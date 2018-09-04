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Трамп - Асаду, России и Ирану: Не вздумайте атаковать Идлиб

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Сегодня на страничке американского президента Трампа в Твиттере появился предостерегающий от необдуманного нападения на провинцию Идлиб пост, адресованный сирийскому президенту Башару Асаду, а также российским и иранским властям.

Трамп - Асаду, России и Ирану: Не вздумайте атаковать Идлиб


Напомним, что преобладающую часть территории сирийской провинции Идлиб контролируют боевики террористических группировок, включая «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в РФ). Уничтожение незаконных вооружённых формирований приведёт к восстановлению контроля сирийскими властями над этой провинцией и, скорее всего, к завершению масштабного военного конфликта в Сирии.


Дональд Трамп написал, что "безрассудная атака этого региона правительственными силами Сирии при поддержке России и Ирана может привести к огромной человеческой трагедии, к сотням тысяч жертв".

Откуда такая внезапно появившаяся обеспокоенность Вашингтона судьбами людей, включая сирийских граждан? Где была их гуманность, когда они вместе со своими союзниками наносили многочисленные ракетно-авиационные удары по сирийской Ракке, в результате которых гибли тысячи мирных жителей?

Особенно лицемерно звучат эти предостережения американского лидера о возможной человеческой трагедии на фоне готовящейся при активной поддержке британских спецслужб инсценировки применения Асадом химоружия против своего народа в Идлибе, о чём ещё в конце августа сообщали в российском военном ведомстве. Подобная провокация должна стать очередным поводом для нанесения американскими, британскими и французскими вооружёнными силами новых ракетно-авиационных ударов по сирийским объектам.
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46 комментариев
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  1. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 06:56
    +21
    Последний гадюшник нужно вскрывать однозначно, эта заноза остаётся у американцев веским элементом шантажа.
    1. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 07:04
      +9
      hi
      Это ещё не последний гадюшник. Обратите внимание на юге сирии, там тоже сидят в пустыне. Огромная территория под ними. А там ещё нефтяные поля под курдами.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:05
        +4
        hi
        Цитата: Zubr
        А там ещё нефтяные поля под курдами

        Угу , а курды - под матрасами . yes
        Лицемерие матрасов не знает предела . Понимают что с зачисткой Идлиба от бармалеев им станет сложнее гнуть свою линию . Ну и денег , вбуханных в бармалеев жалко , есессна . А к себе их эвакуировать они что-то не хотят - боятся что покусает бешеная собака своего хозяина .
        1. Кент0001 Онлайн
          Кент0001 Сегодня, 08:35
          +2
          О каком лицемерии вы говорите? Это не лицемерие-это право сильного. И не более. Так ка мы не можем быть сильными, значит нам через Твиттер пришлют распоряжение, которое мы будем выполнять, да и еще выражать озабоченность, а на этом сайте писать про лицемерие амеров...его нет (лицемерия), а есть жесткий курс на общую гегемонию в мире, и у них пока это получается. Как-то так...жду минусов от ура-патриотов.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:48
            +6
            Право сильного позволяет заявлять о своих целях прямо , а не обвешивать их всякой псевдогуманной мишурой . Так что здесь имеет место именно лицемерие . США понимает что теряет свои позиции гегемона .
            Цитата: Кент0001
            Как-то так...жду минусов от ура-патриотов.

            От меня Вы их точно не дождётесь - я умею уважать все мнения . hi
            1. Тралл Офлайн
              Тралл Сегодня, 08:57
              +1
              А почему бы Ан-Нусре и ИГИЛу не перебраться в США? Там их точно никто не тронет.
              1. НИКНН Онлайн
                НИКНН Сегодня, 09:20
                +1
                Цитата: Тралл
                А почему бы Ан-Нусре и ИГИЛу не перебраться в США? Там их точно никто не тронет.

