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NI нашёл уязвимости и изъяны в F-35

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Американский журнал The National Interest публикует материал, в котором рассматриваются стелс-характеристики истребителей 5-го поколения F-35. В частности, обсуждается вариант истребителя F-35В, у которого нашёлся главный изъян, связанный со стелс-покрытием.

Речь идёт о креплении авиационных бомб на внешних подвесках - пилонах. Сам этот факт при наличии полномасштабного боевого оснащения самолёта приводит к потере одной из главных заявленных функций истребителя – незаметности для противника.

NI нашёл уязвимости и изъяны в F-35



Из материала в NI:
Истребитель F-35B не способен переносить тяжёлые авиабомбы незаметно, так как их необходимо крепить на внешних подвесах (пилонах). Например, противобункерные бомбы. Они слишком массивны для размещения их во внутреннем бомбовом отсеке этого самолёта.

Отмечен и другой «изъян» F-35B. В журнале утверждается, что на самом деле он (самолёт) не может взять на себя заявленную полную бомбовую нагрузку для эффективного её применения. Дело в том, что она крайне затруднит возвращение самолёта на палубу авианосца.

Из материала:
F-35B либо придётся сбрасывать все бомбы в ходе воздушной атаки, либо сбрасывать их перед посадкой на палубу.


Но, по большому счёту, это проблема не только американского F-35B. Полная боевая снаряжённость самолётов палубной авиации предъявляет особые требования для лётчиков самолётов и других стран мира.
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32 комментария
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  1. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:41
    +5
    Так это Капитан Очевидность, загрузил внешние подвески-потерял "невидимость". В чем смысл написанного? Ну есть такой недостаток, так этот недостаток не присущ именно F-35. Да и "брюхо" не может принимать бомбы и ракеты любого размера. А вообще F-35 вроде как истребитель, но тут ему прилепляют свойства фронтового бомбардировщика и штурмовика.
    1. merlin Офлайн
      merlin Сегодня, 07:49
      +7
      F-35 истребитель-бомбардировщик. Так что претензии очень даже в тему.
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 08:22
        -1
        Цитата: merlin
        F-35 истребитель-бомбардировщик. Так что претензии очень даже в тему.

        Для подавления ПВО он предназначен. Нагрузки, позволяющей ему оставаться невидимым, для этой цели хватит с головой.
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:15
      +3
      Евгений hi
      Цитата: Altona
      Капитан Очевидность

      Согласен . NI я давно считаю бульварной газетёнкой и не перестаю удивляться как они треплются , как бельё на верёвке в зависимости от того , кто проплатил статейку . То хвалят , то навозом поливают ...
      1. ul_vitalii Офлайн
        ul_vitalii Сегодня, 08:36
        +2
        Паша, приветствую!hi Все темы они интересным образом расшатывают, что политика в Европе, отношение к России, к своим выборам, а уж F-35 это шедевр информационного сопровождения.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:49
          +2
          Виталий , здрав буде ! hi
          Цитата: ul_vitalii
          Все темы они интересным образом расшатывают

          Ну так каждый кормится как умеет . wink
      2. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 08:52
        +3
        Павел! hi На этот раз NI ни чего нового не сказали еще при проектировании именно ф35В уменьшили калибр бомб, но не потому что не убираются (Ф35А несет) а по тому именно что военные поставили задачу возвращения с бомбовой нагрузкой назад (тут NI перестарался с умным видом), да и не нужно ему бетонобойные бомбы нести, к стати у них есть высокоточная бомба GBU-39 которая ЖБУ пробивает и весит мало и в отсек убирается, так что ребята там записались по моему... А вотсеках у него бомбы калибра 450 кг Я ак прикинул применение бомб большего калибра это уже спец операция и спец носители как правило, основная у наших ФАБ 500, ФАБ 250...
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:07
          +1
          Николай hi NI попросту отрабатывает уплоченные денежки от заказчика статьи , как я и говорил выше . А вот за авиационные подробности - спасибо ! drinks
          1. rocket757 Онлайн
            rocket757 Сегодня, 09:24
            0
            Цитата: Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 08:22 НОВЫЙ

            Цитата: Krasnodar
            Для подавления ПВО он предназначен. Нагрузки, позволяющей ему оставаться невидимым, для этой цели хватит с головой.

            Интересно, а ПВО разве не предназначена для раздавления таких не званных "невидимых гостей" ?
            Где нормального ПВО нет, говорить о том нечего, а там где ЕСТЬ!
            Пока ваще ничего не доказано, в принципе, просто болтовня о том о сём. soldier
  2. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 07:42
    +5
    шо,опять ??? belay
    1. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 08:05
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      шо,опять ???

      вот-вот... мы же вроде уже недавно победили Ф-35... Выяснили что в нем 100500 недостатков и летает он исключительно на волшебной пыльце. Ну что ж, снова шапки к бою!
  3. BoomAndroid Офлайн
    BoomAndroid Сегодня, 07:43
    +1
    Кто то сомневался?в чем новость то? В том что он не идеален?
    1. spirit Офлайн
      spirit Сегодня, 07:47
      0
      В том что данному журналисту лучше писать бульварные новости ,он там такой же эксперт laughing
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 08:01
        +4
        Цитата: spirit
        В том что данному журналисту лучше писать бульварные новости ,он там такой же эксперт laughing

        ну не так уж он и не прав.
  4. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 07:48
    -2
    NI нашёл уязвимости и изъяны в F-35

    Мнение NI интересует только россиян...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:50
      +2
      А где кроме ВО их мнение печатают то?))))
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 08:02
        +3
        Цитата: Бультерьер
        А где кроме ВО их мнение печатают то?))))

