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Запретить смартфоны на занятиях в школах? Минпросвет размышляет

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В России активно обсуждается ситуация, которая внешне проблемной может не выглядеть, но для людей, с ситуацией знакомой, – она весьма острая. Речь идёт о тотальном использовании школьниками и студентами смартфонов и иных гаджетов во время занятий.

Ранее о проблеме, которая напрямую связана с существенным понижением уровня внимания во время занятий в школе, в региональные департаменты образования и министерство обращались представители учительского сообщества и родительских комитетов. Отмечалось, что использование смартфонов не только снижает уровень внимания школьника, но и напрямую влияет на его успеваемость, характер работы в учебной аудитории, на контакты с учителями и сверстниками в ходе обучения, вызывая проблемы психологического характера. Кроме того, проявляется своеобразное расслоение по уровню доходов семей – по используемым смартфонам в зависимости от их стоимости.

Запретить смартфоны на занятиях в школах? Минпросвет размышляет



Не так давно глава Минпросвета Ольга Васильева поддержала идею о запрете на использование школьниками гаджетов во время учебных занятий. После этого общественность раскололась на тех, кто за, и тех, кто против.

Что по этому поводу думают в образовательном комитете нижней палаты Федерального собрания? Запред комитета Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, отмечает, что решение вопроса может быть связано с «ограничением на использование гаджетов по цене». По мнению депутата, достаточно запретить использование в школах смартфонов, цена которых выше 5 тысяч рублей.

Депутат:
Равенство учащихся в этой сфере пойдёт им только на пользу.


Как в школе будут отслеживать цену смартфонов учеников – по предоставляемым товарным чекам из магазина? Этого депутат не прояснил.

Да и как цена смартфона в итоге влияет на снижение концентрации внимания ученика во время урока? Ведь «пролистывать странички» или играть в «голодных птиц» во время занятий можно на гаджете ценой и до 5 тысяч рублей.

На самом деле – проблема достаточно остра, и она таковой является не только для России.
Использованы фотографии:
biwork.ru
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59 комментариев
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  1. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 06:32
    +12
    Просто заставлять сдавать смартфоны на входе в школу. В некоторых школах Запвда это делается, причём давно.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:41
      +15
      Запретить смартфоны на занятиях в школах? Минпросвет размышляет
      "смартфоны"-это "великий отупитель",смотришь на людей и поражаешься...ничего вокруг не видят,идут,едут,сидят,едят... и все уткнувшись в эти ГАДжеты...стадо...
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 07:51
        +4
        Цитата: андрей юрьевич
        "смартфоны"-это "великий отупитель",смотришь на людей и поражаешься...ничего вокруг не видят,идут,едут,сидят,едят... и все уткнувшись в эти ГАДжеты...стадо...

    2. Ингвар 72 Офлайн
      Ингвар 72 Сегодня, 07:02
      +1
      Цитата: Krasnodar
      Просто заставлять сдавать смартфоны на входе в школу.

      Не надо ничего сдавать. Просто нужно в школах поставить глушилки сигнала, которые делают из самого крутого телефона безполезный кусок пластика и метала. hi
      1. konstantin68 Офлайн
        konstantin68 Сегодня, 07:26
        +3
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: Krasnodar
        Просто заставлять сдавать смартфоны на входе в школу.

        Не надо ничего сдавать. Просто нужно в школах поставить глушилки сигнала, которые делают из самого крутого телефона безполезный кусок пластика и метала. hi

        Идея хорошая,но либерасты завоют про нарушение прав человека,да и технически это сложновато осуществить.
        1. ROSS 42 Офлайн
          ROSS 42 Сегодня, 07:37
          +4
          Нам всё тяжело. В России принять закон о прогрессивном налогообложении (НДФЛ) - в облом, отменить мораторий на смертную казнь за ряд преступлений - не этично, сажать всех в общие зоны, без различий на предыдущее место работы - неудобно...
          В пятой республике взяли и запретили...
          https://rg.ru/2018/06/08/francuzskij-parlament-zapretil-smartfony-v-shkolah.html
          В школе нужно учиться, а не выпендриваться перед сверстниками возможностями своих родителей. Там должны получать знания и навыки. Кто на этом поприще добивается больших успехов, тот и "пан"... yes
        2. Ингвар 72 Офлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 08:29
          +1
          Цитата: konstantin68
          да и технически это сложновато осуществить.

