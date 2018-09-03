Не на батутах. Рогозин заявил о пользе продажи ракетных двигателей в США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня сообщил о том, что Россия и впредь будет осуществлять поставки ракетных двигателей в США. Напомним, что ранее Рогозин, в бытность нахождения в должности вице-премьера российского правительства, советовал американцам (через Твиттер) летать в космос с использованием батутов. Это заявление с изображением «космических батутов» с тех пор успело превратиться в мем.
В ходе пресс-конференции Рогозин рассказал журналистам, почему России необходимо продолжать поставки двигателей для ракет-носителей в Соединённые Штаты Америки.
По словам главы Роскосмоса поставки ракетных двигателей в США полезны для России. РИА Новости приводит заявление Рогозина:
Далее Дмитрий Рогозин отметил, что Россия могла бы наладить поставки ракетных двигателей и в Китай, который также сегодня является ракетно-космической державой.
Рогозин:
Напомним, что ранее в США заявляли, что будут покупать двигатели для ракет у России до 2017 года. Однако потом свою программу пересмотрели – покупают и сегодня, не вводя санкции против производителей такого рода продукции.
Сегодня же Рогозин сообщил о том, что обшивка корабля "Союз" была повреждена дрелью. По его словам, на обшивки видны следы скольжения сверла. Глава Роскосмоса пообещал найти виновных.
В ходе пресс-конференции Рогозин рассказал журналистам, почему России необходимо продолжать поставки двигателей для ракет-носителей в Соединённые Штаты Америки.
По словам главы Роскосмоса поставки ракетных двигателей в США полезны для России. РИА Новости приводит заявление Рогозина:
Это взаимная зависимость. Это выгодно. Это выгодно нам, потому что мы получаем валюту, которую вкладываем в перевооружение (имеющихся) предприятий, создание новых.
Далее Дмитрий Рогозин отметил, что Россия могла бы наладить поставки ракетных двигателей и в Китай, который также сегодня является ракетно-космической державой.
Рогозин:
Если мы их поставляем в США, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю. Конечно, да, именно как готовое изделие, с необходимой серийностью.
Напомним, что ранее в США заявляли, что будут покупать двигатели для ракет у России до 2017 года. Однако потом свою программу пересмотрели – покупают и сегодня, не вводя санкции против производителей такого рода продукции.
Сегодня же Рогозин сообщил о том, что обшивка корабля "Союз" была повреждена дрелью. По его словам, на обшивки видны следы скольжения сверла. Глава Роскосмоса пообещал найти виновных.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Rogozin
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