовавших фотографии ручных гранат, предположительно швейцарского производства. Указанное оружие было захвачено у боевиков ИГ в провинции Идлиб одной из противоборствующих группировок.
Согласно сообщению компании, представленные на фото гранаты, действительно могли быть произведены RUAG и находиться в составе партии оружия, отправленного в 2003-2004 годах в ОАЭ. Оттуда изделия могли быть перевезены в Сирию.
В компании заявили, что осуждают незаконную передачу оружия третьим лицам.
Также в RUAG отметили, что идентификация гранат по представленной фотографии невозможна, поскольку на них не видно серийных номеров. При этом представители компании подчеркнули, что поставка подобных изделий в арабские страны не осуществляется с 2004 года.
Журналисты предполагают, что ОАЭ перепродали (в нарушение законодательства о реэкспорте) полученное в 2003-2004 годах швейцарское оружие Иордании, откуда в 2012 году оно попало в Сирию.
По их данным, Швейцария продолжает поставлять Арабским Эмиратам оружие (возможно, кроме гранат) до настоящего времени, несмотря на то, что оно используется в Йемене. За первое полугодие швейцарская «оборонка» продала вооружений на $10 млн.
- Использованы фотографии:
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