Аналитика

Гибель Севера. О вымирании белой расы

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Гибель Севера. О вымирании белой расы


Четвёртая мировая война опасна не только погружением всей Евразии в хаос и смуту, но и гибелью глобального Севера, включая Россию, и белой расы, которая оказалась перед угрозой вымирания и полной ассимиляции.

Политические, национальные, религиозные, региональные и даже глобальные конфликты меркнут на фоне нарастающего противостояния по линии богатый Север и бедный Юг и проблемы деградации и вымирания белой расы, инволюции, упрощения всего человечества. При этом глобальный Север включает и государства, расположенные географические на Юге: Израиль, Австралия, белые общины Южной Африки и т. д. Первые искры этого противостояния были уже в XX столетии: арабо-израильские войны, волны миграции арабского, африканского и азиатского населения в зажиточную Европу, развал Югославии, образование бандитского анклава Косово, войны в Ираке и Афганистане. Наконец, в XXI веке: «арабская весна», развал ряда вполне светских арабских государств (наследие проекта арабского социализма) вроде Ливии и Сирии, создание «чёрного халифата», открытие ближневосточного фронта мировой войны (Ирак и Сирия с ответвлениями в Ливии и Йемене). Произошло втягивание в ближневосточную воронку хаоса Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирана, России, что сделало «фронт» региональным. Плюс интересы ЕС, НАТО, США и Китая.


Главная проблема начавшейся войны цивилизаций в том, что огромные массы населения в Евразии и Африке не имеют будущего. Нет местного или глобального проекта развития. Советский проект был уничтожен. Муаммар Каддафи создал в Ливии ядро африканского проекта на основе социализма и ислама. Этот проект давал надежду на лучшую жизнь сотням миллионам людей (большая идея, собственная валюта, свободная от доллара, огромные ресурсы Чёрного континента, включая трудовые и т. д.). Но Запад его разрушил, вернул с помощью оружия Ливию в прошлое. В глобальном проекте Запада Африка, как и большая часть планеты, человечества, — это источник сырья, энергии и огромное количество «лишних людей», которых необходимо уничтожить. Китай пытается продвинуть свой глобальный проект. Но он работает в основном на экономическом приоритете, большой идеи, которая способна воодушевить, вдохновить людей, у Поднебесной нет. Многие считают, что западная экономическая кабала сменится на новую – китайскую. В итоге разрушение оказывается сильнее созидания.

Получается так, что на планете сотни миллионов (несколько миллиардов) людей – лишние. Они никому не нужны, кроме себя. Людей всё больше, особенно сильный рост происходит в Африке, Южной Азии и Латинской Америке. Ресурсов всё меньше. При этом рост потребления в условиях общества потребления и самоистребления (люди сами себя убивают из-за избыточного и неправильного питания, табака, алкоголя, наркотиков, отсутствия физической культуры, загрязнения воды, воздуха, почвы и т. д.) привел к глобальному биосферному кризису. Ряд признаков говорит о том, что на планете может произойти глобальная катастрофа. Произошёл резкий рост негативных природных явления: активность вулканов, землетрясения, мощные пожары по всей планете, ливни, снегопады, ураганы и пр. То есть люди в условиях общества потребления ведут себя как вирус, убивающий планету. А Земля, как живая, высокоорганизованная система, отвечает.

Хозяева Запада это также видят, поэтому уже не одно десятилетие говорят об «избыточном населении» и необходимости его сокращения. Проводится и соответствующая политика: аборты, пропаганды контрацепции; пропаганда разного рода извращений (извращенцы не рожают детей); пропаганда создания бездетных «семей» или с одним ребенком; создание таких социально-экономических условий, что рождение становится крайне невыгодным шагом (резко ухудшает качество жизни родителей); перевод людей в виртуальные, цифровые миры, отрыв от реальной жизни с угасанием нормальных, человеческих инстинктов и стремлений и мн. другое.