          Вообще без проблем, друг работает в хитрой службе, с его слов это дешево, и сердито. wink А по либерастам согласен. hi
        3. igordok Офлайн
          igordok Сегодня, 08:47
          0
          Цитата: konstantin68
          Идея хорошая,но либерасты завоют про нарушение прав человека,да и технически это сложновато осуществить.

          И заставят ходить в шапочках из фольги.
      2. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 07:33
        +7
        Цитата: Ингвар 72
        Не надо ничего сдавать. Просто нужно в школах поставить глушилки сигнала, которые делают из самого крутого телефона безполезный кусок пластика и метала.

        "Глушилки" не позволят только звонить, а этим на уроках и так вряд ли кто занимается. А вот использовать смартфон как фотокамеру, игровую приставку, аудио-видеоплеер, радиоприемник... (как раз то, в качестве чего его и используют на уроках), "глушилка" вполне позволит.
      3. raw174 Онлайн
        raw174 Сегодня, 07:43
        0
        Цитата: Ингвар 72
        Просто нужно в школах поставить глушилки сигнала

        Дорого, возможны проблемы систем защиты (противопожарная, охранная сигнализация, прочие), будут так же проблемы у близлежащих домов (там где плотная застройка).
      4. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 08:25
        +3
        Однако функции калькулятора остаются...Да и закаченное видео и аудио никуда не денется...В конце семидесятых,когда начали появляться калькуляторы нам их запрещали в школе..
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 08:35
          +1
          Цитата: 210окв
          Однако функции калькулятора остаются...Да и закаченное видео и аудио никуда не денется...В конце семидесятых,когда начали появляться калькуляторы нам их запрещали в школе..

          В Молдавии конца 80-х тоже запрещали, поэтому я таскал из дома Часы с калькулятором) Правда, через три урока мне их просто запретили носить. После чего хитом класса стала игра «ну погоди», по моему, где волк ловил яйца )) и все это было до порнокарт, которые тоже стали весьма популярны среди восьмиклассников, но это был уже 91 год laughing
          1. raw174 Онлайн
            raw174 Сегодня, 09:24
            0
            Цитата: Krasnodar
            игра «ну погоди», по моему, где волк ловил яйца

            "Электроника", Волк ловит яйца, морской бой и гонки были, а в конце мультик, кто нибудь доиграл до мультика laughing good
    3. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 07:48
      +2
      Цитата: Krasnodar
      Просто заставлять сдавать смартфоны на входе в школу.

      Где хранить? Нужны камеры хранения, а в школе тысяча человек, потребуется доп. хранилище пристраивать, а как быть если ребенок прячет телефон? Обыск? А почему семья выключена? Это прежде всего дело родителей! У меня старшая дочь только пошла в школу, телефон дали простой, старый, там 5-7 номеров и всё, никаких смартфонов она не получит до старших классов точно.
      1. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 08:07
        +2
        Вы наверное молодой папа? Это вам кажется, что дочка не получит дорогого смартфона, когда она подрастет, она столько причин укажет, что бы вы купили ей смартфон, и столько будет пролитых слез и истерик, что волей не волей купите
        1. raw174 Онлайн
          raw174 Сегодня, 08:12
          +4
          Цитата: Alexey-74
          Вы наверное молодой папа?

