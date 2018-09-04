Авианосные амбиции Китая: «России такие технологии пока и не снились»
Несмотря на серьезные успехи наших боевых кораблей, участвующих в контртеррористической операции на Ближнем Востоке, очевидно, что пока наши морские амбиции ограничены. В силу принципа разумной достаточности и скромности (в сравнению с нашими противниками) военного бюджета мы сконцентрировались на строительстве и модернизации ракетоносцев – как субмарин, так и надводных.
В последние годы ВМФ России пополнился плеядой фрегатов — умеренно дорогих, небольших, оснащённых самым современным оружием, обладающих при этом прекрасной мореходностью, до малых ракетных кораблей.
Возможно, этого достаточно для «демонстрации флага» и защиты прибрежных морей, нашей, по большому счету, сухопутной страны, но для доминирования океанских просторов этого явно недостаточно.
Иное дело — Китай, чьи геополитические и экономические интересы, а также нарастающее противостояние в Южно-Китайском море, вынуждают превращаться его в морскую державу с мощным военным флотом, способном контролировать значительные океанские акватории.
То есть сегодня военно-морское строительство становится одним из главных приоритетов Пекина, в котором, конечно, важное место занимает создание и развитие авианесущих кораблей.
На днях китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» сообщило, что пилоты морской авиации КНР овладели технологией ночных посадок и взлетов с палубы авианосца.
Американские специалисты, как указывает «Цзиньжи Тоутяо», перевод публикации, которой представляет ИноСМИ, утверждали, что для освоения этой техники китайцам потребуются долгие годы, однако они уложись в шесть лет.
Суть новой технологии не раскрывается, указывается только, что система посадки автоматическая, что «позволило снизить моральное напряжение пилотов» и обеспечить одинаково эффективные действия палубной авиации в любое время суток. Благодаря использованию вспомогательных устройств участие человеческого фактора, а, следовательно, и возможных ошибок, с ним связанных, сведено до минимума, так же, как и уровень требований к мастерству пилота.
Также издание с гордостью подчеркивает: «России такие технологии пока и не снились, им остается только с завистью смотреть на своих восточных братьев».
Впрочем, если учесть, что для «западных братьев» китайцев, то есть для нас, этот вопрос в настоящий момент не слишком актуальный, в силу того, что единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте, хвастовство издания едва ли обоснованно.
Отметим также и то, что в настоящий момент в составе ВМС КНР находится только один авианосец, который выполнен по той же схеме, что и российский «Кузя» (как ласково именуют его моряки) со всеми присущими ему недостатками. Вернее, так: китайский авианосец «Ляонин» построен на базе недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг», проданного Украиной.
Второй китайский авианосец, построенный с использованием аналогичной схемы, спущен на воду в апреле 2017 года, и, как предполагается, будет введен в состав ВМФ КНР в 2020 году. Согласно китайской традиции, флот дает кораблям имена только перед постановкой на вооружение, так что пока второй авианосец — Тип 001А («Ляонин» является Типом 001).
Новый китайский авианосец, по крайней мере, внешне, является явной копией советского аналога, и отличает его от «Адмирала Кузнецова» и «Ляонина» только набор антенн радаров на командном «острове». Одной из главных его проблем является отсутствие катапульты, вместо которой используется стартовый трамплин, что накладывает серьезные ограничения на взлетную массу самолетов.
Так, «Цзянь-15», истребитель J-15, являющийся по сути, копией советского Су-33, прототип и документацию которого китайцы получили от Украины вместе с «Варягом», не могут взлетать с полным вооружением или же вынуждены подниматься с минимальным запасом топлива (самолет дозаправляют уже в воздухе, сразу же после взлета).
Все это, конечно создает серьезные ограничения для возможностей авианосной группы. Опыт боевого применения «Адмирала Кузнецова» в сирийской войне подтвердил, что взлет без катапульт не позволяет воспользоваться вместимостью самолетов в полной мере, и при нанесении ударов по наземным целям это создает большие трудности.
