На Курилах советуют Японии направлять свои протесты в США и на их базы на Окинаве

Власти Японии в очередной раз направили ноту протеста в адрес России в связи с мероприятиями на Курильских островах. На этот раз японскую сторону не устроили памятные мероприятия, организованные на Курилах по случают годовщины окончания Второй мировой войны. Речь идёт о мероприятиях, состоявшихся 2 сентября.Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что само военное присутствие России на «северных территориях» (так в Токио продолжают называть российские Южные Курилы). По словам г-на Суги, Япония направляет протест через своё посольство в Москве. Чиновник японского правительства объявил, что действия России на Курилах "не совпадают с официальной позицией Токио", а потому "являются неприемлемыми".Напомним, что японская сторона всякий раз предъявляет претензии к России по поводу практически любых видов деятельности на Южных Курилах, требуя передачи островов Курильской гряды под юрисдикцию Токио. При этом власти Японии всякий раз называют курильский вопрос "территориальной проблемой". В Москве неоднократно отвечали на это словами о том, что у России никаких территориальных проблем нет, а если они есть у Японии, то её собственные проблемы.На самих Курилах местные жители посоветовали Японии выразить протест в адрес с США с военными присутствием на Окинаве. Однако в адрес США от г-на Суги никаких нот протеста, насколько известно, не направлялось.