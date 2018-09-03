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Не на батутах. Рогозин заявил о пользе продажи ракетных двигателей в США

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня сообщил о том, что Россия и впредь будет осуществлять поставки ракетных двигателей в США. Напомним, что ранее Рогозин, в бытность нахождения в должности вице-премьера российского правительства, советовал американцам (через Твиттер) летать в космос с использованием батутов. Это заявление с изображением «космических батутов» с тех пор успело превратиться в мем.

В ходе пресс-конференции Рогозин рассказал журналистам, почему России необходимо продолжать поставки двигателей для ракет-носителей в Соединённые Штаты Америки.




По словам главы Роскосмоса поставки ракетных двигателей в США полезны для России. РИА Новости приводит заявление Рогозина:
Это взаимная зависимость. Это выгодно. Это выгодно нам, потому что мы получаем валюту, которую вкладываем в перевооружение (имеющихся) предприятий, создание новых.


Далее Дмитрий Рогозин отметил, что Россия могла бы наладить поставки ракетных двигателей и в Китай, который также сегодня является ракетно-космической державой.

Рогозин:
Если мы их поставляем в США, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю. Конечно, да, именно как готовое изделие, с необходимой серийностью.


Напомним, что ранее в США заявляли, что будут покупать двигатели для ракет у России до 2017 года. Однако потом свою программу пересмотрели – покупают и сегодня, не вводя санкции против производителей такого рода продукции.

Сегодня же Рогозин сообщил о том, что обшивка корабля "Союз" была повреждена дрелью. По его словам, на обшивки видны следы скольжения сверла. Глава Роскосмоса пообещал найти виновных.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Rogozin
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65 комментариев
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 19:34
    +7
    Это выгодно
    И этим все сказано...
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 19:39
      +12
      Ну балабол Рогозин..Зря его назначили на эту должность ! Путин в кадрах плавает, или это специально делает ?
      Нет у него кадров видать, умнее его..
      Доведет Россию до смуты чую , ты что творишь Владимир ?
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 19:42
        0
        Он сменил ведомство, соотвественно и приоритеты поменялись. Это можно понять. Хотя я бы на его месте сейчас бы просто промолчал
        1. dorz Офлайн
          dorz Сегодня, 20:06
          +7
          Американцы хотят свести товарооборот с Россией в 0% и покупка двигателей скоро прекратится. Продавать врагам двигатели, на которых запускаются военные спутники глупо.
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 20:10
        +5
        Цитата: Sxron
        Ну балабол Рогозин..Зря его назначили на эту должность ! Путин в кадрах плавает, или это специально делает ?
        Нет у него кадров видать, умнее его..
        Доведет Россию до смуты чую , ты что творишь Владимир ?

        Доведет.. довел по моему уже... я конечно ожидал, подобные выкидоны(пенсии, НДС ит.д) но была надежда, а теперь всё ожидать можно. А Рогозин, как и все они ведет себя, как шут. Чиновнику такого ранга это, мягко говоря, не к лицу.. И все там такие.. Вот деток своих пристроили, бабло пилят и шутки шуткуют.. А самолеты, вертолеты, как падали,так и падают, чуть ли не каждый месяц..Даже в Африке по моему так часто не разбиваются.. В общем, куда не плюнь..
    2. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 19:46
      +2
      а по вашему ура-патриотичному диванному мнению надо свернуть программу продажи движков амерам, лишить притока валюты предприятия и зарплат рабочих... а докопаться до слов каждый недалекий гопник может, ума то много не надо... а рогозин и поставлен на свое место, чтоб выгоду государство получало, как бы тут местное сообщество диванных "икспердов" не кричало... не нравится когда продукция с высокой добавленной стоимостью выгодно продается за валюту, и на эти денежки покупаются оборудование, оснастка, платятся налоги и зарплаты и содержится сопутствующая социалка ?
      1. Сибирский цирюльник Офлайн
        Сибирский цирюльник Сегодня, 19:50
        +4
        Цитата: Не либероид Русский
        а по вашему ура-патриотичному диванному мнению надо свернуть программу продажи движков амерам, лишить притока валюты предприятия и зарплат рабочих... а докопаться до слов каждый недалекий гопник может, ума то много не надо... а рогозин и поставлен на свое место, чтоб выгоду государство получало, как бы тут местное сообщество диванных "икспердов" не кричало... не нравится когда продукция с высокой добавленной стоимостью выгодно продается за валюту, и на эти денежки покупаются оборудование, оснастка, платятся налоги и зарплаты и содержится сопутствующая социалка ?

