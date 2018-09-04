День специалиста по ядерному обеспечению России
4 сентября в России ежегодно отмечается День специалиста по ядерному обеспечению – памятный день, который был установлен на основании Указа президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дат в Вооруженных Силах Российской Федерации». Памятный день отмечается 4 сентября, в годовщину образования Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР (4 сентября 1947 года), на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия. В наши дни правопреемником Специального отдела является 12-е Главное управление Минобороны РФ, которое отвечает за хранение, эксплуатацию и защиту ядерного боезапаса нашей страны.
В августе 1947 года на Минобороны Советского Союза были возложены задач по организации и постройке атомного полигона, а также проведения на нем испытаний ядерного оружия, изучению поражающих факторов нового оружия. Для практической реализации данных задач уже 4 сентября 1947 года был сформирован Специальный отдел Генерального штаба ВС СССР – первое структурное подразделение в нашем военном ведомстве, которое занималось проблемами ядерного оружия.
К работам по созданию советской атомной бомбы были привлечены как специалисты атомной промышленности, так и военные специалисты. Задачей Специального отдела Генштаба СССР была подготовка и проведение первых в стране испытаний атомной бомбы. Основным итогом деятельности отдела стало создание в очень ограниченные временные сроки знаменитого Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года было проведено успешное испытание первой советской атомной бомбы. Данный взрыв положил конец американской монополии на ядерное оружие.
Успешное испытание первой советской атомной бомбы стало триумфом не только для специалистов военного ведомства, но и для всех ученых-ядерщиков во главе с академиком Игорем Васильевичем Курчатовым, а также главным конструктором КБ-11 Юлием Борисовичем Харитоном. А построенный специально для данных испытаний Семипалатинский испытательный полигон просуществовал вплоть до 29 августа 1991 года, последний взрыв на нем был осуществлен 19 октября 1989 года. Всего же в Советском Союзе с 29 августа 1949 года было проведено 715 различных ядерных испытаний. Последний взрыв прогремел на полигоне, расположенном на архипелаге Новая Земля, 24 октября 1990 года.
20 сентября 1949 года Специальный отдел Генштаба ВС СССР был переименован в 6-е управление Генштаба ВС СССР. На управление были возложены задачи по координации всех научно-исследовательских работ в стране в области создания атомного оружия, разработки специальных требований по боевому использованию вооруженных сил в условиях применения вероятным противником ядерного оружия, а также проведению и координации проводимых в СССР испытаний ядерного оружия и контролю за деятельностью специальных отделов в видах вооруженных сил страны.
К 1 марта 1951 года атомный арсенал Советского Союза насчитывал уже 15 атомных бомб РДС-1. Данные бомбы хранились на территории специального «ядерного объекта №550» (КБ №11) в подготовленном для этих целей хранилище. При этом бомбы держали здесь в разобранном состоянии, комплектующие детали и узлы для атомных бомб также содержались в наземных железобетонных присыпанных землей хранилищах. К 1 января 1952 года здесь держали уже 35 атомных бомб. В дальнейшем арсенал советского атомного оружия серьезно вырос, изменились и средства доставки ядерного оружия. В настоящее время в составе Стратегических ядерных сил Российской Федерации находится 527 развернутых носителей ядерного оружия: баллистических ракет подводных лодок, межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых стратегических бомбардировщиков, оснащенных 1444 ядерными боезарядами. Согласно данным на конец 2017 года, оснащенность российских стратегических ядерных сил современным вооружением является достаточно высокой и оценивается в 79 процентов.
При этом специалисты по ядерному обеспечению занимались не только решением задач военной проблематики. На их долю выпали и другие испытания, к примеру, военнослужащие управления приняли участие в разрешении Карибского кризиса, который поставил мир на грань пропасти и возможной ядерной войны между США и СССР, а также в ликвидации последствий страшной техногенной аварии на Чернобыльской АЭС, которая привела к эвакуации из мест своего постоянного проживания более 115 тысяч человек, которые вынуждены были покинуть 30-километровую зону отчуждения вокруг аварийной АЭС.