                Шутить изволите? Следующий этап (если зачистим с Асадом Идлиб) будет защита нефти совместно с курдами. Думаю планы эти будут куда кровавее, есть надежда, что выдавят амеров хотя и сомнения есть не малые. А вот когда выдавят ждем напряга со стороны Афганистана и попыток цветных революций в нашей азии..
          2. Paranoid50 Онлайн
            Paranoid50 Сегодня, 09:18
            +1
            Цитата: Кент0001
            которое мы будем выполнять, да и еще выражать озабоченность, а на этом сайте писать про лицемерие амеров...

            Так зачем же вы выполняете и выражаете? laughing
    2. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 07:11
      +7
      По заявлению Трампа можно предсказать, на что будет делать упор для давления на Россию "мировое сообщество" при начале боев за Идлиб. Все мировые "демократические сми" будут каждый день орать про сотни тысяч жертв кровавых бомбардировок русских и животного Ассада. Нашим дипломатам не легко придется, но другого выхода нет. Чем скорее провинция Идлиб будет очищена от повстанцев и разномастных террористов, тем скорее закончится гражданская война в Сирии.
    3. Sunjar Офлайн
      Sunjar Сегодня, 07:17
      +2
      Трам проявляет заботу о своих подопечных и подотчетных террористах, а так же об инструкторах, которые тех натаскивают. Это же миллиарды вбуханного бабла, вот на Западе (а там и британцы, французы, поляки и фиг знает кто еще на стороне террористов воюет) и занервничали, что бабло, террористы и инструктора свои помножаться на ноль. Правда скорее всего наши разрешат инструкторов вывезти. Я тут на ВО часто встречал критические заметки, что нельзя было сгонять весь этот сброд в одно место. Что вы говорите? То бишь надо было, как Ракку все населенные пункты расфигачивать с гарантированно убитыми гражданскими. Далее это бы дало результат не сдаваться другим, дало б результат уверенности других гражданских, что Россия и сирийские войска желают убить, как можно больше гражданских, а так же если бы их на автобусах в одно место не свозили, те бы свалиавли малыми группами кто куда, а потом их снова вылавливать бы по всей Сирии приходилось бы. Но авторам ВО и некоторым комментаторам лишь бы шашкой махать, а о последствиях думать не надо естественно.
    4. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 07:44
      +3
      Цитата: Неплохой
      Последний гадюшник нужно вскрывать однозначно, эта заноза остаётся у американцев веским элементом шантажа.

      Эх, если бы последний, Сирия очень разношерстна, там воюют все против всех, к тому же с территории "добрых" соседей Турции, Саудовской Аравии, Ирака, Израиля этот гадюшник будет длится вечно, ну вот так исторически сложилось. Теперь вопрос хватит ли у России ресурсов воевать в Сирии вечно ? Не факт. С уходом Асада, а это когда-то случится, там начнется передел власти, а любая власть очень любит деньги, а США могут себе позволить неограниченно печатать зелень для подкормки продажной "элиты", что не однократно доказывали (((.
    5. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 07:50
      +2
      Правительство США и есть те самые террористы и убийцы .
  2. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 06:57
    +4
    Ну сотни тысяч жертв это если бы САСШ занялись Идлибом. Это прямо гаранти. Но исходя из привычного довода "где громче орут-там правильно" бить надо. И бить будем. Но сначала прилюди и торговля...Как без этого? Всё же политик,понимаешь... Да и рановато. Нужен конец сентбр. Дл глубокой операции ещё жарко, а там всё на месяц-два и поэтому желательно начать попозже. Необходима позиция Израиля-наиболее "мешательного" субъекта в этих мероприятиях,несмотря на улучшение и появление взаимопонимания всё же евреи народ не предсказуемый если заранее не обговорить.
    1. Дедкастарый Офлайн
      Дедкастарый Сегодня, 07:07
      +1
      Цитата: гильза
      +1
      Ну сотни тысяч жертв это если бы САСШ занялись Идлибом.