        Тогда, молчал бы,про "батуты"
        Балабол он..
        1. Не либероид Русский Офлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 19:56
          0
          так в чем дело, скажите ему в лицо, а не с анонимного профиля в журнале, где он никогда и не был
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 20:25
            +5
            Цитата: Не либероид Русский
            так в чем дело, скажите ему в лицо, а не с анонимного профиля в журнале, где он никогда и не был

            А где сказать то? Я вот по лазил, и даже в фейсбуке его не нашел. подскажите где сказать. Желательно именно ему, ане пиарменеджерам по работе с прессой.
            1. poquello Офлайн
              poquello Сегодня, 21:51
              +1
              Цитата: НИКНН
              даже в фейсбуке его не нашел

              не, Чувак, я не знаю где его искать, но это реально круто )))))))))))))))))))))))
              1. Например Онлайн
                Например Сегодня, 22:06
                -1
                Цитата: НИКНН
                А где сказать то? Я вот по лазил, и даже в фейсбуке его не нашел

                Ты жопу со стула подними. Получи образование. К примеру Бауманку осиль. Далее работай по специальности. Все в твоих руках. заслужи своим умом повышения до уровня специалиста с которыми Рогозин обсуждает текущие дела и задачи. И вот при очередной встрече и скажешь ему всё в лицо. fellow
                Дерзай.
                1. Topgun Онлайн
                  Topgun Сегодня, 22:19
                  0
                  https://www.youtube.com/watch?v=zVs_RHQ9KjM
      2. demo Офлайн
        demo Сегодня, 21:10
        +3
        а рогозин и поставлен на свое место, чтоб выгоду государство получало, как бы тут местное сообщество диванных "икспердов" не кричало...
        Вы фамилию Дмитрия Олеговича специально с маленькой буквы написали, чтобы мы смогли оценить ваш тонкий юмор и сарказм, по отношению к Рогозину и его деятельности? hi
        Маленький такой человечек, даже с большой буквы еще рано фамилию писать.
        Уважаемый Не либероид Русский (Александр С.) от Роскосмоса приток валюты - ручеек тонюсенький, по сравнению с Ниагарой от нефтяных и газовых гигантов. Правда та Ниагара обрушивает свои потоки в карман дельцов-хозяев АО "Российская Федерация".
        Которые никуда, кроме своего кармана ничего вкладывать не будут.
    3. Maksus Офлайн
      Maksus Сегодня, 19:49
      +1
      Как Рогозин был peace-door-ball'ом так им и останется. Выгодно ему...
  2. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 19:34
    +2
    Рогозин в своём репертуаре,его на цитаты давно разобрал народ... smile
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:40
      +2
      Там разберать нечего, в основном горячичный бред! !!
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 19:50
        -5
        ну да, зато у вас умнейшие мысли )))) что ни пост так гениальные слова одни... так чтож вы на онлайн журнале пасетесь, а не делом в правительстве занеты... на деле вы ничем от того же рогозина не отличаетесь, такое же болтливое .....
        1. Maksus Офлайн
          Maksus Сегодня, 20:34
          +4
          Я в отличии от Рогозина как раз делом занят, только сегодня с полуторасуток вернулся. На страже здоровья нации, так сказать. А вы что умеете кроме пустых комментов писать?
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 21:02
            -3
            Ну я тоже 1.5 суток не спал, и чё?
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:39
    +6
    Да, с такими супчиками америке и "авангард " продадут! Посредственность и бездарность во главе нашей космонавтики!
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 19:42
      +1
      И в чем он бездарен? Можно подробнее?
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 19:52
        -3
        да ничем, кроме штампов в башке у древнейшего....
      2. demo Офлайн
        demo Сегодня, 21:15
        0
        Отвечаю.
        "Мистрали" помните?
        Подписали контракт, предоплату сделали. А тут статья в газете.Дмитрий Олегович сетует на проблему - в РФ топлива для безопасной эксплуатации этих корыт нет и не предвидеться. Надо будет у французов заказывать.
        Это что - одаренный?
        Вы бы купили себе машину, для которой необходим бензин А98,проживая в районе в котором самый высокооктановый бензин - А76?
        Если вы не больной на голову, то не купили бы.
        Вот и делайте выводы.
    2. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 20:16
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Посредственность и бездарность во главе нашей космонавтики!

