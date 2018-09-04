Запретить смартфоны на занятиях в школах? Минпросвет размышляет

Равенство учащихся в этой сфере пойдёт им только на пользу.

В России активно обсуждается ситуация, которая внешне проблемной может не выглядеть, но для людей, с ситуацией знакомой, – она весьма острая. Речь идёт о тотальном использовании школьниками и студентами смартфонов и иных гаджетов во время занятий.Ранее о проблеме, которая напрямую связана с существенным понижением уровня внимания во время занятий в школе, в региональные департаменты образования и министерство обращались представители учительского сообщества и родительских комитетов. Отмечалось, что использование смартфонов не только снижает уровень внимания школьника, но и напрямую влияет на его успеваемость, характер работы в учебной аудитории, на контакты с учителями и сверстниками в ходе обучения, вызывая проблемы психологического характера. Кроме того, проявляется своеобразное расслоение по уровню доходов семей – по используемым смартфонам в зависимости от их стоимости.Не так давно глава Минпросвета Ольга Васильева поддержала идею о запрете на использование школьниками гаджетов во время учебных занятий. После этого общественность раскололась на тех, кто за, и тех, кто против.Что по этому поводу думают в образовательном комитете нижней палаты Федерального собрания? Запред комитета Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, отмечает, что решение вопроса может быть связано с «ограничением на использование гаджетов по цене». По мнению депутата, достаточно запретить использование в школах смартфонов, цена которых выше 5 тысяч рублей.Депутат:Как в школе будут отслеживать цену смартфонов учеников – по предоставляемым товарным чекам из магазина? Этого депутат не прояснил.Да и как цена смартфона в итоге влияет на снижение концентрации внимания ученика во время урока? Ведь «пролистывать странички» или играть в «голодных птиц» во время занятий можно на гаджете ценой и до 5 тысяч рублей.На самом деле – проблема достаточно остра, и она таковой является не только для России.