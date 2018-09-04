Проект 055. Китайский эсминец размером с крейсер
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая желают получить большое количество современных кораблей, способных решать широкий круг задач в океанской зоне и обеспечивать присутствие флота в стратегически важных регионах. Для выполнения таких требований ведется строительство новейших эскадренных миноносцев проекта 055. Несколько дней назад стало известно о начале ходовых испытаний головного корабля этого типа, за которым в будущем последует не менее семи серийных эсминцев. Ожидается, что корабли типа «055» окажут самое заметное влияние на потенциал китайского флота.
Согласно сообщениям китайских и зарубежных средств массовой информации, 24 августа из Шанхая впервые вышел в море первый эсминец проекта 055 – «Наньчан». Этот корабль был построен в Шанхае на заводе «Цзяннань-Чансин», входящем в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation. В течение нескольких следующих месяцев корабль должен будет пройти все необходимые испытания, по результатам которых сможет поступить на службу. Согласно текущим планам, эсминец войдет в состав ВМС в следующем 2019 году.
Головной эсминец пр. 055 "Няньчан" во время церемонии спуска на воду, июнь 2017 г. Фото: Bmpd.livejournal.com
Торжественная закладка головного эсминца «055» состоялась в 2014 году. В конце июня 2017-го корабль спустили на воду, после чего началась достройка у причальной стенки. Около года ушло на монтаж всего необходимого оборудования и проверку установленных систем. Несколько недель назад была проведена подготовка к ходовым испытаниям, и 24 августа «Няньчан» впервые покинул порт. План и график испытаний, как всегда бывает в таких случаях, не уточнялся.
Ожидается, что появление серии новых эсминцев проекта 055 самым серьезным образом скажется на состоянии ВМС НОАК, а также на соотношении сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно разным оценкам, эти корабли могут стать одной из самых серьезных сил на Тихом океане. В основе этих оценок лежит доступная информация о характеристиках и боевых качествах, а также о количестве и качестве вооружения на борту.
Эсминец или крейсер?
Согласно официальным документам Китая, новые корабли относятся к «эсминцам 10000-тонного класса». «Няньчан» и его систершипы будут иметь длину порядка 180 м и полное водоизмещение 13 тыс. т. Таким образом, новые китайские эсминцы попадают в список наиболее крупных и тяжелых надводных боевых кораблей мира, не относящихся к авианосцам. Размеры и водоизмещение кораблей «055» приводит к любопытным последствиям в сфере классификации.
Водоизмещение порядка 12-13 тыс. т совсем не характерно для «традиционных» эсминцев – корабли с такими характеристиками обычно относят к крейсерам. Вследствие этого с прошлого года министерство обороны США в своих документах и заявлениях перестало именовать корабли «055» эсминцами. В американской классификации они теперь значатся как Renhai-class cruiser. С таким взглядом на классификацию согласны многие специалисты из ряда стран. Впрочем, это не мешает китайскому флоту строить именно «10000-тонные эсминцы».
Нетипичные для эсминцев размерения и водоизмещение были получены по ряду очевидных причин. В соответствии с заданием заказчика, корабль проекта 055 должен нести большое количество разнообразного вооружения. Так, только в вертикальных пусковых установках должно помещаться более 130 ракет разного назначения. Кроме них корабль имеет артиллерию, торпеды, радиоэлектронное вооружение и т.д.
Особенности конструкции
Эсминец типа «055» представляет собой крупный надводный корабль, построенный с использованием современных технологий и актуальных наработок. Он имеет длину 180 м при ширине до 20 м и нормальной осадке 6,6 м. Полное водоизмещение достигает 13 тыс. т, что прямо влияет на боевые качества корабля.
При проектировании учитывалась необходимость сокращения заметности эсминца для РЛС противника. Вследствие этого корпус и надстройка имеют характерные обводы. Так, борта корпуса соединены с бортами надстройки, а последняя отличается малым числом выступающих узлов. В частности, большая часть антенн на мачте помещена под радиопрозрачный кожух. Под защитой панелей корпуса и надстройки находится почти все вооружение корабля.
Крупный корабль нуждается в соответствующей энергетической установке. По известным данным, проект 055 предусматривает использование системы типа COGAG, построенной на основе четырех газотурбинных двигателей QD-280 мощностью по 38 тыс. л.с. каждая. Суммарная мощность – более 150 тыс. л.с. Также на борту имеются шесть газотурбинных генераторов QD-50 мощностью по 6700 л.с. каждый. Максимальная скорость при использовании всех двигателей составляет 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль.
