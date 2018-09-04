Климкин дал понять, что Украина открыта для размещения баз НАТО

Министр иностранных дел Украины дал комментарий по поводу возможности размещения военных баз Североатлантического альянса в стране. В эфире телеканала ICTV Павел Климкин напомнил, что у президента Порошенко родилась идея по запрещению аренды базы Черноморского флота на Крымском полуострове для России. Это заявление в очередной раз напоминает о «фантомных болях» Киева в отношении Крыма и Севастополя.Крым давно стал частью России, а украинский президент всё ещё пытается обращать на себя внимание глупыми инициативами о «запрете размещения» ЧФ РФ в Крыму.У Климкина поинтересовались, если Украина вступит в НАТО, стоит ли конституционно разрешать этому военному блоку размещать свои базы на украинской территории? Этот вопрос стал своеобразным развитием темы о том, что в своё время Киев заключил аналогичные договорённости с Москвой.Климкин фактически дал понять, что Украина готова размещать натовские базы на своей территории. По его словам, запрет на размещение военных объектов «касается только одной страны». А Порошенко в своей речи использовал термин «запрет на размещениевоенных баз». Видимо, для Порошенко "иностранных" - исключительно российских.Глава МИД Украины добавил, что в случае вступления страны в ЕС и НАТО Конституцию ожидают «большие изменения». А зачем? Прежнюю Конституцию Украины умудряются использовать даже после того, как ею вытирали ноги на фоне «третьего тура президентских выборов» и антиконституционного госпереворота.