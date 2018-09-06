Гибель Севера. О вымирании белой расы
Четвёртая мировая война опасна не только погружением всей Евразии в хаос и смуту, но и гибелью глобального Севера, включая Россию, и белой расы, которая оказалась перед угрозой вымирания и полной ассимиляции.
Политические, национальные, религиозные, региональные и даже глобальные конфликты меркнут на фоне нарастающего противостояния по линии богатый Север и бедный Юг и проблемы деградации и вымирания белой расы, инволюции, упрощения всего человечества. При этом глобальный Север включает и государства, расположенные географические на Юге: Израиль, Австралия, белые общины Южной Африки и т. д. Первые искры этого противостояния были уже в XX столетии: арабо-израильские войны, волны миграции арабского, африканского и азиатского населения в зажиточную Европу, развал Югославии, образование бандитского анклава Косово, войны в Ираке и Афганистане. Наконец, в XXI веке: «арабская весна», развал ряда вполне светских арабских государств (наследие проекта арабского социализма) вроде Ливии и Сирии, создание «чёрного халифата», открытие ближневосточного фронта мировой войны (Ирак и Сирия с ответвлениями в Ливии и Йемене). Произошло втягивание в ближневосточную воронку хаоса Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирана, России, что сделало «фронт» региональным. Плюс интересы ЕС, НАТО, США и Китая.
Главная проблема начавшейся войны цивилизаций в том, что огромные массы населения в Евразии и Африке не имеют будущего. Нет местного или глобального проекта развития. Советский проект был уничтожен. Муаммар Каддафи создал в Ливии ядро африканского проекта на основе социализма и ислама. Этот проект давал надежду на лучшую жизнь сотням миллионам людей (большая идея, собственная валюта, свободная от доллара, огромные ресурсы Чёрного континента, включая трудовые и т. д.). Но Запад его разрушил, вернул с помощью оружия Ливию в прошлое. В глобальном проекте Запада Африка, как и большая часть планеты, человечества, — это источник сырья, энергии и огромное количество «лишних людей», которых необходимо уничтожить. Китай пытается продвинуть свой глобальный проект. Но он работает в основном на экономическом приоритете, большой идеи, которая способна воодушевить, вдохновить людей, у Поднебесной нет. Многие считают, что западная экономическая кабала сменится на новую – китайскую. В итоге разрушение оказывается сильнее созидания.
Получается так, что на планете сотни миллионов (несколько миллиардов) людей – лишние. Они никому не нужны, кроме себя. Людей всё больше, особенно сильный рост происходит в Африке, Южной Азии и Латинской Америке. Ресурсов всё меньше. При этом рост потребления в условиях общества потребления и самоистребления (люди сами себя убивают из-за избыточного и неправильного питания, табака, алкоголя, наркотиков, отсутствия физической культуры, загрязнения воды, воздуха, почвы и т. д.) привел к глобальному биосферному кризису. Ряд признаков говорит о том, что на планете может произойти глобальная катастрофа. Произошёл резкий рост негативных природных явления: активность вулканов, землетрясения, мощные пожары по всей планете, ливни, снегопады, ураганы и пр. То есть люди в условиях общества потребления ведут себя как вирус, убивающий планету. А Земля, как живая, высокоорганизованная система, отвечает.
Хозяева Запада это также видят, поэтому уже не одно десятилетие говорят об «избыточном населении» и необходимости его сокращения. Проводится и соответствующая политика: аборты, пропаганды контрацепции; пропаганда разного рода извращений (извращенцы не рожают детей); пропаганда создания бездетных «семей» или с одним ребенком; создание таких социально-экономических условий, что рождение становится крайне невыгодным шагом (резко ухудшает качество жизни родителей); перевод людей в виртуальные, цифровые миры, отрыв от реальной жизни с угасанием нормальных, человеческих инстинктов и стремлений и мн. другое.