Основным средством наблюдения за надводной и воздушной обстановкой на эсминце «055» является радиолокационная станция H/LJG-346B, использующая несколько антенн с активной фазированной решеткой. Крупные антенные устройства устанавливаются на лобовой части надстройки. Также известно о применении различных РЛС, отвечающих за поиск целей и применение оружия. Для противодействия системам противника имеется комплекс радиоэлектронной борьбы, включающий станции помех и пусковые установки.
В подводной части носа корабля присутствует гидроакустическая станция для поиска подлодок противника. Также корабль может использовать выпускаемую буксируемую антенну большой длины.
В кормовой части надстройки предусматривается ангар для двух средних вертолетов. За ним находится взлетная площадка. Прежде всего, новые корабли должны будут нести вертолеты противолодочной обороны Harbin Z-9C или Changhe Z-18F. Также возможно использование машин иного назначения.
Вооружение
Одной из причин критики официальной китайской классификации проекта 055 является чрезмерное для эсминца количество вооружения, пригодного для решения совершенно разных боевых задач. При помощи имеющихся систем «Наньчин» и последующие корабли серии смогут атаковать воздушные, береговые и подводные цели разных типов. Более того, по размерам своего боекомплекта новый китайский корабль превосходит не только существующие эсминцы зарубежных стран, но и некоторые крейсера.
Главным вооружением эсминца «055» являются две универсальные вертикальные пусковые установки. Первая имеет 64 ячейки для транспортно-пусковых контейнеров с ракетами и помещается перед надстройкой. Вторая включает 48 ячеек и находится в центре надстройки, перед ангаром. Ячейка такой установки имеет диаметр 850 мм и длину около 9 м. Возможно использование ракет с минометным стартом и «горячим» запуском. Благодаря этому эсминец может использовать все основные типы существующих корабельных ракет китайского производства.
Для атаки надводных кораблей противника эсминец должен использовать ракеты YJ-18 с дальностью полёта до 540 км. Основную часть траектории такое оружие проходит на дозвуковой скорости, а на конечном участке разгоняется до М=3. Против береговых целей предлагается применять корабельную модификацию «сухопутных» крылатых ракет CJ-10. Такое изделие способно доставить 500-кг боевую часть на дальность до 1500 км.
С вертикальными установками также должны использоваться зенитные ракеты средней и большой дальности семейства HH-9. C такими установками также совместимы существующие противолодочные ракеты, несущие самонаводящиеся торпеды.
Помимо пары универсальных установок корабль «055» несет несколько других систем вооружения. На баке расположена артиллерийская установка H/PJ-38 с орудием калибра 130 мм, предназначенная для стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям. На носовой части надстройки, непосредственно за одной из пусковых установок, помещается семиствольный 30-мм зенитный автомат H/PJ-14.
Артиллерия дополняется зенитным ракетным комплексом малой дальности HQ-10. В кормовой части надстройки располагается отдельная вертикальная пусковая установка с 24 ракетами этого типа. С их помощью может осуществляться перехват воздушных целей в радиусе 8-10 км.
Эсминец перед спуском на воду, можно рассмотреть конструкцию и оснащение надстройки. Фото: Atimes.com
В недавнем прошлом в зарубежной прессе встречались упоминания будущего расширения возможностей эсминцев проекта 055 за счет установки принципиально нового вооружения. Предполагалось, что в будущем такие корабли смогут стать носителями боевых лазеров или рельсовых пушек. Можно ли реализовать такие идеи на практике – неизвестно. Также существует правдоподобная версия о принципиальной возможности создания ракеты-перехватчика, что позволит использовать корабли «055» в составе системы ПРО.
Ход строительства
По известным данным, Китай планирует построить не менее восьми кораблей проекта 055. Головной недавно вышел на ходовые испытания, а семь серийных уже находятся на разных стадиях строительства. Пока нельзя исключать, что ВМС НОАК планирует заказать еще несколько эсминцев нового проекта, но официальные данные на этот счет на данный момент отсутствуют.
