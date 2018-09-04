Аналитика

В чьих головах экономическая разруха?

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Вместо того чтобы финансировать социальные программы и реальную промышленность, финансовые власти продолжают пугать население инфляцией. И это при наличии просто беспрецедентных сумм свободных средств в бюджете и государственных резервах. Заработанных, между прочим, нашей «неэффективной» экономикой.



На днях Минфин и Центробанк дежурно отчитались о состоянии российского бюджета, а также наполнении резервных фондов. Итак, только в июле профицит федерального бюджета составил 435,6 млрд. рублей. Это не просто почти пять процентов месячного ВВП страны, это почти вся сумма бюджетного профицита, которая планировалась на 2018 год в целом – 481,7 млрд. рублей.


Всего казна уже сейчас успела подкопить почти втрое больше этой суммы. Семимесячный профицит бюджета достиг 1,4 трлн. рублей. В отношении к ВВП это составляет 2,5 процента, хотя на весь 2018 год по планам Минфина рассчитывали лишь на 0,5 процента.

В чьих головах экономическая разруха?


При этом в резервах Центробанка существенных прибавок, достойных комментирования, не отмечено. Явно сказались активные действия главного кредитного учреждения страны по поддержке национальной валюты.

Впрочем, и здесь нас при любом раскладе впереди тоже ожидает прирост, так как ЦБ, как известно, на время отказался от покупки валюты на бирже. Причём, судя по ряду признаков, время «отказа» может быть весьма продолжительным.

Характерно, что стремительно растут и неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета. Эти остатки только за июль выросли на 529,0 млрд. рублей. Суммарный прирост остатков за январь-июль составил более чем 2,4 трлн. рублей.

В итоге сумма средств, остающихся на счетах Минфина фактически без дела, достигла уже поистине астрономических размеров — 8,6 трлн. рублей. Конечно, без дела – это слишком жёсткая оценка, но только 4,8 триллиона из них благополучно зачислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Этому фонду, на взгляд рядового обывателя, было бы совсем не вредно иногда делиться и с фондом Пенсионным. В пересчёте на доллары ФНБ располагает сейчас почти 80 миллиардами, но хранит в долларах, евро и фунтах лишь чуть больше половины накопленных средств, комбинируя при этом с ценными бумагами, золотом и… юанями.

Характерно, что едва ли не самую солидную прибавку – почти 20-процентную, в 14,4 миллиарда долларов фонд получил в июне, в дни мирового чемпионата по футболу. Но и потом, в июле, даже под давлением грядущих санкций, поступления в ФНБ снизились весьма незначительно – до 9,8 млрд. долларов.

Однако остальные 3,8 трлн. рублей неиспользуемых остатков средств на счетах федерального бюджета вообще никак не оформлены в налоговой службе страны. Весьма вероятно, точнее, почти наверняка, они попросту лежат на счетах казначейства, вот тут уже можно сказать, мёртвым грузом. Или же используются без явного отражения в официальной публичной отчетности Минфина. И неизвестно ещё, что лучше.

Стоит напомнить, что совсем недавно нас безжалостно пугали исчерпанием резервных фондов. Так наполняйте же заново! А заодно надо напомнить и о том, что неиспользуемые остатки на счетах Минфина — это совершенно особая, по-своему тоже резервная статья бюджета, в использовании которой у наших финансистов при власти фактически развязаны руки.

Не совсем, конечно, надо будет при случае ещё спросить законодателей, но последние опыты в этой сфере свидетельствуют: с ними проблем не будет. Во всяком случае, пока в Госдуме и Совете Федерации сохраняется нынешний партийно-политический расклад.

Нет, никто не отменяет и ещё долго не отменит традиционной для России практики, когда основные бюджетные расходы приходятся на последние месяцы года. Однако в настоящее время даже от госкорпораций и федеральных ведомств не поступало сколько-нибудь серьёзных заявок на освоение хоть минимальной доли накопленных «лишних» денег.



Для чего они копятся, не понимают, кажется, и в самих Минфине с Центробанком. Горячие головы уже заговорили о средствах на подготовку цветной революции, но обсуждать такие прогнозы лучше не в этой статье. Нас же интересует другой вопрос: почему то, что заработано нашими людьми и нашей экономикой, нельзя направить на поддержку этих людей и этой экономики?

