Рассказы об оружии. Бронекатер проекта 1125
Интересно, никак не ожидал, что при визите в музей смогу написать про корабли. Музей-то не в Санкт-Петербурге или Севастополе, а на Урале. Но факт, получилось.
Рассказ пойдет о речных бронекатерах проекта 1125, один из которых есть в музее, и мне любезно разрешили его обойти.
Интересна история этого проекта. Интересен и сам катер. На первый взгляд – ну жестянка, сделанная по принципу «я его слепила из того, что было». Почти, почти так. Но только почти.
История проекта началась 12 ноября 1931 года, когда командование еще Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ) утвердило техническое задание на создание двух типов бронекатеров.
Большой бронекатер (проект 1124), предназначавшийся для реки Амур, предполагалось вооружить двумя 76-мм орудиями, находящимися в двух танковых башнях.
Малый бронекатер вооружался одним 76-мм орудием в башне.
Также на бронекатерах планировалось осуществить установку двух лёгких башен (сходных по конструкции с башнями английского танка «Виккерс», прародителя Т-26) с 7,62-мм пулемётами.
Осадка большого бронекатера должна быть не более 70 см, а малого — не более 45 см. Корабли должны были удовлетворять железнодорожным габаритам СССР при перевозке по железной дороге на платформе.
В итоге были выбраны башни от танка Т-28 и бензиновые двигатели ГАМ-34.
ГАМ-34 – это авиационный двигатель Микулина АМ-34, тот самый, на котором экипажи Чкалова и Громова летали в США через Северный полюс.
ГАМ-34 в отличие от крылатого собрата был снащён реверс-редуктором, муфтой свободного хода, изменены система охлаждения (используется забортная вода) и выхлопная система.
Всего было построено 203 бронекатера проекта 1125.
Главным конструктором «проекта 1125» был Юлий Юльевич Бенуа.
Проектирование катера и начало выпуска – 1936 год. И началось…
Время показало, что основные «фишки» проекта 1125, плоское дно с туннелем гребного винта, малая осадка и скромные массогабаритные характеристики, обеспечили бронекатерам к неплохим ходовым характеристикам высокую мобильность и возможность экстренной переброски железнодорожным транспортом.
Катера активно использовались на всех водных театрах Великой Отечественной и Второй мировой от Дальнего Востока до Германии и Австрии. Катера сражались на Волге, на Ладожском и Онежском озерах, на побережье Черного моря, Днепре, Дунае, Тиссе, Висле и Одере.
В целом проект 1125 оказался настолько удачен, что боевым заслугам некоторых представителей семейства реально могли бы позавидовать наши линкоры и крейсера.
Отдельно стоит сказать о вооружении.
Пушка.
Первоначально, как я упомянул выше, бронекатера проекта 1125 имели 76-мм танковую пушку образца 1927/32 года с длиной ствола 16,5 калибров в башнях танка Т-28. Но в начале 1938 года изготовление таких орудий на Кировском заводе прекращено.
С 1937—1938 годов этот же завод серийно производил 76-мм танковые пушки Л-10 с длиной ствола 26 калибров. Эти пушки установлены на некоторых бронекатерах в тех же башнях.
Учебное применение этих пушек показало, что небольшой угол возвышения (всего 25°) весьма неудобен. Танки предназначались в основном для уничтожения целей прямой наводкой, а речной бронекатер имел при стрельбе прямой наводкой большое непоражаемое пространство. Берега, лес, кустарник, строения, все это осложняло артиллеристам невысокого бронекатера стрельбу.
Чтобы облегчить жизнь своим и усложнить врагам, в 1939 году для бронекатеров была создана башня МУ, у которой расчетный угол возвышения составлял 70°. Однако испытания башни были признаны неудовлетворительными.
В конце 1938 года Кировский завод начал серийный выпуск 76-мм орудий Л-11. Конструктивно это та же пушка Л-10, но ствол удлинён с 26 до 30 калибров. В башню МУ стали устанавливать Л-11. Угол возвышения 70° не изменился, но пришлось усиливать башню, так как отдача у Л-11 по сравнению с Л-10 немного больше.
В 1942 году речные бронекатера проектов 1124 и 1125 начали оснащать пушками Ф-34 в башнях танков Т-34 с углом возвышения 25°. И эти пушки стали основным вооружением катеров на всю войну.
Кроме того, на некоторые катера устанавливались 76-мм зенитные пушки системы Лендера. Эти пушки устанавливались открыто, как средство ПВО.
Пулеметное зенитное вооружение устанавливалось в зависимости от того, что было в наличии. От трех-четырех 7,62-мм пулеметов ДТ (1 спаренный в танковой башне, 1 на рубке, 1 на капе машинного отделения и иногда 1 на носу) до четырех (2 спаренных) 12,7-мм пулемётов ДШК.