Для скорейшей реализации планов командования было решено привлечь к строительству эсминцев сразу два предприятия. За головной и несколько серийных кораблей отвечает верфь «Цзяннань-Чансин» / Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation. Второй крупный заказ получил завод Dalian Shipbuilding Industry Company из состава корпорации China Shipbuilding Industry Corporation, работающий в Даляне. В соответствии с текущими планами, два завода должны построить по четыре корабля.
Шанхайские судостроители уже справились с частью возложенных на них задач. В прошлом году они спустили на воду головной корабль серии. Несколько дней назад его вывели на испытания. В конце апреля этого года в Шанхае спустили на воду еще один эсминец. Два других корабля пока остаются на стапелях. По всей видимости, их спустят на воду и поставят на достройку не позднее следующего года. 3 июля 2018 года в Даляне в один день спустили на воду сразу два перспективных эсминца. Два других корабля пока остаются в сборочных цехах, но их спуск на воду тоже должен состояться в обозримом будущем.
Несмотря на большие размеры кораблей и сложность строительства, две верфи показывают весьма примечательные результаты. Первый из уже построенных кораблей планируется принять в состав ВМС в следующем году. При сохранении достигнутых темпов строительства можно ожидать, что все восемь эсминцев начнут службу в 2022-23 годам. К этому времени командование может объявить о намерении продолжить серию.
Вопросы стратегии
К настоящему времени военно-морские силы Китая стали одним из самых мощных флотов на Тихом океане. По количественным показателям они проигрывают только ВМС США. Кроме того, по разным оценкам, имеется определенное отставание в качественном отношении. Однако Пекин планирует претендовать на звание ведущей державы региона, для чего, среди прочего, строит многочисленный и мощный флот.
Новейшие эсминцы / крейсера проекта 055 являются частью более крупного плана по строительству мощных ВМС, способных претендовать на лидерство. В боевом составе китайского флота уже имеется несколько десятков современных кораблей основных классов, от корветов до авианосцев. Появление «10000-тонных эсминцев» должно положительным образом сказаться на потенциале флоте в целом и отдельных корабельных групп в частности.
В проекте 055 особое внимание привлекает предложенный состав вооружения и его количество. На борту эсминца может присутствовать более 130 ракет разного назначения, из них 112 в универсальной пусковой установке. Согласно доступным данным, корабль способен вести наблюдение за обстановкой в воздухе, на поверхности, на суше и под водой, а также принимать необходимые меры в отношении найденных объектов. Фактически «055» оказывается универсальным средством для нанесения ударов по врагу и одновременной защиты корабельных соединений.
С точки зрения технических особенностей и возможностей новые эсминцы «055» могут считаться прямыми конкурентами американских крейсеров УРО типа Ticonderoga. Существующие и перспективные эсминцы США – проектов Arleigh Bukre и Zumwalt – не могут в полной мере считаться аналогами или соперниками китайского корабля, поскольку проигрывают в размерах боекомплекта. В то же время, эсминцы типа Zumwalt немного крупнее корабля типа 055, а также отличается большим водоизмещением – до 15-16 тыс.т.
Ракетные крейсера «Тикондерога» водоизмещением 9800 т оснащаются двумя универсальными пусковыми установками Mk 41, в которых размещается 122 ракеты разных типов. Типичный боекомплект включает крылатые ракеты Tomahawk, зенитные SM-2 и SM-3, а также противолодочные ASROC. Количество и пропорции ракет зависят от поставленной задачи. При этом противокорабельное ракетное вооружение представлено только комплексом Harpoon с 8 ракетами. В боевом составе американского флота сейчас присутствует 22 крейсера Ticonderoga. Половина этих кораблей служит на Тихом океане.
Появление восьми новых эсминцев большого водоизмещения с развитым ракетным вооружением, способных составить конкуренцию зарубежным кораблям, позволит ВМС НОАК эффективнее решать основные задачи. Формирование корабельных групп с участием эсминцев типа 055 позволит сохранить или расширить контроль над морскими коммуникациями. При необходимости флот сможет проецировать силу в заданном регионе. Наличие кораблей с мощным ударным оружием повысит подобный потенциал ВМС.
Желая стать ведущей державой своего региона, Китай строит новые боевые корабли. Для решения актуальных задач требуются боевые единицы всех видов, в том числе и необычные эсминцы «10000-тонного класса». Первый корабль такого рода поступит на службу уже в следующем году, а за ним последуют еще семь. Похоже, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе не будет упрощаться. Наоборот, наличие крупных и мощных кораблей позволит основным странам региона активнее продвигать свои интересы.