          Да, мне не сильно далеко за 30, а детей трое...
          Цитата: Alexey-74
          она столько причин укажет, что бы вы купили ей смартфон, и столько будет пролитых слез и истерик, что волей не волей купите

          Понимаю, но надеюсь на свою стойкость, хотя на жену надежды нет))) Но в любом случае, вопросы воспитания - прежде всего вопросы к семье.
      2. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 08:55
        0
        Цитата: raw174
        Цитата: Krasnodar
        Просто заставлять сдавать смартфоны на входе в школу.

        Где хранить? Нужны камеры хранения, а в школе тысяча человек, потребуется доп. хранилище пристраивать, а как быть если ребенок прячет телефон? Обыск? А почему семья выключена? Это прежде всего дело родителей! У меня старшая дочь только пошла в школу, телефон дали простой, старый, там 5-7 номеров и всё, никаких смартфонов она не получит до старших классов точно.

        Где хранить - не проблема. Ячейки в гардеробе, дел на пару копеек. Обыска не надо - пронесёт - родителей в школу и т.д. За дочку респект, мозги у Вас на месте. А у меня тесть подарил малому iPhone X, до этого 7+. Слава Б-гу, что получилось у меня внушить сыну следующее - учеба сегодня это твоё финансовое и моральное благополучие завтра, в итоге смартфоном он на уроках не пользуется. По крайней мере, жалоб от учителей не поступало.
    4. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 07:49
      +3
      Смартфон это зло, все, лично я перешел на обычную кнопочную звонилку, без всяких примочек и игрушек, емкость батареи моноблока 4 000 ампер !!! и забыл про зарядку на месяц !!! при умеренном общении в день минут по 10-ть.
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 07:59
        +3
        Цитата: предки с Дона
        Смартфон это зло...
    5. abc_alex Офлайн
      abc_alex Сегодня, 08:18
      0
      Нельзя. Для этого школа должна взять на себя ответственное хранение мат. ценностей. Никто на это не пойдёт.
  2. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:36
    +11
    Проблема, на самом деле, очень серьёзная. Играют, снимают, списывают - все, включая отличников. Ученик может иметь все кричащие признаки низкого уровня жизни - но обязательно со смартфоном....Уровень влияния на развитие (физическое, психологическое, интеллектуальное) просто ужасающий. Всегда выступал за запрет телефонов в школе - коллеги и администрация никогда не поддерживают по надуманным предлогами.... Эх, "доиграемся".... am am am
    1. alstr Онлайн
      alstr Сегодня, 07:16
      +5
      Ой. Да ладно. Покажите мне кто в школе не списывал? Или не играл в тот же морской бой?
      Все тоже самое было только на другой технологическом уровне.
      А развитие ребенка зависит не от игрушек, а от родителей и учителей.
      Простой пример. В моем детстве я спокойно играл во дворе (без родителей) с 6 лет, с 8 сам ходил в ближайшие магазины, а с 10 лет ездил на другой конец Питера. И никто за меня не переживал особо. А теперь отпустить ребенка до 10 лет на улицу - это преступление (мало того даже дома оставить преступление - оставление ребенка в опасности).
      Вот Вам развитие ребенка. Может все таки мы будем более адекватными?
      1. Ююка Офлайн
        Ююка Сегодня, 07:45
        +4
        Покажите мне кто в школе не списывал? Или не играл в тот же морской бой?
        Все тоже самое было только на другой технологическом уровне.