      Рогозин Д.О. .Родился 21 декабря 1963 года в Москве в семье военнослужащего. Учился в специализированной школе № 59 с углублённым изучением французского языка В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. После окончания МГУ поступил на работу в Комитет молодёжных организаций СССР (КМО СССР). Со временем занял в КМО должность заведующего сектором международных организаций. В начале 90-х годов был заместителем председателя Конституционно-демократической партии России — Партии народной свободы (КДПР-ПНС), во главе которой стоял народный депутат РСФСР Михаил Георгиевич Астафьев. В январе 1990 года стал учредителем, а в мае 1990 года был избран президентом Ассоциации молодых политических лидеров СССР, также известной как «Форум-90». В августе 1990 года покинул КМО, а вскоре отказался от предложения министра иностранных дел Андрея Козырева стать его заместителем. В апреле 1992 года вместе с Андреем Савельевым начал создание «Союза возрождения России» — межпартийной структуры, которая должна была объединить христианских демократов, кадетов и правых социал-демократов. В конце 1993 года принимал участие в выборах в Государственную думу, однако проиграл правозащитнице Алле Ефремовне Гербер. В 1995 году на выборах в Государственную Думу баллотировался по списку Конгресса русских общин (Скоков, Лебедь, Глазьев), но этот список не набрал нужных для прохождения в Думу 5 % голосов избирателей. В марте 1997 года набрал 37,91 процента голосов избирателей и стал депутатом Государственной думы на дополнительных выборах по Аннинскому избирательному округу в Воронежской области. На выборах 1999 года переизбран депутатом Государственной думы по тому же избирательному округу. 29 сентября 2001 года на учредительном съезде Народной партии Российской Федерации (НПРФ) был избран заместителем председателя. С июля 2002 года по август 2003 года отвечал за переговоры с Европейским союзом (ЕС) и Литовской Республикой в качестве специального представителя Президента Российской федерации по вопросам обеспечения жизнедеятельности Калининградской области в связи с расширением ЕС. Добился уступок со стороны Евросоюза и введения упрощенной безвизовой процедуры транзита граждан России через Литву. 22 января 2004 года с Рогозина была снята должность. 14 сентября 2003 года на учредительной конференции избирательного блока «Родина» был избран сопредседателем Высшего совета блока, руководителем избирательного штаба. 7 декабря 2003 года Рогозин с рекордным результатом в 79 % был переизбран на депутатскую должность, когда блок «Родина» набрал 9,1 % голосов и прошёл в Государственную Думу. Избран заместителем председателя Государственной Думы, а в марте 2004 года — руководителем фракции «Родина». 21 сентября 2011 года состоялся учредительный съезд движения «Родина-Конгресс русских общин», на котором создан оргкомитет по восстановлению партии. 21 декабря 2012 года политическая партия «Родина» при активной поддержке вице-премьера Рогозина была вновь зарегистрирована. 9 января 2008 года указом Президента Российской Федерации В. В. Путина был назначен постоянным представителем России при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. 18 февраля 2011 года был назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в области противоракетной обороны и руководителем межведомственной рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по взаимодействию с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в области противоракетной обороны. 23 декабря 2011 года Президентом России Д. А. Медведевым назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. 12 марта 2012 года назначен специальным представителем Президента РФ по Приднестровью. 25 апреля 2012 года освобождён от должности спецпредставителя Президента РФ по взаимодействию с НАТО в области ПРО. 17 марта 2014 года в отношении Рогозина, в числе прочих российских и украинских политиков, были введены санкции, которые предусматривают запрет на въезд в США, Канаду, страны ЕС, Швейцарию и Австралию, а также арест активов, находящихся на территориях этих стран. Рогозин заявил, что ни счетов, ни недвижимости за пределами России не имеет.
      Рогозин не вошел в состав нового Правительства РФ и занял должность руководителя "Роскосмоса".
      http://zampolit.com/dossier/rogozin-dmitriy-olegovich/
      1. Пол Баян Офлайн
        Пол Баян Сегодня, 20:28
        -1
        Не лениво этот шлак было копировать? Мне его биография, как и любого другого человека безразлична. Важны слова и дела. Иначе ты БАЛАБОЛ. А там трындят не боясь по треплу получить. Золотая можорская морда.
  4. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 19:41
    +6
    Единственная польза - выручка для производителя и нехилая и поддержание качества производства.
    Запрещать поставки надо было в 2014, эффект был бы огромным, сейчас уже поздно, запуски Атласов имеют от силы 20% от всех запусков в США постепенно сокращаясь.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 19:49
      0
      И рабочих с завода в неоплачиваемый отпуск)))
      1. Vadim851 Офлайн
        Vadim851 Сегодня, 20:01
        +5
        Не факт. Внезапное прекращение поставок двигателей существенно усложнило бы дела американской космонавтике, тем самым в некотором выигрыше оказалась бы Россия. Действовать просто нужны было быстро и решительно. На тот момент Falcon 9 только делала свои первые шаги, а слишком ускорить не получилось бы, ведь тут легко накосячить.
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 20:14
          0
          А с заводом то что?)
          1. Vadim851 Офлайн
            Vadim851 Сегодня, 20:40
            +4
            Больше производить двигателей семейства РД-170 для внутренних запусков а также кооперация с Индией и Китаем.
            1. Вадим237 Офлайн
              Вадим237 Сегодня, 20:51
              0
              У Китая свои двигатели.
        2. gurta Онлайн
          gurta Сегодня, 21:24
          -1
          Цитата: Vadim851
          На тот момент Falcon 9 только делала свои первые шаги, а слишком ускорить не получилось бы, ведь тут легко накосячить.
          Ну дак туточки же, иксперты диванные обьявили - Фалконам не быть, а если быть, то не летать, а если летать то не туда. А батутам то как рукоплескали, а оно вон как получается ...
  5. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 19:43
    +2
    Вроде на сколько я слышал, вся документация по этим двигателям принадлежит США, а в РФ их просто производят, типа как по заказу? От сюда вроде как следует, что без разрешения США, поставлять подобные двигатели в третьи страны не законно? Поправьте кто в теме. Или речь идёт о каких то других двигателях? Но тогда возникает другой вопрос. То есть специально для Китая будут разрабатывать ноу-хау движки (туфту они не купят), а сами где?
    1. BlackMokona Офлайн
      BlackMokona Сегодня, 19:46
      0
      Много чего незаконо, но кого волнует
      1. GibSoN Офлайн
        GibSoN Сегодня, 20:07
        0
        Много чего незаконо, но кого волнует

