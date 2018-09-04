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Теперь МиГ-27. В индийских ВВС очередное крушение самолёта

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Очередное авиационное происшествие произошло в Военно-воздушных силах Индии. Во вторник утром потерпел крушение истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС страны. Инцидент произошел неподалеку от города Джодхпур в штате Раджастан на севере страны, сообщает индийское военное ведомство.

Теперь МиГ-27. В индийских ВВС очередное крушение самолёта


Согласно сообщению Минобороны Индии, самолет МиГ-27 выполнял плановый полет. Взлетев с территории военной базы около города Джодхпур, истребитель через некоторое время упал и загорелся. Над местом крушения, по словам очевидцев, видны столбы густого дыма. Пилот истребителя благополучно катапультировался, жизни и здоровью пилота ничего не угрожает. Жертв среди гражданского населения удалось избежать.


По заявлению официального представителя военного ведомства Индии полковника Сомбита Гоша, причины крушения истребителя МиГ-27 ВВС Индии на настоящий момент неизвестны, будет проведено тщательное расследование инцидента.

Данное происшествие далеко не первое в ВВС Индии. В этом году потерпели крушение два МиГ-21 индийских ВВС, пилоты обеих машин погибли.
Использованы фотографии:
http://www.xinhuanet.com/english/index.htm
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14 комментариев
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  1. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 09:59
    +3
    Дааа... Вот не понятно мне, Индия самолеты 5го поколения выбирает, а летает на МиГ-27 ... На него уже и запчастей то нет. Хорошо, что наши катапультные кресла с 10ти кратной надежностью и пилота спасли.. Дай Бог или кто там у них ему дальше летать
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:07
      +2
      Пилот жив - хорошо . А техника явно изношена .
    2. NN52 Офлайн
      NN52 Сегодня, 10:15
      +4
      Вот тоже удивляюсь по поводу запчастей... Либо занимаются "каннибализмом", либо наши помогают в обслуживании с баз хранения (если у нас на хранении такие типы остались...в чем сомневаюсь)
      И конечно КМ 1М, это не К 36 ДМ, но тоже надёжное...
      И надеюсь у лётчика со спиной всё нормально...
  2. megadeth Офлайн
    megadeth Сегодня, 10:06
    +1
    Надо менять прокладку, между штурвалом и креслом......
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 10:14
      0
      не факт что дело в прокладке...
      1. гранат Офлайн
        гранат Сегодня, 10:15
        +5
        А этот миг не из этих:
        Первоначально 50 машин собрали на заводе фирмы HAL в городе Насик из советских частей, а в 1988 году началось изготовление МиГ-27МЛ, все узлы которых были изготовлены уже местной промышленностью. В Индии самолеты получили собственной имя "Бахадур" (в переводе - "Храбрец"). Их производство продолжалось до 1996 года и закончилось с выпуском 150-го МиГ-27МЛ. Темпы производства в Индии немногим уступали нашим, однако сборка зависела от получения некоторых отечественных комплектующих (оборудования, аппаратуры и агрегатов систем), замедлившемся с наступлением экономического кризиса. За весь 1994 год заводом был выпущен всего один МиГ-27МЛ из 17 запланированных, да и тот техническая комиссия отказалась принимать из-за множества дефектов, вызванных плохим качеством сборки.
        1. NN52 Офлайн
          NN52 Сегодня, 10:20
          +1
          гранат

          Кстати да, возможно и из этих... забыл про них.
        2. faiver Офлайн
          faiver Сегодня, 12:21
          0
          вот и я про тоже... hi
    2. NN52 Офлайн
      NN52 Сегодня, 10:17
      +4
      megadeth

      Во первых не штурвал, а РУС.
      И не прокладка, а лётчик.
      Что сказать то хотели?
      1. megadeth Офлайн
        megadeth Сегодня, 10:27
        0
        Ну Вам, кто видел бога виднее штурвал или РУС, я служил в РВСН, а сказать хотел, как были индусы с техникой на Вы так и остались. Хоть и древний народ с богатой историей, а колонизация Англией вогнала их по мозгам в прошлый век..
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:19
    +3
    Пилот истребителя благополучно катапультировался, жизни и здоровью пилота ничего не угрожает. Жертв среди гражданского населения удалось избежать.
    Вот и ладненько. В индийских ВВС, как и во всей их армии б/техника из многих стран, в т.ч. и устаревшая поэтому случается.
  4. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 10:37
    +2
    Как бы посоветовать - Вокруг сложной техники не танцевать надо, да всякую демагогию разводить, а обслуживать качественно .... заодно персонал лётный, наземный обучать соответственный!. -
    Впрочем, это ко всем смело можно отнести! Всё одинаково, только танцы разные.
  5. solovald Офлайн
    solovald Сегодня, 10:37
    0
    Вот уж действительно - "рожденный ползать - летать не может". На слониках надо, низенько так...
  6. iouris Онлайн
    iouris Сегодня, 13:32
    0
    Аварии случаются. Значение имеют относительные показатели безопасности полётов. Для анализа надо публиковать статистику: общий налёт и число потерянных самолётов. Надёжность оборудования (ПрНК) была довольно низкой, но этот вопрос мог быть решён путём модернизации. Вообще-то сам самолёт довольно безопасный. Был. Но прошло почти пятьдесят лет с момента выпуска.