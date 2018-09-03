Не на батутах. Рогозин заявил о пользе продажи ракетных двигателей в США

Это взаимная зависимость. Это выгодно. Это выгодно нам, потому что мы получаем валюту, которую вкладываем в перевооружение (имеющихся) предприятий, создание новых.

Если мы их поставляем в США, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю. Конечно, да, именно как готовое изделие, с необходимой серийностью.