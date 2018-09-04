Слава Украине? Порошенко решил узаконить приветствие националистов
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, согласно которому, лозунг украинских националистов «Слава Украине!» должен стать официальным воинским приветствием, передает РИА Новости.
Ранее глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что президент Порошенко поручил правительству разработать законопроект, который бы заменил существующее в ВСУ приветствие со «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаю» на «Слава Украине» и «Героям слава».
Поручение было выполнено. Направленный в понедельник в Верховую раду законопроект вносит изменения в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав ВСУ, согласно которым устанавливается новое воинское приветствие: «Слава Украине» – «Героям слава».
Данный лозунг в с вое время ввела в обиход «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена в РФ). Героизация ее лидеров – Бандеры и Шухевича – осуждаются ветеранами Великой отечественной войны и многими политиками.
В частности, они призывают не забывать о зверствах, сотрудничавших с фашистами украинских националистов, например, о «волынской резне» 1943 года – массовом уничтожении польского населения на Волыни (до 1939 года преимущественно находилась в составе Польши). Точное количество жертв этой трагедии до сих пор не установлено. По данным историков, их число колеблется от 36 тыс. до 100 тыс. человек.
Ранее глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что президент Порошенко поручил правительству разработать законопроект, который бы заменил существующее в ВСУ приветствие со «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаю» на «Слава Украине» и «Героям слава».
Поручение было выполнено. Направленный в понедельник в Верховую раду законопроект вносит изменения в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав ВСУ, согласно которым устанавливается новое воинское приветствие: «Слава Украине» – «Героям слава».
Данный лозунг в с вое время ввела в обиход «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена в РФ). Героизация ее лидеров – Бандеры и Шухевича – осуждаются ветеранами Великой отечественной войны и многими политиками.
В частности, они призывают не забывать о зверствах, сотрудничавших с фашистами украинских националистов, например, о «волынской резне» 1943 года – массовом уничтожении польского населения на Волыни (до 1939 года преимущественно находилась в составе Польши). Точное количество жертв этой трагедии до сих пор не установлено. По данным историков, их число колеблется от 36 тыс. до 100 тыс. человек.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter