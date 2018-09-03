Что уже готовы разрабатывать в технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе?
Технополис оборонного ведомства в Анапе продолжает наполняться научно-производственными составляющими. Сегодня концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» готов к развертыванию в технополисе «Эра» двух спецлабораторий. В этих лабораториях планируется осуществлять разработку разведывательно-наблюдательного комплекса миномётной батареи.
Также сообщается, что в одной из лабораторий специалисты займутся технологией снижения так называемой радиозаметности. В первую очередь речь идёт о проблеме радиозаметности робототехнических комплексов.
Начальник лаборатории прорывных технологий (а есть и такая) концерна «Созвездие» Сергей Карамов рассказывает о проекте:
Сергей Карамов, который и возглавит лаборатории «Созвездия» на территории технополиса «Эра», отмечает:
Открыть лаборатории в «Эре» планируется в ноябре текущего года.
Пресс-служба Ростеха сообщает, что строительство «Эры» на данный момент завершено примерно на 89%.
Также сообщается, что в одной из лабораторий специалисты займутся технологией снижения так называемой радиозаметности. В первую очередь речь идёт о проблеме радиозаметности робототехнических комплексов.
Начальник лаборатории прорывных технологий (а есть и такая) концерна «Созвездие» Сергей Карамов рассказывает о проекте:
Решение открыть лаборатории предприятия в военном технополисе было обусловлено потребностью организации более тесного сотрудничества с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ. Это позволит значительно сократить сроки разработки аппаратуры.
Сергей Карамов, который и возглавит лаборатории «Созвездия» на территории технополиса «Эра», отмечает:
Перед лабораториями сегодня стоят задачи, носящие прорывный характер и предполагающие создание комплексов вооружения, не имеющих отечественных, а возможно, и зарубежных аналогов. Решение этих вопросов потребует плотного взаимодействия и с другими тематическими подразделениями технополиса, что только добавит синергетического эффекта в наши общие исследования и разработки.
Открыть лаборатории в «Эре» планируется в ноябре текущего года.
Пресс-служба Ростеха сообщает, что строительство «Эры» на данный момент завершено примерно на 89%.
- Использованы фотографии:
- http://www.era-tehnopolis.ru
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