Современные тараканы Александра Роджерса
Нельзя сказать, что «Роджерс не наш». Наш, тут спорить глупо и бесполезно. Практика на фактах – штука сильная. Потому нашим вполне себе может быть человек, рождённый в Виннице, получивший образование на Украине и оттуда сбежавший, поскольку образование получал головой и научился в нее не только есть.
Во многом поддерживал все, что говорил Александр, реально читаю, часто – с удовольствием. Но тараканы… Тараканы у Александра сродни нашему Околорадскому. Живучие и плохо истребимые.
И такие же непредсказуемые, честно говоря.
Никогда не возникало желание подискутировать, но вот пришлось. И не потому, что так захотелось, а просто потому, что появился смысл.
Не хочу сказать, что «Роджерс не тот», все тот. Просто последнее время у него начались характерные переборы. Характерные не для Александра в частности, а для всего нашего социума в целом.
Пройдемся в поисках чего бы нам пролоботомировать? Вперед!
«Полазил я пару дней по оппозиционным ресурсам. По всем этим превентивно и заботливо огороженным от инакомыслия (с закрытыми или премодерируюемыми комментариями) уютным ЖЖ-шечкам диванных борцунов».
Сложное занятие и вредное для здоровья. Респект, уважение и аплодисменты, потому что нормальному человеку там ловить нечего, кроме шизофрении. Но, как всегда, есть нюансы.
«По их модным ютуб-канальчикам, где они поставленными голосами вещают о тотальной нищете в студийный конденсаторный микрофон (от 10 тысяч рублей и выше) и на профессиональную камеру (от 50 тысяч рублей и выше).
Почитал их комменты в профильных «революционных» тусовочках. И понял: лоботомия не нужна! Нечего вырезать…»
Плохо. Очень плохо. Все-таки мерить человека надо не стоимостью его оборудования. Не знаю, конечно, где за 10 тысяч (кроме «Алиэкспресса») можно купить «студийный» конденсаторный микрофон и на какой помойке покупается за 50 тысяч «профессиональная» камера, но так не надо измерять.
Все-таки ценность человека не в том, с помощью чего он записывает свои мысли, а что сокрыто в этих мыслях, не так ли?
«Хоспеди, какую ахинею они несут! Начнём с мелочей. Например, с «Путин признал социальный дефолт». Убогие, «социальный дефолт» – это если бы в стране прекратили выплачивать пенсии из-за отсутствия денег. Но пока всё выплачивают, в полном объёме и вовремя. И дальше будут выплачивать (если вы, ублюдки, не замутите майдан). Что бы вы там в своих манямирках не придумывали.
Это, кстати, лидер секты Кургинятор заявил, а рядовые только ретранслируют».
Вот как… Попробую напомнить Александру, видимо, в пылу и по прошествии времени, он забыл, что оба майдана начинали ну никак не ублюдки. Его начинали люди, которые хотели перемен, и в первую очередь экономических. И первый майдан закончился вполне себе мирно.
А вот второй… Мы много говорили, повторяться не буду. Товарищ Роджерс, к моему сожалению, оптом решил плюнуть во всех, не особо разбираясь. Жаль, ибо уподобился тем, о ком пишет. Очень жаль.
«Дурачки не понимают, что после майдана есть только три варианта:
а) пенсии уменьшатся в несколько раз;
б) пенсий не будет вообще;
в) майданная власть отправит его подыхать в очередной гражданской войне, и он до пенсии попросту не доживёт».
Прошу прощения, но, видимо, Александр абсолютно утратил все связи с бывшей родиной. Украина пережила уже два майдана, и если пойти по пунктам, то там далеко не все так, как Роджерс описывает.
Пенсии никуда не делись, их выплачивают, и выплачивают вовремя.
Пенсии не уменьшились, у некоторых групп выросли, но увеличился срок выхода. У нас все то же самое, как под копирку.
Насчет «подыхать в очередной гражданской войне»… Вот тут странность есть. Товарищ Роджерс явно передергивает. У нас не было гражданских войн. С начала прошлого века. Просто напоминаю.
То, что на Украине идет именно гражданская война, никоим образом не свидетельствует о том, что она вдруг начнется в России.
Рассадник интернет-дегенератов, в который забрался Роджерс, способен поразить в мозг кого угодно. Конечно, рассчитывать на адекватность людей, всерьез полагающих, что американская администрация будет лучше российской, не стоит.