Гуру от либеральной экономики тут же обвинят автора либо в наивности, либо в непонимании реальных процессов в экономике и финансах. И в который раз предложат если не просто заморозить «резервные» средства, то уж приложить все усилия к тому, чтобы не дать этим средства работать. Работать на страну, на нас с вами. Уж на то, чтобы не лишать стареющее поколение пенсий, средств точно хватит.

Между тем планы попросту «зажать» и эти заработанные всеми нами средства всё же имеют место быть. Кстати, многие годы такие планы вполне успешно реализовались, и никому об этом из тех же Минфина и Центробанка старались не сообщать.

Более того, каждый год любая попытка тем или иным способом пустить «лишние» деньги в народ нарывались на жёсткие окрики не только из финансовых ведомств, но и от премьера, и чуть ли не от каждого из его «вице». Гарант обычно отмалчивался, предоставляя слово своим подчинённым — «профессионалам».

Публику тут же начинают агрессивно обвинять в желании «выбросить» на прилавки миллиарды лишних рублей, которые, мол, тут же приведут к скачку инфляции. Мало того, что наши «профессионалы» тут просто путают инфляцию как переполнение финансовых потоков с простым ростом цен. Они ещё и нагло врут, поскольку и рост цен стимулируется отнюдь не повышенным спросом от малоимущих слоёв населения.



Мне же это всегда напоминает поездку в Севастополь в начале 2000-х, когда город жил по украинским законам и с украинскими ценами. Российские моряки и в те времена зарабатывали в разы больше своих коллег из флота «незалежной». Так вот, по мнению тогдашнего мэра города, приходя на городские рынки, именно русские моряки своими лихими покупками толкали цены вверх.

Нет никаких сомнений, что все условия и для инфляции, и для простого роста цен создаются теми странными экономическими решениями, которые принимаются в последнее время. Россиян чуть ли не с экранов телевизоров годами приучали к тому, что инфляция — это рост цен.

Высокая инфляция, по сути, означает процесс обращения денег с крайне низкой отдачей. Но если деньги вообще не обращаются, какой-либо отдачи ждать и вовсе не стоит. И хотя не всякий рост цен — инфляция, простого человека волнуют именно цены. Но при полном отсутствии денег у большинства населения его не могут порадовать ни застывшие, ни даже падающие цены.

Теперь же, какими процентами аукнутся всем два лишних процента к НДС, мы увидим очень скоро. Более того, вряд ли эти два процента дадут реальную прибавку, куда больше вероятность снижения сборов из-за почти неизбежного падения деловой активности. Ещё одни негативным следствием которого станет падение сборов и по другим налогам, в том числе и по кормильцу бюджета – налогу на прибыль.

Налоговый маневр в топливной сфере вот-вот толкнёт вверх цены на бензин. С авиационным керосином дело уже и сейчас обстоит очень непросто. Ещё один пинок в спину застывшим от отсутствия массового спроса ценам – это растущие практически без остановок тарифы ЖКХ и расходы на пресловутую реновацию.

Вряд ли поспособствует борьбе с инфляцией и повальное блокирование счетов физических и юридических лиц по поводу и без повода. А тут ещё и полный беспредел, который творится с налоговыми декларациями для малого бизнеса, с налогами на собственность и бесчисленными штрафами для дачников.

А тут ещё и полный бардак в кредитной сфере, в том числе в ипотеке, которая никак не хочет, да и вообще-то не может корреспондироваться с официальными данными по инфляции. Ну и, разумеется, регулярно дорожающие товары и услуги от монополистов, столь же естественных, сколь и невоздержанных в аппетитах.
Автор:
Алексей Подымов
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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40 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:05
    +2
    Инфляция в России... Это ЦБ и цены на энергоносители ... Сколько нужно, столько и будет... Я думаю что реальная власть в руках Набебулиной... Именно она определяет как мы будем жить ...
    1. курвиметр Офлайн
      курвиметр Сегодня, 06:13
      +2
      Так вот кто правит миром... laughing
      1. Бер Офлайн
        Бер Сегодня, 08:56
        0
        Так вот кто правит миром... laughing