Очень серьезным испытанием профессионализма специалистов 12-го Главного управления, а также всей его системы стала передислокация ядерного боезапаса СССР из государств Восточной Европы и ближнего зарубежья назад в Россию в начале 1990-х годов. Необходимо отметить, что ядерное оружие досталось Российской Федерации в наследство от СССР, включая арсеналы, которые были вывезены с территорий трех бывших советских республик: Белоруссии, Украины и Казахстана. В настоящее время все ядерное оружие страны находится в ведении 12-го Главного управления Минобороны РФ. Накануне распада Советского Союза (1989-1991 годы) 12 ГУМО провело операцию по возврату тактического ядерного оружия с территории стран Варшавского договора, а также республик Центральной Азии и Закавказья. А уже в 1992-1996 годах был успешно проведен вывоз ядерного оружия на объекты Минобороны РФ с территории Белоруссии, Казахстана и Украины.
Учитывая важность и значение решаемых задач по обеспечению видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации различными ядерными боеприпасами, на рубеже XX и XXI веков ядерно-техническое обеспечение было переведено из технического в разряд стратегического вида обеспечения. В наши дни 12-е Главное управление Минобороны РФ надежно обеспечивает безопасность эксплуатации и хранения российского ядерного арсенала, а также контроль и соблюдение Договора о всеобъемлющем запрещении проведения ядерных испытаний.
4 сентября свой профессиональный праздник отмечают все те, кто посвятил свою жизнь ядерному обеспечению Вооруженных Сил: специалисты высокого уровня ответственности, люди особого государственного доверия. Военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны России (ГУМО РФ) внесли огромный вклад в реализацию советского атомного проекта, а также создание и совершенствование ядерного арсенала нашей Родины, поддержание сил ядерного сдерживания России на уровне высоких современных требований и стандартов.
За годы, которые прошли после проведения на Семипалатинском полигоне первых испытаний атомной бомбы, специалистами по ядерному обеспечению была обеспечена эксплуатация десятков тысяч различных ядерных боеприпасов, выполнены миллионы разных технологических операций с ними. Все это производилось при строжайшем соблюдении принципов безопасности при обращении с дорогостоящей и смертельно опасной техникой. Это очень ярко демонстрирует нам надежность и безопасность имеющегося арсенала ядерного сдерживания, эффективность систем его эксплуатации, а также убедительным образом подтверждает высокий уровень ответственности и профессионализма специалистов 12-го Главного управления Минобороны РФ.
4 сентября «Военное обозрение» поздравляет специалистов по ядерному обеспечению России, действующих сотрудников 12-го Главного управления Минобороны России и ветеранов, служивших в данном управлении и Специальном отделе Генштаба ВС СССР, с их профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
В августе 1947 года на Минобороны Советского Союза были возложены задач по организации и постройке атомного полигона, а также проведения на нем испытаний ядерного оружия, изучению поражающих факторов нового оружия. Для практической реализации данных задач уже 4 сентября 1947 года был сформирован Специальный отдел Генерального штаба ВС СССР – первое структурное подразделение в нашем военном ведомстве, которое занималось проблемами ядерного оружия.
К работам по созданию советской атомной бомбы были привлечены как специалисты атомной промышленности, так и военные специалисты. Задачей Специального отдела Генштаба СССР была подготовка и проведение первых в стране испытаний атомной бомбы. Основным итогом деятельности отдела стало создание в очень ограниченные временные сроки знаменитого Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года было проведено успешное испытание первой советской атомной бомбы. Данный взрыв положил конец американской монополии на ядерное оружие.
Успешное испытание первой советской атомной бомбы стало триумфом не только для специалистов военного ведомства, но и для всех ученых-ядерщиков во главе с академиком Игорем Васильевичем Курчатовым, а также главным конструктором КБ-11 Юлием Борисовичем Харитоном. А построенный специально для данных испытаний Семипалатинский испытательный полигон просуществовал вплоть до 29 августа 1991 года, последний взрыв на нем был осуществлен 19 октября 1989 года. Всего же в Советском Союзе с 29 августа 1949 года было проведено 715 различных ядерных испытаний. Последний взрыв прогремел на полигоне, расположенном на архипелаге Новая Земля, 24 октября 1990 года.
20 сентября 1949 года Специальный отдел Генштаба ВС СССР был переименован в 6-е управление Генштаба ВС СССР. На управление были возложены задачи по координации всех научно-исследовательских работ в стране в области создания атомного оружия, разработки специальных требований по боевому использованию вооруженных сил в условиях применения вероятным противником ядерного оружия, а также проведению и координации проводимых в СССР испытаний ядерного оружия и контролю за деятельностью специальных отделов в видах вооруженных сил страны.