Минным оружием бронекатера оснащать не планировалось. Однако в первые дни войны, моряки Дунайской военной флотилии на катерах проекта 1125 смогли осуществить установку минных заграждений при помощи подручных средств. С весны 1942 года на кормовых палубах вновь строящихся бронекатеров осуществлялся монтаж рельсов и обухов для закрепления мин. Бронекатера проекта 1125 могли нести до шести мин типа «Рыбка».
Естественно, во время Великой Отечественной войны на бронекатерах прописались пусковые установки реактивных снарядов 24-М-8 с 24 82-мм или 16-М-13 с 16 132-мм реактивными снарядами М-8 и М-13, в общем сходными с 82-мм и 132-мм реактивными снарядами РС-82 и РС-132.
Броня. Бронекатер был «броне» весьма условно. «Речной танк» уступал (и значительно) танкам сухопутным. Бронирование было условно противопульным: борт 7 мм, палуба 4 мм, рубка 8 мм, крыша рубки 4 мм. Бронирование борта выполнялось с 16 по 45 шпангоут. Нижняя кромка «бронепояса» опускалась на 150 мм ниже ватерлинии.
Несмотря на то, что речные катера являлись кораблями прибрежной зоны, на некоторые (предназначенные для Онежской и Ладожской флотилий) устанавливали шлюпочные компасы. Это можно было считать навигационным вооружением.
Для радиосвязи на катера ставилась радиостанция «Ерш», для телеграфной и радиотелефонной связи между кораблями. Это была советская радиостанция того периода, то есть, условно связь на кораблях была.
Что можно сказать о боевом пути катеров проекта 1125? И много, и ничего. Основная битва, в которой катера действительно были очень полезны, это была Сталинградская битва.
Маршал Василий Иванович Чуйков — человек, непосредственно руководивший обороной Сталинграда, человек хорошо понимающий в военном деле, в своих мемуарах сказал так:
«О роли моряков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не было, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и продовольствия».
В светлое время суток бронекатера скрывались в многочисленных затонах и притоках Волги, прячась от налетов вражеской авиации и артиллерийского огня. Ночью начиналась работа – под прикрытием темноты катера доставляли в осажденный город подкрепления, одновременно совершая дерзкие разведывательные рейды вдоль занятых немцами участков побережья, оказывали огневую поддержку советским войскам, высаживали десанты в тылу врага и проводили обстрелы немецких позиций.
Цифры, говорящие о боевой службе катеров, если честно, вгоняют в шок. Особенно когда понимаешь, о чем идет речь. О маленьком плоскодонном катерке, броня которого весьма и весьма условна.
Но сводки и отчеты упорно свидетельствуют от том, что катера 2-го дивизиона переправили на правый берег Волги, в Сталинград, 53 тысячи бойцов и командиров РККА, 2000 тонн снаряжения и продовольствия. За это же время на палубах бронекатеров из Сталинграда было эвакуировано 23 727 раненых бойцов и 917 гражданских лиц.
2-й дивизион – это шесть корабликов…
На счету «речных танков» Волжской военной флотилии 20 единиц немецкой бронетехники, разрушили больше сотни блиндажей и дзотов, засчитано подавление 26 артиллерийских батарей.
И, конечно же, 150 тысяч бойцов и командиров РККА, раненых, мирных жителей и 13 000 тонн грузов, переправленных с одного берега на другой.
Потери составили 3 бронекатера.
Кстати, наш герой — из их числа. Катер под заводским номером 221 был заложен в Зеленодольске, на заводе №240 и введен в строй в августе 1942 года. Носил бортовые номера 76, 74, 34.
30 октября 1942 года был потоплен при налете немецкой авиации во время выгрузки раненых у Северного причала. Поднят 2 марта 1944 года, отреставрирован и является экспонатом музея в Верхней Пышме.
Кстати, катера настолько достали немцев, что те забросали акваторию реки морскими минами. Угадайте, кому пришлось выполнять после роль тральщиков?
Но часть катеров покинула Волгу уже летом 1943 года. По железной дороге катера отправились дальше, на Запад. Украина, Белоруссия, Венгрия, Румыния, Югославия, Польша, Австрия и Германия – где были реки, там отметились и катера проекта 1125.
ТТХ бронекатера проекта 1125:
Водоизмещение: 26,6 тонны.
Длина: 23 м.
Осадка: 0,6 м.
Двигатель: ГАМ-34 мощность 800 л.с.
Скорость максимальная: 19 узлов.
Дальность плавания: 200 миль.
Экипаж 10 человек.
Это как раз тот случай, когда мал золотник, да дорог.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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