        Миром правят деньги, проще сказать миром правят бабки laughing
        Помню в начале 80-х будучи ещё шпанюком а дети всегда любопытны, первый раз услышал от старшаков это слово, бабки.
        Были тогда подпольные банкиры, носили деньги пачками (катлетами) на теле, так их называли бабушка laughing . Бабки у бабушки (деньги у банкира). Как говорил Задорнов, и не надо лохматить бабушку (не надо кашмарить банкира)
        Потом лихие 90-е и бабушки стали ворочать огромными суммами, которые на теле не помешаются, плюс безнал, и от слова сумма их стали называть уже не бабушка а сумочка, сумочка понесла суму))) с несколькими лярдами зелёных. )))

        Так что миром правят бабушки. laughing wink
  2. Stas157 Офлайн
    Stas157 Сегодня, 06:12
    +5
    . при наличии просто беспрецедентных сумм свободных средств в бюджете и государственных резервах. Заработанных, между прочим, нашей «неэффективной» экономикой.

    К эффективности экономики это не имеет отношение. Это шальные нефтегазовые доходы при дешёвом рубле. Все то что свыше 40 долл. за баррель, государство забирает себе.

    Выходит странная картина! Денег в бюджете девать некуда, но при этом, все растет. Налоги, ЖКХ, бензин, хлеб... Пенсии вообще отменили - "достойное" завершение долгого правления царя-благодетеля.
    Опять начинает повторяться негативный сценарий нулевых годов, когда денег в стране "куры не клевали", но их не пускали в экономику. Так и сейчас, деньги просто "зажали".
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 07:07
      -3
      Цитата: Stas157
      Пенсии вообще отменили - "достойное" завершение долгого правления царя-благодетеля

      Дату и номер Указа президента по всем вами перечисленным выдающимся моментам правления царя-благодетеля - выдать сможете? laughing
      1. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 07:12
        +5
        Цитата: Boris55
        Дату и номер Указа президента

        Не цепляйтесь к словам! Всем же понятно, что повышение пенсионного возраста это отказ платить пенсии до 60/65. Или вы этого еще не поняли, Борис? Зачем разводить полемику на пустом месте?
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 07:23
          -4
          Цитата: Stas157
          Не цепляйтесь к словам!

          Это не цепляние к словам. Принципиально важно знать кто конкретно в чём виноват. Если назначить не того виновного, то все наши действия на исправления данной ситуации будут напрасны.

          У некоторых людей есть такая особенность - прятаться за чужие спины и по тихому от туда гадить. Надо их вытаскивать на белый свет. Вон уже и Соловьёв на своей передаче раз 20 повторил, что инициатор пенсионной реформы - Путин. Так, глядишь, через некоторое время это станет истиной.
          1. kepmor Офлайн
            kepmor Сегодня, 07:59
            -2
            сочувствую вам...такое коварство...такое предательство...
            Путина...светлейшего...инициатором...как он посмел...
            держитесь товарищь...на вас вся надежда...вы последний у амбразуры...
          2. Peter Smith Офлайн
            Peter Smith Сегодня, 08:10
            +1
            Путин, конечно, был в курсе с самого начала. Это видно всем, кроме вас.
          3. akunin Онлайн
            akunin Сегодня, 08:22
            0
            Цитата: Boris55
            что инициатор пенсионной реформы - Путин
            нет инициатор пенсионной реформы я,
            заявляю с полной ответственностью(в понедельник с очередного похмелья в моем жаждущем воспаленном мозгу созрела сия мысль)если начальник одобряет действия своих подчиненных ,то инициатор он ,ибо все делается от его слова.
          4. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 08:35
            -2
            Цитата: kepmor
            сочувствую вам...такое коварство...такое предательство.

            Цитата: Peter Smith
            Путин, конечно, был в курсе с самого начала.

