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Мантуров: российский ОПК готов к строительству вертолётоносцев

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Российские судостроительные предприятия способны строить вертолетоносцы и поставлять их заказчикам, в том числе иностранным при наличии с их стороны соответствующего интереса, передает РИА Новости сообщение главы Минпромторга Дениса Мантурова.



Ранее, в августе, Мантуров сообщал, что вместо вертолетоносцев российские предприятия будут строить универсальные десантные корабли, способные нести на своем борту вертолеты. В свою очередь глава ОСК Алексей Рахманов уточнил, что для российского флота будет построен экспедиционный корабль.


На просьбу журналиста прояснить этот вопрос Мантуров попросил не ловить на слове. Он отметил, что военная терминология сложна и многогранна как в самом министерстве обороны, так и у производителя, который всегда адаптируется к требованию заказчика. Поэтому ответ на данный вопрос журналистам лучше получить у главного заказчика, добавил министр промышленности.

Я же могу лишь сказать, что мы точно можем построить вертолетоносцы и поставить их заказчикам, в том числе зарубежным, которые будут в этом заинтересованы, заключил Мантуров.

Напомним, в 2011 году Россия подписала с Францией договор на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль», однако позднее, в 2015 году, французское правительство отказалось передавать корабли заказчику из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США. Договор был расторгнут.

В мае текущего года замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер), сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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38 комментариев
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  1. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 08:06
    +2
    Ну как всегда, планов громадье...
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:08
      +4
      Мантуров: российский ОПК готов к строительству вертолётоносцев
      а авианосцы ,никому не нужны? быстро,недорого. (сарказм,если чо) ну подсмотрели у французов,как быстро делать(модулями)поучаствовали, нужно использовать знания,строить,продавать, хоть работа будет у людей.
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:31
        0
        Я же могу лишь сказать, что мы точно можем построить вертолетоносцы и поставить их заказчикам, в том числе зарубежным, которые будут в этом заинтересованы, заключил Мантуров.


        Так сделайте , а потом хвалитесь ...
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 08:56
          +2
          Так закажи и сделают.
          Или нужно строить лишь для того, что бы кто-то по сайтам комментарии писал?

          По принципу: "а чЁ слабо вертолетоносец построить?"?

          Огласите весь список ваших "а чЁ".
          Что должны сделать, что бы вам стучалось по клавиатуре веселее.
          Что вам должны по щелчку сбацать? И обязательно кол-во обозначьте.

          Типа СУ-57 - 5тыс штук, Т-14 12 тыс штук, вертолетоносцы - 34шт, авианосцы - 12шт, слетать на Луну - 132 раза, на Марс 133 раза. Осуществить все НЕМЕДЛЯ, что бы к концу месяца было!

          Может увидит американский президент ваш список и тут же решит распустить США как не состоявшееся государство.
          1. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 09:01
            +1
            Надо закрыть в комнате Мантурова, главу ОСК и представителя ВМФ и не выпускать оттуда пока не сформируют единый подход к тому, что и сколько строить.
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 09:07
              +1
              Цитата: maxim947
              Надо закрыть в комнате Мантурова...

              Гениально!!! love wassat laughing lol
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 08:11
      +3
      Все эти авианосцы и вертолетоносцы пустая трата денег, в том числе и на дорогостоящее обслуживание, к тому же они отличная мишень которая не может себя защитить. Упор в оснащении ВМФ надо делать на относительно не дорогие корабли малого тоннажа оснащенные крылатыми ракетами преимущественно гиперзвуковыми, ну и АПЛ совершенствовать.
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 08:20
        +4
        Джедай,про незащищенность авианосцев это Вы зря....Попробуй доберись до АУГ...Но в тех же Штатах это все налажено.А у нас один фрегат будут строить до посинения..
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:26
          +3
          Дима , привет ! hi Тут как-то было "авторитетное" мнение что России нафиг не нужны авианосцы и прочие вертолётоносцы , а надо сосредоточиться на "убийцах авианосцев" . wink
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 08:34
            +2
            Доброго всем времени! hi , авианосцы это 20 -й век , сейчас должны выработать иную концепцию , учитывая быстроменяющиеся возможности , как вооружения так и носителей.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 08:41
              +3
              Витя , привет ! hi Согласен с тобой : меняющаяся концепция ведения боевых действий требует выработки новых подходов и поиска новых решений . Не сомневаюсь что стратеги в ГенШтабе понимают это и работают в этом направлении .
              1. cniza Офлайн
                cniza Сегодня, 08:50
                +1
                Конечно , это не нашего уровня вопросы , надеюсь люди при должностях это понимают гораздо лучше нас. yes
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 09:03
                  0
                  Цитата: cniza
                  надеюсь люди при должностях это понимают гораздо лучше нас