По материалам сайтов:
http://navyrecognition.com/
http://janes.com/
http://fas.org/
https://naval-technology.com/
http://english.chinamil.com.cn/
http://atimes.com/
http://navy.mil/
https://bmpd.livejournal.com/
Согласно сообщениям китайских и зарубежных средств массовой информации, 24 августа из Шанхая впервые вышел в море первый эсминец проекта 055 – «Наньчан». Этот корабль был построен в Шанхае на заводе «Цзяннань-Чансин», входящем в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation. В течение нескольких следующих месяцев корабль должен будет пройти все необходимые испытания, по результатам которых сможет поступить на службу. Согласно текущим планам, эсминец войдет в состав ВМС в следующем 2019 году.
Головной эсминец пр. 055 "Няньчан" во время церемонии спуска на воду, июнь 2017 г. Фото: Bmpd.livejournal.com
Торжественная закладка головного эсминца «055» состоялась в 2014 году. В конце июня 2017-го корабль спустили на воду, после чего началась достройка у причальной стенки. Около года ушло на монтаж всего необходимого оборудования и проверку установленных систем. Несколько недель назад была проведена подготовка к ходовым испытаниям, и 24 августа «Няньчан» впервые покинул порт. План и график испытаний, как всегда бывает в таких случаях, не уточнялся.
Ожидается, что появление серии новых эсминцев проекта 055 самым серьезным образом скажется на состоянии ВМС НОАК, а также на соотношении сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно разным оценкам, эти корабли могут стать одной из самых серьезных сил на Тихом океане. В основе этих оценок лежит доступная информация о характеристиках и боевых качествах, а также о количестве и качестве вооружения на борту.
Эсминец или крейсер?
Согласно официальным документам Китая, новые корабли относятся к «эсминцам 10000-тонного класса». «Няньчан» и его систершипы будут иметь длину порядка 180 м и полное водоизмещение 13 тыс. т. Таким образом, новые китайские эсминцы попадают в список наиболее крупных и тяжелых надводных боевых кораблей мира, не относящихся к авианосцам. Размеры и водоизмещение кораблей «055» приводит к любопытным последствиям в сфере классификации.
Водоизмещение порядка 12-13 тыс. т совсем не характерно для «традиционных» эсминцев – корабли с такими характеристиками обычно относят к крейсерам. Вследствие этого с прошлого года министерство обороны США в своих документах и заявлениях перестало именовать корабли «055» эсминцами. В американской классификации они теперь значатся как Renhai-class cruiser. С таким взглядом на классификацию согласны многие специалисты из ряда стран. Впрочем, это не мешает китайскому флоту строить именно «10000-тонные эсминцы».
Нетипичные для эсминцев размерения и водоизмещение были получены по ряду очевидных причин. В соответствии с заданием заказчика, корабль проекта 055 должен нести большое количество разнообразного вооружения. Так, только в вертикальных пусковых установках должно помещаться более 130 ракет разного назначения. Кроме них корабль имеет артиллерию, торпеды, радиоэлектронное вооружение и т.д.
Особенности конструкции
Эсминец типа «055» представляет собой крупный надводный корабль, построенный с использованием современных технологий и актуальных наработок. Он имеет длину 180 м при ширине до 20 м и нормальной осадке 6,6 м. Полное водоизмещение достигает 13 тыс. т, что прямо влияет на боевые качества корабля.
При проектировании учитывалась необходимость сокращения заметности эсминца для РЛС противника. Вследствие этого корпус и надстройка имеют характерные обводы. Так, борта корпуса соединены с бортами надстройки, а последняя отличается малым числом выступающих узлов. В частности, большая часть антенн на мачте помещена под радиопрозрачный кожух. Под защитой панелей корпуса и надстройки находится почти все вооружение корабля.
Крупный корабль нуждается в соответствующей энергетической установке. По известным данным, проект 055 предусматривает использование системы типа COGAG, построенной на основе четырех газотурбинных двигателей QD-280 мощностью по 38 тыс. л.с. каждая. Суммарная мощность – более 150 тыс. л.с. Также на борту имеются шесть газотурбинных генераторов QD-50 мощностью по 6700 л.с. каждый. Максимальная скорость при использовании всех двигателей составляет 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль.