Но пока эта политика бездетности победила в основном только на развитом Севере. На Юге рождаемость также упала, но не так сильно. Вот и получается, что за армией джихада («чёрным халифатом») стоит миллиардная армия людей, у которых нет будущего в Африке, Латинской Америке и Азии. Так было веками, и люди с этим мирились. И ранее на планете господствовала невольничья цивилизация (Запад подчинил себе почти всю планету) с делением людей на господ и рабов. Но в XX столетии всё изменилось. Во-первых, с помощью массового ТВ и Интернета люди нищего Юга увидели другой мир. Богатый, сытый, красивый, где даже нищих кормят и дают ночлег. Где бездельники могут жить на пособия и даже получать социальное жилье. А с помощью «черного» или «серого» бизнеса можно хорошо жить и даже разбогатеть, а наказания (репрессии) незначительные.

Во-вторых, люди получили возможность добраться до другого мира, метрополии, ядра капитализма, стран Запада. Самолеты, корабли, поезда, автотранспорт, а где и обычные лодки связали планету в одно целое. И африканцы, азиаты и латиноамериканцы всеми правдами и неправдами пытаются попасть на Север. Трамп не зря столько внимание уделяет стене на границе с Мексикой. Он и стоящие за ним люди это понимают. Схожие стены пытаются строить и в Европе, создают «зеленые зоны», отдельные богатые, огороженные барьерами и охраной поселки, кварталы. Но в целом Север тонет в волнах нового великого переселения.

Сотни миллионов людей на Юге грезят образами богатого Севера. Мечтают избавиться от нехватки воды, пищи, получить доступ к кажущемуся безграничным потреблению и такой внешне красивой жизни, поп-культуре, без племенных, национальных, религиозных, культурных рамок, ограничений и запретов. Десятки миллионов предпринимают усилия, чтобы переселиться на Север. Миллионам это удаётся. Кроме того, тысячи, десятки тысяч молодых людей вступают в армию джихада, впитывают ненависть с сытому миру «золотого тельца», который сам загнивает и отравляет своими миазмами весь остальной мир. А в условиях глобальной войны, смуты ситуация ухудшается, набирает обороты. К примеру, ранее, при Каддафи, Ливия была процветающим государством, давала множеству арабов и африканцев работу, жилье, будущее. Теперь её разрушили, и Ливия не барьер на пути хаосу, а ещё одна зона инферно. Схожая ситуация в Сирии. На очереди возможный крах Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Египта и других стран, что вызовет ещё одну огромную волну миграции на Север.

России же угрожает новая война на Кавказе и крах постсоветских республик Средней Азии, что вызовет многомиллионную волну беженцев. Кавказ и Средняя Азия после развала СССР также тонут в архаике и не имеют будущего без общего с Россией проекта развития. Все остальные сценарии довольно мрачные: зона инферно вроде Афганистана, где главное производство в стране – это производство наркотиков, с постоянной резней на национальной, религиозной, клановой почве, с схватками за уменьшающиеся источники дохода, землю и воду; китайская колонизация; полное подчинение Западу с его подачками и возможность в любой момент рухнуть в инферно; единого исламского проекта сейчас нет, в частности, Турция с проектом «красного халифата» и идеей пантюркизма неспособна самостоятельно создать зону процветания в Средней Азии (Туркестане).

Стоит помнить, что ранее, до развала советской цивилизации и проекта, у Юга была надежда и общий проект совместного развития. Убив СССР, Запад разрушил глобальное равновесие, социалистический проект развития для Юга. То есть усилил тенденцию великого переселения на Север. На Юге нет надежды, будущего и люди пытаются пробраться на Север, где, по крайней мере, в достатке есть вода и пища, крыша над головой и одежда, да и развлечения больших городов, наступающего цифрового мира.

