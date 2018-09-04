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Командующим подводными силами СФ назначен контр-адмирал Аркадий Романов

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Бывший командир АПЛ «Дмитрий Донской» контр-адмирал Аркадий Романов в понедельник представлен командному составу Северного флота в качестве командующего подводными силами, сообщает пресс-служба флота.

Командующим подводными силами СФ назначен контр-адмирал Аркадий Романов


Назначение состоялось в соответствии с указом президента Российской Федерации. Представил Романова командующий Северным флотов Николай Евменов в ходе планового селекторного совещания.


Сообщается, что после окончания в 1991 году высшего училища подводного плавания им. Ленинского комсомола Романов проходил службу на тяжелых АПЛ стратегического назначения Северного флота, проделав путь от инженера группы ракетной боевой части до командира крейсера «Дмитрий Донской», на котором была испытана принципиально новая МБР морского базирования «Булава».

Затем занимал должности начальника штаба соединения АПЛ, начальника управления штаба флота, командира соединения подводных кораблей стратегического назначения, начальника Беломорской базы СФ и другие.

Окончил академию Генерального штаба ВС РФ. Награжден несколькими орденами – Мужества, «За морские заслуги», «За военные заслуги», – медалями и другими государственными и ведомственными наградами.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:43
    +2
    Хорошо, когда командующий непосредственный действующий командир. Ему не вотрешь очки, он быстро хитрована на место поставит.
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 10:01
      +2
      Командовать АПЛ и подводными силами СФ немного разные вещи. Биография достойная. Остается пожелать ему удачи.
      Небольшой экскурс в историю:
      Тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения (ТАПК СН) "Дмитрий Донской" (ТК-208). Проект 941 "Акула".
      Самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение - 49,8 тыс. тонн, длина - 172 метра, ширина - 23,3. Способна нести 20 трехступенчатых МБР на твердом топливе со стартовой массой 90 тонн. Всего построено шесть таких подводных катамаранов.
      В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, выведены из боевого состава, два других - ТК-20 "Северсталь" и ТК-17 "Архангельск" - продолжали нести службу. Головной корабль этого проекта - ТК-208 - более десяти лет проходил на Севмаше ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса.
      В 2005 году переоборудование ТК-208 на Севмаше было в основном завершено. Перед спуском на воду ему присвоили имя "Дмитрий Донской". В этом "княжеском" звании он несколько лет таскал каштаны из огня для "Юрия Долгорукого" и следующих за ним младших собратьев "Александра Невского" и "Владимира Мономаха", проводя испытательные пуски "Булавы" и отработку всех систем нового ракетного комплекса. Командиром экипажа на обновленном "Дмитрии Донском" вначале был капитан I ранга Аркадий Романов, сейчас - капитан I ранга Олег Цыбин. Именно под его руководством в конце 2010 года с борта АПЛ "Дмитрий Донской" проведены два подряд успешных пуска "Булавы", что позволило продолжить испытания уже со штатного носителя - ракетного крейсера "Юрий Долгорукий".
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 10:05
        +2
        Привет , Слава ! hi Согласен с тобой - пожелаем Аркадию Романову удачи на новой должности ! soldier
        1. kapitan92 Офлайн
          kapitan92 Сегодня, 10:08
          +1
          Привет, Паша! hi Должность серьезная! Удача ему не помешает. drinks soldier
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:11
            +1
            Цитата: kapitan92
            Должность серьезная! Удача ему не помешает

            Вот-вот ! Она никогда ни для кого лишней не бывает , кроме самоубийц . lol
      2. sir_obs Офлайн
        sir_obs Сегодня, 11:08
        0
        Командовать АПЛ и подводными силами СФ немного разные вещи. Биография достойная.

        Ну, судя по. Биографии прсле лолки он еще много чем командовал.

        занимал должности начальника штаба соединения АПЛ, начальника управления штаба флота, командира соединения подводных кораблей стратегического назначения, начальника Беломорской базы СФ и другие.


        " пожводные корабли стратегического назгачени". Корреспондент какой-то не флотский совсем статью писал.
    2. Dimontius Офлайн
      Dimontius Сегодня, 10:16
      +2
      по лицу видно шандарахнет, так шандарахнет, когда поступит приказ, даже глазом не моргнет! good Удачи!
  2. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 10:04
    +4
    Удачи! Командовать, Вам контр-адмирал Аркадий Романов доверили, оправдайте и мы будем Вам благодарны!
  3. vladimirvn Онлайн
    vladimirvn Сегодня, 10:38
    0
    Подводный флот, надежда и опора нашего флота. Верю в его в будущее.
  4. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 10:42
    +2
    ВВМУПП прям разошелся. Скоро половина флотского командования Ленкомовские будут. Жаль только само училище "переформатировали".
  5. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 11:03
    0
    Командующий подводными силами это что-то новое. Это когда.такую должность ввели, я чет пропустил. А старый кто.был?