        Ну, тут вопрос очень относительный.. Особенно в свете того, что подобная информация открыто не то, что обсуждается, а можно сказать рекламируется! Бабло, лишним не бывает!
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 20:15
          +1
          https://topwar.ru/127947-rd-180-o-raketnyh-potokah-lzhi.html Почитайте ,прошлогоднюю только нашел
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 19:58
      +1
      Он специально под Атлас разработан. И у них есть вся документация на него, так как были влажные мечты производить его там. Не шмогла) разрешение не нужно. Это целиком российский двигатель, у них просто лицензия на производство есть
      1. GibSoN Офлайн
        GibSoN Сегодня, 20:05
        +2
        Это целиком российский двигатель, у них просто лицензия на производство есть
        То, что это Российский двигатель и так понятно. Тут ключевое слово лицензия! А вот как там дела с ней обстоят, не совсем понятно.. Просто очень много информации по этому поводу, чему верить, чему нет, сложный выбор)
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 20:09
          +1
          У них есть законное право производить его у себя до 2030 года. Но они не могут. Поэтому платят заводу , который его для них производит. Если мне память не изменяет этот заказ тогда завод спас.
          1. Теренин Онлайн
            Теренин Сегодня, 22:06
            0
            Молодцы, парни. good Приятно читать по сути вопроса, а не собирать себе дешевые плюсы визгами о личности.
  6. rotten Офлайн
    rotten Сегодня, 19:44
    0
    а я смотрю-чего у него рожа от года в год пухнет?? некисло так переметнулся с новым назначением в госдеповского прихвостня!
  7. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 19:57
    0
    Ааа, так это бизнес,.. вот оно че...
    Так а к чему тогда "батуты", если бизнес?
    Неужели они не видят, как глупо выглядят, когда не думая что то балаболят?
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 20:04
      +2
      в твиттере кто только и как не бредит... начиная трампом, медведевым и по нисподающей... даже здесь в коментариях бред постоянное явление... так что советую с начало на себя внимание обратить
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 20:31
        +2
        Извините, но я не часть лица страны, как Рогозин.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 20:05
      +1
      Он тогда Роскосмосом не руговодил
  8. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 20:06
    +1
    "Летает крокодил. Только низехонько, низехонько"... laughing
  9. Сергей-8848 Офлайн
    Сергей-8848 Сегодня, 20:12
    +7
    Месяц в стране идёт уборочная кампания. Ни слова ни в одних новостях про уборку, про сельское хозяйство. Народ пашет, несмотря ни на что, благодаря и вопреки последней миссионерской речи.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 20:21
      +3
      Цитата: Сергей-8848
      Месяц в стране идёт уборочная кампания. Ни слова ни в одних новостях про уборку, про сельское хозяйство

