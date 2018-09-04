Аналитика

Авианосные амбиции Китая: «России такие технологии пока и не снились»

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Несмотря на серьезные успехи наших боевых кораблей, участвующих в контртеррористической операции на Ближнем Востоке, очевидно, что пока наши морские амбиции ограничены. В силу принципа разумной достаточности и скромности (в сравнению с нашими противниками) военного бюджета мы сконцентрировались на строительстве и модернизации ракетоносцев – как субмарин, так и надводных.



В последние годы ВМФ России пополнился плеядой фрегатов — умеренно дорогих, небольших, оснащённых самым современным оружием, обладающих при этом прекрасной мореходностью, до малых ракетных кораблей.


Возможно, этого достаточно для «демонстрации флага» и защиты прибрежных морей, нашей, по большому счету, сухопутной страны, но для доминирования океанских просторов этого явно недостаточно.



Иное дело — Китай, чьи геополитические и экономические интересы, а также нарастающее противостояние в Южно-Китайском море, вынуждают превращаться его в морскую державу с мощным военным флотом, способном контролировать значительные океанские акватории.



То есть сегодня военно-морское строительство становится одним из главных приоритетов Пекина, в котором, конечно, важное место занимает создание и развитие авианесущих кораблей.

На днях китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» сообщило, что пилоты морской авиации КНР овладели технологией ночных посадок и взлетов с палубы авианосца.

Авианосные амбиции Китая: «России такие технологии пока и не снились»


Американские специалисты, как указывает «Цзиньжи Тоутяо», перевод публикации, которой представляет ИноСМИ, утверждали, что для освоения этой техники китайцам потребуются долгие годы, однако они уложись в шесть лет.

Суть новой технологии не раскрывается, указывается только, что система посадки автоматическая, что «позволило снизить моральное напряжение пилотов» и обеспечить одинаково эффективные действия палубной авиации в любое время суток. Благодаря использованию вспомогательных устройств участие человеческого фактора, а, следовательно, и возможных ошибок, с ним связанных, сведено до минимума, так же, как и уровень требований к мастерству пилота.



Также издание с гордостью подчеркивает: «России такие технологии пока и не снились, им остается только с завистью смотреть на своих восточных братьев».

Впрочем, если учесть, что для «западных братьев» китайцев, то есть для нас, этот вопрос в настоящий момент не слишком актуальный, в силу того, что единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте, хвастовство издания едва ли обоснованно.



Отметим также и то, что в настоящий момент в составе ВМС КНР находится только один авианосец, который выполнен по той же схеме, что и российский «Кузя» (как ласково именуют его моряки) со всеми присущими ему недостатками. Вернее, так: китайский авианосец «Ляонин» построен на базе недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг», проданного Украиной.



Второй китайский авианосец, построенный с использованием аналогичной схемы, спущен на воду в апреле 2017 года, и, как предполагается, будет введен в состав ВМФ КНР в 2020 году. Согласно китайской традиции, флот дает кораблям имена только перед постановкой на вооружение, так что пока второй авианосец — Тип 001А («Ляонин» является Типом 001).

Новый китайский авианосец, по крайней мере, внешне, является явной копией советского аналога, и отличает его от «Адмирала Кузнецова» и «Ляонина» только набор антенн радаров на командном «острове». Одной из главных его проблем является отсутствие катапульты, вместо которой используется стартовый трамплин, что накладывает серьезные ограничения на взлетную массу самолетов.



Так, «Цзянь-15», истребитель J-15, являющийся по сути, копией советского Су-33, прототип и документацию которого китайцы получили от Украины вместе с «Варягом», не могут взлетать с полным вооружением или же вынуждены подниматься с минимальным запасом топлива (самолет дозаправляют уже в воздухе, сразу же после взлета).

Все это, конечно создает серьезные ограничения для возможностей авианосной группы. Опыт боевого применения «Адмирала Кузнецова» в сирийской войне подтвердил, что взлет без катапульт не позволяет воспользоваться вместимостью самолетов в полной мере, и при нанесении ударов по наземным целям это создает большие трудности.

Так что понятна логика журналистов «Цзиньжи Тоутяо», предпочитающих сравнивать свои достижения на этом направлении с российскими. Ведь даже при освоенной технологии ночных посадок и взлетов китайские авианосцы пока что едва ли способны на равных соперничать с американцами.



Впрочем, помимо американцев, есть авианосцы и других у китайских соперников в Южно-Китайском море. Так, двумя авианосцами располагает Индия. Один из них — флагман ВМФ Индии «Викрамадитья», бывший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», прошедший глубокую модернизацию на верфях Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске.