Но пока эта политика бездетности победила в основном только на развитом Севере. На Юге рождаемость также упала, но не так сильно. Вот и получается, что за армией джихада («чёрным халифатом») стоит миллиардная армия людей, у которых нет будущего в Африке, Латинской Америке и Азии. Так было веками, и люди с этим мирились. И ранее на планете господствовала невольничья цивилизация (Запад подчинил себе почти всю планету) с делением людей на господ и рабов. Но в XX столетии всё изменилось. Во-первых, с помощью массового ТВ и Интернета люди нищего Юга увидели другой мир. Богатый, сытый, красивый, где даже нищих кормят и дают ночлег. Где бездельники могут жить на пособия и даже получать социальное жилье. А с помощью «черного» или «серого» бизнеса можно хорошо жить и даже разбогатеть, а наказания (репрессии) незначительные.
Во-вторых, люди получили возможность добраться до другого мира, метрополии, ядра капитализма, стран Запада. Самолеты, корабли, поезда, автотранспорт, а где и обычные лодки связали планету в одно целое. И африканцы, азиаты и латиноамериканцы всеми правдами и неправдами пытаются попасть на Север. Трамп не зря столько внимание уделяет стене на границе с Мексикой. Он и стоящие за ним люди это понимают. Схожие стены пытаются строить и в Европе, создают «зеленые зоны», отдельные богатые, огороженные барьерами и охраной поселки, кварталы. Но в целом Север тонет в волнах нового великого переселения.
Сотни миллионов людей на Юге грезят образами богатого Севера. Мечтают избавиться от нехватки воды, пищи, получить доступ к кажущемуся безграничным потреблению и такой внешне красивой жизни, поп-культуре, без племенных, национальных, религиозных, культурных рамок, ограничений и запретов. Десятки миллионов предпринимают усилия, чтобы переселиться на Север. Миллионам это удаётся. Кроме того, тысячи, десятки тысяч молодых людей вступают в армию джихада, впитывают ненависть с сытому миру «золотого тельца», который сам загнивает и отравляет своими миазмами весь остальной мир. А в условиях глобальной войны, смуты ситуация ухудшается, набирает обороты. К примеру, ранее, при Каддафи, Ливия была процветающим государством, давала множеству арабов и африканцев работу, жилье, будущее. Теперь её разрушили, и Ливия не барьер на пути хаосу, а ещё одна зона инферно. Схожая ситуация в Сирии. На очереди возможный крах Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Египта и других стран, что вызовет ещё одну огромную волну миграции на Север.
России же угрожает новая война на Кавказе и крах постсоветских республик Средней Азии, что вызовет многомиллионную волну беженцев. Кавказ и Средняя Азия после развала СССР также тонут в архаике и не имеют будущего без общего с Россией проекта развития. Все остальные сценарии довольно мрачные: зона инферно вроде Афганистана, где главное производство в стране – это производство наркотиков, с постоянной резней на национальной, религиозной, клановой почве, с схватками за уменьшающиеся источники дохода, землю и воду; китайская колонизация; полное подчинение Западу с его подачками и возможность в любой момент рухнуть в инферно; единого исламского проекта сейчас нет, в частности, Турция с проектом «красного халифата» и идеей пантюркизма неспособна самостоятельно создать зону процветания в Средней Азии (Туркестане).
Стоит помнить, что ранее, до развала советской цивилизации и проекта, у Юга была надежда и общий проект совместного развития. Убив СССР, Запад разрушил глобальное равновесие, социалистический проект развития для Юга. То есть усилил тенденцию великого переселения на Север. На Юге нет надежды, будущего и люди пытаются пробраться на Север, где, по крайней мере, в достатке есть вода и пища, крыша над головой и одежда, да и развлечения больших городов, наступающего цифрового мира.