Так что понятна логика журналистов «Цзиньжи Тоутяо», предпочитающих сравнивать свои достижения на этом направлении с российскими. Ведь даже при освоенной технологии ночных посадок и взлетов китайские авианосцы пока что едва ли способны на равных соперничать с американцами.
Впрочем, помимо американцев, есть авианосцы и других у китайских соперников в Южно-Китайском море. Так, двумя авианосцами располагает Индия. Один из них — флагман ВМФ Индии «Викрамадитья», бывший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», прошедший глубокую модернизацию на верфях Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске.
Другой исторический соперник Китая, Япония, имеет в составе флота «вертолетные эсминцы», которые предназначены для перевозки вертолетов и самолетов короткого или вертикального взлета. Кроме того, Япония начала работы по переоборудованию в авианосец самого крупного вертолетоносца класса «Идзумо», который сможет нести Ф-35Б (морского исполнения), которые, по расчетам Токио, обеспечат ему беспрецедентное доминирование в воздухе и на море.
Все это, в свою очередь, заставляет Пекин интенсифицировать работы по развитию своей авианосной флотилии. В Шанхае уже ведутся работы над созданием третьего китайского авианосца Type 002. Параллельно с этим идет проектирование атомного авианосца Тип 003 водоизмещением 100 тысяч тонн. Оба новых типа будут оборудованы катапультами.
А в конце следующего десятилетия Пекин рассчитывает иметь в своем составе четыре или пять авианосцев.
Помимо создания авианосцев, идет интенсивная работа по развитию ударного подводного флота и эсминцев с управляемым ракетным оружием, которые составят ордера китайским авианосцам.
Как заявляют в Пекине, возможной задачей авианосных групп будет «обеспечение прорыва флота Китая через первую цепь островов, включающую Японию, Тайвань, Южную Корею и Филиппины, и установление влияния Китая в западной части Тихого океана.
Задачи, несомненно, не из простых, и в их контексте сравнение собственных достижений с российскими, чьи планы по строительству нового авианосца «Шторм» пока что весьма туманны, выглядит пропагандистским приемом.
В последние годы ВМФ России пополнился плеядой фрегатов — умеренно дорогих, небольших, оснащённых самым современным оружием, обладающих при этом прекрасной мореходностью, до малых ракетных кораблей.
Возможно, этого достаточно для «демонстрации флага» и защиты прибрежных морей, нашей, по большому счету, сухопутной страны, но для доминирования океанских просторов этого явно недостаточно.
Иное дело — Китай, чьи геополитические и экономические интересы, а также нарастающее противостояние в Южно-Китайском море, вынуждают превращаться его в морскую державу с мощным военным флотом, способном контролировать значительные океанские акватории.
То есть сегодня военно-морское строительство становится одним из главных приоритетов Пекина, в котором, конечно, важное место занимает создание и развитие авианесущих кораблей.
На днях китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» сообщило, что пилоты морской авиации КНР овладели технологией ночных посадок и взлетов с палубы авианосца.
Американские специалисты, как указывает «Цзиньжи Тоутяо», перевод публикации, которой представляет ИноСМИ, утверждали, что для освоения этой техники китайцам потребуются долгие годы, однако они уложись в шесть лет.
Суть новой технологии не раскрывается, указывается только, что система посадки автоматическая, что «позволило снизить моральное напряжение пилотов» и обеспечить одинаково эффективные действия палубной авиации в любое время суток. Благодаря использованию вспомогательных устройств участие человеческого фактора, а, следовательно, и возможных ошибок, с ним связанных, сведено до минимума, так же, как и уровень требований к мастерству пилота.
Также издание с гордостью подчеркивает: «России такие технологии пока и не снились, им остается только с завистью смотреть на своих восточных братьев».