            Цитата: akunin
            нет инициатор пенсионной реформы я,

            Цитата: victor50
            А он другого не умеет

            Ого! Сколько тут вас уверовавших в ложь одного! belay
            Не волнуйтесь, у нас всё записано (Медведев в самом конце) laughing



            Запад зная о том, что Путин категорически против повышения пенсионного возраста, нанёс свой удар именно суда, надеясь на то, что Путин пойдёт на конфронтацию и наконец то сбудется их мечта по организации заварухи в Москве и развалу России. Фиг им! Путин переиграл их всех!!! Пенсионная реформа будет, но совсем не так, как они себе это представляли.
            1. Stas157 Офлайн
              Stas157 Сегодня, 08:59
              +1
              Цитата: Boris55
              Запад зная о том, что Путин категорически против повышения пенсионного возраста, нанёс свой удар именно суда

              Как это неправдоподобно, но похоже на то. МВФ еще год назад знало о повышении пенсионного возраста и ставки НДС сразу же после выборов Путина. Именно западные специалисты насоветовали сделать таким образом. Посмотрите пару минут видео с 5:10.
              1. atalef Онлайн
                atalef Сегодня, 09:02
                0
                Цитата: Stas157
                . МВФ еще год назад знало о повышении пенсионного возраста и ставки НДС сразу же после выборов Путина. Именно западные специалисты насоветовали сделать таким образом.

                вообщето об этом все знали.
                Хотя Ваша позиция забавна- как всегда виноват дядя и плохие бояре - нашептавшие доброму и доверчевому царю
                1. Stas157 Офлайн
                  Stas157 Сегодня, 09:05
                  +1
                  Цитата: atalef
                  вообщето об этом все знали.

                  Нам Соловьев с Кисилевым про это не рассказывали. Заберите Соловьева к себе, пусть он вас просвещает, ваш ведь родственник.
        2. victor50 Офлайн
          victor50 Сегодня, 07:58
          +6
          Цитата: Stas157
          Не цепляйтесь к словам!

          А он другого не умеет. А отрабатывать надо - царя-батюшку задели... невиноватого.. lol
    2. Nick_R Онлайн
      Nick_R Сегодня, 08:27
      +1
      Бюджет НЕ УМЕЕТ эффективно распоряжаться деньгами. Деньги уходят сквозь него, как через песок, в карманы чиновников и связанных с ним структур. Государству давно пора сокращать налоговую нагрузку, а вместо этого растет НДС.
      Государство якобы увеличивает инвестиции в инфрасируктурные проекты, а кто нибудь считал пользу от этих проектов? Построят очередную платную дорогу, разворовав при строительстве половину денег. И что проку? Это увеличит производство товаров или хотя бы сократит транспортные расходы для бизнееса? Ничуть не бывало, расходы только возрастут, так как дорога платная.
      Отрапортавали о строительстве школы за 1 млрд руб. Школа это здорово, но стоимость завышена в 3 РАЗА. А ведь на эти деньги можно было построить завод, и на налоги с него потом построить три школы.
      Нынешняя суть инфраструктурных проектов это банальное воровство бюджетных денег, распределяемое по принципу близости к кремлю. Раньше феодалы отдавали земли с крепостными в кормление, а теперь бюджетные средства.
      А экономикой здесь и не пахнет.
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 09:05
        0
        Цитата: Nick_R
        Бюджет НЕ УМЕЕТ эффективно распоряжаться деньгами.