Ситуация ухудшается из-за деградации, разложения Запада и всего Севера, включая Россию. В настоящее время на Западе и в России преобладает городской образ жизни, традиционная большая семья ушла в прошлое. Более того, в России либералы и околовластные круги продолжают продвигать идею сосредоточения населения около нескольких десятков городских агломераций (миллионников), стимулируя граждан съезжаться туда. А это ведёт как к деградации самого человека, так и смерти исторической России. Вымирание народа продолжится, и русские через некоторое время, довольно скоро в историческом отношении, потеряют большую часть территории страны, которую наши предки создавали и строили более тысячелетия.

Городская цивилизация привела к тому, что на Севере в прошлое уходит многодетная семья. Ранее, несмотря на высокую смертность из-за неразвитой медицины и низкого уровня гигиены, родители оставляли после себя троих и более детей. Примерно с середины XX века в эволюционном развитии человека произошли революционные изменения. Наука и прежде всего медицина с гигиеной шагнули сильно вперёд. Детская, да и взрослая смертность были резко сокращены. При этом произошла аграрная (зелёная) революция, что значительно увеличило производство сельскохозяйственной продукции. В результате там, где сохранился патриархальный уклад жизни с большими семьями, то есть на Юге (хотя бы частично), рост населения пошёл нарастающими масштабами и темпами. В 1927 году на Земле было 2 млрд. человек, в 1974 году – 4 млрд., в 1999 году – 6 млрд., через несколько лет на планете будет уже 8 млрд. человек. И большая часть роста приходится на глобальный Юг. К примеру, в 1939 году население Египта составляло 16,5 млн. человек, в 2000 году – 66 млн. человек, в 2010 году — более 80 млн. человек. В 2017 году население Египта увеличилось до 94,8 млн. человек. Таким образом, с предыдущей переписи населения 2007 года число жителей Египта выросло на 22 миллиона. А за последние 30 лет рост населения составил 96,5%. Прогноз на 2050 год – более 150 млн. человек.

Таким образом, численность населения планеты по-прежнему стремительно растёт, но в основном за счёт Юга. Север вымирает. Это касается белой расы – так вымирают Россия, Польша, Украина, Германия, Румыния, Болгария, Сербия и др. страны. Частично этот процесс затронул и другие расы, цивилизации. В частности, стремительно стареет и вымирает Япония (её также можно включить в глобальный Север), где победил городской образ жизни и бурно наступает цифровой, виртуальный мир.

Переход от сельского к городскому образу жизни, кризис духовно-нравственных ценностей, духовная деградация людей с упором на гедонизм, материализм, их растление, сексуальная революция привели к тому, что человек утратил необходимость в семье, детях. Происходит глобальное самоубийство белой расы (частично и других рас, и народов, которые погрязли в постиндустриальном безумии). Ведь для того, чтобы народ жил, двух родителей должны сменять в среднем на семью 2,1-2,2 ребенка. То есть половина семей должна иметь по три и более детей, чтобы шёл нормальный процесс смены поколений и хотя небольшой рост численности населения. К примеру, в нынешней России — в среднем 1,5-1,7 ребенка на семью. Вымирание России пока не так заметно просто из-за миграционного притока. Такие же процесс происходят в странах Европы, где-то быстрее, где-то – медленнее.

Чтобы сохранить нормальную семью, необходимо жить в сельской местности, в своем доме-усадьбе. То есть государство должно развивать село, малые города и поселки, малоэтажное строительство, всесторонне поддерживать многодетные семьи (информационно и материально), делая их основой населения России. В настоящее время всё происходит наоборот. Деревня вымирает, как и села, малые города. Большие города растут, но за счёт деградации и вымирания окружающей территории. В городе дети не нужны, так как ухудшают благосостояние родителей, их возможности в сфере получения различных удовольствий. Дети стали обузой и фактором бедности. Вследствие этого молодежь не спешится обзаводиться детьми, довольствуется сожительством. Семья всё чаще однодетная или бездетная. Итог — депопуляция, то есть вымирание Севера и белой расы.

