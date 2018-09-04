Мантуров: российский ОПК готов к строительству вертолётоносцев
Российские судостроительные предприятия способны строить вертолетоносцы и поставлять их заказчикам, в том числе иностранным при наличии с их стороны соответствующего интереса, передает РИА Новости сообщение главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Ранее, в августе, Мантуров сообщал, что вместо вертолетоносцев российские предприятия будут строить универсальные десантные корабли, способные нести на своем борту вертолеты. В свою очередь глава ОСК Алексей Рахманов уточнил, что для российского флота будет построен экспедиционный корабль.
На просьбу журналиста прояснить этот вопрос Мантуров попросил не ловить на слове. Он отметил, что военная терминология сложна и многогранна как в самом министерстве обороны, так и у производителя, который всегда адаптируется к требованию заказчика. Поэтому ответ на данный вопрос журналистам лучше получить у главного заказчика, добавил министр промышленности.
Я же могу лишь сказать, что мы точно можем построить вертолетоносцы и поставить их заказчикам, в том числе зарубежным, которые будут в этом заинтересованы, заключил Мантуров.
Напомним, в 2011 году Россия подписала с Францией договор на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль», однако позднее, в 2015 году, французское правительство отказалось передавать корабли заказчику из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США. Договор был расторгнут.
В мае текущего года замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер), сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.
Ранее, в августе, Мантуров сообщал, что вместо вертолетоносцев российские предприятия будут строить универсальные десантные корабли, способные нести на своем борту вертолеты. В свою очередь глава ОСК Алексей Рахманов уточнил, что для российского флота будет построен экспедиционный корабль.
На просьбу журналиста прояснить этот вопрос Мантуров попросил не ловить на слове. Он отметил, что военная терминология сложна и многогранна как в самом министерстве обороны, так и у производителя, который всегда адаптируется к требованию заказчика. Поэтому ответ на данный вопрос журналистам лучше получить у главного заказчика, добавил министр промышленности.
Я же могу лишь сказать, что мы точно можем построить вертолетоносцы и поставить их заказчикам, в том числе зарубежным, которые будут в этом заинтересованы, заключил Мантуров.
Напомним, в 2011 году Россия подписала с Францией договор на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль», однако позднее, в 2015 году, французское правительство отказалось передавать корабли заказчику из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США. Договор был расторгнут.
В мае текущего года замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер), сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.
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