Впрочем, если учесть, что для «западных братьев» китайцев, то есть для нас, этот вопрос в настоящий момент не слишком актуальный, в силу того, что единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте, хвастовство издания едва ли обоснованно.
Отметим также и то, что в настоящий момент в составе ВМС КНР находится только один авианосец, который выполнен по той же схеме, что и российский «Кузя» (как ласково именуют его моряки) со всеми присущими ему недостатками. Вернее, так: китайский авианосец «Ляонин» построен на базе недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг», проданного Украиной.
Второй китайский авианосец, построенный с использованием аналогичной схемы, спущен на воду в апреле 2017 года, и, как предполагается, будет введен в состав ВМФ КНР в 2020 году. Согласно китайской традиции, флот дает кораблям имена только перед постановкой на вооружение, так что пока второй авианосец — Тип 001А («Ляонин» является Типом 001).
Новый китайский авианосец, по крайней мере, внешне, является явной копией советского аналога, и отличает его от «Адмирала Кузнецова» и «Ляонина» только набор антенн радаров на командном «острове». Одной из главных его проблем является отсутствие катапульты, вместо которой используется стартовый трамплин, что накладывает серьезные ограничения на взлетную массу самолетов.
Так, «Цзянь-15», истребитель J-15, являющийся по сути, копией советского Су-33, прототип и документацию которого китайцы получили от Украины вместе с «Варягом», не могут взлетать с полным вооружением или же вынуждены подниматься с минимальным запасом топлива (самолет дозаправляют уже в воздухе, сразу же после взлета).
Все это, конечно создает серьезные ограничения для возможностей авианосной группы. Опыт боевого применения «Адмирала Кузнецова» в сирийской войне подтвердил, что взлет без катапульт не позволяет воспользоваться вместимостью самолетов в полной мере, и при нанесении ударов по наземным целям это создает большие трудности.
Так что понятна логика журналистов «Цзиньжи Тоутяо», предпочитающих сравнивать свои достижения на этом направлении с российскими. Ведь даже при освоенной технологии ночных посадок и взлетов китайские авианосцы пока что едва ли способны на равных соперничать с американцами.
Впрочем, помимо американцев, есть авианосцы и других у китайских соперников в Южно-Китайском море. Так, двумя авианосцами располагает Индия. Один из них — флагман ВМФ Индии «Викрамадитья», бывший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», прошедший глубокую модернизацию на верфях Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске.
Другой исторический соперник Китая, Япония, имеет в составе флота «вертолетные эсминцы», которые предназначены для перевозки вертолетов и самолетов короткого или вертикального взлета. Кроме того, Япония начала работы по переоборудованию в авианосец самого крупного вертолетоносца класса «Идзумо», который сможет нести Ф-35Б (морского исполнения), которые, по расчетам Токио, обеспечат ему беспрецедентное доминирование в воздухе и на море.
Все это, в свою очередь, заставляет Пекин интенсифицировать работы по развитию своей авианосной флотилии. В Шанхае уже ведутся работы над созданием третьего китайского авианосца Type 002. Параллельно с этим идет проектирование атомного авианосца Тип 003 водоизмещением 100 тысяч тонн. Оба новых типа будут оборудованы катапультами.
А в конце следующего десятилетия Пекин рассчитывает иметь в своем составе четыре или пять авианосцев.
Помимо создания авианосцев, идет интенсивная работа по развитию ударного подводного флота и эсминцев с управляемым ракетным оружием, которые составят ордера китайским авианосцам.
Как заявляют в Пекине, возможной задачей авианосных групп будет «обеспечение прорыва флота Китая через первую цепь островов, включающую Японию, Тайвань, Южную Корею и Филиппины, и установление влияния Китая в западной части Тихого океана.
Задачи, несомненно, не из простых, и в их контексте сравнение собственных достижений с российскими, чьи планы по строительству нового авианосца «Шторм» пока что весьма туманны, выглядит пропагандистским приемом.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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