        списывать со шпаргалок на порядок сложнее и полезнее, особенно если сам готовил winked с учебника сложнее - надо листать, искать абзац - мозг работает по другому, должен сканировать пространство вокруг на опасность приближения "угрозы" laughing

        "морской бой" и прочие интеллектуальные игры (это без иронии) давали мозгу мощный импульс на работу по логике и тактике. А вот смартфон или комп больше отупляет - сформулировал запрос, набрал в поисковике, прочитал и... забыл. Про соцсети не говорю - там работа мозга минимальна, если относительно процесса обучения. Кстати, большая беда сегодняшних детей - отсутствие долговременной памяти, не задерживается ничего - стихи запомнить большая проблема, посчитать в уме - зачем?, потому что нет необходимости - все под рукой! надо - минута и вся инфа перед тобой - интернет!(с) Пора вводить спецуроки на которых дети будут выполнять спецупражнения для умственного развития - тренировка памяти, логики, даже элементарного умножения или сложения чисел в уме! Да даже играть в "морской бой" можно - при этом никто в смартфон не сможет подсмотреть wassat

        В голове нет мышц, но если мозг не работает - его продуктивность падает, после 40 лет это особенно заметно...
        1. alstr Онлайн
          alstr Сегодня, 09:06
          0
          Ну в интернете тоже надо искать уметь. Так что тут то на то и получается. Да и шпаргалки на телефон записать тоже что и написать (хотя навык письма теряется, но он и так потеряется в современной жизни) .
          А специальные занятия на память в школе есть.

          Вообще, проблема не в смартфонах (раньше в калькуляторах) или другой умной технике. Проблема в учителях. Если учитель преподает интересно (как счас помню целую пару ржали на военке на лекции по Уставу караульной службы - это надо уметь). Если учитель следит за учениками чтобы они не
          отвлекались, то и учиться они будут нормально. Если учителю все по фиг, то отбирайте или не отбирайте смартфоны, но дети найдут чем себя занять.
          А вот, чтобы учитель был не равнодушен надо ему класс не 30_ 40 человек, а не более 20. И сделать так чтобы и сам учитель развивался. Но это же надо думать - проще что нибудь запретить.
  3. saturn.mmm Онлайн
    saturn.mmm Сегодня, 06:51
    +5
    Категорически запретить пользоваться смартфонами на занятиях. Сдавать на входе в школу, кто думает иначе тот неумный человек.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:56
      -3
      Ага. И дети послушаются.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 07:55
        +6
        Цитата: Бультерьер
        Ага. И дети послушаются.

        реалии: жена преподаёт в "многопрофильном"(оптимизация чо) техникуме,контингент разный от "норм" до ненорм" т.е. "ЗПР" + ко всему-сироты. на уроках делают что хотят,( послать учителя-как два пальца об асфальт) только что не пьют и не курят. "смарты" из рук не выпускают. НИКТО ничего сделать не может. "ювеналка" де-факто работает. "дети" чуть что,заявляют: вы нарушаете мои права,вы не имеете права,я буду жаловаться... о как . и это работает . на них нельзя ни крикнуть, ни лишить стипендии, ни исключить,вообще ничего ! и они это твёрдо знают. растёт "биомусор". ( я не про нормальных,которые пришли учиться и учатся,но таких мало).
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 07:56
      +1
      Давайте и в госучреждениях планшеты и сматры запретим стоимостью от четырех штук, а то депутаты с 400-т тысячными зарплатами в рабочее время по сайтам ползают.
      1. Дедкастарый Офлайн
        Дедкастарый Сегодня, 08:23
        +2
        Цитата: предки с Дона
        -1
        Давайте и в госучреждениях планшеты и сматры запретим

        что ??? а "слуги" что делать будут ???
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 08:39
          0
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: предки с Дона
          -1
          Давайте и в госучреждениях планшеты и сматры запретим

          что ??? а "слуги" что делать будут ???