Ситуация ухудшается из-за деградации, разложения Запада и всего Севера, включая Россию. В настоящее время на Западе и в России преобладает городской образ жизни, традиционная большая семья ушла в прошлое. Более того, в России либералы и околовластные круги продолжают продвигать идею сосредоточения населения около нескольких десятков городских агломераций (миллионников), стимулируя граждан съезжаться туда. А это ведёт как к деградации самого человека, так и смерти исторической России. Вымирание народа продолжится, и русские через некоторое время, довольно скоро в историческом отношении, потеряют большую часть территории страны, которую наши предки создавали и строили более тысячелетия.
Городская цивилизация привела к тому, что на Севере в прошлое уходит многодетная семья. Ранее, несмотря на высокую смертность из-за неразвитой медицины и низкого уровня гигиены, родители оставляли после себя троих и более детей. Примерно с середины XX века в эволюционном развитии человека произошли революционные изменения. Наука и прежде всего медицина с гигиеной шагнули сильно вперёд. Детская, да и взрослая смертность были резко сокращены. При этом произошла аграрная (зелёная) революция, что значительно увеличило производство сельскохозяйственной продукции. В результате там, где сохранился патриархальный уклад жизни с большими семьями, то есть на Юге (хотя бы частично), рост населения пошёл нарастающими масштабами и темпами. В 1927 году на Земле было 2 млрд. человек, в 1974 году – 4 млрд., в 1999 году – 6 млрд., через несколько лет на планете будет уже 8 млрд. человек. И большая часть роста приходится на глобальный Юг. К примеру, в 1939 году население Египта составляло 16,5 млн. человек, в 2000 году – 66 млн. человек, в 2010 году — более 80 млн. человек. В 2017 году население Египта увеличилось до 94,8 млн. человек. Таким образом, с предыдущей переписи населения 2007 года число жителей Египта выросло на 22 миллиона. А за последние 30 лет рост населения составил 96,5%. Прогноз на 2050 год – более 150 млн. человек.
Таким образом, численность населения планеты по-прежнему стремительно растёт, но в основном за счёт Юга. Север вымирает. Это касается белой расы – так вымирают Россия, Польша, Украина, Германия, Румыния, Болгария, Сербия и др. страны. Частично этот процесс затронул и другие расы, цивилизации. В частности, стремительно стареет и вымирает Япония (её также можно включить в глобальный Север), где победил городской образ жизни и бурно наступает цифровой, виртуальный мир.
Переход от сельского к городскому образу жизни, кризис духовно-нравственных ценностей, духовная деградация людей с упором на гедонизм, материализм, их растление, сексуальная революция привели к тому, что человек утратил необходимость в семье, детях. Происходит глобальное самоубийство белой расы (частично и других рас, и народов, которые погрязли в постиндустриальном безумии). Ведь для того, чтобы народ жил, двух родителей должны сменять в среднем на семью 2,1-2,2 ребенка. То есть половина семей должна иметь по три и более детей, чтобы шёл нормальный процесс смены поколений и хотя небольшой рост численности населения. К примеру, в нынешней России — в среднем 1,5-1,7 ребенка на семью. Вымирание России пока не так заметно просто из-за миграционного притока. Такие же процесс происходят в странах Европы, где-то быстрее, где-то – медленнее.
Чтобы сохранить нормальную семью, необходимо жить в сельской местности, в своем доме-усадьбе. То есть государство должно развивать село, малые города и поселки, малоэтажное строительство, всесторонне поддерживать многодетные семьи (информационно и материально), делая их основой населения России. В настоящее время всё происходит наоборот. Деревня вымирает, как и села, малые города. Большие города растут, но за счёт деградации и вымирания окружающей территории. В городе дети не нужны, так как ухудшают благосостояние родителей, их возможности в сфере получения различных удовольствий. Дети стали обузой и фактором бедности. Вследствие этого молодежь не спешится обзаводиться детьми, довольствуется сожительством. Семья всё чаще однодетная или бездетная. Итог — депопуляция, то есть вымирание Севера и белой расы.
И всё это на фоне нарастающего миграционного давления глобального Юга и качественной деградации человека, человечества. По сути, примерно со времени падения СССР началась инволюция, упрощение человечества. Его качественная деградация.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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