Так что кое в чем я с Роджерсом согласен.
«Как там в Афганистане, Ираке и Ливии (куда пришли американцы) с пенсиями? Подняли? Уже начинать завидовать?»
Завидовать, понятное дело, не будем. Но вот дальше – перебор по всем статьям.
«Вы не знаете разницу между российской властью и американской оккупационной администрацией? У меня тут как раз подходящий демотиватор завалялся».
«Потом, в случае победы майдана и/или США (что одно и то же), сидя в американском концлагере смерти или собирая с пола собственные тестикулы, отвалившиеся от радиации после массированного ядерного удара, он сможет утешать себя: «Зато пенсионный возраст не дали поднять».
Ну вот, пошли методички, о которых говорит сам Роджерс. Пошли штампы. Уныло, если честно.
Долго Александр и по делу говорил, но все-таки съехал на родное такое киселевское «лишьбынекакнаУкраине». Увы, съехал.
Странно, но почему в Германии, живущей под американской оккупацией, все несколько иначе, чем вещает Роджерс? Да, похреновело в последнее время, но тем не менее, Германия, а не Россия, сегодня мечта для иммигранта. Откуда угодно, из бывших республик СССР или с Ближнего Востока. Факт, однако. Хотя некоей либералистикой пованивает, да.
А «победа майдана и/или США» — это тоже нечто. Это сказка, в которую уже верить просто лень. Потому что очередная пугалочка. После массированного ядерного удара, простите уж, Александр, но вряд ли кто-то будет перебирать свои радиоактивные тестикулы. Ни по ту, ни по эту сторону океана.
То же самое и касаемо лагерей смерти, которые внезапно вдруг вырастут на территории бывшей России. Киселевщина и прокопенщина, Александр, как есть. Уж без обид.
«Методички у вражин остались те же самые. Только раньше втирали «комиссар врёт, нужно бороться за освобождение России от кровавого коммунизма», а теперь втирают «Киселёв врёт, нужно бороться за освобождение России от кровавого капитализма». Если что, потом снова поменяют местами».
Нет, а что делать, если владетель дуроскопа Киселев врет, причем нагло и все в больших размерах? Ну ведь врет же!
А если в целом, то так оно и получается. Придут Штаты, и всем кирдык. Но на самом деле кирдык вполне неплохо устраивают радетели в России, целенаправленно убивая под свои нужды культуру, медицину и образование.
Почему вы не хотите этот момент обговорить, Александр? Почему деградация общества, которая сегодня основной бич, для вас не угроза? Почему разруха в вышеперечисленных отраслях, несмотря на радостные вопли Киселева, не так страшна, как якобы завтрашнее вторжение США?
Да не будет никакого вторжения США. Оно уже состоялось. И десант с девяностых твердо обосновался во всех креслах, от президентского до думских. И ничего не надо придумывать, если что. Достаточно посмотреть на Украину, гражданином которой был до недавнего времени Роджерс. И сравнить.
Так вот, в/на Украине тоже пенсионный стаж подняли. Потому что так приказал МВФ, потому что за это обещан был безвиз и Цеевропа. Стаж подняли. Но украинцы реально безвиз хотя бы получили, а вот что мы получим… Леденец получим. Горьковатый, но сосать можно.
«Либеральный майдан провалился. Националистический майдан провалился. Теперь будут пробовать вместолевый майдан. Как в старом КВН: «Можно торт? Нет? А чупа-чупс? Тоже нет? Ну тогда хотя бы мой любимый документальный фильм про Сахарова!»
Да хватит уже! Ну понятно, что не будет никакого майдана, хватит уже методичку отрабатывать! То, что вышло на Украине, поскольку народ реально дошел до точки кипения и вышел на улицы, это одно. В России еще не довели, поэтому время есть. Посмотрим, как оно в январе выйдет, когда цены и инфляция рванут в космос. НДС + акцизы на ГСМ + цены на ГСМ – это серьезно. Вот и посмотрим, как выйдет и выйдет ли вообще.
Ставлю на то, что не выйдет. Рано еще. Еще не дошли до украинского положения. Еще ковыряются в кандидатах, типа «за кем я пойду, если от дивана оторвусь». И не вопрос, что оторвется масса задов от диванов. Так что повторяю, пока рано.
«Эти сытые борцуны из благополучной и процветающей страны (да, это я про Россию) не понимают, почему адекватные люди с Украины против майданов. Не «за пенсионную реформу» или «за капитализм», а именно против майданов.
Они думают, что мы «за деньги». За «кровавые путинские сребреники». Они судят по себе.
Они не понимают, что мы уже видели точно таких же кастрюлеголовых дегенератов «за всё хорошее» и «против злочинной влады» и знаем, к чему это приводит. И не хотим этого для России».
А вот это серьезно. Вот тут мы поговорим, пожалуй.
Кто все эти «адекватные против майданов»? Остатки разбитой армии «антимайдана»? Простите уж, но мои визиты в Харьков в 2013 и 2014 и наблюдение своими глазами за полным отсутствием какой-либо координации между антимайданными силами позволяет сделать только один вывод: меньше бы думали, как власть потом поделить и что урвать со своих выступлений, иной расклад был бы. Совсем иной.
Это вы, «адекватные», сегодня упрекаете нас в том, что оружия не привезли грузовиками и так далее. Да как вам таким оружие давать, когда вы наперегонки друг друга кинулись сдавать, чуть в Харькове жареным запахло?
Так что «адекватные против майданов» с Украины сегодня играют, конечно, власти на руку. Просто потому, что это, как ни крути, пораженцы. Кто-то струсил, кто-то сдался. Но в основном – пораженцы. Вот и ноют.
А дальше я увидел обращение к себе. И себе подобным.
«Они не понимают, почему нас НЕ колышет пенсионная реформа или повышение НДС (нифига себе, АЖ на 2%! мы теперь точно все умрём!). Да как раз потому, что мы знаем, что такое ВОЙНА.
Мы знаем, как это: когда собственная двоюродная сестра сдаёт тебя и твою семью (с младенцем на руках) майданутым нацистам. И заодно своего родного брата, который вообще далёк от политики – просто за компанию!
Мы знаем, как выглядит обстреливающий центр города штурмовик нацистов.
Мы знаем, каково это – просыпаться от звуков выстрелов танковых пушек.
Мы знаем, каково это – нервничать, потому что твои одесские друзья не выходят на связь вечером 2 мая.
Я иногда лежу на полу – и тихо вою. Потому что сегодня на Донбассе убили очередного ребёнка.
А эти уроды плачутся, что им пенсионный возраст поднимут. У нас люди каждый день гибнут, а они без пармезана остались.
И чем вместолевые, готовые продать Родину за «на пенсию пораньше», отличаются от либералов, готовых продать Родину за «пожракать и покушенькать»? Правильно, ничем!»
Неплохо так, неплохо.
Прекрасно, что вас не колышет НДС и пенсионная реформа. И логично. Вы сдались уже давно, поэтому требовать чего-то такого от вас, «адекватных», просто нереально.
Господин товарищ Роджерс, конечно, проблемы воспитания на Украине, описанные вами, пока не имеют аналогов в России. Пока. Но ничего, у вас все еще впереди. И у нас тоже.
А вот факт, что за беспрецедентными антинародными действиями в виде повышения всего и оплату хочулищ власти за счет населения последуют другие, как это сейчас в Украине, это вам, товарищ Роджерс, не понять. Да и не надо. Вы уже сдались, и вам просто страшно, что придется пережить повторение.
То, что на Донбассе гибнут люди, – это гнусно и некрасиво. Но та власть, которую так старательно облизывает Роджерс, пальцем не желает ударить ради разрешения этой проблемы.
Я не хочу, чтобы в ЛДНР гибли люди. Но чем мой отказ от принятия «реформ» Путина может помочь Донбассу? Жаль, что Александр этого не объяснил.
Да, мне не нравится фортель с пенсиями. Мне не нравится беспредел власти. Мне многое не нравится. Но чем тупое и покорное подчинение может спасти хоть одну жизнь на Донбассе, по своей тупости понять не могу. Увы.
И почему Роджерс тихо воет на полу в Москве, а не в районе Горловки – тоже не понимаю. Хотя по методичке господина Киселева – в самый раз оно.
«И не «Украина воюет против России», а «Украиной воюют против России». И на Донбассе, и в Сирии, а теперь и в Африке наши герои делают всё, чтобы эта война против России шла как можно дальше от России».
