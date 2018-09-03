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НПО "Энергомаш" анонсировало новые сроки испытаний двигателя РД-171МВ

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НПО "Энергомаш" анонсировало проведение огневых испытаний двигателя РД-171МВ, заявив, что они запланированы на конец 2020 - начало 2021 года. Об этом сообщил замгендиректора - главный конструктор НПО "Энергомаш" (предприятие-разработчик двигателя РД-171МВ) Петр Левочкин.

НПО "Энергомаш" анонсировало новые сроки испытаний двигателя РД-171МВ


Новый двигатель РД-171МВ, или "Царь-двигатель", как назвал его глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пройдет огневые испытания на стенде в НПО "Энергомаш" в конце 2020 - начале 2021 года, именно на это время они и запланированы, заявил Левочкин. Ранее сообщалось, что огневые испытания будут проведены в 2019 году.


Как пояснил главный конструктор, у двигателя РД-171МВ будет новая система регулирования, а также усилены меры по защите от возгорания. При этом никаких кардинальных переделок по гидравлике и газодинамической части делаться не будет. Двигатель будет полностью российским, участие украинских предприятий в его создании исключено. Ранее на двигателе РД-171 устанавливались привода украинской разработки, на РД-171МВ будут установлены привода производства ЦНИИАГ г. Москва, устанавливаемые на двигатель РД-191. Новый двигатель по планам пойдет в серию в 2021 году.

Двигатель создается для ракеты-носителя "Союз-5", которую разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту.
Использованы фотографии:
НПО "Энергия"
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16 комментариев
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 18:33
    +4
    Двигатель создается для ракеты-носителя "Союз-5"
    Так понял, что легкую "Ангару" уже приговорили...
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 18:42
      +2
      Цитата: svp67
      Так понял, что легкую "Ангару" уже приговорили...

      А никто ничего не понял wassat Собственно весь этот ,,Союз№5"Вырос из казахских амбиций
      18 августа 2015 года генеральный директор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Кирилин в интервью СМИ сообщил, что разработка проекта Русь-М закрыта, однако начата работа над созданием «Союза-5».В 2016 году работы по РН по программе «Феникс» перешли в активную стадию.
      А собственно сам этот ,,Феникс"
      Союз-5 (версия для Байконура в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» называется Сункар; в переводе с каз. Сұңқар — Сокол) — разрабатываемая ракетно-космической корпорацией «Энергия» ракета-носитель (РН) среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.
      А если учесть , что начали мостырить стол на ,,Восточном" под ,,Ангару" и даже 5-ю.......Пилите Нурсултан Абишивеч , пилите -она золотая . bully
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 19:49
        0
        svp
        Лёгкая Анара здесь не причем, у нее своя ниша. Схожие характеристики со средней - Ангара 5. И Федерацию планируют мастерить именно на Союз-5, но соглашусь, что рано пока давать четкие прогнозы, в ГК Роскосмос может все быстро измениться
    2. новичок Онлайн
      новичок Сегодня, 18:43
      +2
      вроде как лёгкие версии “Ангары“ отдадут в коммерцию. сейчас упорно работают над тяжем и сверхтяжем.
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 19:16
        0
        И опять безрезультатно. Есть такое опасение.
        1. новичок Онлайн
          новичок Сегодня, 20:40
          0
          ну здравая доза опасений не помешает никогда. но лёгкая “Ангара“ освоена. опасения в самом Роскосмосе. они заявляют, что “Протоны“ будут использовать по мере их наличия, производство не планируется. то же с “Союзами“, постепенно переходя полностью на “Ангару“ всех весовых категорий. потом фактически это заявление опровергается, ведь здравый вопрос: чем будут жить производители “старых“ ракет? да и пусковые столы на “Восточном“ будут не скоро. в общем поживём, увидим.
    3. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 18:46
      +1
      Новый двигатель РД-171МВ, или "Царь-двигатель", как назвал его глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин,

      Вот Рогозин вечно все начинания своим языком опошлит ..Ну что болтает раньше времени..!
      Цитата: svp67
      Так понял, что легкую "Ангару" уже приговорили...

