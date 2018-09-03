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Что уже готовы разрабатывать в технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе?

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Технополис оборонного ведомства в Анапе продолжает наполняться научно-производственными составляющими. Сегодня концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» готов к развертыванию в технополисе «Эра» двух спецлабораторий. В этих лабораториях планируется осуществлять разработку разведывательно-наблюдательного комплекса миномётной батареи.

Также сообщается, что в одной из лабораторий специалисты займутся технологией снижения так называемой радиозаметности. В первую очередь речь идёт о проблеме радиозаметности робототехнических комплексов.




Начальник лаборатории прорывных технологий (а есть и такая) концерна «Созвездие» Сергей Карамов рассказывает о проекте:
Решение открыть лаборатории предприятия в военном технополисе было обусловлено потребностью организации более тесного сотрудничества с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ. Это позволит значительно сократить сроки разработки аппаратуры.


Сергей Карамов, который и возглавит лаборатории «Созвездия» на территории технополиса «Эра», отмечает:
Перед лабораториями сегодня стоят задачи, носящие прорывный характер и предполагающие создание комплексов вооружения, не имеющих отечественных, а возможно, и зарубежных аналогов. Решение этих вопросов потребует плотного взаимодействия и с другими тематическими подразделениями технополиса, что только добавит синергетического эффекта в наши общие исследования и разработки.


Открыть лаборатории в «Эре» планируется в ноябре текущего года.

Пресс-служба Ростеха сообщает, что строительство «Эры» на данный момент завершено примерно на 89%.
Использованы фотографии:
http://www.era-tehnopolis.ru
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19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 18:53
      +1
      Тогда уж приллееестно! smile
      Как-то все это необычно, закрытые темы, юга и пляжи.
      1. Sxron Офлайн
        Sxron Сегодня, 19:00
        +3
        Цитата: Неплохой
        Как-то необычно, закрытые темы, юга и пляжи.

        Полезное с приятным совмещают.. Там тепло и хенералы с удовольствием туды на проверку будут кататься с семьями и любовницами и денег туды будет вложено с учетом всего этого..Вот так всегда у нас .. negative
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 19:45
          +1
          Вы считаете генералам отдыхать больше негде?)))
        2. Например Онлайн
          Например Сегодня, 22:17
          0
          Цитата: Sxron
          будут кататься с семьями и любовницами

          Парнишка, у тебя комплексы? Мечтаешь о любовнице? От порнухи мозг кипит? lol

          Речь о создании новых лабораторий. Ученые не уедут из страны, а будут трудиться на благо Родины.
          И это место для работы и жизни делают в комфортном уголке нашей страны.

          Против могут быть лишь те, кто желает горя России.
          Вы упырь?
      2. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 19:00
        +4
        Цитата: Неплохой
        закрытые темы, юга и пляжи

        И это только начало ... wink
      3. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 20:03
        0
        Ну это логично) заниматься чем то серьезным в условиях курорта или в сером здании за забором под снегом?!) мотивация она такая))) Была отличная идея в Крым перетащить компании типо каперского тли яндекса. Туда все потянутся тогда
  2. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 18:51
    +7
    А, что с "прорывными" технологиями в Роснано и Сколково, даже интересно. recourse
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 18:58
      +4
      Да нормально там всё,работают люди.
    2. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 18:59
      -4
      Всё есть в интернете. Много разработок из Сколково пошли в жизни кстати.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 19:14
        +3
        Цитата: Грибок
        Всё есть в интернете. Много разработок из Сколково пошли в жизни кстати.

        То то я думаю, чё это у меня из трубы горячего водопровода течёт вода из отопления! laughing
    3. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 19:03
      +3
      Цитата: afrikanez
      А, что с "прорывными" технологиями в Роснано и Сколково, даже интересно. recourse

      Да там, "У нас денег много.." ..
      Все как обычно, рыжий рулит..

      Вот уже даже на пенсии пожилым не стало хватать..
  3. gridasov Офлайн
    gridasov Сегодня, 18:59
    +4
    Могут ли две или тысячи лабораторий заниматься так наз прорывными технологиями связанными с физикой передачи и трансформации энергии на расстоянии если нет прорыва в теоретическом обосновании этих процессов. Спросите любого ведущего ученого и любой страны , что такое плотность энергии？ Нет обоснования этому понятию , а значит и не может быть ни новых базовых устройств для получения таких устройств . Вся практическая физика работает с определенным уровнем плотности энергии и то в процессе достижения аномальных и не управляемых эффектов.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 19:34
      +3
      Цитата: gridasov

      Могут ли две или тысячи лабораторий заниматься так наз прорывными технологиями связанными с физикой передачи и трансформации энергии на расстоянии если нет прорыва в теоретическом обосновании этих процессов. Спросите любого ведущего ученого и любой страны , что такое плотность энергии？ Нет обоснования этому понятию , а значит и не может быть ни новых базовых устройств для получения таких устройств


      Н.Тесла был бы Вами недоволен))
    2. Бензорез Офлайн
      Бензорез Сегодня, 20:57
      +1
      "Могут ли две или тысячи лабораторий заниматься так наз прорывными технологиями связанными с физикой передачи и трансформации энергии на расстоянии если нет прорыва в теоретическом обосновании этих процессов."
      Чёрт его знает. А вдруг могут?!.. А мы им площадей необходимых не обеспечили для творчества... Кто виноват тогда будет?.. Как показывает все сорок три года мне жизнь-сначала обеспечь коллектив всем необходимым коллективу для выполнения задачи, потом спрашивай результат. Вот, как-то так обычно происходит. request
  4. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 19:46
    +1
    Все серьёзные дела,делаются в тишине...)
  5. ушкуйник Офлайн
    ушкуйник Сегодня, 19:47
    0
    Нормально. Толк будет!
  6. Клон Офлайн
    Клон Сегодня, 20:16
    +4
    Вот честно, хотелось бы узнать, какая "умная" голова подсюропила предложение с размещением этого "технополиса" на широко известном Пионерском проспекте в Анапе в недостроенном, вернее- разрушенном "сердючатами"- военном санатории??? Рекреационная зона, до моря 100 метров по прямой, гражданские санатории и детские лагеря в окружности и рядом... Просто офигеть!!! Раз нельзя сказать более эмоционально...
  7. Бензорез Офлайн
    Бензорез Сегодня, 20:42
    +3
    А у нас на СЗ"Море" целый двух этажный цех простаивает экс ЭРА. Целёхонький покуда и не сказать, чтоб маленький. Почему бы там не разместить? И нам хорошо (для развития завода) и сотрудники от А́напы не так далеко. Море в целом-аналогичное...Чёрное...
  8. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 21:27
    0
    кстати о разработках и прорывах. подмосковный инженер Кожевников изобрёл новый вид оружия _ гиперзвуковая крылатая ракета экраноплан. похоже, МО заинтересовался. инфа с “Свободной стаи“.