Ну вот и приехали. Знакомая сказочка насчет борьбы с неведомым врагом не только в Сирии, но и в Африке. Не знаю точно, с кем там война идет, но явно, что враг не просто серьезный, а на одном уровне с ИГИЛ (запрещено в России). Если не сильнее.
«И если конфликт перейдёт на новую стадию эскалации, уже горячую и широкомасштабную, то не только пенсионеры пойдут работать, но и школьники. А если не пойдут – то вымрут. Вернее, будут уничтожены. И русские займут место в истории между индейцами, шумерами (не чубатыми, а реальными), карфагенянами и прочими исчезнувшими народами.
Настоящие Люди (с большой буквы) воюют, совершают подвиги и иногда гибнут, а в это время в тылу убогие люмпены, которые даже не платят налоги, орут «Государство нам должно! Жракать и кушенькать! Скок-скок!»
Бог ты мой… Роджерс? Прокопенко? Или Киселев? Или все-таки Роджерс? В стиле Станиславского хочу крикнуть «Не верю!», но крик застревает где-то внутри. Верю. Не могу не верить.
«Настоящему Людю» Роджерсу осталось только еще декларации о подвигах и доходах приложить, чтобы люмпенам было на чем учиться.
Вот так как-то был Александр Роджерс… и стал Александр Роджерс. Имя и фамилия те же, суть иная.
«Они думают, что мы «за деньги». За «кровавые путинские сребреники». Они судят по себе».
Увы, нет. Сужу по Роджерсу. И по его словам. По своему непониманию, как моя персональная покорность так обзываемым «реформам» Путина может помочь жителям Донбасса. И почему я должен «понять и принять» этот «непростой выбор», который в общем-то грабеж.
Так что да, сребрениками для Александра Роджерса запахло. Жаль, конечно, что многие россияне вот так влетели внезапно в список люмпенов, нелюдей и прочего, потому что не желают быть дойными коровами у власти. А еще взрыкивают вместо покорного мычания.
Жаль, что я прочитал эти слова у уважаемого мною автора. Но мир меняется, и никто не сказал, что он обязан меняться в лучшую сторону. Это такой же факт, как и многие приведенные выше.
В целом же просто несколько обидно, как вроде бы действительно адекватный человек начинает всех записывать в предатели, ничем толком не обосновывая. Но таков вот товарищ Роджерс…
Интересно, для всех бывших участников разбитой антимайданной армии тот, кто не поддерживает реформу Путина, — предатель?
Во многом поддерживал все, что говорил Александр, реально читаю, часто – с удовольствием. Но тараканы… Тараканы у Александра сродни нашему Околорадскому. Живучие и плохо истребимые.
И такие же непредсказуемые, честно говоря.
Никогда не возникало желание подискутировать, но вот пришлось. И не потому, что так захотелось, а просто потому, что появился смысл.
Не хочу сказать, что «Роджерс не тот», все тот. Просто последнее время у него начались характерные переборы. Характерные не для Александра в частности, а для всего нашего социума в целом.
Пройдемся в поисках чего бы нам пролоботомировать? Вперед!
«Полазил я пару дней по оппозиционным ресурсам. По всем этим превентивно и заботливо огороженным от инакомыслия (с закрытыми или премодерируюемыми комментариями) уютным ЖЖ-шечкам диванных борцунов».
Сложное занятие и вредное для здоровья. Респект, уважение и аплодисменты, потому что нормальному человеку там ловить нечего, кроме шизофрении. Но, как всегда, есть нюансы.
«По их модным ютуб-канальчикам, где они поставленными голосами вещают о тотальной нищете в студийный конденсаторный микрофон (от 10 тысяч рублей и выше) и на профессиональную камеру (от 50 тысяч рублей и выше).
Почитал их комменты в профильных «революционных» тусовочках. И понял: лоботомия не нужна! Нечего вырезать…»
Плохо. Очень плохо. Все-таки мерить человека надо не стоимостью его оборудования. Не знаю, конечно, где за 10 тысяч (кроме «Алиэкспресса») можно купить «студийный» конденсаторный микрофон и на какой помойке покупается за 50 тысяч «профессиональная» камера, но так не надо измерять.
Все-таки ценность человека не в том, с помощью чего он записывает свои мысли, а что сокрыто в этих мыслях, не так ли?