      своих не бьют . и что то автобусы вспомнились...надеюсь не повторится.
  3. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 06:58
    +5
    Тоже самое про Алеппо пели. Сейчас там жизнь налаживается. Всё строят и развивают.
  4. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 07:01
    +2
    Выкорчевывать к едрени фени под зонтиком ПВО и ни на кого не смотреть.Трамп клоун дела с ним вести нельзя
  5. Комментарий был удален.
    1. Грац Офлайн
      Грац Сегодня, 07:09
      +2
      при дедушке Сталине не только бы этим товарищам лоб зеленкой намазали, но и родственники их поехали бы осваивать новые земли и между прочим это правильно
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 07:22
        +4
        Цитата: Грац
        при дедушке Сталине не только бы этим товарищам лоб зеленкой намазали, но и родственники их поехали бы осваивать новые земли и между прочим это правильно

        Сколько можно твердить - если бы, если бы? Ну нет у нас Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича и не предвидится. Придется жить с тем, что имеем. Тогда и люди и государство совсем другими были. Но, мечтать не вредно. hi
        1. ver_ Онлайн
          ver_ Сегодня, 09:09
          0
          ....заладили - нет, нет - Михо призовите править- натянет вам ваш глаз на вашу же кормовую часть - славная картина будет...
    2. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 07:11
      +5
      Это уже не граждане России, это уже враг, они взяли в руки оружие на другой стороне.
      1. Грац Офлайн
        Грац Сегодня, 07:15
        +6
        Вооот поэтому и надо принять закон о лишении гражданства подобных субъектов с закрытием им въезда в страну, я не знаю почему подобный закон не приняли ещё лет 5 назад
    3. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:14
      +2
      Профессионалы. Чётко изучают цели что бы их уничтожить. Несколько разведок. Спутники, бпла, перехваты разговоров, сирийские кроты в расположениях боевиков. Поэтому жертв среди мирных нету. Это вы бомбите всех подряд. Да убиваете массово палестинцев с камнями.
    4. klaus16 Офлайн
      klaus16 Сегодня, 07:18
      +1
      Да не. Всё равно кого то зацепили. Это неизбежно. Просто наши более избирательно бомбят. А потери гражданских по любому есть. Хотя там сложно отделить бармалеев от мирных.
  6. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:07
    +1
    Все крупные операции в Сирии заканчивались зелеными автобусами и транзитом в Идлиб крупной части бармалеев....А тут ехать только в Турцию. Думаю, здесь все мнутся скорее из-за Турок. Американцы, скорее, будут инфо поддержку и в ООН всякие заседания созывать.
  7. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:08
    +5
    может привести к огромной человеческой трагедии, к сотням тысяч жертв
    Какая вдруг проявилась забота о возможных жертвах. А про жертвы в Югославии, Ираке и той же Сирии (Ракку сравняли с землей) где без разбора бомбила коалиция забыли? Как американцы боятся, что последний анклав их воспитанников будет уничтожен. Осталось ждать резолюции ООН с подачи англосаксов и конечно Франции с др. американскими придатками. А вот идти на уступки американцам выйдет себе дороже.
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 09:21
      0
      Дожать...., дожать....
  8. slavaseven Офлайн
    slavaseven Сегодня, 07:09
    +4
    Новый виток дипломатии - общение в Твиттере, Телеграмме, Фейсбуке. Дальше смайлики будут?
  9. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 07:12
    0
    Опять Трамп на публику работает. Отлично знает, что его слушать не собирается никто , но перед конгрессом и избирателями он весь в белом)))
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
    +1
    А пошел бы этот рыжий бизнесмен и агент всех спецслужб мира на хутор бабочек ловить! !! fool Много клоунок от бизнеса на себя взял -рано или поздно от непомерно тяжелой ноши надорвется!
  11. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:16
    +2
    Дональд Трамп написал, что "безрассудная атака этого региона правительственными силами Сирии при поддержке России и Ирана может привести к огромной человеческой трагедии, к сотням тысяч жертв".
    ..Написал бы проще: Не трогайте наших выкормышей...
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:17
    -1
    Трампяра, забери всю эту нечесть типа игилонусры в свои тухлые штаты -пусть они тебе обрезание сделают -головы твоей тупой! !!!! fool fool fool
  13. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 07:21
    0
    Еще они вместе с Султаном споют, до 8 числа по идее должно начаться, осталось не много.
  14. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 07:27
    +1
    Перемешать весь идлибский гадюшник РСЗО и ОДАБами вместе пин дос ников и бармалеев. Тогда, наверное, только на земле Сирии всё успокоится и упокоится.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:46
      0
      А мирных жителей тоже?!
  15. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +3
    Жертвы будут если оставить всё как есть. Ситуация - И так и так плохо - если ликвидировать банды\группы, как не назови это незаконные формирования и не мирные, всё ж останется меньше проблем на потом.
    А шо полосатые сделают, опять ракеты пулять? Авиацию и линейные подразделения они уберут, чревато их использовать.
    Поддержки\противодействия от кого то, кроме известных стран, ждать не приходится, про ООН уже можно забыть.
    Короче, час Х, ждёмс.
  16. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 07:57
    +1
    Дали бы 24 часа чтобы мирные жители покинули зону Идлиба, и отработали крылатыми ракетами и морского базирования и воздушного, пехота только зачистила бы.......и плевать что заявляют американцы.
  17. demo Офлайн
    demo Сегодня, 07:59
    0
    Нормаль делать такие заявления в социальных сетях?
    Это новый трэнд в дипломатии?
    Дожились.
    Сиди себе, строчи в Твиттер и делай мировую политику.
    Вспоминается ушедший от нас Задорнов.
    Только хотелось бы расширить его высказывание.
    Американцы тупые. Но при этом они хотят чтобы не было умных.
    Не родись умным - сделай штатам приятно.
  18. Oznob Офлайн
    Oznob Сегодня, 08:06
    0
    Трамп - Асаду, России и Ирану: Не вздумайте атаковать Идлиб
    Ато что?
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 08:08
      +1
      Цитата: Oznob
      Ато что?