        дык..журнал "национальные интересы"...
      2. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 08:37
        0
        Цитата: Бультерьер
        А где кроме ВО их мнение печатают то?))))

        Вся российская пресса, ибо средства потраченные на его покупку должны отбиваться...
  5. фрезер Офлайн
    фрезер Сегодня, 07:50
    +4
    Ещё раз убедился что NI - это помойка с малоумными авторами.
    Ну естественно, что бомбы на внешней подвеске ухудшает стелс. Вот только бомбы f35 будет использовать после полного подавления ПВО, ведь сам смысл использования бомбы подразумевает нахождения самолёта рядом ц целью.
    В общем: очередной бред от NI. Зачем его суда тащат?
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:04
      +1
      Цитата: фрезер
      +2
      Ещё раз убедился что NI - это помойка с малоумными авторами.

      там всяких много,есть и адекваты,как и везде. посмотрите на любой ресурс.
  6. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:52
    +3
    Цитата: merlin
    F-35 истребитель-бомбордировщик. Так что претензии очень даже в тему.

    ------------------------------
    Нельзя объять необъятное. В смысле, что все и сразу.
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 07:56
      +3
      А еще впихнуть невпихуемое!
      В бомболюк.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 08:07
        +4
        Цитата: Victor_B
        А еще впихнуть невпихуемое!
        В бомболюк.

        легко.. с кем не бывает !.
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:58
    +2
    Цитата: Victor_B
    А еще впихнуть невпихуемое!
    В бомболюк.

    ------------------
    Ну я уж не стал так писать. Мультикалиберное трудно создать, есть наверное пара основных наименований боеприпасов, под которые и затачивают внутренности.
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 08:04
      +1
      Тут или трусы или крестик!
      Или стелсОвость или тонны бомб.
      А побеждают, в итоге, не "высокоточные умницы из самых талантливых бомб", а обычный чугуний.
      Тысячами тонн. Даже у американцев.
  8. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 08:06
    0
    И все его ругают, и всех f-35 не устраивает, однако же продолжают производить и поставлять везде где только удается запихнуть это летающее недоразумение. Я чего-то не понимаю?
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 08:15
      +2
      А вот у нас Армата аналог Ф-35 (а может и Ф-22).
      Мысли замечательные заложены, исполнение революционное (без юмора), но стоят как несколько Т-90 в самом кучерявом обвесе.
      Как пример можно привести немецкий Тигр, машина с кучей недостатков, но реально страшно эффективная. Только за эти деньги немцы могли построить 2-3 рабочих лошадки Т-4 и результат нас бы не обрадовал.
      А мы делали 4 тридцатьчетверки. 4 тридцатьчетверки всегда забьют одного тигра.
      Так, что - берём одежку, измеряем ножки и покупаем сапоги. (Дабы короткие штаны подпереть).
    2. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 09:07
      0
      Тут все сложнее. Выделять или не выделять дальнейшие деньги на программу f-35, решает высший орган госвласти США, состоящий из представителей от штатов. На f-35 работают заводы в 44 штатах, соответственно, если программу закрыть, то в этих 44 штатах люди останутся без работы, и спасибо своему избраннику не скажут. В этом основная причина того, что его допиливать будут до китайской пасхи. А вопросы боевой эффективности переложили на плечи пропаганды, которые последняя не без успеха решает.
  9. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:23
    -1
    Вот чего я не люблю у школоты (да поймут и не обидятся мои диванные соратники пень-сеньоры!) так это шапкозакидательство. Ну лично мне Ф-35 не нравится, ну и что? И вообще - что мы знаем толком о них? Кроме того, что дорогущие и того, что американцы-таки впарят их всем кому не попадя.
    И поимеют не хилый гешефт. Локхид и так его огромной ложкой хлебает, аж по сусалам течет.
    Ну не будет по своим боевым качествам этот самолет хуже Ф-16. (Ф-15 и Сушки не предлагать)
    Это систербрат МИГ-29,35.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 09:00
      +1
      Цитата: Victor_B
      (да поймут и не обидятся мои диванные соратники пень-сеньоры!)

      "пни" не обиделись...на правду глупо обижаться.
  10. kiril1246 Офлайн
    kiril1246 Сегодня, 08:46
    -2
    Ф-35 поэтому и выглядит как пингвин, так как его вооружение спрятано внутри, под панелями с защитным слоем. При атаке на ПВО противника никто на внешней подвеске в трезвом уме ракеты размещать не будет. Максимум там разместят бидоны с горючим, которые сбросят на подлете к цели, что бы не снижать малозаметности.
  11. Приговор Онлайн
    Приговор Сегодня, 09:17
    +1
    F-35? Сейчас здесь будет весь диванный Израиль... laughing laughing laughing Нам снисходительно поведают о том, что на самом деле это не недостатки, а большие достоинства... lol