К 1 марта 1951 года атомный арсенал Советского Союза насчитывал уже 15 атомных бомб РДС-1. Данные бомбы хранились на территории специального «ядерного объекта №550» (КБ №11) в подготовленном для этих целей хранилище. При этом бомбы держали здесь в разобранном состоянии, комплектующие детали и узлы для атомных бомб также содержались в наземных железобетонных присыпанных землей хранилищах. К 1 января 1952 года здесь держали уже 35 атомных бомб. В дальнейшем арсенал советского атомного оружия серьезно вырос, изменились и средства доставки ядерного оружия. В настоящее время в составе Стратегических ядерных сил Российской Федерации находится 527 развернутых носителей ядерного оружия: баллистических ракет подводных лодок, межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых стратегических бомбардировщиков, оснащенных 1444 ядерными боезарядами. Согласно данным на конец 2017 года, оснащенность российских стратегических ядерных сил современным вооружением является достаточно высокой и оценивается в 79 процентов.
Семипалатинский испытательный полигон
При этом специалисты по ядерному обеспечению занимались не только решением задач военной проблематики. На их долю выпали и другие испытания, к примеру, военнослужащие управления приняли участие в разрешении Карибского кризиса, который поставил мир на грань пропасти и возможной ядерной войны между США и СССР, а также в ликвидации последствий страшной техногенной аварии на Чернобыльской АЭС, которая привела к эвакуации из мест своего постоянного проживания более 115 тысяч человек, которые вынуждены были покинуть 30-километровую зону отчуждения вокруг аварийной АЭС.
Очень серьезным испытанием профессионализма специалистов 12-го Главного управления, а также всей его системы стала передислокация ядерного боезапаса СССР из государств Восточной Европы и ближнего зарубежья назад в Россию в начале 1990-х годов. Необходимо отметить, что ядерное оружие досталось Российской Федерации в наследство от СССР, включая арсеналы, которые были вывезены с территорий трех бывших советских республик: Белоруссии, Украины и Казахстана. В настоящее время все ядерное оружие страны находится в ведении 12-го Главного управления Минобороны РФ. Накануне распада Советского Союза (1989-1991 годы) 12 ГУМО провело операцию по возврату тактического ядерного оружия с территории стран Варшавского договора, а также республик Центральной Азии и Закавказья. А уже в 1992-1996 годах был успешно проведен вывоз ядерного оружия на объекты Минобороны РФ с территории Белоруссии, Казахстана и Украины.
Учитывая важность и значение решаемых задач по обеспечению видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации различными ядерными боеприпасами, на рубеже XX и XXI веков ядерно-техническое обеспечение было переведено из технического в разряд стратегического вида обеспечения. В наши дни 12-е Главное управление Минобороны РФ надежно обеспечивает безопасность эксплуатации и хранения российского ядерного арсенала, а также контроль и соблюдение Договора о всеобъемлющем запрещении проведения ядерных испытаний.
4 сентября свой профессиональный праздник отмечают все те, кто посвятил свою жизнь ядерному обеспечению Вооруженных Сил: специалисты высокого уровня ответственности, люди особого государственного доверия. Военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны России (ГУМО РФ) внесли огромный вклад в реализацию советского атомного проекта, а также создание и совершенствование ядерного арсенала нашей Родины, поддержание сил ядерного сдерживания России на уровне высоких современных требований и стандартов.
За годы, которые прошли после проведения на Семипалатинском полигоне первых испытаний атомной бомбы, специалистами по ядерному обеспечению была обеспечена эксплуатация десятков тысяч различных ядерных боеприпасов, выполнены миллионы разных технологических операций с ними. Все это производилось при строжайшем соблюдении принципов безопасности при обращении с дорогостоящей и смертельно опасной техникой. Это очень ярко демонстрирует нам надежность и безопасность имеющегося арсенала ядерного сдерживания, эффективность систем его эксплуатации, а также убедительным образом подтверждает высокий уровень ответственности и профессионализма специалистов 12-го Главного управления Минобороны РФ.
4 сентября «Военное обозрение» поздравляет специалистов по ядерному обеспечению России, действующих сотрудников 12-го Главного управления Минобороны России и ветеранов, служивших в данном управлении и Специальном отделе Генштаба ВС СССР, с их профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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