Теперь МиГ-27. В индийских ВВС очередное крушение самолёта

Очередное авиационное происшествие произошло в Военно-воздушных силах Индии. Во вторник утром потерпел крушение истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС страны. Инцидент произошел неподалеку от города Джодхпур в штате Раджастан на севере страны, сообщает индийское военное ведомство.Согласно сообщению Минобороны Индии, самолет МиГ-27 выполнял плановый полет. Взлетев с территории военной базы около города Джодхпур, истребитель через некоторое время упал и загорелся. Над местом крушения, по словам очевидцев, видны столбы густого дыма. Пилот истребителя благополучно катапультировался, жизни и здоровью пилота ничего не угрожает. Жертв среди гражданского населения удалось избежать.По заявлению официального представителя военного ведомства Индии полковника Сомбита Гоша, причины крушения истребителя МиГ-27 ВВС Индии на настоящий момент неизвестны, будет проведено тщательное расследование инцидента.Данное происшествие далеко не первое в ВВС Индии. В этом году потерпели крушение два МиГ-21 индийских ВВС, пилоты обеих машин погибли.