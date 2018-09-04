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Климкин дал понять, что Украина открыта для размещения баз НАТО

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Министр иностранных дел Украины дал комментарий по поводу возможности размещения военных баз Североатлантического альянса в стране. В эфире телеканала ICTV Павел Климкин напомнил, что у президента Порошенко родилась идея по запрещению аренды базы Черноморского флота на Крымском полуострове для России. Это заявление в очередной раз напоминает о «фантомных болях» Киева в отношении Крыма и Севастополя.

Крым давно стал частью России, а украинский президент всё ещё пытается обращать на себя внимание глупыми инициативами о «запрете размещения» ЧФ РФ в Крыму.




У Климкина поинтересовались, если Украина вступит в НАТО, стоит ли конституционно разрешать этому военному блоку размещать свои базы на украинской территории? Этот вопрос стал своеобразным развитием темы о том, что в своё время Киев заключил аналогичные договорённости с Москвой.

Климкин фактически дал понять, что Украина готова размещать натовские базы на своей территории. По его словам, запрет на размещение военных объектов «касается только одной страны». А Порошенко в своей речи использовал термин «запрет на размещение иностранных военных баз». Видимо, для Порошенко "иностранных" - исключительно российских.

Глава МИД Украины добавил, что в случае вступления страны в ЕС и НАТО Конституцию ожидают «большие изменения». А зачем? Прежнюю Конституцию Украины умудряются использовать даже после того, как ею вытирали ноги на фоне «третьего тура президентских выборов» и антиконституционного госпереворота.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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18 комментариев
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  1. KIBL Офлайн
    KIBL Сегодня, 05:58
    +2
    Давай размещай!Уже четыре года вся эта шулера уничтожает свой народ так теперь уже открыто нарисует мишени для ударов ВКС РФ!Н у наверно чтобы наверняка!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:05
      +2
      Не поверите, но трамп уже завтра в Одессе может разместить флот на постоянной основе "по просьбе народа укроины "!Я даже уверен, что идею с базами именно сша и потребовало озвучить как бы от имени властей укроины.
      1. zapfen Офлайн
        zapfen Сегодня, 06:11
        +1
        Есть Турция, Румыния, Болгария. Украина то им зачем?
        1. Николай С. Офлайн
          Николай С. Сегодня, 06:43
          +2
          Чугункин, вовремя официально уведомить о выходе из Договора о "дружбе" с Россией не забудьте. А то этот договор Украине прямо запрещает вступать в НАТО.
          Лаборатории США с бактериологическим оружием давно уже работают на территории Украины. Травить Россию. Заодно и Украину травят. Судя по сокращению населения на Украине, успехи у них большие.
          И других объектов НАТО на территории Украины уже полно введённых под шумок с целью ведения войны НАТО против Донбасса.
          Селюк Климкин, видимо, хочет ядрёные ракеты, чтобы Украину первой окончательно уконтрапупили.
        2. 17085 Офлайн
          17085 Сегодня, 09:14
          0
          Цитата: zapfen
          Есть Турция, Румыния, Болгария. Украина то им зачем?

          Базы СГА в странах европы для контролирования "правильного" поведения правительств этих стран. Если завтра Одесская область решит покончить с бардаком и решит формально отсоединится, другого способа для контроля просто нет.
      2. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 07:17
        0
        Они его и в Румынии и Болгарии уже сейчас спокойно могут разместить....Конвенция мешает.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:01
    +1
    Вот еще на исконно Российских землях натовщиной не воняло! ! am Нужно очень нужно развалить это негосударство укроину, и вернуть в Россию все наши земли! Считаю политической ошибкой признание киевского режима, и отказ от силового возврата земель во время американского майдана 14го года!
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 06:09
      +2
      Только танки республик на Крещатнике вылечат манию безумия и величия киевской хунты...
  3. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 06:09
    +2
    Оскотинился Климкин окончательно, это надо же как у него в голове оборвались все нити русского мира. Ничего святого, взглянуть бы в глаза его родителям, воспитавшего этого упыря.
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:25
    +1
    К глупым инициативам украинского президента не привыкать, но вот убрать ЧФ с российской территории (Крыма) это что-то. По поводу баз НАТО (читай Сша) даже сомнений не возникает, что бандеровская власть на полусогнутых будет бежать даже впереди свое же инициативы лишь бы американцы обосновались на их территории. Подлый режим - подлые устремления.
  5. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:52
    -3
    К сожалению, наше руководство в очередной раз подтвердило пословицц "за что боролись, на то и напоролись..." Нам так горделиво сообщили, что не бывать натовскому сапогу на земле крымской. Неужели присутствие этих баз в Сумской или Харьковской областях лучше? А по поводу изменения конституции, видимо пан Климкин имеет ввиду внеблоковое положение украинцы и пунктик по отсутствие иностранных баз на территории.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 06:59
      +2
      Вот допустим ты руководство. Твои действия?
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:27
        +1
        Поесть картошки жареной с грибами (шутка! !!!) wassat drinks
      2. Антарес Офлайн
        Антарес Сегодня, 08:59
        0
        Цитата: Грибок
        Вот допустим ты руководство. Твои действия?

        есть потеря территорий и не от НАТО. логично искать помощи у врага твоего врага.Ибо сам слаб в данный промежуток времени.
        Базы НАТО в Украине это то что логично вытекает из Крымнаш/ЛДНРнаш. Внеблоковый статус уже отменен. Курс на НАТО и ЕС основной. Готовность принять любой контингент и любое вооружение и ПРО давно есть. Готовность граждан страны поддержать(да даже не против быть) таких баз хоть под Харьков хоть в Сумах тоже есть.
        Налицо фиаско ХПП и всей концепции Крымнашего.
        Впрочем разве это важно для РФ? НУ будет НАТО еще ближе к Москве, главное ж Крымнаш...а Украина не нужна, ее ж кормить надо, laughing а денег нет, так что хорошего всем настроения.
  6. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:12
    +2
    Ну что господа ,товарищи.Дождались.Кремлёвская политика "кота Леопольда" мягко говоря несостоятельна.
    Кстати посмотрите как риторика изменилась. .
  7. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:23
    0
    Предупредить полосатых - любой намек на базу НАТО подлежит немедленному уничтожению. Удачи в строительстве. fool
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 09:02
      0
      Цитата: Ros 56
      Предупредить полосатых - любой намек на базу НАТО подлежит немедленному уничтожению. Удачи в строительстве

      в мире больше 700 военных баз США. Даже карты есть в свободном доступе...удачи в "немедленном уничтожении"
      Насчет строительства-объекты строят. Базы не базы, сойдут даже наблюдательные посты.
      Никто в здравом уме(в плане денег) базы уважаемых партнеров не тронет.
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 09:06
        0
        Я говорил конкретно про Украину, базы на Окинаве мне по барабану. А на Украине их не будет по определению, а если Россия допустит это, значит нет больше России, неужели непонятно. А есть шайка барыг, так и называйтесь соответственно.