          Хай носят на заседание глянцевый «Penthouse”. Профилактика сосудов, укрепляет кисти рук...
    3. Skarpzd Офлайн
      Skarpzd Сегодня, 08:23
      +1
      ну как неумный человек отвечу: моя жена преподаватель русского и литературы старших классов. по факту ей пришлось бы покупать 7 комплектов учебников и таскать их домой и в школу, обходится планшетом. ученики не отстают. младшая в школу ходит с планшетом, а дома занимается по учебникам. чем это плохо? человеку который желает получить знания - не повредит ни как. а тому который номер отбывает все на свете мешает. ну давай интерактивные доски уберем из классов, интернет со школы отрубим. вы искренне считаете что это повысит успеваемость?
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 08:42
        0
        Цитата: Skarpzd
        ну как неумный человек

        зачем вам тогда на пальцах объяснять,как всё с этой "смартизацией" людей в стадо превращает... у вас же жена " удобно" с ним работает.. а" другую сторону медали"не пытались рассмотреть,в масштабе ? не на своей кухне ?
      2. saturn.mmm Онлайн
        saturn.mmm Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: Skarpzd
        моя жена преподаватель русского и литературы старших классов. по факту ей пришлось бы покупать 7 комплектов учебников и таскать их домой и в школу, обходится планшетом.

        Речь шла про учеников.
        Цитата: Skarpzd
        младшая в школу ходит с планшетом

        Будем надеяться что ее не затянут в свой омут соцсети
        Цитата: Skarpzd
        человеку который желает получить знания - не повредит ни как. а тому который номер отбывает все на свете мешает.

        Когда рядом у ребенка находится соблазн в большинстве случаев побеждает соблазн.
        Цитата: Skarpzd
        ну давай интерактивные доски уберем из классов

        Вы передергиваете.
        Цитата: Skarpzd
        интернет со школы отрубим

        Пользование интернетом по усмотрению учителя, по обучающим программам.
        Цитата: Skarpzd
        вы искренне считаете что это повысит успеваемость?

        Запрет пользования на уроках смартфонами повысит успеваемость, я в это искренне верю.
  4. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 06:54
    -8
    Да что за дикость у нас вечная- запрещать все?! Неужели так сложно просто работать с детьми и их родителями?!
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:01
      +2
      Дети пусть учаться, а не в игры играют в телефоне.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 07:36
        0
        Да я только за. Просто не в виде запрета. Это не работает в современном мире. Ну сделают его? Что дальше? Смартфоную полицию в школах создадут? Или дети на входе проходя через рамку их сдавать будут? Или вообще их штрафовать за это?) по моему классному руководителю достаточно попросить родителей для этого, объяснив им как это вредит ребёнку. И пусть родители этим занимаются. Про стоимость вообще дичь какая то... если жена дочке отдала свой старый айфон, что тут такого?!
      2. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 08:14
        0
        Цитата: Грибок
        Дети пусть учаться, а не в игры играют в телефоне.

        А кто против? Но вы это детям доходчиво попробуйте объяснить
    2. Ингвар 72 Офлайн
      Ингвар 72 Сегодня, 07:03
      +8
      Цитата: Бультерьер
      Неужели так сложно просто работать с детьми и их родителями?!

      Попробуйте! laughing
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 07:11
        0
        так подобный запрет все равно ни чего не даст) Apple Watch на руку и все дела) чего мне только в школе не запрещали, все делал по своему) не думаю , что мои дети что то по другому делать станут) я ребёнка без телефона из дома сейчас не отпускаю. Всегда знаю где он находится.
    3. alstr Онлайн
      alstr Сегодня, 07:10
      0
      А чего к смартфонам прицепились по поводу стоимости? Почему не к рюкзакам, пеналам, ручкам и т.п.? Они тоже разные бывают.
      Единственное, что смартфоны отнимают внимание, но у нормального учителя ученику смартфон не интересен.
      Что касается переписки, так раньше мы записочками перекидывались. А это простите не только отвлечение двух учеников, но и тех кто между ними. А так даже получатель может проигнорировать отправителя.

      Но есть еще один момент. Сейчас при помешательстве на безопасности (всякие рамки, вертушки и т.п.) доступ в школу родителям запрещается и теперь запретим еще телефоны. А как связаться с ребенком или ему с родителями? А ведь иногда приходится забирать прямо с урока.