                  Я тоже надеюсь , иначе поменялись бы местами . lol
                  1. Например Офлайн
                    Например Сегодня, 09:10
                    0
                    Цитата: bouncyhunter
                    Тут как-то было "авторитетное" мнение что России нафиг не нужны авианосцы и прочие вертолётоносцы...

                    Цитата: cniza
                    авианосцы это 20 -й век , сейчас должны выработать иную концепцию...

                    Цитата: bouncyhunter
                    Витя , привет ! hi Согласен с тобой...


                    Паша переобулся на лету. laughing
                    1. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 09:15
                      0
                      Не порите чушь - ей больно . Нигде я не переобулся , а вот вырывать слова из контекста - чистый Запад . yes
              2. НИКНН Онлайн
                НИКНН Сегодня, 09:01
                +1
                Цитата: bouncyhunter
                меняющаяся концепция ведения боевых действий требует выработки новых подходов

                Именно, нам будут нужны авианосцы если у нас будет стратегия захватить США но так как все идет к тому, что в скором(как говорят ученые) будующем США исчезнет от их эффективной деятельности) то они сами к нам на своих авианосцах сдаваться приплывут и им авианосцы ой как нужны, будут использоваться как океанские трамваи для перевозки народа в Сибирь для выживания... wassat И бесплатный дальневосточный гектар для них в цене взлетит ой ой.. надо наверное брать пока дают wink
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 09:05
                  0
                  Весёлый прогноз ! good lol Для матрасов - в кавычках , правда ...
        2. РядовойСА Офлайн
          РядовойСА Сегодня, 08:29
          0
          Я уважаю ваше мнение, но не пойму зачем к АУГ надо подбираться? Для этого придуманы ракеты, в том числе и "кинжал". Хотя как показывает история, наши еще в 80 годах ухитрялись пролетать над палубами авианосцев. Думаю с годами это умение не прошло/пропало :)
      2. Донской Офлайн
        Донской Сегодня, 08:24
        0
        Цитата: предки с Дона
        Все эти авианосцы и вертолетоносцы пустая трата денег, в том числе и на дорогостоящее обслуживание, к тому же они отличная мишень которая не может себя защитить

        О как! Американцы, похоже, и не подозревают об этом, все строят и строят новые авианосцы, вертолетоносцы, экспедиционные корабли и т.д. Уже и Китай начал активно строить такие же "большие мишени". Но мы же не как все, у нас особый путь. Только цена такого пути, как показала история советского ВМФ, была даже выше классического, американского, т.к. приходилось содержать в космосе группировку спутников слежения и, отдельно, группировку спутников наведения ПКР дальнего действия.
      3. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 09:02
        0
        Цитата: предки с Дона
        Все эти авианосцы и вертолетоносцы пустая трата денег, в том числе и на дорогостоящее обслуживание, к тому же они отличная мишень которая не может себя защитить.

        "палите контору"...не мешайте продавать ! (нам то они точно не нужны) winked
    3. Teberii Офлайн
      Teberii Сегодня, 08:13
      -1
      Хвататься за все сразу,не построить ничего.
      1. Дедкастарый Офлайн
        Дедкастарый Сегодня, 08:17
        +1
        Цитата: Teberii
        Хвататься за все сразу,не построить ничего.

        гы...напомнило:
    4. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Дырокол
      Ну как всегда, планов громадье...

