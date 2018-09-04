NI нашёл уязвимости и изъяны в F-35

Истребитель F-35B не способен переносить тяжёлые авиабомбы незаметно, так как их необходимо крепить на внешних подвесах (пилонах). Например, противобункерные бомбы. Они слишком массивны для размещения их во внутреннем бомбовом отсеке этого самолёта.

F-35B либо придётся сбрасывать все бомбы в ходе воздушной атаки, либо сбрасывать их перед посадкой на палубу.