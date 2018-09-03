НПО "Энергомаш" анонсировало новые сроки испытаний двигателя РД-171МВ

НПО "Энергомаш" анонсировало проведение огневых испытаний двигателя РД-171МВ, заявив, что они запланированы на конец 2020 - начало 2021 года. Об этом сообщил замгендиректора - главный конструктор НПО "Энергомаш" (предприятие-разработчик двигателя РД-171МВ) Петр Левочкин.Новый двигатель РД-171МВ, или "Царь-двигатель", как назвал его глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пройдет огневые испытания на стенде в НПО "Энергомаш" в конце 2020 - начале 2021 года, именно на это время они и запланированы, заявил Левочкин. Ранее сообщалось, что огневые испытания будут проведены в 2019 году.Как пояснил главный конструктор, у двигателя РД-171МВ будет новая система регулирования, а также усилены меры по защите от возгорания. При этом никаких кардинальных переделок по гидравлике и газодинамической части делаться не будет. Двигатель будет полностью российским, участие украинских предприятий в его создании исключено. Ранее на двигателе РД-171 устанавливались привода украинской разработки, на РД-171МВ будут установлены привода производства ЦНИИАГ г. Москва, устанавливаемые на двигатель РД-191. Новый двигатель по планам пойдет в серию в 2021 году.Двигатель создается для ракеты-носителя "Союз-5", которую разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту.