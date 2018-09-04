В чьих головах экономическая разруха?

Вместо того чтобы финансировать социальные программы и реальную промышленность, финансовые власти продолжают пугать население инфляцией. И это при наличии просто беспрецедентных сумм свободных средств в бюджете и государственных резервах. Заработанных, между прочим, нашей «неэффективной» экономикой.На днях Минфин и Центробанк дежурно отчитались о состоянии российского бюджета, а также наполнении резервных фондов. Итак, только в июле профицит федерального бюджета составил 435,6 млрд. рублей. Это не просто почти пять процентов месячного ВВП страны, это почти вся сумма бюджетного профицита, которая планировалась на 2018 год в целом – 481,7 млрд. рублей.Всего казна уже сейчас успела подкопить почти втрое больше этой суммы. Семимесячный профицит бюджета достиг 1,4 трлн. рублей. В отношении к ВВП это составляет 2,5 процента, хотя на весь 2018 год по планам Минфина рассчитывали лишь на 0,5 процента.При этом в резервах Центробанка существенных прибавок, достойных комментирования, не отмечено. Явно сказались активные действия главного кредитного учреждения страны по поддержке национальной валюты.Впрочем, и здесь нас при любом раскладе впереди тоже ожидает прирост, так как ЦБ, как известно, на время отказался от покупки валюты на бирже. Причём, судя по ряду признаков, время «отказа» может быть весьма продолжительным.Характерно, что стремительно растут и неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета. Эти остатки только за июль выросли на 529,0 млрд. рублей. Суммарный прирост остатков за январь-июль составил более чем 2,4 трлн. рублей.В итоге сумма средств, остающихся на счетах Минфина фактически без дела, достигла уже поистине астрономических размеров — 8,6 трлн. рублей. Конечно, без дела – это слишком жёсткая оценка, но только 4,8 триллиона из них благополучно зачислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).Этому фонду, на взгляд рядового обывателя, было бы совсем не вредно иногда делиться и с фондом Пенсионным. В пересчёте на доллары ФНБ располагает сейчас почти 80 миллиардами, но хранит в долларах, евро и фунтах лишь чуть больше половины накопленных средств, комбинируя при этом с ценными бумагами, золотом и… юанями.Характерно, что едва ли не самую солидную прибавку – почти 20-процентную, в 14,4 миллиарда долларов фонд получил в июне, в дни мирового чемпионата по футболу. Но и потом, в июле, даже под давлением грядущих санкций, поступления в ФНБ снизились весьма незначительно – до 9,8 млрд. долларов.Однако остальные 3,8 трлн. рублей неиспользуемых остатков средств на счетах федерального бюджета вообще никак не оформлены в налоговой службе страны. Весьма вероятно, точнее, почти наверняка, они попросту лежат на счетах казначейства, вот тут уже можно сказать, мёртвым грузом. Или же используются без явного отражения в официальной публичной отчетности Минфина. И неизвестно ещё, что лучше.Стоит напомнить, что совсем недавно нас безжалостно пугали исчерпанием резервных фондов. Так наполняйте же заново! А заодно надо напомнить и о том, что неиспользуемые остатки на счетах Минфина — это совершенно особая, по-своему тоже резервная статья бюджета, в использовании которой у наших финансистов при власти фактически развязаны руки.Не совсем, конечно, надо будет при случае ещё спросить законодателей, но последние опыты в этой сфере свидетельствуют: с ними проблем не будет. Во всяком случае, пока в Госдуме и Совете Федерации сохраняется нынешний партийно-политический расклад.Нет, никто не отменяет и ещё долго не отменит традиционной для России практики, когда основные бюджетные расходы приходятся на последние месяцы года. Однако в настоящее время даже от госкорпораций и федеральных ведомств не поступало сколько-нибудь серьёзных заявок на освоение хоть минимальной доли накопленных «лишних» денег.Для чего они копятся, не понимают, кажется, и в самих Минфине с Центробанком. Горячие головы уже заговорили о средствах на подготовку цветной революции, но обсуждать такие прогнозы лучше не в этой статье. Нас же интересует другой вопрос: почему то, что заработано нашими людьми и нашей экономикой, нельзя направить на поддержку этих людей и этой экономики?Гуру от либеральной экономики тут же обвинят автора либо в наивности, либо в непонимании реальных процессов в экономике и финансах. И в который раз предложат если не просто заморозить «резервные» средства, то уж приложить все усилия к тому, чтобы не дать этим средства работать. Работать на страну, на нас с вами. Уж на то, чтобы не лишать стареющее поколение пенсий, средств точно хватит.Между тем планы попросту «зажать» и эти заработанные всеми нами средства всё же имеют место быть. Кстати, многие годы такие планы вполне успешно реализовались, и никому об этом из тех же Минфина и Центробанка старались не сообщать.Более того, каждый год любая попытка тем или иным способом пустить «лишние» деньги в народ нарывались на жёсткие окрики не только из финансовых ведомств, но и от премьера, и чуть ли не от каждого из его «вице». Гарант обычно отмалчивался, предоставляя слово своим подчинённым — «профессионалам».Публику тут же начинают агрессивно обвинять в желании «выбросить» на прилавки миллиарды лишних рублей, которые, мол, тут же приведут к скачку инфляции. Мало того, что наши «профессионалы» тут просто путают инфляцию как переполнение финансовых потоков с простым ростом цен. Они ещё и нагло врут, поскольку и рост цен стимулируется отнюдь не повышенным спросом от малоимущих слоёв населения.Мне же это всегда напоминает поездку в Севастополь в начале 2000-х, когда город жил по украинским законам и с украинскими ценами. Российские моряки и в те времена зарабатывали в разы больше своих коллег из флота «незалежной». Так вот, по мнению тогдашнего мэра города, приходя на городские рынки, именно русские моряки своими лихими покупками толкали цены вверх.Нет никаких сомнений, что все условия и для инфляции, и для простого роста цен создаются теми странными экономическими решениями, которые принимаются в последнее время. Россиян чуть ли не с экранов телевизоров годами приучали к тому, что инфляция — это рост цен.Высокая инфляция, по сути, означает процесс обращения денег с крайне низкой отдачей. Но если деньги вообще не обращаются, какой-либо отдачи ждать и вовсе не стоит. И хотя не всякий рост цен — инфляция, простого человека волнуют именно цены. Но при полном отсутствии денег у большинства населения его не могут порадовать ни застывшие, ни даже падающие цены.Теперь же, какими процентами аукнутся всем два лишних процента к НДС, мы увидим очень скоро. Более того, вряд ли эти два процента дадут реальную прибавку, куда больше вероятность снижения сборов из-за почти неизбежного падения деловой активности. Ещё одни негативным следствием которого станет падение сборов и по другим налогам, в том числе и по кормильцу бюджета – налогу на прибыль.Налоговый маневр в топливной сфере вот-вот толкнёт вверх цены на бензин. С авиационным керосином дело уже и сейчас обстоит очень непросто. Ещё один пинок в спину застывшим от отсутствия массового спроса ценам – это растущие практически без остановок тарифы ЖКХ и расходы на пресловутую реновацию.Вряд ли поспособствует борьбе с инфляцией и повальное блокирование счетов физических и юридических лиц по поводу и без повода. А тут ещё и полный беспредел, который творится с налоговыми декларациями для малого бизнеса, с налогами на собственность и бесчисленными штрафами для дачников.А тут ещё и полный бардак в кредитной сфере, в том числе в ипотеке, которая никак не хочет, да и вообще-то не может корреспондироваться с официальными данными по инфляции. Ну и, разумеется, регулярно дорожающие товары и услуги от монополистов, столь же естественных, сколь и невоздержанных в аппетитах.