        бюджет вообщето вещь неодушевл`нная- это как сказать- кошелёк не умеет распоряжаться деньгами
      2. akunin Онлайн
        akunin Сегодня, 09:13
        0
        Цитата: Nick_R
        Бюджет НЕ УМЕЕТ эффективно распоряжаться деньгами. Деньги уходят сквозь него, как через песок, в карманы чиновников и связанных с ним структур
        своим утверждением вы сами доказали ,что бюджет(минфин,мин эконом развития и тд)УМЕЕТ эффективно распоряжаться деньгами
        в карманы чиновников и связанных с ним структур
        я думаю это происходит по умению,а не по недоразумению.
  3. Ivan staryi Офлайн
    Ivan staryi Сегодня, 06:26
    0
    Честно говоря прочитав статью запутался еще больше. Вообще инфляция - это все-таки рост цен на рынке, рост цен - это ее внешняя сторона. Другое дело, что причины инфляции могут лежать в совершенно различных плоскостях. Как учат "гуру либеральной экономики" инфляция может быть либо "удорожанием продукции", либо "удешевлением денег". Как пример: цены на энергоносители вызывают рост себестоимости и конечных цен ("удорожание продукции"); эмиссия дополнительных денежных средств (в том числе путем траты дополнительных доходов бюджета) вызовет "удешевление денег" в связи с увеличением их предложения.
    Другое дело те же самые "гуру" (по учебникам авторства которых училась в ВШЭ в том числе и наша нынешняя экономическая верхушка) говорят что значимый экономический рост в любом случае (!!!) сопровождается увеличением инфляции, так как его невозможно достигнуть без дополнительных вложений со стороны государства (в социальную ли сферу, в банковский ли сектор, в промышленность ли - "дело вкуса" и предмет для дискуссий). Верно и обратное: без инфляции невозможен экономически рост.
    Поэтому как раз с точки зрения "либеральной экономики" выбирая тотальную борьбу с инфляцией экономический блок правительства ставит крест на всякую надежду на рост экономики и замораживает сложившуюся ситуацию.
    1. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 07:03
      +4
      Цитата: Ivan staryi
      говорят что значимый экономический рост в любом случае (!!!) сопровождается увеличением инфляции

      Вопрос размерности. Небольшая инфляция полезна для экономики, стимулирует производство(но, при определенных условиях!). Большая инфляция, напротив вредит, снижает спрос населения.
      Предпосылки для роста производства: повышенный спрос на национальный продукт, делает этот продукт чуть дороже(инфляция), тем самым стимулирует производителей увеличивать производство, и нанимать работников(снижает безработицу).
      Но для повышенного спроса, населению банально нужны деньги(и пенсии!), которые зажало правительство. Поэтому, никакого развития производства, не будет. Зато, инфляция с девальвацией, будет. И будет дополнительно бить по доходам нищающего населения, снижая и без того низкий спрос, а значит и производство.
    2. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 07:15
      +2
      Цитата: Ivan staryi
      Другое дело, что причины инфляции могут лежать в совершенно различных плоскостях

      Самый главный и основной раскрутчик инфляции - это ЦБ. Если ставка ЦБ 10%, то кредиты не могут быть ниже её, а всё это входит в конечную цену продукта. Сколько бы нас не убеждали, что инфляция 4% - это лож, во имя того, что бы не компенсировать на должном уровне пенсии, пособия, зарплаты и т.д...
      1. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 07:36
        +2
        Цитата: Boris55
        Сколько бы нас не убеждали, что инфляция 4% - это лож

        Вот с этим, согласен! Особенно это касается потребительской корзины для рядовых граждан.
        У нас девальвация 25% с начала года! Понятно, что инфляция покроет это, с некоторым отставанием. По другому, может быть только в расчетах у Росстата, но не в реальной жизни.
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 08:04
          +1
          Цитата: Stas157
          Вот с этим, согласен!

          Главная цель инфляций и кризисов во всём Мире - заставить нас как белку, крутить колесо. Если бы их не было, то нетрудно представить, что через какое то время все бы стали миллионерами, а кто же тогда работать будет? Поэтому в Мире и "случаются" кризисы, по этому и нужна инфляция. Белка в колесе должна крутиться и желательно 24 часа в сутки, без выходных и отпусков.

      2. Nick_R Онлайн
        Nick_R Сегодня, 08:33
        +1
        Простейший способ борьбы с инфляцией -привязатьь курс рубля к корзине мировых валют. После этого делаете ставку по кредитам 5% годовых и рост попрет такой, что китай будет нервно курить в сторонке.
        Но нашим чиновникам рост экономики не нужен, им удобнее, когда с честно украденных им капает 10% в год и можно не напрягаться.
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 09:25
          0
          Цитата: Nick_R
          Простейший способ борьбы с инфляцией -привязатьь курс рубля к корзине мировых валют.

          ну привязали , и ?.
          Цитата: Nick_R
          После этого делаете ставку по кредитам 5% годовых и рост попрет такой, что китай будет нервно курить в сторонке.

