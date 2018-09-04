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Слава Украине? Порошенко решил узаконить приветствие националистов

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Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, согласно которому, лозунг украинских националистов «Слава Украине!» должен стать официальным воинским приветствием, передает РИА Новости.



Ранее глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что президент Порошенко поручил правительству разработать законопроект, который бы заменил существующее в ВСУ приветствие со «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаю» на «Слава Украине» и «Героям слава».


Поручение было выполнено. Направленный в понедельник в Верховую раду законопроект вносит изменения в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав ВСУ, согласно которым устанавливается новое воинское приветствие: «Слава Украине» – «Героям слава».

Данный лозунг в с вое время ввела в обиход «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена в РФ). Героизация ее лидеров – Бандеры и Шухевича – осуждаются ветеранами Великой отечественной войны и многими политиками.

В частности, они призывают не забывать о зверствах, сотрудничавших с фашистами украинских националистов, например, о «волынской резне» 1943 года – массовом уничтожении польского населения на Волыни (до 1939 года преимущественно находилась в составе Польши). Точное количество жертв этой трагедии до сих пор не установлено. По данным историков, их число колеблется от 36 тыс. до 100 тыс. человек.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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10 комментариев
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  1. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 09:04
    +4
    Слава Украине! Порошенко решил узаконить приветствие националистов
    Если рассуждать чисто по человечески (а не как политики), ведь слава конкретного человека оценивается другими людьми за его фактические дела (поступки). Как то, не скромно самому себе кричать "Слава". request Ну, сами же себя "поднимают на смех".
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 09:09
      +2
      До конца традиции соблюсти надо: виселица "героям".
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: Теренин
      Слава Украине! Порошенко решил узаконить приветствие националистов
      Если рассуждать чисто по человечески (а не как политики), ведь слава конкретного человека оценивается другими людьми за его фактические дела (поступки). Как то, не скромно самому себе кричать "Слава". request Ну, сами же себя "поднимают на смех".

      Если по человечески, то "здравствуйте" и "здравия желаю" трактуется с древних времен как пожелание здоровья , ну а теперь они видимо не особо о здоровье пекутся им важней имидж славных, вот только прославили они себя как то не удачно... Тут и правда здоровья им желать как то не хочется.. Возможно порох и прав...(сарказм)
    3. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 09:19
      0
      Так скоро и до "хайл Гит...... " доберутся ... Самые зверские во вторую мировую кстати были именно УПА , откуда и появилась данное приветствие ,
      может быть и правильно ,что так делают , в 45-ом не всех отловили , кто то затихорился , сейчас они и их потомки голос покажут , можно будет на карандаш , ну а там как получится .....
    4. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:19
      0
      Гена , привет ! hi
      Цитата: Теренин
      Ну, сами же себя "поднимают на смех"

      Шоу "Рассмеши смешного" . wink
  2. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:04
    +1
    Грандиозно! Это поднимет ВСУ на новые, недостижимые до сих пор вершины...Вот где была причина всех неудач ВС Украины..в старом, блин, приветствии. Непатриотичном laughing
  3. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:11
    +2
    Может хватит быть посмешищем для всего мира. Наворовал, угомонись, а то не придется воспользоваться наворованным. И проклянут тебя и твоих детей до седьмого колена. Совсем мужик ополоумел.
  4. Magic Archer Онлайн
    Magic Archer Сегодня, 09:11
    +1
    Можно смело орать сало уронили,хироям сала wassat А ещё смерть творогу и хенде хох!Думаю это сильно укрепит дух самой сильной армии в европе(по словам великого украинского Фюрера Пети)
  5. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:17
    0
    По моему уже вроде и удивляться "причудливости" украинской политики и лично Порошенко не приходится. Но каждый новый день приносит новшества похлеще предыдущих. Тут по принципу "как корабль назовешь...", чем закончили бандеровцы в свое время знаем, значить и новоявленные закончат тем же.
  6. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 09:17
    0
    Мы и от своих лидеров часто слышим " Слава России", и ничего, для меня новое украинское приветствие не режет слух, в чем там национализм или фашизм?