Основным средством наблюдения за надводной и воздушной обстановкой на эсминце «055» является радиолокационная станция H/LJG-346B, использующая несколько антенн с активной фазированной решеткой. Крупные антенные устройства устанавливаются на лобовой части надстройки. Также известно о применении различных РЛС, отвечающих за поиск целей и применение оружия. Для противодействия системам противника имеется комплекс радиоэлектронной борьбы, включающий станции помех и пусковые установки.
В подводной части носа корабля присутствует гидроакустическая станция для поиска подлодок противника. Также корабль может использовать выпускаемую буксируемую антенну большой длины.
В кормовой части надстройки предусматривается ангар для двух средних вертолетов. За ним находится взлетная площадка. Прежде всего, новые корабли должны будут нести вертолеты противолодочной обороны Harbin Z-9C или Changhe Z-18F. Также возможно использование машин иного назначения.
Вооружение
Одной из причин критики официальной китайской классификации проекта 055 является чрезмерное для эсминца количество вооружения, пригодного для решения совершенно разных боевых задач. При помощи имеющихся систем «Наньчин» и последующие корабли серии смогут атаковать воздушные, береговые и подводные цели разных типов. Более того, по размерам своего боекомплекта новый китайский корабль превосходит не только существующие эсминцы зарубежных стран, но и некоторые крейсера.
Главным вооружением эсминца «055» являются две универсальные вертикальные пусковые установки. Первая имеет 64 ячейки для транспортно-пусковых контейнеров с ракетами и помещается перед надстройкой. Вторая включает 48 ячеек и находится в центре надстройки, перед ангаром. Ячейка такой установки имеет диаметр 850 мм и длину около 9 м. Возможно использование ракет с минометным стартом и «горячим» запуском. Благодаря этому эсминец может использовать все основные типы существующих корабельных ракет китайского производства.
Для атаки надводных кораблей противника эсминец должен использовать ракеты YJ-18 с дальностью полёта до 540 км. Основную часть траектории такое оружие проходит на дозвуковой скорости, а на конечном участке разгоняется до М=3. Против береговых целей предлагается применять корабельную модификацию «сухопутных» крылатых ракет CJ-10. Такое изделие способно доставить 500-кг боевую часть на дальность до 1500 км.
С вертикальными установками также должны использоваться зенитные ракеты средней и большой дальности семейства HH-9. C такими установками также совместимы существующие противолодочные ракеты, несущие самонаводящиеся торпеды.
Помимо пары универсальных установок корабль «055» несет несколько других систем вооружения. На баке расположена артиллерийская установка H/PJ-38 с орудием калибра 130 мм, предназначенная для стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям. На носовой части надстройки, непосредственно за одной из пусковых установок, помещается семиствольный 30-мм зенитный автомат H/PJ-14.
Артиллерия дополняется зенитным ракетным комплексом малой дальности HQ-10. В кормовой части надстройки располагается отдельная вертикальная пусковая установка с 24 ракетами этого типа. С их помощью может осуществляться перехват воздушных целей в радиусе 8-10 км.
Эсминец перед спуском на воду, можно рассмотреть конструкцию и оснащение надстройки. Фото: Atimes.com
В недавнем прошлом в зарубежной прессе встречались упоминания будущего расширения возможностей эсминцев проекта 055 за счет установки принципиально нового вооружения. Предполагалось, что в будущем такие корабли смогут стать носителями боевых лазеров или рельсовых пушек. Можно ли реализовать такие идеи на практике – неизвестно. Также существует правдоподобная версия о принципиальной возможности создания ракеты-перехватчика, что позволит использовать корабли «055» в составе системы ПРО.
Ход строительства
По известным данным, Китай планирует построить не менее восьми кораблей проекта 055. Головной недавно вышел на ходовые испытания, а семь серийных уже находятся на разных стадиях строительства. Пока нельзя исключать, что ВМС НОАК планирует заказать еще несколько эсминцев нового проекта, но официальные данные на этот счет на данный момент отсутствуют.
Для скорейшей реализации планов командования было решено привлечь к строительству эсминцев сразу два предприятия. За головной и несколько серийных кораблей отвечает верфь «Цзяннань-Чансин» / Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation. Второй крупный заказ получил завод Dalian Shipbuilding Industry Company из состава корпорации China Shipbuilding Industry Corporation, работающий в Даляне. В соответствии с текущими планами, два завода должны построить по четыре корабля.
Шанхайские судостроители уже справились с частью возложенных на них задач. В прошлом году они спустили на воду головной корабль серии. Несколько дней назад его вывели на испытания. В конце апреля этого года в Шанхае спустили на воду еще один эсминец. Два других корабля пока остаются на стапелях. По всей видимости, их спустят на воду и поставят на достройку не позднее следующего года. 3 июля 2018 года в Даляне в один день спустили на воду сразу два перспективных эсминца. Два других корабля пока остаются в сборочных цехах, но их спуск на воду тоже должен состояться в обозримом будущем.
Несмотря на большие размеры кораблей и сложность строительства, две верфи показывают весьма примечательные результаты. Первый из уже построенных кораблей планируется принять в состав ВМС в следующем году. При сохранении достигнутых темпов строительства можно ожидать, что все восемь эсминцев начнут службу в 2022-23 годам. К этому времени командование может объявить о намерении продолжить серию.
Вопросы стратегии
К настоящему времени военно-морские силы Китая стали одним из самых мощных флотов на Тихом океане. По количественным показателям они проигрывают только ВМС США. Кроме того, по разным оценкам, имеется определенное отставание в качественном отношении. Однако Пекин планирует претендовать на звание ведущей державы региона, для чего, среди прочего, строит многочисленный и мощный флот.
Новейшие эсминцы / крейсера проекта 055 являются частью более крупного плана по строительству мощных ВМС, способных претендовать на лидерство. В боевом составе китайского флота уже имеется несколько десятков современных кораблей основных классов, от корветов до авианосцев. Появление «10000-тонных эсминцев» должно положительным образом сказаться на потенциале флоте в целом и отдельных корабельных групп в частности.
В проекте 055 особое внимание привлекает предложенный состав вооружения и его количество. На борту эсминца может присутствовать более 130 ракет разного назначения, из них 112 в универсальной пусковой установке. Согласно доступным данным, корабль способен вести наблюдение за обстановкой в воздухе, на поверхности, на суше и под водой, а также принимать необходимые меры в отношении найденных объектов. Фактически «055» оказывается универсальным средством для нанесения ударов по врагу и одновременной защиты корабельных соединений.
С точки зрения технических особенностей и возможностей новые эсминцы «055» могут считаться прямыми конкурентами американских крейсеров УРО типа Ticonderoga. Существующие и перспективные эсминцы США – проектов Arleigh Bukre и Zumwalt – не могут в полной мере считаться аналогами или соперниками китайского корабля, поскольку проигрывают в размерах боекомплекта. В то же время, эсминцы типа Zumwalt немного крупнее корабля типа 055, а также отличается большим водоизмещением – до 15-16 тыс.т.
Ракетные крейсера «Тикондерога» водоизмещением 9800 т оснащаются двумя универсальными пусковыми установками Mk 41, в которых размещается 122 ракеты разных типов. Типичный боекомплект включает крылатые ракеты Tomahawk, зенитные SM-2 и SM-3, а также противолодочные ASROC. Количество и пропорции ракет зависят от поставленной задачи. При этом противокорабельное ракетное вооружение представлено только комплексом Harpoon с 8 ракетами. В боевом составе американского флота сейчас присутствует 22 крейсера Ticonderoga. Половина этих кораблей служит на Тихом океане.
Появление восьми новых эсминцев большого водоизмещения с развитым ракетным вооружением, способных составить конкуренцию зарубежным кораблям, позволит ВМС НОАК эффективнее решать основные задачи. Формирование корабельных групп с участием эсминцев типа 055 позволит сохранить или расширить контроль над морскими коммуникациями. При необходимости флот сможет проецировать силу в заданном регионе. Наличие кораблей с мощным ударным оружием повысит подобный потенциал ВМС.
Желая стать ведущей державой своего региона, Китай строит новые боевые корабли. Для решения актуальных задач требуются боевые единицы всех видов, в том числе и необычные эсминцы «10000-тонного класса». Первый корабль такого рода поступит на службу уже в следующем году, а за ним последуют еще семь. Похоже, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе не будет упрощаться. Наоборот, наличие крупных и мощных кораблей позволит основным странам региона активнее продвигать свои интересы.
По материалам сайтов:
http://navyrecognition.com/
http://janes.com/
http://fas.org/
https://naval-technology.com/
http://english.chinamil.com.cn/
http://atimes.com/
http://navy.mil/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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