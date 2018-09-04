Командующим подводными силами СФ назначен контр-адмирал Аркадий Романов
Бывший командир АПЛ «Дмитрий Донской» контр-адмирал Аркадий Романов в понедельник представлен командному составу Северного флота в качестве командующего подводными силами, сообщает пресс-служба флота.
Назначение состоялось в соответствии с указом президента Российской Федерации. Представил Романова командующий Северным флотов Николай Евменов в ходе планового селекторного совещания.
Сообщается, что после окончания в 1991 году высшего училища подводного плавания им. Ленинского комсомола Романов проходил службу на тяжелых АПЛ стратегического назначения Северного флота, проделав путь от инженера группы ракетной боевой части до командира крейсера «Дмитрий Донской», на котором была испытана принципиально новая МБР морского базирования «Булава».
Затем занимал должности начальника штаба соединения АПЛ, начальника управления штаба флота, командира соединения подводных кораблей стратегического назначения, начальника Беломорской базы СФ и другие.
Окончил академию Генерального штаба ВС РФ. Награжден несколькими орденами – Мужества, «За морские заслуги», «За военные заслуги», – медалями и другими государственными и ведомственными наградами.
Назначение состоялось в соответствии с указом президента Российской Федерации. Представил Романова командующий Северным флотов Николай Евменов в ходе планового селекторного совещания.
Сообщается, что после окончания в 1991 году высшего училища подводного плавания им. Ленинского комсомола Романов проходил службу на тяжелых АПЛ стратегического назначения Северного флота, проделав путь от инженера группы ракетной боевой части до командира крейсера «Дмитрий Донской», на котором была испытана принципиально новая МБР морского базирования «Булава».
Затем занимал должности начальника штаба соединения АПЛ, начальника управления штаба флота, командира соединения подводных кораблей стратегического назначения, начальника Беломорской базы СФ и другие.
Окончил академию Генерального штаба ВС РФ. Награжден несколькими орденами – Мужества, «За морские заслуги», «За военные заслуги», – медалями и другими государственными и ведомственными наградами.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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