Другой исторический соперник Китая, Япония, имеет в составе флота «вертолетные эсминцы», которые предназначены для перевозки вертолетов и самолетов короткого или вертикального взлета. Кроме того, Япония начала работы по переоборудованию в авианосец самого крупного вертолетоносца класса «Идзумо», который сможет нести Ф-35Б (морского исполнения), которые, по расчетам Токио, обеспечат ему беспрецедентное доминирование в воздухе и на море.



Все это, в свою очередь, заставляет Пекин интенсифицировать работы по развитию своей авианосной флотилии. В Шанхае уже ведутся работы над созданием третьего китайского авианосца Type 002. Параллельно с этим идет проектирование атомного авианосца Тип 003 водоизмещением 100 тысяч тонн. Оба новых типа будут оборудованы катапультами.



А в конце следующего десятилетия Пекин рассчитывает иметь в своем составе четыре или пять авианосцев.

Помимо создания авианосцев, идет интенсивная работа по развитию ударного подводного флота и эсминцев с управляемым ракетным оружием, которые составят ордера китайским авианосцам.



Как заявляют в Пекине, возможной задачей авианосных групп будет «обеспечение прорыва флота Китая через первую цепь островов, включающую Японию, Тайвань, Южную Корею и Филиппины, и установление влияния Китая в западной части Тихого океана.

Задачи, несомненно, не из простых, и в их контексте сравнение собственных достижений с российскими, чьи планы по строительству нового авианосца «Шторм» пока что весьма туманны, выглядит пропагандистским приемом.
Автор:
Борис Джерелиевский
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13 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 12:07
    +10
    "Также издание с гордостью подчеркивает: «России такие технологии пока и не снились, им остается только с завистью смотреть на своих восточных братьев»." В девяносто первом году в Челябинске создана система для автоматической посадки самолётов на авианосец... Стырили поди, а теперь гордятся... в 1978 принимал участие в разработке системы стабилизации судов на подводных крыльях... Насколько в курсе, ни чего подобного никому повторить не удалось
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:13
      +4
      Цитата: Vard
      0
      "Также издание с гордостью подчеркивает:
      не люблю читать Джерилевского,так что и комментировать не стану,автор так себе.
      1. НасРать Офлайн
        НасРать Сегодня, 12:26
        +1
        Текст не о чем.. много фото.. Что хотел сказать автор?
        По этой теме можно диссертации писать, а здесь одна "вода"(каламбур)...
  2. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 12:16
    +1
    По партийной ли линии, или по служебной, но главред этого "тоутяо" будет как-то наказан.
    Потому как умные и весомые люди в КНР должны понимать, что у "раджи на Севере" есть, и может в случае плохого поведения, прилететь такое, что ни одному китайцу в самом страшном китайском сне и не снилось.
  3. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:21
    +1
    Сапоги на моряках смущают. Видимо это часть парадной формы у них. У нас же только береговые носят вроде иногда. А так ботинки или "прогары". Насчет "технологий, которые не снились" так и задачи пока не ставились. А если задача будет поставлена, то и наши специалисты сделают.
  4. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 12:22
    +1
    Ну вот , и ещё одни перестают вкладывать деньги не в гос.облигации США , а вкладывают в свой флот . ))
  5. EvilLion Офлайн
    EvilLion Сегодня, 12:36
    0
    Скучные китайцы, хвалятся много, толку мало.
  6. alstr Онлайн
    alstr Сегодня, 13:05
    +1
    "Также издание с гордостью подчеркивает: «России такие технологии пока и не снились, им остается только с завистью смотреть на своих восточных братьев»."
    Надо вместо слова технологии подставить слово "деньги". Вот тогда будет все адекватно.
    Были бы деньги (точнее их выделение, так то они есть) и авианосцы появились бы у России.
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:36
      0
      Не только денег не хватает. Людей тоже. Высокой квалификации и на такую технику. Но Китаю тоже завидовать нечего - строить придется долго и дорого, а будут ли они себя оправдывать трудно сказать, поскольку в гонку помимо сегодняшних владельцев авианосцев могут включиться и другие.
    2. Клаус Офлайн
      Клаус Сегодня, 13:39
      +2


      Вот они, деньги. Вот они, авианосцы России...
  7. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:56
    0
    Куда вы без России денетесь, на юанях далеко не улетите, и с катапультами всласть налюбитесь без наших инженеров. Скопировали, это не значит, что создали конструкторскую школу, это всего навсего ремесленники. Так что не кажи гоп, пока не перепрыгнешь.
  8. Andrew3000 Офлайн
    Andrew3000 Сегодня, 14:39
    0
    Интересно, как теперь называется китайский авианосец "Пи Пи Ся"
  9. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 14:47
    0
    Также издание с гордостью подчеркивает: «России такие технологии пока и не снились, им остается только с завистью смотреть на своих восточных братьев».
    Не удивлюсь, если у этой технологии советские корни