      Они там сами не поймут ,что нужно .. Рогозин ляпнул опять , чиновники исполнили !
      Наши языкастые чиновники от ВПК всегда все портят на корню ..Ну зачем такие заявления делать ?
      Эх Россия..
      1. avt Офлайн
        avt Сегодня, 18:52
        +1
        Цитата: Sxron
        Новый двигатель РД-171МВ, или "Царь-двигатель", как назвал его глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин,
        Вот Рогозин вечно все начинания своим языком опошлит ..Ну что болтает раньше времени..!

        Ну так Он вообще ...сказочный персонаж прям из песни с припевом
        Мы богаты на корни. Но наши вершки
        Почему-то всегда загибаются.
        И собрать урожаю большие мешки
        Нипочём у нас не получается......Эх, крапива-бузина,
        Сельдерей-петрушка!
        У китайцев – Царь-Стена,
        А у нас – Царь-Пушка!
        wassat
    4. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 19:36
      +1
      Цитата: svp67
      Так понял, что легкую "Ангару" уже приговорили...

      А я не понял
      Ранее на двигателе РД-171 устанавливались привода украинской разработки,
      Украина разработчик? Вроде как СССР разработчик... нет?
  2. BlackMokona Офлайн
    BlackMokona Сегодня, 18:33
    +3
    Новый двигатель РД-171МВ, или "Царь-двигатель", как назвал его глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пройдет огневые испытания на стенде в НПО "Энергомаш" в конце 2020 - начале 2021 года, именно на это время они и запланированы, заявил Левочкин. Ранее сообщалось, что огневые испытания будут проведены в 2019 году.

    1)Переносим сроки в графике
    2)Заявляем, что всё идёт по графику и никаких переносов нет
    .......
    3)Профит
    Ну за идиотов нас держат.
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 19:23
      +3
      Цитата: BlackMokona
      1)Переносим сроки в графике
      2)Заявляем, что всё идёт по графику и никаких переносов нет
      .......
      3)Профит
      Ну за идиотов нас держат.

      Неправда ваша , просто не знаете , что есть ....график переносов сроков в графике ! wassat Так что всё идет именно по графику ....в графике ! bully
  3. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 18:47
    0
    "Новый двигатель РД-171МВ, или "Царь-двигатель", как назвал его глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, "
    "Есть у нас Царь-пушка, есть Царь-колокол... Так ты хочешь, чтобы я ещё сделал Царь-самолёт и поставил на Красной площади, всем на удивление?! " Министр МАП Дементьев П.А.
  4. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:55
    +2
    Сергей, видимо да. Нам надо понять принцип гравитации и антигравитации. Без этого, дальше околоземной орбиты мы не полетим.
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 20:11
      0
      Цитата: sabakina
      Нам надо понять принцип гравитации и антигравитации.

      Понять это пол беды, вот узнать принципы чуть серьезней. Допустим если существует гравитационная волна это относится к волновой теории и задача всего лишь создать гравитационную волну (колайдер в помощь) и модулировать ее по желанию, мы же передаем звук модулируя электромагнитную волну. Войти врезонанс с паралельной вселеннной и ...ой как много можем... wink
      1. Например Онлайн
        Например Сегодня, 21:43
        0
        Цитата: НИКНН
        Понять это пол беды, вот...

        Конечно похеру то, что мы не понимаем и не знаем. накой хрен нужно это понимание? Вон сколько книжек про бластеры и про полеты со звезды на звезду. wassat Нужно брать и делать.

        Садись в машину и поехали, мотор заведешь по дороге. laughing
  5. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 20:59
    0
    С двигателями (любыми!!!) у нас в России всегда проблема! Ну, не получается.....Никак! ПД-14 ещё когда показали и всё делают, переделывают....конца не видно! Теперь и этот РД-171МВ- "испытания переносят"! Значит- зад...ца! А про судовые движки я вообще молчу! Там - "засада", дупа!