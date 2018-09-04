NI нашёл уязвимости и изъяны в F-35
Американский журнал The National Interest публикует материал, в котором рассматриваются стелс-характеристики истребителей 5-го поколения F-35. В частности, обсуждается вариант истребителя F-35В, у которого нашёлся главный изъян, связанный со стелс-покрытием.
Речь идёт о креплении авиационных бомб на внешних подвесках - пилонах. Сам этот факт при наличии полномасштабного боевого оснащения самолёта приводит к потере одной из главных заявленных функций истребителя – незаметности для противника.
Из материала в NI:
Отмечен и другой «изъян» F-35B. В журнале утверждается, что на самом деле он (самолёт) не может взять на себя заявленную полную бомбовую нагрузку для эффективного её применения. Дело в том, что она крайне затруднит возвращение самолёта на палубу авианосца.
Из материала:
Но, по большому счёту, это проблема не только американского F-35B. Полная боевая снаряжённость самолётов палубной авиации предъявляет особые требования для лётчиков самолётов и других стран мира.
Речь идёт о креплении авиационных бомб на внешних подвесках - пилонах. Сам этот факт при наличии полномасштабного боевого оснащения самолёта приводит к потере одной из главных заявленных функций истребителя – незаметности для противника.
Из материала в NI:
Истребитель F-35B не способен переносить тяжёлые авиабомбы незаметно, так как их необходимо крепить на внешних подвесах (пилонах). Например, противобункерные бомбы. Они слишком массивны для размещения их во внутреннем бомбовом отсеке этого самолёта.
Отмечен и другой «изъян» F-35B. В журнале утверждается, что на самом деле он (самолёт) не может взять на себя заявленную полную бомбовую нагрузку для эффективного её применения. Дело в том, что она крайне затруднит возвращение самолёта на палубу авианосца.
Из материала:
F-35B либо придётся сбрасывать все бомбы в ходе воздушной атаки, либо сбрасывать их перед посадкой на палубу.
Но, по большому счёту, это проблема не только американского F-35B. Полная боевая снаряжённость самолётов палубной авиации предъявляет особые требования для лётчиков самолётов и других стран мира.
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