      А вот тут категорически соглашусь с Вами , Сергей ! hi Внешние заботы важнее внутренних ? А кто вычеркнул сельское хозяйство из приоритетов ? wink
    2. Vadim851 Офлайн
      Vadim851 Сегодня, 20:38
      +2
      Нужно поучиться чуток у нас, Батька строго следит за этим. У нас новости убор очной кампании как сводки с фронта. В общем радует что сельскому хозяйству уделяется столь большое внимание wink
    3. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 21:26
      0
      Цитата: Сергей-8848
      Ни слова ни в одних новостях про уборку, про сельское хозяйство
      Как нет? Уже обьявили, мол хлеб подорожает ...
  10. Пол Баян Офлайн
    Пол Баян Сегодня, 20:23
    0
    Искренне хочу верить в "лютую и хитрую многоходовку" темнейшего.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:54
      -1
      До 2024 поставки двигателей в США будут продолжаться.
  11. Рав Рав Онлайн
    Рав Рав Сегодня, 20:25
    +1
    Президент когда то европиодам тоже сказал,за дровами в Сибирь!
  12. Lesorub Офлайн
    Lesorub Сегодня, 20:29
    +1
    Это взаимная зависимость. Это выгодно. Это выгодно нам, потому что мы получаем валюту

    Так и не понял кто получает Валюту?? и Кому это Выгодно??! ))
    1. ROSS 42 Онлайн
      ROSS 42 Сегодня, 22:04
      0
      Цитата: Lesorub
      Это взаимная зависимость. Это выгодно. Это выгодно нам, потому что мы получаем валюту

      Так и не понял кто получает Валюту?? и Кому это Выгодно??! ))

      Выгодно тем, кто увеличивает внешний государственный долг... belay Вы посмотрите структуру внешнего долга РФ и скажите, на кой нашему правительству, живущему в России долг в валюте в размере 50 960 200 000 $? belay Вот им и выгодно...А ещё выгодно иметь этот долг и выплачивать по нему проценты... belay Зачем рассчитываться? Когда жить в кредит завещал великий...ну этот...сами знаете кто.
  13. lelik613 Офлайн
    lelik613 Сегодня, 20:33
    +1
    Опасаюсь за батуты. Вдруг и там следы дрели.
  14. _Ugene_ Онлайн
    _Ugene_ Сегодня, 20:53
    -1
    Рогозин отметил, что Россия могла бы наладить поставки ракетных двигателей и в Китай
    американцы и сами такой двигатель могут производить, только у них он получится в 2-3 раза дороже, поэтому и берут у нас, а вот дешевле китайцев делать у нас вряд ли выйдет, они если и купят, то как обычно, что бы скопировать и делать самим дешевле
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 21:23
      +1
      Чего же за 20 лет все не сделают? Даже имея всю документацию у них это не получилось
  15. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 21:01
    +1
    Не на батутах. Рогозин заявил о пользе продажи ракетных двигателей в США
    Главное не мешать и можно будет на бабутах в космос летать, но на русских батутах..... lol
  16. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 21:15
    -1
    При нынешней системе отбора в космонавты в ЦПК-не исключено что кто нибудь из космонавтов и просверлил...Они же там с социальных сетей и не вылазили, а один так вообще от безделия города все перефотографировал...а потом выкладывал...
  17. Ив762 Офлайн
    Ив762 Сегодня, 21:52
    0
    ...потому что мы получаем валюту....
    - самая суть. Остальные слова лишь "смазка", чтоб лучше заходило...
  18. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 21:58
    -2
    Цитата: Vadim851
    Запрещать поставки надо было в 2014, эффект был бы огромным, сейчас уже поздно, запуски Атласов имеют от силы 20% от всех запусков в США постепенно сокращаясь.