      Надо в запретах знать меру.
    4. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:29
      +3
      Цитата: Бультерьер
      Да что за дикость у нас вечная- запрещать все?! Неужели так сложно просто работать с детьми и их родителями?!

      Следую Вашей логике-надо и вейпы тогда разрешить,как минимум,в старшей школе можно и легкую травку,ну а в выпускном классе-можно и синтетику.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 07:43
        0
        Ну это вы перегибаете) конечно я за соблюдение законов) все в правовом поле)
    5. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 07:51
      +3
      Цитата: Бультерьер
      еужели так сложно просто работать с детьми и их родителями?!

      Даже не представляете на сколько это сложно, особенно с родителями "яжмать", в своём материнском рвении, зачастую доходит до крайностей и абсурда...
    6. abc_alex Офлайн
      abc_alex Сегодня, 08:23
      +1
      Невозможно. Развлекаться всегда проще, чем работать, дети при любой возможности будут играть, а не учиться. Это психолого-педагогическая аксиома. Родителям, которые отдают детям смартфоны в школу просто плевать на то, чем они там заняты. В противном случае у детей простые звонилки. Никакие уговоры не работают. Это проверено на практике годами.
    7. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Бультерьер
      Да что за дикость у нас вечная- запрещать все?! Неужели так сложно просто работать с детьми и их родителями?!

      это самый легкий вариант-что то не так, так запретим и все будет Хорошо.
      Запреты не работают нигде. Особенно с детьми. Им запретное даже будет интересней нарушать.
    8. saturn.mmm Онлайн
      saturn.mmm Сегодня, 08:53
      0
      Цитата: Бультерьер
      Да что за дикость у нас вечная- запрещать все?! Неужели так сложно просто работать с детьми и их родителями?!

      Обычно девочки сидят в соцсетях а мальчики участвуют в баталиях( танчики или стратегии), попробуйте втащить их оттуда, для детей это большой соблазн а к ответственности они еще не приучены, зато права свои знают которых значительно больше чем надо.
      Цитата: Бультерьер
      по моему классному руководителю достаточно попросить родителей для этого, объяснив им как это вредит ребёнку. И пусть родители этим занимаются.

      Можно подумать что учителя не говорят родителям об этой проблеме и Вы один который до этого додумался.
      Цитата: Бультерьер
      я ребёнка без телефона из дома сейчас не отпускаю. Всегда знаю где он находится.

      Еще бы знать чем он там занимается.
      Цитата: Бультерьер
      Ага. И дети послушаются.

      Это должно быть нормой установленной законодательно. В школе должен быть установлен кодекс норм поведения ученика, за нарушение которого ученик должен нести наказание, а может и вместе с родителями, порой родители бывают бестолковей своих детей.
  5. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +2
    Этот вопрос давно необходимо было поднять. И ориентироваться не на его (смартфона) цену (ЛДПР как всегда дует в свою дуду), а на его наличие вообще.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:09
    +4
    А чего это вообще законодательно еще лет 15 назад не утвердили? В школе, училище, институте, техникуме -только телефон "говорилка " без камеры, и слота под флешку, и только на перемене! !!
    1. pru-pavel Офлайн
      pru-pavel Сегодня, 07:40
      +1
      В России вообще надо смартфоны запретить. Вы какие то полумеры вечно предлагаете. Это не работает.
    2. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 07:53
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А чего это вообще законодательно еще лет 15 назад не утвердили?