      трындеть, не мешки ворочать.
  2. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 08:26
    0
    кормовые части к Мистралям, строили же на Балтийском заводе. Поэтому не корректно, говорить, что мы уже готовы строить вертолетоносцы. А тогда типа мы строили но готовы не были что ли (?)
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Romario_Argo
      . А тогда типа мы строили но готовы не были что ли (?)

      именно так. технологии у французов и высмотрели. (гешефт не слабый вышел с подачи французов,они пролетели в сделке,своей глупостью).
  3. seos Офлайн
    seos Сегодня, 08:26
    -1
    Иностранным заказчиком "корыто за миллиард" точно не надо они в 3 раза дешевле могут в развитых странах купить...
    А своя промышленность точно готова, только лапухов в мин обороне окучить осталось ....
    ПС: Оценочная стоимость УДК "Прибой" более 1 миллиарда $, такой же УДК построенный в этом году в Ю.Корее обошелся в 250 м.$
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 09:05
      +1
      Цитата: seos
      Иностранным заказчиком "корыто за миллиард" точно не надо они в 3 раза дешевле могут в развитых странах купить..

      пардоньте... у каких "развитых" стран можно купить дешевле ?
  4. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 08:29
    0
    "Можем-не можем", "будем-не будем" и прочее словесное "тра-ля-ля"... когда сказать "не о чем".... вон, одного несчастного "Грена" сколько лет строили....
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 09:05
      +2
      Цитата: Улиточник N9
      "Можем-не можем", "будем-не будем" и прочее словесное "тра-ля-ля"... когда сказать "не о чем".... вон, одного несчастного "Грена" сколько лет строили....

      "Иван"-счастливый,его-достроили.
  5. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 08:31
    0
    опять кричим гоп перед прыжком...
  6. asiat_61 Офлайн
    asiat_61 Сегодня, 08:32
    0
    Зачем нам этот сарай? Куда мы собрались вертолётиться? Его же охранять надо как авианосец?
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 09:06
      +1
      Цитата: asiat_61
      Зачем нам этот сарай? Куда мы собрались вертолётиться? Его же охранять надо как авианосец?

      дык..продать...
  7. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:37
    0
    Я неплохо разбираюсь с флотом, но у меня нет своего мнения зачем нам нужны такие пароходы как авианосцы и такие здоровенные десантники.
    Нет, они конечно не будут лишними! Но! просто укажите мне в нашей ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ доктрине их место и задачи.
    На куда вы будете "силу проецировать"?
    На США и Европу?
    На чернозадии? Какие? Списочек огласите.
    Ну "подъехала" бы к Сирии вчера наша АУГ да еще и с парой мистралей и бармалеев бомбить?
    Морпехов высаживать?
    Нашу авиагруппировку вон "сокращают" регулярно. За ненадобностью (дороговизной), скоро в отрицательные числа перейдут уже.
    Такая морская группировка будет стоить столько, сколько стоят все сегодняшние надводные силы, кои можно за эти деньги минимум утроить, учетверить.
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 09:01
      0
      Ну во первых, никто понятия не имеет, для чего вашей Канаде вертолетоносцы, вопрос не по адресу. А мы нашли бы им применение.
  8. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:57
    0
    А для начала себе хоть один построить, слабо? Боже мой, что за дураки рулят страной.
  9. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 09:01
    0
    А нам в настоящем времени нужны вертолетоносцы? Есть понимание где они будут применяться? Нам бы сейчас состав сторожевиков-корветов-фрегатов обновить, да и крейсер не помешал, наверное...
  10. pafegosoff Онлайн
    pafegosoff Сегодня, 09:13
    0
    Половинку "Мистраля" делали в Питере. Технологии отработаны, схемы и чертежи, оборудование - остались.
    Были бы деньги, да свободные верфи...
  11. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:20
    0
    Мантуров попросил не ловить на слове
    Так может проще не разбрасываться словами? Да и пора определиться, а то один говорит одно, второй другое, третий опровергает сказанное предыдущими.