    В 2014 тоже запуски "Атласов-5" были примерно на уровне 20%.

    Цитата: Vadim851
    Не факт. Внезапное прекращение поставок двигателей существенно усложнило бы дела американской космонавтике, тем самым в некотором выигрыше оказалась бы Россия. Действовать просто нужны было быстро и решительно. На тот момент Falcon 9 только делала свои первые шаги, а слишком ускорить не получилось бы, ведь тут легко накосячить.

    Существенно усложнило бы если бы на этих двигателях выводилось процентов 80-90 американских носителей. А когда эта цифра равна 20% - говорить о существенном усложнении дел в американской космонавтике не приходится.

    Цитата: Бультерьер
    Чего же за 20 лет все не сделают? Даже имея всю документацию у них это не получилось

    А зачем делать то же самое, но дороже, когда дешевле купить. Они спокойно начали разрабатывать метановые двигатели о которых тогда мы только говорили. Спокойно, платя нам за доставку астронавтов и грузов разрабатывают несколько типов своих кораблей. Если можно купить дешевле, зачем напрягаться самим?

    Цитата: Самара_63
    При нынешней системе отбора в космонавты в ЦПК-не исключено что кто нибудь из космонавтов и просверлил...Они же там с социальных сетей и не вылазили, а один так вообще от безделия города все перефотографировал...а потом выкладывал...

    Надо же какие познания о том, бездельничают они или нет. Ну а то, что сами космонавты на собственном корабле дрелью просверлили дырочку - вообще шедеврально... А фотографирование - это может входить в программу полета. Не думали об этом?
    1. Самара_63 Онлайн
      Самара_63 Сегодня, 22:02
      0
      Цитата: Старый26
      Ну а то, что сами космонавты на собственном корабле дрелью просверлили дырочку - вообще шедеврально..

      Дык эту Версию сам Рогозин и озвучил-Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз» могли просверлить в космосе
      https://russian.rt.com/science/news/551008-rogozin-prosverlit-kosmos-soyuz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
      Вы б там попроще были бы-хватит верить в суперлюдей...в ЦПК копейки платят, скоро бомжи летать будут...это вам не СССР! Впрочем бомжи уже летали, насколько знаю что одному космонавту квартиру дали только после его прямого обращения к Президенту!
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 22:12
      0
      Я бы согласился, если бы не НО. Они пытались его делать сами, но не смогли. Изначально разговор о выпуске его тут насколько мне известно не шёл. Да и сама цепочка из совместного предприятия и поставщика этих двигателей говорит именно об этом. Зачем платить за право выпуска у себя, если ты не собираешься это делать?
  19. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 22:20
    0
    Не на батутах. Рогозин заявил о пользе продажи ракетных двигателей в США

    Кудрин заявил о пользе покупки гособлигаций США...Чубайс заявил, что денег у них - ну очень много...Медведев заявляет, что денег нет...Лавров выражает озабоченность и шепчет матерные слова перед телекамерой...Силуанов разводит руками...Набиулина уверяет...Топилин сипит...
    Чего стоят все эти деятели, уверяющие (заставляющие нас поверить в то, что они делают именно правильное дело для нашей пользы) нас в пользе отсутствия средств для социалки и что нет иного средства латания дыр в бюджете, как народный карман. В него заглянуть не грех и по рукам никто не даст.
    Что касается Рогозиных, Кириенко и прочих профессионалов - трудно поверить, что какой-то политолог вдруг стал разбираться в космосе...Или неизвестный речник - в атомной промышленности.
    Но вы верьте...Это обращение к нелибероидам. Вас на сайте судя по минусам не так и много. А в жизни вы вообще незаметны...