«Хоспеди, какую ахинею они несут! Начнём с мелочей. Например, с «Путин признал социальный дефолт». Убогие, «социальный дефолт» – это если бы в стране прекратили выплачивать пенсии из-за отсутствия денег. Но пока всё выплачивают, в полном объёме и вовремя. И дальше будут выплачивать (если вы, ублюдки, не замутите майдан). Что бы вы там в своих манямирках не придумывали.
Это, кстати, лидер секты Кургинятор заявил, а рядовые только ретранслируют».
Вот как… Попробую напомнить Александру, видимо, в пылу и по прошествии времени, он забыл, что оба майдана начинали ну никак не ублюдки. Его начинали люди, которые хотели перемен, и в первую очередь экономических. И первый майдан закончился вполне себе мирно.
А вот второй… Мы много говорили, повторяться не буду. Товарищ Роджерс, к моему сожалению, оптом решил плюнуть во всех, не особо разбираясь. Жаль, ибо уподобился тем, о ком пишет. Очень жаль.
«Дурачки не понимают, что после майдана есть только три варианта:
а) пенсии уменьшатся в несколько раз;
б) пенсий не будет вообще;
в) майданная власть отправит его подыхать в очередной гражданской войне, и он до пенсии попросту не доживёт».
Прошу прощения, но, видимо, Александр абсолютно утратил все связи с бывшей родиной. Украина пережила уже два майдана, и если пойти по пунктам, то там далеко не все так, как Роджерс описывает.
Пенсии никуда не делись, их выплачивают, и выплачивают вовремя.
Пенсии не уменьшились, у некоторых групп выросли, но увеличился срок выхода. У нас все то же самое, как под копирку.
Насчет «подыхать в очередной гражданской войне»… Вот тут странность есть. Товарищ Роджерс явно передергивает. У нас не было гражданских войн. С начала прошлого века. Просто напоминаю.
То, что на Украине идет именно гражданская война, никоим образом не свидетельствует о том, что она вдруг начнется в России.
Рассадник интернет-дегенератов, в который забрался Роджерс, способен поразить в мозг кого угодно. Конечно, рассчитывать на адекватность людей, всерьез полагающих, что американская администрация будет лучше российской, не стоит.
Так что кое в чем я с Роджерсом согласен.
«Как там в Афганистане, Ираке и Ливии (куда пришли американцы) с пенсиями? Подняли? Уже начинать завидовать?»
Завидовать, понятное дело, не будем. Но вот дальше – перебор по всем статьям.
«Вы не знаете разницу между российской властью и американской оккупационной администрацией? У меня тут как раз подходящий демотиватор завалялся».
«Потом, в случае победы майдана и/или США (что одно и то же), сидя в американском концлагере смерти или собирая с пола собственные тестикулы, отвалившиеся от радиации после массированного ядерного удара, он сможет утешать себя: «Зато пенсионный возраст не дали поднять».
Ну вот, пошли методички, о которых говорит сам Роджерс. Пошли штампы. Уныло, если честно.
Долго Александр и по делу говорил, но все-таки съехал на родное такое киселевское «лишьбынекакнаУкраине». Увы, съехал.
Странно, но почему в Германии, живущей под американской оккупацией, все несколько иначе, чем вещает Роджерс? Да, похреновело в последнее время, но тем не менее, Германия, а не Россия, сегодня мечта для иммигранта. Откуда угодно, из бывших республик СССР или с Ближнего Востока. Факт, однако. Хотя некоей либералистикой пованивает, да.
А «победа майдана и/или США» — это тоже нечто. Это сказка, в которую уже верить просто лень. Потому что очередная пугалочка. После массированного ядерного удара, простите уж, Александр, но вряд ли кто-то будет перебирать свои радиоактивные тестикулы. Ни по ту, ни по эту сторону океана.
То же самое и касаемо лагерей смерти, которые внезапно вдруг вырастут на территории бывшей России. Киселевщина и прокопенщина, Александр, как есть. Уж без обид.
«Методички у вражин остались те же самые. Только раньше втирали «комиссар врёт, нужно бороться за освобождение России от кровавого коммунизма», а теперь втирают «Киселёв врёт, нужно бороться за освобождение России от кровавого капитализма». Если что, потом снова поменяют местами».
Нет, а что делать, если владетель дуроскопа Киселев врет, причем нагло и все в больших размерах? Ну ведь врет же!
А если в целом, то так оно и получается. Придут Штаты, и всем кирдык. Но на самом деле кирдык вполне неплохо устраивают радетели в России, целенаправленно убивая под свои нужды культуру, медицину и образование.