И всё это на фоне нарастающего миграционного давления глобального Юга и качественной деградации человека, человечества. По сути, примерно со времени падения СССР началась инволюция, упрощение человечества. Его качественная деградация.

Продолжение следует…
Автор:
Самсонов Александр
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31 комментарий
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  1. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 10:06
    +5
    В этих проблемах виноваты прежде всего правительства этих стран... толерантность это та болезнь, которая губит белую расу... все остальные ей не болеют... Остальным миром это воспринимается как слабость и долг перед ними... но положа руку на самое дорогое... я не чувствую, что я кому то должен кроме своей семьи и России...
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:10
      +2
      Муаммар Каддафи создал в Ливии ядро африканского проекта на основе социализма и ислама. Этот проект давал надежду на лучшую жизнь сотням миллионам людей (большая идея, собственная валюта, свободная от доллара, огромные ресурсы Чёрного континента, включая трудовые и т. д.). Но Запад его разрушил, вернул с помощью оружия Ливию в прошлое
      спасибо и Медведеву, в то время президенту. с его молчаливого бездействия...
      1. Pax tecum Офлайн
        Pax tecum Сегодня, 10:44
        0
        Уважаемый автор! Вполне актуальная и интересная статья, но почему то в статье нет термина "геополитика".
        А, ведь всё описываемое вами (особенно в контексте противостояния Севера и Юга)-это ни что иное, как именно геополитка, но с элементами субъективной детализации.
        Было бы весьма интересно, в продолжение статьи, именно с точки зрения геополитики раскрыть многие современные проблемы и конфликты, и особенно России, как активного актора.

        Ведь, что интересно, официально геополитика как наука в СССР не признавалась, поэтому никаких геополитических концепций и положений в СССР не существовало, но Союз вел себя на международной арене именно как один из ведущих геополитических акторов. Вот ведь парадокс...
        А, если бы тогда развивали геополитику как науку?
        История международных отношений = геополитика.
        1. Boris55 Офлайн
          Boris55 Сегодня, 11:13
          0
          Цитата: Pax tecum
          но почему то в статье нет термина "геополитика"

          В мире есть только однозначные понятия что такое:

          - внутренняя политика, политика направленная в отношении граждан одного государства;
          - внешняя политика, политика направленная в отношении граждан других государств;
          - глобальная политика, политика направленная в отношении всех жителей Земли.

          Однозначно понимаемого всеми термина, что такое "геополитка" - нет. Цель этого термина - скрыть глобальную политику. Пользуйтесь только вышеприведёнными терминами о политике в описанном их понимании и многие вещи происходящие в Мире станут на много понятнее.
    2. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 10:58
      +2
      Хм, давайте посмотрим на данную проблему со стороны России, к примеру возьмем Дальний Восток, пройдет лет 50-70 и территории будут этнически утрачены для России (((, мигранты превысят в сотни раз местное население, они более активны и трудолюбивы, выбирают своего мэра (главу администрации), проводят референдум ( возможно силовой вариант) и все (((. Так что не надо загадывать, что будет, а будет повсеместное смешение и территориальное изменение проживания этносов на всей европейско-азиатской части планеты Земля.
  2. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 10:11
    0
    Одна констатация фактов! Что делать? Я и так знаю что за последние 25 лет Россия вымирает, Африка меня не интересует. Что делать? Менять экономику страны! Экономический курс! По другому ни как. Но пока Путин с олигархами у власти Россия будет вымирать.
    1. НасРать Онлайн
      НасРать Сегодня, 10:32
      +1
      Цитата: сталевар
      Менять экономику страны! Экономический курс! По другому ни как.