      Будет бить и возможно ногами. Впервые что ли...
  19. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 08:07
    -1
    включая «Джебхат ан-Нусру»

    да уже лет пять наверное как ее не существует...
  20. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 08:10
    +2
    Чот жертвы Гамбурга и Мюнхена, Хиросимы и Нагасаки, Применение Оранжа во Вьетнаме и пр, их никогда не заботило. А тут такие сантименты...
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 08:33
      +1
      ага как то смешно от американцев такое слышать....
  21. Pacifist Онлайн
    Pacifist Сегодня, 08:28
    0
    Угу, прям сейчас все все отменят и покаются. Абсолютно точно сказано, что это очередной высер в рамках программы прикрытия и оправдания удара.
  22. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 08:32
    +2
    Цитата: Alexey-74
    Дали бы 24 часа чтобы мирные жители покинули зону Идлиба, и отработали крылатыми ракетами и морского базирования и воздушного, пехота только зачистила бы.......и плевать что заявляют американцы.

    Вот только бармалеи бы их, мирных жителей не выпустили бы. Что уже было неоднократно. Они же не полные лохи лишаться живого щита

    Цитата: Грац
    Выкорчевывать к едрени фени под зонтиком ПВО и ни на кого не смотреть.Трамп клоун дела с ним вести нельзя

    Зонтик ПВО там совсем для других дел. Стоило бы уже это понять и не мечтать о чем-то ином
  23. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:49
    +1
    Вот клоун, а когда Ирак и Ливию долбали ты где был, защитничек хренов. Честно говоря, все последние события оставили на душе неприятнейший осадок. Такое впечатление, что тебя обманули и не знаешь кто и где. Все эти беззубые заявления Лаврова, заявления ВВП о врагах как о партнерах, особенно готовность идти на компромисс даже с животными типа потроха, вызывают мягко говоря не очень позитивный настрой. Хочется матом ругаться и водки выпить, но это ни на что не повлияет, только проблем добавит.
  24. Димон71 Онлайн
    Димон71 Сегодня, 09:25
    0
    Гадюшник находится в Вашингтоне.