Почему вы не хотите этот момент обговорить, Александр? Почему деградация общества, которая сегодня основной бич, для вас не угроза? Почему разруха в вышеперечисленных отраслях, несмотря на радостные вопли Киселева, не так страшна, как якобы завтрашнее вторжение США?
Да не будет никакого вторжения США. Оно уже состоялось. И десант с девяностых твердо обосновался во всех креслах, от президентского до думских. И ничего не надо придумывать, если что. Достаточно посмотреть на Украину, гражданином которой был до недавнего времени Роджерс. И сравнить.
Так вот, в/на Украине тоже пенсионный стаж подняли. Потому что так приказал МВФ, потому что за это обещан был безвиз и Цеевропа. Стаж подняли. Но украинцы реально безвиз хотя бы получили, а вот что мы получим… Леденец получим. Горьковатый, но сосать можно.
«Либеральный майдан провалился. Националистический майдан провалился. Теперь будут пробовать вместолевый майдан. Как в старом КВН: «Можно торт? Нет? А чупа-чупс? Тоже нет? Ну тогда хотя бы мой любимый документальный фильм про Сахарова!»
Да хватит уже! Ну понятно, что не будет никакого майдана, хватит уже методичку отрабатывать! То, что вышло на Украине, поскольку народ реально дошел до точки кипения и вышел на улицы, это одно. В России еще не довели, поэтому время есть. Посмотрим, как оно в январе выйдет, когда цены и инфляция рванут в космос. НДС + акцизы на ГСМ + цены на ГСМ – это серьезно. Вот и посмотрим, как выйдет и выйдет ли вообще.
Ставлю на то, что не выйдет. Рано еще. Еще не дошли до украинского положения. Еще ковыряются в кандидатах, типа «за кем я пойду, если от дивана оторвусь». И не вопрос, что оторвется масса задов от диванов. Так что повторяю, пока рано.
«Эти сытые борцуны из благополучной и процветающей страны (да, это я про Россию) не понимают, почему адекватные люди с Украины против майданов. Не «за пенсионную реформу» или «за капитализм», а именно против майданов.
Они думают, что мы «за деньги». За «кровавые путинские сребреники». Они судят по себе.
Они не понимают, что мы уже видели точно таких же кастрюлеголовых дегенератов «за всё хорошее» и «против злочинной влады» и знаем, к чему это приводит. И не хотим этого для России».
А вот это серьезно. Вот тут мы поговорим, пожалуй.
Кто все эти «адекватные против майданов»? Остатки разбитой армии «антимайдана»? Простите уж, но мои визиты в Харьков в 2013 и 2014 и наблюдение своими глазами за полным отсутствием какой-либо координации между антимайданными силами позволяет сделать только один вывод: меньше бы думали, как власть потом поделить и что урвать со своих выступлений, иной расклад был бы. Совсем иной.
Это вы, «адекватные», сегодня упрекаете нас в том, что оружия не привезли грузовиками и так далее. Да как вам таким оружие давать, когда вы наперегонки друг друга кинулись сдавать, чуть в Харькове жареным запахло?
Так что «адекватные против майданов» с Украины сегодня играют, конечно, власти на руку. Просто потому, что это, как ни крути, пораженцы. Кто-то струсил, кто-то сдался. Но в основном – пораженцы. Вот и ноют.
А дальше я увидел обращение к себе. И себе подобным.
«Они не понимают, почему нас НЕ колышет пенсионная реформа или повышение НДС (нифига себе, АЖ на 2%! мы теперь точно все умрём!). Да как раз потому, что мы знаем, что такое ВОЙНА.
Мы знаем, как это: когда собственная двоюродная сестра сдаёт тебя и твою семью (с младенцем на руках) майданутым нацистам. И заодно своего родного брата, который вообще далёк от политики – просто за компанию!
Мы знаем, как выглядит обстреливающий центр города штурмовик нацистов.
Мы знаем, каково это – просыпаться от звуков выстрелов танковых пушек.
Мы знаем, каково это – нервничать, потому что твои одесские друзья не выходят на связь вечером 2 мая.
Я иногда лежу на полу – и тихо вою. Потому что сегодня на Донбассе убили очередного ребёнка.
А эти уроды плачутся, что им пенсионный возраст поднимут. У нас люди каждый день гибнут, а они без пармезана остались.
