Трамп - Асаду, России и Ирану: Не вздумайте атаковать Идлиб

Сегодня на страничке американского президента Трампа в Твиттере появился предостерегающий от необдуманного нападения на провинцию Идлиб пост, адресованный сирийскому президенту Башару Асаду, а также российским и иранским властям.Напомним, что преобладающую часть территории сирийской провинции Идлиб контролируют боевики террористических группировок, включая «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в РФ). Уничтожение незаконных вооружённых формирований приведёт к восстановлению контроля сирийскими властями над этой провинцией и, скорее всего, к завершению масштабного военного конфликта в Сирии.Дональд Трамп написал, что "безрассудная атака этого региона правительственными силами Сирии при поддержке России и Ирана может привести к огромной человеческой трагедии, к сотням тысяч жертв".Откуда такая внезапно появившаяся обеспокоенность Вашингтона судьбами людей, включая сирийских граждан? Где была их гуманность, когда они вместе со своими союзниками наносили многочисленные ракетно-авиационные удары по сирийской Ракке, в результате которых гибли тысячи мирных жителей?Особенно лицемерно звучат эти предостережения американского лидера о возможной человеческой трагедии на фоне готовящейся при активной поддержке британских спецслужб инсценировки применения Асадом химоружия против своего народа в Идлибе, о чём ещё в конце августа сообщали в российском военном ведомстве. Подобная провокация должна стать очередным поводом для нанесения американскими, британскими и французскими вооружёнными силами новых ракетно-авиационных ударов по сирийским объектам.