      Утвердить можно, реализовать нельзя... много коллизий будет с имущественными правами и правами человека.
  7. Razvedka_Boem Офлайн
    Razvedka_Boem Сегодня, 07:44
    0
    У нас школьники просто сдают телефоны учителю с началом урока.
    Также смартфон отсылает смс родителям когда школьник заходит в школу и когда покидает ее территорию.
    1. Azim77 Онлайн
      Azim77 Сегодня, 08:08
      +1
      Также популярны вот такие смарт часы с возможностью отслеживания по GPS месторасположения ребенка. Школьник с первого класса может позвонить родителям одним нажатием на кнопку. Работают часы в беззвучном режиме, вибрация на руке не отвлекает класс, а сам ребенок звонок не пропустит. Есть уже подобные модели и для подростков. Т.е. связь используется по назначению. Не посчитайте за рекламу. hi
  8. Skarpzd Офлайн
    Skarpzd Сегодня, 08:14
    +3
    моя младшая - круглая отличница. в школу ходит с тетрадями и планшетом в который накачаны все учебники. ей это ни как не мешает учиться. да и подавляющее большинство ее одноклассников поступает так же. учителями по большому счету приветствуется. если конечное ребенок не использует гаджет как игрульку.
  9. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:31
    +1
    Не хрен размышлять. Никаких смартфонов и телефонов в процессе занятий. Только учитель и ученики. Не получается сдавать, ставит на школу глушилку. Потом спасибо скажут.
  10. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 08:46
    0
    Цитата: saturn.mmm
    Категорически запретить пользоваться смартфонами на занятиях. Сдавать на входе в школу, кто думает иначе тот неумный человек.

    Сказать просто. Как решить эту проблему? Сказал ученик, что у него с собой нет телефона? Что делать? Верить на слово или устраивать тотальный обыск, как личный, так и вещей?
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 09:09
      0
      Сразу брать на заметку и передать его имя учителям. Если словят - родителей в школу.
  11. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 08:51
    0
    Депутаты бы в Радах/Думах бы такой запрет бы провели(особенно по цене) и соблюдали бы свои "запреты".
    НИКАКИЕ ЗАПРЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ. А детьми особенно.
    У детей все построено на играх. Лучшее обучение это тоже своего рода игра. И чем оно интересней-тем лучше ребенок запомнит и захочет. Запрещая любимую игрушку-вы не заставите его сосредоточиться на нелюбимом процессе.
    Я одного не понимаю-откуда такие умные мысли у депутатов? Они хотя б детских психологов бы спросили, преподавателей, детей. Корень зла вычислили....а то--смартфон зло, запретим и все сразу начнут учиться. А до смартфонов все было хорошо значит.
    Не работает такое. Ни с детьми ни с обществом.Общество запретов-это общество нарушаемых запретов! Да еще и с интересом и бунтарством будут эти "нарушения"
    Если предлагать выход нужно перенести часть процесса в смартфон. Сделать из него образ не только развлекательного но и развлекательно образовательного.
    Клин клином вышибают.
  12. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:08
    0
    Да пофиг. Каждый сам "кузнец своего счастья". Если хочет сидеть в смартфоне, считая, что ему на уроке "делать нечего", то пусть сидит. А потом, пусть трясет родителей на предмет репетиторов, для сдачи ЕГЭ-хоть учителям реальный приработок репетиторством будет... Они ж теперь все "личности" и с пеленок умные-им знания не нужны-все ведь в интернете есть-надо- порылся, нашел.....а мозги напрягать...не-это теперь не в тренде. Вон, посмотрите, как наше правительство проблемы решает, в том числе пенсионные, а вы чего-то от молодежи требуете-у них наглядный пример перед глазами-учись-не учись, а нет "связей", нет "папы-мамы наверху"-будешь всю жизнь "пресмыкаться в грязи", в низу хоть "семи пядей во лбу" у тебя будет... Я вообще не парюсь по этому поводу-жизнь все по местам расставит, кому надо, тот получит знания, когда будет для этого, действительно мотивирован....
  13. Витас Онлайн
    Витас Сегодня, 09:15
    0
    Был у нас такой опыт. Через годик класс который сидел на гаджетах, от них отказался. Дети на перемене стали играть в мяч, в догонялки. Остальные, продолжали сидеть на перемене и уроке в телефоне, где не проводили эксперимент.