          а деньги откуда ?
          У вас количество денежной массы ограничено - она же привязана к корзине валють
          Новые напечтаете - избыток денежной массы - отвяжется от корзины.
          вы наверное думаете привязали - и всё?
          А как вЫ будете определять стоимость вашей валюты?
          и почему 5% годовых ?
          Если она привязана к мировым валютам ?
    3. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: Ivan staryi
      говорят что значимый экономический рост в любом случае (!!!) сопровождается увеличением инфляции

      разумеется - инфляция до 1.5-2% годовых( разумеется при росте ВВП ) - это очень хорошо- это говорит что в экономике достаточно денег и даже немного лишних и потребление немножко превышет предложение
      Цитата: Ivan staryi
      Верно и обратное: без инфляции невозможен экономически рост.

      yes
      Цитата: Ivan staryi
      Поэтому как раз с точки зрения "либеральной экономики" выбирая тотальную борьбу с инфляцией экономический блок правительства ставит крест на всякую надежду на рост экономики и замораживает сложившуюся ситуацию.

      вот же бред.
      инфляция - инфляции рознь
      Инфляция в РФ была двузначная - с этим надо было бороться - однозначно.
      Но минимальная инфляция в РФ при практически нулевом росте ВВП -- говорит о стагнации и падении уровня производства и потребления.
      Не возможно смотреть на экономику только с точки зрения уровня инфляции ( если она конечно не находится в раёне двух или трёх значных цифр - в этом случае другие показатели ни релевантны ) -- а вот когда инфляция 2,3.4 % или ниже или вообще отрицательная -- тогда надо смотреть и на другие показатели -- уровень потребления / деловоя активности , товарные запасы , ВВП -- иначе может оказаться , что вроде и инфляция низкая -- можно себя пяткой в грудь от гордости бить, а экономика то в глубокой попе
  4. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:28
    +7
    Автор может оперировать любыми цифрами. В РФ любая политика, в том числе и финансовая - тайна. Если "опекуны" народа опять решат, что народных денег в казне "мало" - значит будет - мало.
    п.с. То, что "около" РФ есть Большие Деньги во внебюджетных фондах косвенно признал и Гарант. Про эти "заначки" "опекуны" народа обычно не распространяются... bully
    1. Ivan staryi Офлайн
      Ivan staryi Сегодня, 06:32
      0
      Пожалуйста поясните, что вы имеете ввиду под внебюджетными фондами, не стесняйтесь! Все-таки официально так называются ФОМС, ПФР, ФСС и т.д. bully
      1. samarin1969 Офлайн
        samarin1969 Сегодня, 06:39
        +1
        Цитата: Ivan staryi
        Все-таки официально так называются ФОМС, ПФР, ФСС и т.д.

        Не эти фонды, конечно. bully laughing
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:41
    +2
    А как же знаменитое :"Денег нет, но вы держитесь?"....
  6. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:42
    +1
    Так это кудринская политика . или в кубышку или депозитарные расписки штатов . да подполканы и мудведи как то на Косыгиных не тянут.
  7. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +3
    растущие практически без остановок тарифы ЖКХ
    Тут сложно не согласиться с автором. Услуги ЖКХ растут как на дрожжах. А если взять за основу определение инфляции - " Инфля́ция (лат. inflatio «вздутие») — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок", то получается, что постоянный рост услуг ЖКХ способствует росту инфляции. В финансово-экономическом блоке правительства России еще с ельцинских времен засели такие "умники", что и врагов со стороны не нужно.
  8. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 06:47
    0
    А ведь понятие "враг народа" не потеряло своей актуальности...Не зову в 37-й, но сколько же можно БОЛТАТЬ???
  9. Peter Smith Офлайн
    Peter Smith Сегодня, 06:58
    +1
    [i][/i][quote В финансово-экономическом блоке правительства России еще с ельцинских времен засели такие "умники", что и врагов со стороны не нужно.[/quote]
    Замечу сами по себе они не сидят. Их ставят туда. Кто? Самый главный. А если он не соображает что главное комбинация роста производства при умеренной инфляции- то он, что глупый просто?Отрасли загибаются без финансирования. Ищют кредитов за границей. Раньше находили, а сейчас из за глупой внешней политики им отказывают. Казалось бы ---поддержи их дешевыми кредитами. Ан нет, по глупости-недалекости- специальным намерениям- выбирайте сами (или он действительности ничем не управляет?) одного человека его подопечные душат экономику?
  10. nikvic46 Офлайн
    nikvic46 Сегодня, 07:21
    0
    Комментировать эту статью не собираюсь.Против лома нет приема даже у компьютера.Жду предложений,а не критики.Сейчас к месту и не к месту цитируют фразы профессора из романа "Собачье сердце".Если бы это
    произведение было названо "Ошибка профессора Преображенского" все встало бы на свои места.Ведь
    рассуждая правильными мыслями этот умный человек признается в том,что его открытие ни чего не стоит.
    То что я открыл,может сделать обычная здоровая женщина.
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: nikvic46
      Если бы это произведение было названо "Ошибка профессора Преображенского" все встало бы на свои места.