      Кто будет это делать, конкретно имена, фамилии, можно партии назвать? Назовите нам тех святых, которые облагодетельствуют страну! bully
      1. предки с Дона Онлайн
        предки с Дона Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: НасРать
        Цитата: сталевар
        Менять экономику страны! Экономический курс! По другому ни как.

        Кто будет это делать, конкретно имена, фамилии, можно партии назвать? Назовите нам тех святых, которые облагодетельствуют страну! bully

        Всегда не понимал этого вопроса "а кто будет ?", вот у меня встречный вопрос, неужели среди 140 млн. населения нет достойных людей способных управлять ? скорей всего вас приучили к этой мысли, что люди находящиеся сейчас при власти не заменимы (((.
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 10:33
      +2
      Почему то другие нации и расы едут в Россию и не заморачиваются?Занимаются своими детьми. Их образованием. Повышают свою рождаемость и не жалуются на власть. Помогают друг другу. Быть может так называемая белая раса зажралась? Обленилась и лишилась силы воли? Возможно детский синдром у взрослых людей прогрессирует и атеизм. Каждому своё...
    3. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:36
      0
      Разве Путин мешает "строгать" детей? Не потянете? А как же многодетные семьи? Просто многим хочется пожить для себя, а не влачить существование ради своих детей. Забота о детях прямая обязанность родителей, а не государства. Повышение уровня жизни не даст ожидаемых результатов
      1. предки с Дона Онлайн
        предки с Дона Сегодня, 11:05
        -1
        Цитата: igorbrsv
        Разве Путин мешает "строгать" детей? Не потянете? А как же многодетные семьи? Просто многим хочется пожить для себя, а не влачить существование ради своих детей. Забота о детях прямая обязанность родителей, а не государства. Повышение уровня жизни не даст ожидаемых результатов

        Если угодна то ДА, естественно косвенно, его экономическая политика ведет к краху России, из последнего путанного выступления стало понятно, что никакого прорыва и годов экономического роста страны, заявленного перед президентскими выборами, НЕ БУДЕТ, а будет латание дыр и выживание, так кто в таких условиях если нормально планирует семью будет плодиться и размножаться ? В лучшем случае один или два ребенка, т.е. воспроизводство населения, но не рост (((((((((((((((((((((((((((.
    4. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 10:50
      +2
      Цитата: сталевар
      Менять экономику страны! Экономический курс!

      Горячее с кислым путаем. Чтобы сохранить расу (народ), нужна высокая рождаемость, а она зависит от воспитания и традиций. Чтобы был прирост населения, в семье должно быть не менее трех детей, один ребенок - убыток для "поголовья", два - топчемся на месте, три и более - прирост. Экономика тут не при чем. Рожайте и воспитывайте!
  3. Nitarius Онлайн
    Nitarius Сегодня, 10:22
    +7
    не надо искать крайних ... то правительство виновато то еще кто то ... вон староверы живут и ничего не просят .. а у нас вечно кто то виновать! так что КОНЧАЙТЕ СВОЕ НЫТЬЕ!
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 10:29
      0
      Недавно читал про раскопки в Англии в местности толи читер толи систер там находят останки вполне черных людей живших в Англии в давние времена , так что черная раса вполне возможно возвращается на свои земли.
    2. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:31
      -6
      Цитата: Nitarius
      не надо искать крайних ... то правительство виновато то еще кто то ... вон староверы живут и ничего не просят .. а у нас вечно кто то виновать! так что КОНЧАЙТЕ СВОЕ НЫТЬЕ!

      в "староверы" всей страной... ! fellow не нойте,меньше жрите,меньше живите,больше работайте ! прямо :"арбайт махт фрай"... класс!
      [media=http://]
      1. Sadko88 Онлайн
        Sadko88 Сегодня, 10:51
        0
        Вы выбирайте слова и картинки для комментариев. Тянет на большее чем порицание...
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 10:57
          -1
          Цитата: Sadko88
          Вы выбирайте слова и картинки для комментариев. Тянет на большее чем порицание...