И чем вместолевые, готовые продать Родину за «на пенсию пораньше», отличаются от либералов, готовых продать Родину за «пожракать и покушенькать»? Правильно, ничем!»
Неплохо так, неплохо.
Прекрасно, что вас не колышет НДС и пенсионная реформа. И логично. Вы сдались уже давно, поэтому требовать чего-то такого от вас, «адекватных», просто нереально.
Господин товарищ Роджерс, конечно, проблемы воспитания на Украине, описанные вами, пока не имеют аналогов в России. Пока. Но ничего, у вас все еще впереди. И у нас тоже.
А вот факт, что за беспрецедентными антинародными действиями в виде повышения всего и оплату хочулищ власти за счет населения последуют другие, как это сейчас в Украине, это вам, товарищ Роджерс, не понять. Да и не надо. Вы уже сдались, и вам просто страшно, что придется пережить повторение.
То, что на Донбассе гибнут люди, – это гнусно и некрасиво. Но та власть, которую так старательно облизывает Роджерс, пальцем не желает ударить ради разрешения этой проблемы.
Я не хочу, чтобы в ЛДНР гибли люди. Но чем мой отказ от принятия «реформ» Путина может помочь Донбассу? Жаль, что Александр этого не объяснил.
Да, мне не нравится фортель с пенсиями. Мне не нравится беспредел власти. Мне многое не нравится. Но чем тупое и покорное подчинение может спасти хоть одну жизнь на Донбассе, по своей тупости понять не могу. Увы.
И почему Роджерс тихо воет на полу в Москве, а не в районе Горловки – тоже не понимаю. Хотя по методичке господина Киселева – в самый раз оно.
«И не «Украина воюет против России», а «Украиной воюют против России». И на Донбассе, и в Сирии, а теперь и в Африке наши герои делают всё, чтобы эта война против России шла как можно дальше от России».
Ну вот и приехали. Знакомая сказочка насчет борьбы с неведомым врагом не только в Сирии, но и в Африке. Не знаю точно, с кем там война идет, но явно, что враг не просто серьезный, а на одном уровне с ИГИЛ (запрещено в России). Если не сильнее.
«И если конфликт перейдёт на новую стадию эскалации, уже горячую и широкомасштабную, то не только пенсионеры пойдут работать, но и школьники. А если не пойдут – то вымрут. Вернее, будут уничтожены. И русские займут место в истории между индейцами, шумерами (не чубатыми, а реальными), карфагенянами и прочими исчезнувшими народами.
Настоящие Люди (с большой буквы) воюют, совершают подвиги и иногда гибнут, а в это время в тылу убогие люмпены, которые даже не платят налоги, орут «Государство нам должно! Жракать и кушенькать! Скок-скок!»
Бог ты мой… Роджерс? Прокопенко? Или Киселев? Или все-таки Роджерс? В стиле Станиславского хочу крикнуть «Не верю!», но крик застревает где-то внутри. Верю. Не могу не верить.
«Настоящему Людю» Роджерсу осталось только еще декларации о подвигах и доходах приложить, чтобы люмпенам было на чем учиться.
Вот так как-то был Александр Роджерс… и стал Александр Роджерс. Имя и фамилия те же, суть иная.
«Они думают, что мы «за деньги». За «кровавые путинские сребреники». Они судят по себе».
Увы, нет. Сужу по Роджерсу. И по его словам. По своему непониманию, как моя персональная покорность так обзываемым «реформам» Путина может помочь жителям Донбасса. И почему я должен «понять и принять» этот «непростой выбор», который в общем-то грабеж.
Так что да, сребрениками для Александра Роджерса запахло. Жаль, конечно, что многие россияне вот так влетели внезапно в список люмпенов, нелюдей и прочего, потому что не желают быть дойными коровами у власти. А еще взрыкивают вместо покорного мычания.
Жаль, что я прочитал эти слова у уважаемого мною автора. Но мир меняется, и никто не сказал, что он обязан меняться в лучшую сторону. Это такой же факт, как и многие приведенные выше.
В целом же просто несколько обидно, как вроде бы действительно адекватный человек начинает всех записывать в предатели, ничем толком не обосновывая. Но таков вот товарищ Роджерс…
Интересно, для всех бывших участников разбитой антимайданной армии тот, кто не поддерживает реформу Путина, — предатель?
- Автор:
- Роман Скоморохов
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