      Произведение названо правильно. Считаю, что в этом произведении вот этот отрывок есть суть его:



      Интеллигенция, увидя как страдает простой народ (образ собаки), решила ему помочь - пошла в народ и попыталась изменить его сознание (операция на головном мозге), но давая только знания о своих врагах-эксплуататорах и не давая знания по управлению, породила в народе только ненависть к ним, что привело к неисчислимым бедствиям как самой интеллигенции, так и народа.

      Как дружно они хлопают в ладоши в начале и как в скорбном молчании они застыли в конце...
    2. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 08:04
      +1
      Цитата: nikvic46
      Комментировать эту статью не собираюсь. ... Жду предложений,а не критики.

      Предложения у нас были на выборах. А сей час все! Остается только наблюдать за гениальными решениями "своего выбора". Никому там "наверху" наших предложений больше не надо. Оставьте нам хоть возможность критики.
  11. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 08:03
    0
    Я не понимаю откуда берутс значения по инфляции в 3-4%. Где эти базовые величины,которые растут на эти цыфры? Товарная инфляция во всём ранжире продуктов питания стабильно даёт ежегодно до 20%. И с учётом семейных бюджетов ( до 50% на ПП) это никак не 3%. Банковские ставки? При всём уважении это не более 10% общего потребительского бюджета в рамках страны. Про ЖКХ и ГСМ я уже не говорю. Где базовые величины расчётов? Не верю в прямую брехню руководства.21 век на дворе,да и имеется серьёзная зависимости от настроения народа. Необходимы гарантии сохранения величины потребительского минимума в 11000 рублей на период долгосрочной перспективы. Иначе никто из "нужных" к власти не придёт, как не выворачивайся. Или испарится подавляющее антиопозиционное превосходство, что никак не благость в законодательном вопросе и бюджетном распределении. Вместо имперских проектов нам тогда светят местные бюджеты с признаками "ликвидации социальных прорех". Откуда берётся инфляция в 3%?
  12. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 08:51
    0
    Вместо того чтобы финансировать социальные программы и реальную промышленность,
    А масштабные инфраструктурные проекты это разве не финансирование промышленности? Перевооружение армии? Да даже пресловутая реновация? Если не это, то что тогда есть "финансирование промышленности"?
  13. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:24
    0
    Для чего эти средства накапливаются за границей и почему не вкладываются в экономику России? Странно, что автор пишет о том, что "этого даже в правительстве не знают". Все они прекрасно "знают" и кстати, писалось об этом, еще в начале 2000-х, когда только начали выводить деньги из России и накапливать их на заграничных счетах: 1-это рекомендация (на самом деле требование) МВФ-бюджет всегда должен быть профицитным и в стране должна быть "нехватка" денег - это типа, должно уменьшить инфляцию и стабилизировать курс внутренней валюты, 2-из этих денег будет осуществляться компенсация "потерпевшим" западным инвесторам в случае смены политического курса в России, 3-наличие такого количества денег за границей является рычагом давления на правительство России, гарантией того что оно будет лояльно "западу" и будет следовать в русле капитализма, не осуществляя попыток возврата в коммунистическому прошлому. Ну, и 4 пункт(уже, учитывая теперяшние реалии)-эти деньги будут использованы беглыми правителями и их прихлебателями, в случае, если им придется бежать из страны.... wink