          да ну ? а комментарий
          Nitarius (николаичь

          вас не трогает ? согласны,чтоб народ молчал как стадо? пусть делают что хотят с вами ?
          1. Sadko88 Онлайн
            Sadko88 Сегодня, 11:14
            -1
            Не моя работа. Я Вам как комментатор комментатору hi Стадо... Я сам циник, но рассуждая о соотечественниках мне даже слово толпа претит...
      2. Nitarius Онлайн
        Nitarius Сегодня, 10:56
        +1
        я бы советовал глянуть! дабы не говорит лишнего и не какого не обижать!
    3. kos 75 Офлайн
      kos 75 Сегодня, 10:45
      +1
      Староверы и ни кому ни чего не платят.
  4. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 10:55
    0
    началась инволюция, упрощение человечества. Его качественная деградация.
    ...Жестко, но верно...
  5. gorgo Онлайн
    gorgo Сегодня, 11:01
    0
    Многие кричат: "Что делать?!". А ничего не поделаешь. Верить в Бога надо и все. Без духовности человек вполне закономерно превращается в эгоистичную скотину, озабоченную лишь вопросом удовлетворения собственных скотских потребностей. Это так очевидно, что даже странно, как можно этого не понимать. Вера зовет человека от земли вверх, от скотской природы к духовной, от эгоизма к самоотверженности ради других. Это же ясно, как ясный день. Но нет, мало кто хочет это видеть, и ищут корень зла в Путине, в законах, в экономике, политике... А корень зла внутри каждого из нас. Пока люди это понимали, страна росла, крепла и развивалась. Как только это все люди перестали понимать, полезли проблемы и вымирание.
    И я понимаю. что пишу без всякого толку, потому что никто ни во что не поверит. Так что все идет своим ходом, а нам остается лишь наблюдать за этой жуткой картиной...
    1. НасРать Онлайн
      НасРать Сегодня, 11:13
      0
      То что корень проблемы внутри нас, т.е. каждого - это однозначно!
      1. предки с Дона Онлайн
        предки с Дона Сегодня, 11:33
        0
        Цитата: НасРать
        То что корень проблемы внутри нас, т.е. каждого - это однозначно!

        это цитата из к/ф "Бандитский Петербург", ее "антибиотик" озвучивал laughing
  6. vindigo Офлайн
    vindigo Сегодня, 11:07
    +1
    Какая семья? Жить негде.
    1. Nitarius Онлайн
      Nitarius Сегодня, 11:23
      -1
      а вы выедите за мкад )) и увидите там людей)) и огромные просторы России матушки))
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 11:23
      0
      Наберите в ютюбе - Примитивные технологии. Или адвоката Егорова. Там расскажут о жилье
  7. Бузер Онлайн
    Бузер Сегодня, 11:14
    +1
    Белая раса вымирает!!! Черно.....ые везде!!! Что делать??? Все пропало!!! Нас ждёт деградация!!! Продолжение следует...
    ( P.S. а в продолжении автор предложит вспомнить идеи Гитлера)
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 11:22
      -1
      Полторак вдохновил поди winked
  8. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 11:23
    0
    В интернете мне попалась статистика: С1924 или 1926 г по 1941 г. численность населения России, только России увеличилось на 20 млн.чел. Так власть-государство влияет на рождаемость или нет?
    1. НасРать Онлайн
      НасРать Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: сталевар
      Так власть-государство влияет на рождаемость или нет?

      Узбекистан
      ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Численность населения республики к 1 января 2017 года составила 32,1 миллиона человек. Соответствующие цифры содержатся в отчете Госкомстата по демографической ситуации в стране.

      Таким образом, этот показатель вырос по сравнению с 1991 годом в полтора раза, или на 11,5 миллиона человек.



      Читать далее: https://ru.sputniknews-uz.com/society/20170807/5977694/uzbekistan-naseleniye-statistika.html