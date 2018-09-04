"Восток 2018". Как немцы пугают сами себя

Опять в Европе говорят о том, что Россия её запугивает. Сейчас вот для этой цели Москва, мол, использует учения «Восток 2018», которые с легкой руки издания Handelsblatt названы беспрецедентными по масштабам и сопоставимыми с крупнейшими военными операциями времен Второй мировой войны.Немцы, конечно, знают, на какую мозоль надавить своему обывателю: в сражениях Второй мировой дедушки нынешних благовоспитанных бюргеров принимали участие лично, и память о них (равно как и испуг) присутствует в немецком обществе на генетическом уровне. Однако на самом деле все несколько скромнее. Масштабы действительно очень велики, но российские военные предпочитают сравнивать нынешние учения с маневрами «Запад 81».Не объясняет уважаемое немецкое издание и того, почему учения, проводимые на другом краю огромнейшего евразийского континента, являются угрозой или вызовом именно НАТО. Или это очередной намек на то, что зоной ответственности трансатлантической военной организации является весь мир? Тогда опасения понятны. Непонятно только, кто же кому больше угрожает: Россия, тренирующая армию на своей территории, или НАТО, готовая сунуть свой нос в любую точку земного шара.Вспоминая времена блокового противостояния, Handelsblatt с содроганием пишет о том ужасе, который испытывал весь блок НАТО, глядя за разворачивающимися учениями «Запад 1981». 100 000 солдат! 6 000 танков! 400 истребителей! Отработка масштабного наступления от Прибалтики до Черного моря! И, как вишенку на торте, добавляют некоторые экспертные оценки, согласно которым Советская Армия могла разгромить НАТО всего за трое суток. Так что связь между этими учениями немецкими журналистами отработана на «отлично», и Сергей Шойгу наверняка уже и не рад, что позволил себе такое сравнение.В реальности нас действительно ожидают очень серьезные учения, основная фаза которых пройдет с 11 по 15 сентября. До этого состоятся различные мероприятия, связанные с внезапной проверкой боеготовности, переброской войск, частичной мобилизацией резервистов и так далее. Помимо этого, в маневрах примут участие военнослужащие Китая и Монголии, что само по себе является серьезным шагом по укреплению доверия в регионе.Нужно отметить, что в китайской прессе совершенно не опасаются маневров, проходящих в том числе и непосредственно у границ Поднебесной. Более того, СМИ отмечают, что китайской армии представилась великолепная возможность перенять у русских немного реального боевого опыта, полученного нами в ходе конфликтов последних лет, особенно в сирийском. Это считается чуть ли не главным приоритетом китайской стороны, помимо, разумеется, демонстрации растущей военной и технологической мощи Китая.Демонстрация российско-китайского сотрудничества в военной сфере является ещё одним ночным кошмаром для стратегов из Вашингтона и Брюсселя. И Россия, и Китай имеют вооруженные силы, вполне способные противостоять объединенным силам НАТО. Вместе же они приобретают и преимущество в некоторых родах войск, и значительно большую по сравнению с нынешней экономическую устойчивость. Превращение российско-китайского сотрудничества в полноценный военно-политический альянс способно полностью изменить существующие политические и экономические расклады в мире, разом переведя США и их союзников в разряд обороняющейся стороны. И хотя явных свидетельств такого объединения в ближайшем будущем пока нет, очевидно, что масштабные военные учения двух стран являются сигналом, говорящим о росте их взаимного доверия и все более тесном сотрудничестве.А от этого действительно и до военного блока недалеко. Тем более что внешние силы так активно нас к этому подталкивают…В учениях примут участия и подразделения вооруженных сил Монголии. Будем откровенны, они вряд ли в состоянии как-то значительно усилить российские или китайские войска. Но тут интересны логистические и ресурсные аспекты сотрудничества. Не военной силой, так удобными путями сообщения и различными ресурсами Монголия может быть очень полезна гипотетическому пока военному блоку. Поэтому списывать со счетов её интерес к этим учениям все-таки, наверное, не стоит.Немецкие журналисты отмечают и то, что в указанный период во Владивостоке пройдет очередной Восточный экономический форум. Там ожидается встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, что должно стать экономическим дополнением к укреплению военного и политического сотрудничества. Ожидается подписание сразу нескольких соглашений, а также, что весьма вероятно, совместное присутствие на каких-то этапах маневров. В частности, можно ожидать присутствия лидеров двух стран на мероприятиях, проводимых в рамках учений кораблями российского Тихоокеанского флота.Такая демонстрация нужна Путину и России, чтобы показать, что слухи об изоляции страны сильно преувеличены. Причем речь именно об экономической изоляции, последствия которой так превозносят на Западе. Китай, при всех сложностях его собственного положения, при всей осторожности, с которой он проводит свою внешнюю политику, все-таки остается одним из крупнейших экономических партнеров России, в санкционной гонке участвовать не спешит, и это почти обесценивает попытки США «задушить» Россию запретами на экспорт или ударами по её финансовой системе.Вне всякого сомнения, публикация немецкого издания может рассматриваться как частное мнение всего одного редакционного коллектива. Но будем откровенны – она показывает и достаточно высокий уровень антироссийской пропаганды, и ту широкую поддержку, которую американские антироссийские круги могут найти, в частности, в Германии.У нас часто пытаются выдать немцев за жертв американской экспансии, которые якобы в массе своей сочувствуют России, но ничего не могут сделать с американской гегемонией. Но стоит вспомнить сравнительно недавний допинговый скандал, инициированный и раскрученный немецким журналистом Хайо Зеппельтом, или немецкий пресс-центр во время Кубка мира по футболу, расположенный не в России, а в Германии, и понимаешь, что широким массам немецких обывателей, видимо, нет дела до истины. Их не просто обманывают, они «обманываться рады», и какая бы то ни была справедливость интересует их не больше, чем интересно поданные жареные факты или очередные страшилки про этих «ужасных русских».Поэтому, если кто-то напишет, что миллион русских солдат, напичканных мельдонием, готовится наступать на НАТО и изнасиловать миллиард немок, там найдутся миллионы тех, кто легко в это поверит.Поэтому, дорогие сограждане, больше учений, больших и не очень. А уж что по этому поводу напишут в немецких СМИ, нам должно быть совершенно индифферентно.