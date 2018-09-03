Что уже готовы разрабатывать в технополисе Минобороны РФ "Эра" в Анапе?

Решение открыть лаборатории предприятия в военном технополисе было обусловлено потребностью организации более тесного сотрудничества с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ. Это позволит значительно сократить сроки разработки аппаратуры.

Перед лабораториями сегодня стоят задачи, носящие прорывный характер и предполагающие создание комплексов вооружения, не имеющих отечественных, а возможно, и зарубежных аналогов. Решение этих вопросов потребует плотного взаимодействия и с другими тематическими подразделениями технополиса, что только добавит синергетического эффекта в наши общие исследования и разработки.