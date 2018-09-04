Новости

На Курилах советуют Японии направлять свои протесты в США и на их базы на Окинаве

18
Власти Японии в очередной раз направили ноту протеста в адрес России в связи с мероприятиями на Курильских островах. На этот раз японскую сторону не устроили памятные мероприятия, организованные на Курилах по случают годовщины окончания Второй мировой войны. Речь идёт о мероприятиях, состоявшихся 2 сентября.

На Курилах советуют Японии направлять свои протесты в США и на их базы на Окинаве


Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что само военное присутствие России на «северных территориях» (так в Токио продолжают называть российские Южные Курилы). По словам г-на Суги, Япония направляет протест через своё посольство в Москве. Чиновник японского правительства объявил, что действия России на Курилах "не совпадают с официальной позицией Токио", а потому "являются неприемлемыми".


Напомним, что японская сторона всякий раз предъявляет претензии к России по поводу практически любых видов деятельности на Южных Курилах, требуя передачи островов Курильской гряды под юрисдикцию Токио. При этом власти Японии всякий раз называют курильский вопрос "территориальной проблемой". В Москве неоднократно отвечали на это словами о том, что у России никаких территориальных проблем нет, а если они есть у Японии, то её собственные проблемы.

На самих Курилах местные жители посоветовали Японии выразить протест в адрес с США с военными присутствием на Окинаве. Однако в адрес США от г-на Суги никаких нот протеста, насколько известно, не направлялось.
Использованы фотографии:
VL.ru
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

18 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:40
    +8
    Вот узкоглазые, Курилы вижу, Окинаву не вижу. Тогда вопрос, кто насилует японок, русские или полосатые? Вот и ответ, кто оккупант.
    1. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 09:42
      +5
      Весьма дельное предложение. Беспокойтесь лучше о своей земле, а не о российской территории.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:47
        +4
        Цитата: Венд
        Беспокойтесь лучше о своей земле, а не о российской территории.

        Это Вы про Окинаву ? Так её японской можно считать чисто номинально . yes Борзеют япы с подачи звёздно-полосатых оккупантов . Инстинкт самосохранения ушёл в анабиоз ...
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 09:57
          +3
          hi в части курил японцев за нос поводили и у них появилась надежда, вот и бесятся. С такой темой юлить нельзя, надо быть конкретным, чтобы не давать повод на глупые домыслы.
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:14
            +1
            Максим hi
            Цитата: maxim947
            надо быть конкретным

            Так куда уж конкретнее ? Япы просто живут надеждой , вдуваемой им в уши исключительными . А у исключительных сам знаешь какой интерес на Курилах . wink
            1. maxim947 Офлайн
              maxim947 Сегодня, 11:05
              +1
              Зачем тогда им напоминать про необходимость заключения мирного договора? разве это не оставляет им надежду? Надо дать понять самураям - делайте что хотите но Курил все равно не увидите, но это политика... там так наверное нельзя.
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 11:09
                +1
                Цитата: maxim947
                это политика

                Именно так . И этим всё сказано . Мы видим только надводную часть айсберга и не знаем всех перипетий .
          2. электроОлег Офлайн
            электроОлег Сегодня, 11:32
            0
            Цитата: maxim947
            надо быть конкретным


            Ну вот пусть договор подписывают, с которым тянут уже столько времени и будет им конкретика. laughing Конкретную фигу покажем laughing
      2. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 09:49
        +3
        действия России на Курилах "не совпадают с официальной позицией Токио", а потому "являются неприемлемыми".
        А как звучит то... оо... прямо слоган стоимостью милиарды... Ну что нам тут посочувствовать ихней озабоченности...
      3. Uncle Lee Онлайн
        Uncle Lee Сегодня, 10:38
        0
        у России никаких территориальных проблем нет
        Это уже было сказано миллион раз....до чего непонятливые !
      4. Кент0001 Офлайн
        Кент0001 Сегодня, 12:22
        0
        Абсолютно верно. просто им мало своей территории, они там уже на головах друг у друга живут.
  2. Mariner Офлайн
    Mariner Сегодня, 09:43
    +2
    Парни наверное просто думают, что вода камень точит, только это совсем другой случай.
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:51
    +3
    Японцы вообще очень некорректно ставят вопрос по Курильским островам. В период освоения их русскими они еще не успели освоить даже Хоккайдо, поскольку японское государство отличалось изоляционизмом. Коренным народом Курил и Северного Хоккайдо тогда были айны. Кстати, японские айны настаивали на создании своего национального государства, но Япония не предоставила им независимости. Сейчас этот народ в основном ояпонен, но часть айнов проживает в России и стали частью русского мира. У нас в классе в 1970-е учился один айн, который от остальных отличался лишь внешне, а в остальном был как все. negative
  4. raw174 Онлайн
    raw174 Сегодня, 09:52
    +1
    Собака лает, караван идёт... Ну что ж, пусть протестуют, порядок такой.
    1. ALEX_SHTURMAN Офлайн
      ALEX_SHTURMAN Сегодня, 10:36
      +2
      Эти япошки даже не собака они пакемоны, фетешисты и мультяшки. Даже замечать их не нужно не то что обращать внимание.. Надо отдать должное американцам где они находятся они очень умело разрушают государственность и дух нации.. От Японцев осталось только название.
  5. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:54
    +3
    что действия России на Курилах "не совпадают с официальной позицией Токио", а потому "являются неприемлемыми"

    действия России на Курилах совпадают с официальной позицией Москвы, а потому являются приемлемыми...
    так, что лесом, лесом...
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:15
    +2
    действия России на Курилах "не совпадают с официальной позицией Токио"
    На своей территории Россия будет действовать как считает нужной. А позиция Токио по вопросу Курил (а не "северных территорий") мало нас волнует, т.к. вопрос этот закрыт. Действительно, лучше бы пытались освободить японскую территорию от американцев, а не разевали рот на чужую.
  7. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 11:52
    0
    они что в обще разум потеряли со своим пиаром? они должны преклонить колени в такой праздник и извинения принести в очередной раз ! или они хотят оспорить вторую мировую?